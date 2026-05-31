31.05.2026
17 человек, которые сходили в гости и вернулись со смешной историей

Некоторые люди приходят в гости не только с тортиками, но и со своими добрыми советами и представлениями о быте. Например, о том, на чем готовить окрошку (квас или кефир) или как мариновать шашлык — в томатном соке, минералке или даже киви! Благо, все эти дружеские споры обычно кончаются общим хохотом и оставляют после себя теплые воспоминания.

  • Была в гостях у лучшей подруги, как вдруг вернулся ее парень с работы. Они отошли в коридор поговорить, но я мельком могла слышать их разговор. Он с претензией в голосе спросил у подруги: «Снова деньги на маникюр давать? Сколько? Мда... Ты правда тратишь так много на то, чтобы ноготки разноцветные сделать?» Я уже заволновалась, думала, поссорятся. Но подруга все уладила одной фразой: «Ты не забывай, на что ты деньги тратишь — каждый день покупаешь штуки, чтобы в компьютерной игре бегать и хвастаться сменой текстурок у виртуальной игрушки!» Сильная женщина, беру с нее пример!
  • Однажды родители пригласили друзей с детьми. У них их было двое — мальчик и девочка, младше нас с братьями. Так как я единственная девочка в семье, меня отправили играть с гостьей. Когда я показывала ей комнату, то похвасталась своим тайным запасом Нутеллы. Через пару часов игры она сказала, что пойдет в ванную. Но прошло слишком много времени... Я пошла проверить и застала ее выходящей из моей комнаты — с лицом, измазанным Нутеллой. Я ничего не сказала. Но с тех пор в мою комнату она больше не заходила.
  • Был у моей мамы ужасно смешной друг. Он помогал нам с компьютером в те далекие времена, когда они только начали появляться у обычных людей дома. Делал, получал вознаграждение за работу, но не уходил. Вот реально человек не умел попрощаться вовремя. Он сидел, пил чай, разговаривал. Даже когда родители уже начинали раскладывать диван, так как время шло уже к полуночи, он все так же сидел на кресле и просто наблюдал за всем этим. Когда он уходил, мы все дружно смеялись, что он все-таки догадался.

«Выхожу на балкон — а там гость»

  • Одногруппник впервые пришел ко мне в гости. Но ошибся этажом. На этаж ниже жил паренек с таким же именем, только на 2 года младше. Так вот мой кореш звонит туда, ему открывает мама того паренька. Друг спрашивает: «А такой-то дома?» Мама: «Да, но он моется, заходи. Подожди пока».
    Друг прошел в комнату и стал ждать. Минут 10 сидел, потом, говорит, заходит этот парень, останавливается в дверях и несколько секунд они тупо смотрят друг на друга. Затем хозяин комнаты все-таки решает уточнить: «Ты кто?»
    Короче, они разобрались, поржали. Потом мой кореш рассказывал мне, что сидит, рассматривает в комнате все и думает, мол, что-то не то... А потом понимает, что на стене висят плакаты с рэперами какими-то, а я за прослушиванием рэпа замечен не был.
  • Мы переехали 10 лет назад в деревню. Летом — рай! Речка, травка-цветочки, рыбалка, шашлыки. Работаем дома, всегда на месте. Естественно, народ начал к нам набегать. И родня, и друзья. Мы с первого лета поставили организацию в рамки: звонит друг, брат, сват, мол, к вам приеду. Отлично! Возьми с собой мясо, овощи, торт, сосиски, сок — на выбор. Вот так — прямым текстом. Адекватный народ сам спрашивал, что брать. Пару раз были визиты родни с пустыми руками — вон, на грядке помидор, вот на дереве вишня — приятного аппетита. Уезжали быстро. Через пару лет сформировался постоянный состав гостей и «чек-лист». Уже много лет никаких вопросов. А некоторые из гостей поглядели, потусили у нас, да и купили дома на той же улице. Все, полная гармония!
  • Недавно ко мне в гости заглянул младший брат. Пришел не один, а со своей девушкой — знакомиться. Милые такие, с тортиком, пирожными, культурно поздоровались, сели за стол. Общаемся, смеемся, атмосфера хорошая. Спрашиваю: «Чай или кофе?» Девушка мило улыбается: «Чай. С молоком». Достаю пачку молока, завариваю обычный черный чай в пакетике. А она смотрит на это и такая: «Ой, нет, я не буду. Я пью только листовой чай и молоко только растительное». И вот я сижу, держа в руках обычную пачку молока и пакетик чая, а в голове один вопрос: откуда мой брат аристократку выкопал?!

