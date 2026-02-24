15 историй от тех, чьи рабочие будни похожи на ситком о человеческих причудах
Рабочие дни часто оборачиваются неожиданными приключениями. Клиенты могут перевернуть привычный порядок дня, задать миллион вопросов или попросить приготовить что-то очень странное. И таких случаев бесконечно много. Иногда смешно, иногда абсурдно, но точно не скучно.
- Я консультант в магазине косметики. Сегодня подошла девушка и попросила помочь выбрать красную помаду. Говорю: нанесите немного тестера, чтобы посмотреть. А она взяла и намазала ее на кончик носа, посмотрела, не понравилось. Вытерла и нанесла на то же место другой оттенок. Я ничего не говорила, она таким способом «оценила» все варианты, выбрала один, поблагодарила и пошла на кассу. А теперь я задумалась: она просто прикалывалась или это супер-метод, о котором знают только избранные? © Карамель / VK
- Работаю продавцом-консультантом в сети детских товаров. Однажды пришла мама с сыном лет 10, отвела меня в сторону и спросила, говорю ли я по-английски. После моего утвердительного ответа повернулась к сыну и сказала: «Вот ты хотел велосипед. Если объяснишь девушке на английском, какой именно тебе нужен, куплю». Изумительная практика для ребенка. © Подслушано / Ideer
- Работал в магазе. Пришел парень за снеками, увидел цену и начал возмущаться. Минут пять ходил вокруг да около, тараторил, как у нас все дорого и что за углом есть конкуренты. В итоге сказал, что пойдет и купит все там. Через десять минут он вернулся и тихо купил тот же самый набор закусок. Покупатели, кто слышал это все, просто не могли перестать ржать. © MrGregory / Reddit
- Я однажды приехал на работу за полчаса до открытия. Открыл дверь своими ключами. Тут подошел какой-то мужик и начал возмущаться, мол, почему я не впускаю его раньше времени. Внимание, его аргумент был таким: «Почему тебе можно заходить, а мне нет?» © absol2019 / Reddit
- Я дизайнер. Недавно у меня был самый интересный клиент за всю мою карьеру. В первый день он попросил сделать минималистичный дизайн. На второй отписался, мол, пустовато и попросил добавить больше «характера». Я так и сделал, но услышал: «Теперь слишком много всего. Давай вернемся к минимализму, но оставь все, что ты добавил». Спустя десяток правок он утвердил вариант, который почти один в один выглядел как самый первый черновик. © DetachedSmile / Reddit
- Работаю в магазине, где продаются готовые голубцы — их нужно только сварить. Однажды пришел мужчина и заявил, что голубцы у нас плохие, рис на зубах хрустит. Мы в шоке: раньше никто не жаловался. Как оказалось, мужик решил, что варить голубцы не нужно. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в популярной сети магазинов. Как-то женщина подкатила к кассе тележку с продуктами. Я начала все пробивать, и под конец она говорит: «Оставьте это тут, я еще пройдусь по магазину», берет тележку и просто уходит. А у меня очередь стоит, так что пришлось полностью удалить заказ. В тот день я ушла со смены раньше, чем она вернулась обратно. Интересно, как ей на вкус растаявшее мороженое. © Fuzzzer777 / Reddit
- Работаю продавцом-консультантом, клиенты бывают разные: есть хорошие, есть сложные, а есть настоящие экземпляры. Приходит как-то девушка и вычурно просит: «Мне флешку и побыстрее!» Я отвел ее к полке с флешками и спрашиваю, на сколько гигабайт. Она отвечает: «Вы о чем? Мне такую штучку, которая в ноутбук вставляется, что вы тут впариваете мне?» Пытался объяснить, что это объем памяти, но она не слушала. Накатала жалобу, а потом ушла. © Не все поймут / VK
- Пришли мужик с женой, купили огромный телевизор. Только машинка у них была крошечная, и я сразу предупредил, что места не хватит. Услышал только уверенное: «Да все будет ок». В итоге 10 минут они, пыхтя, пытаются засунуть телик. А потом мужик невозмутимо просит оставить телик у нас, чтобы вернуться обратно на грузовике. В тот момент у меня была только одна мысль: зачем ты вообще приехал на этой маленькой машине, если у тебя есть грузовик? © Fragrant_Strategy584 / Reddit
- Работаю продавцом-консультантом в магазине «Все для рыбалки». Пару дней назад встретил необычного посетителя. Зашла очень красивая, ухоженная, элегантная девушка — совсем не похожая на типичного покупателя нашего магазина. Только лицо у нее было уставшее и немного злое. Прошла мимо, я услышал только ворчание: «Куплю удочку и в воскресенье еду рыбачить куда-то подальше, потому что это все у меня уже в печенках сидит!» Взяла недешевый спиннинг, пару наживок, раскладной стульчик и ушла, громко хлопнув дверью. До сих пор интересно, что у нее там произошло. © Не все поймут / VK
- К нам в салон красоты часто приходит одна суперзанятая клиентка. Она владелица успешного бизнеса, и видно, что каждый ее день расписан по минутам. Вечно на телефоне, решает какие-то дела. Поэтому, когда приходит на сложное окрашивание, всегда успевает за это время провести несколько совещаний и поработать за ноутбуком. На прошлой неделе приехала как раз краситься. Пока состав был на волосах, она вдруг вспомнила, что срочно нужно в банк. Сказала, что надо успеть до обеденного перерыва, и отпросилась. Девочки щедро замотали ей голову фольгой, и она с этой инопланетной конструкцией уехала на полчаса. Хочу иметь такую же самооценку и не бояться косых взглядов. © Карамель / VK
- Работаю парикмахером. Однажды пришла ко мне девушка, села и говорит: «Меня коротко. И в фиолетовый хочу». Для меня желание клиента — закон, сделала все идеально, получилась настоящая конфетка, сама себя в зеркале едва узнала.
Через месяц она пришла с букетом и огромной коробкой конфет. Я столько благодарностей никогда не слышала. Оказалось, что смена имиджа помогла ей стать уверенной, она буквально сияла от счастья! Теперь она моя постоянная клиентка. © Карамель / VK
- Работал я в пиццерии. Приходит чувак и хочет пиццу со всеми нашими топпингами. А у нас их где-то 12-15 разных, и нормально это все на среднюю пиццу просто не уложить. Мы ему говорим: «Да, можете взять, вот цена, но она нормально не пропечется — пиццы просто не рассчитаны на такое количество всего». Несмотря на это, он согласился.
Мы ее приготовили — получилось так себе, конечно, и отдали ему. Через пару минут он возвращается и говорит: «Дайте мне лучше мясную». Оплатил обе, первую, наверное, выбросил. Это единственный случай, когда клиент признал, что проблема была в нем. © SayNoToStim / Reddit
- Работаю консультантом в магазине бытовой техники. Однажды помогала мужчине определиться с покупкой: все тонкости разобрали, оформили, а он все не уходит. Спрашиваю: «Может, вам еще что-то подсказать?» Он застенчиво смотрит на меня и говорит: «Девушка, от вас так приятно пахнет. Можно я еще немного рядом постою?» © Подслушано / Ideer
- Работаю в техслужбе крупного интернет-провайдера. Заявка: не работает интернет. Выяснилось, что женщина поймала вирус. На объяснение техника, что это ее проблема и мы ничем помочь не можем, она заявила: «Ну я же в вашем интернете его поймала! Чините!» Вот так наш интернет — и ничего этим людям не объяснишь. © Подслушано / Ideer
Как видите, работа с людьми никогда не бывает скучной. Зачастую их выходки оставляют яркие впечатления на целый день.
