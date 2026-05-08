у свекрови сестры умерла мать. Та её всегда звала Кларой, оказалось, что имя при рождении у неё Клава.
18 историй о том, как неожиданное прозвище становилось родным на десятилетия
Узнать в ЗАГСе, что жениха на самом деле зовут Юра, а не Сеня, или два года называть друга Жориком, пока не выяснится, что он Евгений — обычная история, когда прозвище заменяет человеку паспорт. Мы собрали смешные истории людей, чьи прозвища стали их главным именем и оказались гораздо колоритнее простых имен.
- Работал я как-то в одной фирме, которая занималась шторами, карнизами и жалюзи. Там я был на покраске. Красил в основном деревянные колечки — ну, понимаете, которые на карнизах висят. А колечек этих у нас был целый склад, аж мешками до потолка. И любил я на них лежать и отдыхать. За что и получил прозвище — Властелин Колец...
- У меня соседка в ЗАГСе при подаче с женихом заявления выяснила, что жених не Сеня, а Юра. У него фамилия Лысеня, и весь курс в институте его Сеня звал. Учились на разных потоках.
- Обсуждали на работе, по чему бы нам устроить чемпионат. Зашел разговор о шахматах, а у меня 1 разряд. Они бурно это обсуждали, не верили (внешность у меня а-ля милашка), а я и выдала: «Я в школе вообще первой доской была!» Подразумевалось, что я сидела за первой, самой сильной и главной доской. Так кличка «главной доски» за мной и закрепилась.
- Моя фамилия Твердохлебова. Как думаете, какая кличка ко мне прилепилась? Так вот, мою фамилию через «ё» говорит каждый второй. Я не Твердохлёбова!
рассказывал кто-то про женщину с фамилией Буханка, вышла замуж и взяла фамилию мужа. Стала Твердохлебовой.
- Фамилия у меня Королёва. Но в паспортном при замене паспорта немного промахнулись — вместо «ё» написали «е». И все, на работе прозвище приклеилось (работаю в полиции). Теперь меня кличут Королевой. А так много забавных случаев было. Но самое запоминающееся было, когда я однажды на пять минут опоздала на совещание. Тогда начальник с возгласом «Королева пришла, чего сидите» встал и начал кланяться. Было немного неудобно, но приятно.
- У нас в училище была оригинальная ситуация. У одной преподавательницы была фамилия Генералова. А девичья... Майорова! Мы, как узнали об этом, от истерики по партам катались. Та сотрудница, что поведала об этом, часто ее поддевала: «Тебе еще раз выйти замуж — точно Маршаловой станешь!»
подруга рассказывала, что с ней учились девушки с фамилиями Продан, Перец и Крайняя. на перекличках это звучало так:
Крайняя
Перец
Продан
- Со мной за партой сидела девочка-троечница. Очень в себе неуверенная, нервная. И отвечать она чаще стеснялась. И учили мы тогда типы размеров стихотворений. Дактиль, хорей, ямб... Эта девочка перед уроком пыталась их зазубрить. И вот учитель задает вопрос: «А как называется размер стиха с ударением на такой-то слог?» Моя соседка поднимает руку самая первая, почти вскакивает и радостно кричит: «Диктель!» С той минуты до самого выпуска она была Диктелем.
- Я два года реально думал, что друга Жорой зовут, так как все его Жориком называли. Сидели все как-то в моем подъезде. Из квартиры доносится, мол, тут родители Жени звонят, не с нами ли он. Я говорю: «Нет». Он говорит: «Да!» И пошел к телефону. Евгений, блин. Все равно все его так и Жориком или Жорой называют.
для меня классе в 5 было открытием, что Мила - это Людмила. поведала мне это учительница русского языка.
- Практически постоянно называю мужа своей конфеткой, и это прозвище ему очень нравится. Муж байкер, два метра роста, 120 килограмм веса. Густая борода и коса до пояса из седых волос. И муж всегда говорил, что даже в детстве он был крупнее всех остальных детей. А его мама никогда не говорила ему нежных слов. И когда я впервые назвала мужа «своей конфеткой», он засиял в улыбке и не мог скрывать своего удовольствия! Люблю свою конфетку и уверена, что каждый человек нуждается в ласке и ласковых и нежных словах, каким бы маленьким или большим он ни был!