«Бабушка приехала в гости и привезла внуку „геймбой“ в подарок. Но что-то мне подсказывает, что внук не заценит подарок»

  • Подарила мне свекровь на Новый год здоровенный набор кастрюль, будто я в столовой работаю. Я их даже не открывала. Потом деньги срочно понадобились, я их продала, сыну кроссовки купила. А спустя месяц меня аж в пот бросило. Свекровь с ухмылкой приволокла эти кастрюли обратно. Оказалось, она сама нашла их на сайте, где я их выставила на продажу, увидела и попросила соседку выкупить. И такая с ухмылкой: «Ну вот, снова вам их дарю!»
  • Однажды к нам пришел енот. На балкон залез. Очень вежливый и симпатичный. Поел он кошачьего корма и на следующий день пришел в то же время. И еще несколько вечеров приходил. Вел себя культурно, будто и не енот, а кот какой-то. Дети смотрели на него из-за стекла и радовались. А Валентин, так мы его назвали, глядел на них и улыбался. А потом он не пришел. Прошло еще несколько вечеров, а его все не было. Мы даже скучать начали. Потом как-то вечером енот снова появился. А теперь уже больше месяца его снова нет. Мы ждем. Так что, Валентин, если ты читаешь сейчас этот пост, приходи, покормим.
  • Году в 1978 ездили в другой город группой в 15 человек, школьники 14-16 лет и 3 учительницы. Весь день катались по городу, вечером собрались на вокзал, думали там ночевать. И тут одна девочка сказала, что у нее тут есть родственники, мол, даже адрес знает, потому что конверты с письмами им она подписывала. И вот всем этим табором мы нагрянули по адресу. К счастью, хозяева были дома. Я не слышал, как были они рады нежданным гостям, так как мы растянулись на два пролета, но в итоге все оказались в большой комнате панельной двушки, были напоены чаем, уложены на всех горизонтальных поверхностях и даже умудрились выспаться. Утром на вокзал и домой.

«Мама в гости приехала, привезла гостинцы»

  • Пришли в гости к знакомым, подбежала ко мне кошка. Лезет на руки, ластится. Я сидел, она залезла ко мне на колени, прижалась к моей груди, голову положила на шею под голову и мурчала как трактор. Знакомая из кухни: «Аккуратнее, у нас новая кошка Мегера, царапается, гладиться никому не дает». Жена: «Мегера? Это такая изящная, черная с белым, с пятном на груди?» Заходит знакомая в комнату и обалдело тянет: «Да-а-а-а». Но кошку нам так и не отдала.
  • Подруга жены со своим мужем пригласили в гости в субботний вечер. Тут я понимаю, что это надолго, и придется обращаться к хозяину по имени, которого я не помню... Беру телефон, набираю сообщение: «Как зовут хозяина?!» и передаю телефон сидящей рядом жене. Жена берет телефон и членораздельно, громко и старательно вслух читает:
    — Как зовут хозяина? — после чего непонимающе и вопросительно смотрит на меня.
    На секунду повисает тишина, которую прерывает хозяин:
    — Кхм... Саша.
    Хорошо, что люди были с юмором, посмеялись и продолжили общаться... но осадочек остался.
  • Пригласил коллега по имени Иннокентий нас с женой в гости и попросил купить что-то из еды. Дома жена наготовила салатов и запекла курицу. Приехали, поели. Я, глядя на гору в раковине, без задней мысли предложил помыть посуду. Хозяин великодушно позволил. В процессе мытья Кеша подходил раза три и напоминал мне, что неплохо бы мне выключать воду в процессе. Но когда он снова возмутился, что надо убавить напор воды, ведь у него счетчики, я не выдержал, сходил за кошельком и принес ему деньги. Он, не моргнув глазом, убрал купюру в карман. Мы сразу засобирались домой. Уже в такси жена ржала почти до слез: «Где ты еще сможешь помыть гору посуды за свои же деньги? Цени меня, дорогой. Ведь я дома позволяю тебе делать это бесплатно!»

