15+ душевных школьных сочинений, в которых детская мудрость вдруг проявляется, как чернила на промокашке
Дети все замечают: нежное и теплое отношение родных, то, как устают родители на работе или как они ведут себя дома и с гостями. А потому их сочинения порой оказываются почти по-философски мудрыми и трогательными. В конце статьи вас ждет бонус в виде простых, но смешных фраз из школьных сочинений, которые наверняка поднимут вам настроение.
- В школе задали сочинение на тему «Мой герой». Все писали про Гагарина, про всяких знаменитых людей. Но один мальчишка в классе по-настоящему выделился. Он написал в тетради всего несколько строчек, но каких душевных: «Мой герой — это мама. Она встает в 4 утра и работает на двух работах». Учительница поставила 3 и сказала, что это не герой. Он порвал сочинение и написал новое, в котором снова написал о маме и о том, как ей приходится вставать в 4 утра. Учительница снова поставила тройку. Мать пришла на собрание, учительница хотела была спорить, а мама сказала: «Все, что он написал — правда. Я встаю в четыре, у меня две работы. И сын это видит. Это сочинение на 5. Но не по вашим критериям, а с точки зрения жизненности».
- Всю сознательную жизнь мечтала быть котом. Еще ребенком не понимала, почему нет садика для котят, чтобы моя кошка тоже утром поднималась вместе со мной и шла туда, а не спала сладко... А когда в школе, помню, задали сочинение на тему «Кем я был в прошлой жизни», так я так жизнь кошки расписала, что послали мою работу на конкурс сказок. Все время им завидую: лежат, спят, едят... И вот сейчас у меня в квартире генеральная уборка, а котэ мой спит. Бужу его иногда для порядка, а то что это такое: я работаю, а он спит.
- В классе 3-4 писали сочинение на тему «Как я был свидетелем». А я тогда любила в газете местную криминальную сводку читать, поэтому слово «свидетель» для меня имело вполне определенное значение. Вдохновение для сочинения я почерпнула в той же сводке. Стоит ли говорить, что Елена Николаевна знатно удивилась, когда читала мое сочинение о женщине и ее сожителе.
А какие ещё значения у слова свидетель? На свадьбе? Тоже тема явно не для детей.
- Когда я училась классе в 9-м, надо было писать сочинение про талантливого человека и его талант. Я написала подробно и в деталях о том, как мастерски моя бабушка печет пирожки — так, что их съесть захотелось. Это было единственное сочинение в классе про обычного человека. Учительница читала его вслух, я краснела ужасно, но с тех пор очень много писала и поступила в итоге на журфак.
«Работаю учителем, учу детей писать сочинение. Вот перл от ученика 4-го класса, который я не забуду никогда»
«Мороз и Леня. Давным-давно в далекой Сибири был-жил Леня. И поехал он к Деду Морозу. Ехал он долго через Москву. Приехал он на место, а его нет. Едет он обратно и видит: сидит он на улице. Оказывается, Дед за аренду не платил и все деньги на салатики потратил».
- Помню, в школе нам как-то назначили сочинение на тему «Что такое лень?», объем 3 страницы. Задание на один вечер. Мой друган весь вечер протусовался на улице, домой пришел поздно и завалился спать. На следующее утро перед уроком все слегка переживают, а он спокойный. Сдали сочинения, через сколько-то дней результат — ему «пять», причем и за правописание и за изложение. Он таких оценок отродясь не имел! И вот что он сделал: оказалось, он просто пропустил 2 страницы и в конце третьей написал: «Вот это и есть лень».
- Когда я была мелкой, мы писали мини-сочинение про то, на какого сказочного персонажа похожа мама. Все писали про добрых фей, принцесс, волшебниц, и только я написала, что моя мама — Мойдодыр, потому что постоянно заставляет убирать и ругается.
- В 5-м классе на русском языке нам задали написать сочинение о лучшем друге. Я долго перебирала всех своих друзей и знакомых, но так и не нашла, о ком писать. И тогда я написала сочинение о своем любимом коте, о том, как я полюбила его с того момента, как родители принесли его в дом, о том, как он любит слушать мои рассказы и смотреть со мной фильмы. Тогда учительница сказала, что это не совсем правильно — писать о животном. Но знаете, прошло столько лет, и в моей жизни было множество людей, которых я могла назвать друзьями, но они уходили и приходили, а кот всегда был со мной. И вот уже 12 лет у нас с котом самая лучшая и крепкая дружба.
«Сын написал сочинение про меня»
«Мой папа — герой. Мой папа сильный, умный и быстрый. Папа работает в Газпроме. Папе тяжело работать и папа далеко работает. Папа приходит вечером, а иногда ранней ночью. Папа всегда устает. Мне папу жалко. И мой папа любит меня».