- Мы в детстве с друзьями в футбол играли во дворе. У всех прозвища — фамилии футболистов. «Родных» имен не знали или долго вспоминали. Когда собирались играть и не хватало одного человека, то бегали до дома ближайшего и звали. Родители тоже знали эти прозвища. Поэтому на нашу просьбу «позвать Мальдини» мама Димы спокойно звала сына из комнаты.
- Работаю в школе. Стою я у двери перед звонком и слышу, как одна из отличниц на весь кабинет орет: «Да хватит, щас зайдет Гоголь и все увидит!» Я опешила, но виду не подала. Почему Гоголь-то? Прическа не каре, нос другой. Пошла в учительскую. И тут заходит завуч и такая: «Ну что, какому классу сегодня „повезет“ с внезапной проверкой?» И меня осенило. Пожалуй, надо уменьшить количество внезапных контрольных...
Пояснительную бригаду, пожалуйста. Как внезапные контрольные связаны с тем, что Гоголь зайдет и все увидит?
- Работал на мебельной фабрике. Находилась она на краю города, недалеко от конечной остановки автобуса. Хозяин мебельной фабрики был добрейшей души человек и всегда старался всем помочь по мере возможности. Стоим мы как-то на вчетвером на остановке, а автобуса все нет и нет. И тут смотрим: как раз он с территории выезжает. Кто-то предложил: «А давайте, когда он мимо будет проезжать, встанем в ряд вдоль дороги и земной поклон ему исполним, сняв шапки при этом, мол, барин едет». Так и сделали. Шеф покраснел, остановился, загрузил нас и довез до дома. Стал он нас подвозить, если видел на остановке, только просил не кланяться: «Стыдно перед людьми, я же не помещик какой-нибудь». С тех пор его так и кличут Барином. Прошло уже много лет. Он до сих пор производит мебель. Мы с ним живем в одном коттеджном поселке, и при встрече я в шутку снимаю шапку, а он по-прежнему стесняется и краснеет.
- Подслушала однажды разговор. Мама ведет девочку, а та ей рассказывает про новенькую в группе:
— Ее так зовут... Ну, как салат. Мимоза, что ли? Не помню.
— Ира, новенькую вашу зовут Оливия.
- Не могу не поделиться своей историей. В 6 классе, на уроке, уронила ручку, наклонилась ее достать и внезапно для самой себя чихнула. Смачно ударившись при этом головой об парту. Прошло 14 лет, я до сих пор Абдыщ.
- Был у меня одногруппник, который очень щепетильно относился к своему имени — Костя. Зачастую обращались к нему просто: «Кость, дай списать». На что получали неизменный раздраженный ответ: «Я не Кость, я Костя!» Так и проходил он до выпускного с прозвищем Хрящик. Ну, все усугублялось тем, что мы все учились на поваров.
- В университетские годы меня называли «Бабуля». Я была старше одногруппников, а нюансы учебного процесса были мне уже знакомы. Так что по воле случая взяла «птенцов» под свое крыло и помогала по мере возможностей. Прошли годы, о кличке уже и позабыла. Однажды познакомилась с компанией, в которой был серьезный, начитанный и малость занудный парень по прозвищу «Дед». А дальше по классике жанра: счастливы вместе 7 лет, в браке 3 года.
- Помню, как когда-то я захотела покрасить волосы в красный цвет. Он казался мне бордовым, поэтому я переборщила с краской и стала ярко-красной. Пошла в школу с таким цветом, после чего меня начали называть Юля Борщ. С того самого дня в школе друзья, знакомые и подруги называют меня именно так. А недавно познакомилась с парнем с работы, который мне понравился. Очень милый, добрый и с ним интересно болтать. У него фамилия Сметанников, поэтому его прозвище «Сметана». Я, конечно, ни на что не намекаю, но кажется, что это судьба.
- В родительском чате все подтрунивали над одной мамой, дав ей прозвище Лена Момент. Напоказ строчила сердечки и улыбочки через каждое слово. А сама в личке пап склеивала: «Вы такой чуткий. Не то, что мой». Как же все лежали, когда однажды муж ее вошел в чат под ником «Шерлок». Что же он сделал? Просто пару раз в день публиковал цитаты классиков и пословицы. Например: «Ложь во спасение — тоже ложь». Или: «На чужой каравай рот не разевай». Лена догадалась день на третий. А без цитат теперь в чате стало скучно.