«Когда тебе не рады»

  • Как-то папа случайно встречает товарища и зовет его к нам на ужин. Мама узнает об этом уже по факту прибытия гостя. И тут начинается движ. Борща хватило всем ровно по одной тарелке, в кастрюле на донышке осталось совсем чуть-чуть. Во время ужина гость нахваливает борщ и хозяйку. Папа начинает уговаривать его на еще одну тарелку. Тот отказывается, папа не отстает. Мама в это время почти не дышит — всячески дает знаки мимикой и ногами под столом.
    И тут гость сдается и говорит:
    — Ну ладно, давайте еще!
    Мама идет на кухню и начинает шаманить «кашу из топора». После папе влетело по самое не хочу.
  • Гостили у нас две испанские старушки. Мы показывали им достопримечательности и кормили всякой всячиной. Старушки всем восторгались. Все им нравилось. Сдались бабушки на окрошке, которую в ресторане сделали на ядреном квасе, сгустив его вдобавок горчицей с хреном и густо усыпав укропом. Я в секунду умял свою порцию и хотел еще. А старушки, слегка похлебав, положили ложки и сидят.
    — Может, сметаны еще добавить? — спросил я с любопытством.
    — Спасибо, — отвечает одна из них, — мы совершенно не голодны.
    — У этого супа, — чуть помедлив, добавляет вторая, — очень непривычный вкус.
    Потом старушки ели пельмени и поглядывали, как я поглощаю вторую порцию окрошки. В конце экскурсии они тихонько спросили у моей жены:
    — А Серхио хорошо себя чувствует?
  • Купили коту дорогой питьевой фонтанчик с подсветкой, чтобы он чаще пил. Приезжает свекровь, располагается в гостиной. Захожу проверить, как она устроилась, и у меня отвисает челюсть. Моя дорогая Марья Ивановна аккуратно моет в этом фонтанчике виноград! «Какая у вас удобная маленькая раковина для фруктов в комнате появилась, — говорит. — Только напор слабоват!» Барсик сидел рядом с абсолютно круглыми глазами и не понимал, почему в его личной миске плавают зеленые ягоды.
«Так приятно, когда тебя ждут⁠»

«О нет! Только не ты».

  • Были на семейном обеде у свекрови. Она приготовила шикарное жаркое. Я, чтобы показать себя идеальной невесткой, съела все дочиста и громко хвалю: «Мама, мясо просто тает во рту! Что за маринад?» Свекровь поднимает бровь и такая: «Вообще-то это была тушеная баранина, которую, как ты говоришь, с детства терпеть не можешь!» То ли сила самовнушения, то ли желание угодить сотворили такое чудо. Муж до сих пор подкалывает.
  • Пригласила парня на домашний ужин. Квартира съемная, старенькая, но я прибралась, свечи зажгла. Парень заходит, разувается, я выдаю ему гостевые тапочки. Он делает шаг, второй, и вдруг как подпрыгнет и закричит! Скидывает тапок, а оттуда вываливается любимая игрушка моего кота — ежик с пищалкой. Парень наступил на него всем весом, ежик взвизгнул, парень тоже. Зато неловкая обстановка первого домашнего свидания сразу разрядилась.