- Дети как-то целое лето провели у бабушки, ездили на Байкал, тусили с родней, потом ездили в Турцию. А потом оказывается, что в сочинении «Как я провел лето» они написали, мол, очень круто, на площадке у дома с друзьями на турниках висели.
- У меня как-то давно ученик написал в сочинении: «Роман „Герой нашего времени“ — очень плохой роман, потому что в нем все части переставлены наоборот, и приходится думать в голове, а этого я не люблю».
- Старший сын в 6 классе писал в школе сочинение на тему семьи. Директриса останавливает моего мужа в коридоре и цитирует отрывок из «произведения» нашего «писателя»: «Моя мама не только умеет хорошо встретить гостей, но и проводить». Муж стоит ухмыляется, а та не отстает и все допытывается, что наш ребенок имел в виду. Еле как-то папа отвертелся, чтобы и педагога не обидеть, и сына не подставить.
«Младший брат писал сочинение для школы»
«Золотые руки моего папы. У моего папы настоящие золотые руки. И я это тоже знаю! Папа у меня — строитель. Он построил целый дом, в котором мы сейчас живем. А сейчас папа ремонтирует машины. У него это тоже хорошо получается. И поэтому у моего папы золотые руки! Но жаль вы не видели его ноги».
- Родители — филологи. Вся наша квартира была в стеллажах с собраниями сочинений. Естественно, с детства много читала. В 12 лет любимым писателем был Достоевский, особенно нравился роман «Идиот». Засыпая, засовывала эту книгу под подушку, не могла расстаться с князем Мышкиным. Один раз к папе пришел друг-филолог, профессор МГУ. Видит у меня в руках книгу, удивленно спрашивает: «Ты любишь Достоевского?» Я: «Очень! Я даже сплю с „Идиотом“»! Как же все смеялись.
Боже мой,я в 12 лет прочитал Апулей, госпожа Бовари, хотя много не понимал,в 6 лет плакал над Девочка со спичками,Козеттой.В 14 пытался прочитать Фехтвангера,нет,не смог
- Младшая в 3-м классе принесла со школы сочинение о родителях. Там нашла фразу: «Моя мама очень добрая и красивая, она жила в подвале и работала в Тиволи». Это, внимание, про 2006 год, когда я поступила в бизнес-школу в Копенгагене и жила в датской семье в качестве няни, присматривающей за детьми. Потом получила работу в Тиволи и работала там 4,5 года, пока училась. Причем ребенку понятными словами рассказывали, что мама 16 лет работает в международном HR и консультирует людей «не из Дании», что ее знают и уважают за пределами Дании тоже. Но, видимо, в памяти осталось именно это.
- Я с 7 до 16 жил с бабушкой в периферийном мегаполисе, а мама жила в Москве. И вот как-то выпало мне писать простое сочинение «Моя мама». И вот я старательно пишу: «Моя мама живет в Москве, а я живу с бабушкой. Моя мама красивая». А потом понимаю, что описать ее красоту не могу, поскольку уже не помню, как она вообще выглядит. Решил, что будет двойка. Расстроился, и из глаз так и посыпались капли на тетрадь. Так я ее и сдал. А когда я получил тетрадку после проверки, вместо двойки там была фраза: «Не грусти, все наладится!» И лежала между страниц маленькая, но вкусная шоколадка.
Бонус. Перлы из школьных сочинений
- Писали изложение по рассказу Тургенева «Воробей». Ученик, видимо, находясь под впечатлением от подвига маленькой птицы, написал: «Воробей оскалился и изогнулся». А еще как-то, помню, диктую: «Стайка веселых клестов уселась на ветку». Читаю: «Стайка веселых глистов уселась на ветку». И это при том, что слово «клесты» было написано на доске.
- Помню из своей школьной жизни, как один мальчик описывал красоту Ольги Лариной: «Ее зубы сверкали, как изумруды». Преподаватель долго выспрашивала у нас, какого цвета изумруды, но никто из нас никогда и в глаза их не видел. Давно было, но даже сейчас смешно.
- Год был, наверное, 1981-й. Я писала сочинение по «Евгению Онегину», а рядом с моим письменным столом работал телевизор. Шла передача об авиации. В общем, получила наша учительница от меня перл: «Е. Онегин был современным молодым вертолетом». Как же ржала она, зачитывая это перед классом, как потом стебались одноклассники! А несколько лет спустя уже мои ученики и не такое выдавали в переводах с английского.
- Из сочинения о работе на даче: «Папа копал, мама поливала, а дедушка ходил по саду и удобрял деревья».
- Дочка моя, помнится, классе в 5-м или 6-м написала в сочинении: " На картине изображено поле, на котором пасутся коровы и мальчик-подпасок... "
Тоже из сочинений:-В комнату вошли мальчик и девочка.Они были братьями
- Сочинение про зиму, 6 класс. Один мальчик пишет: «Зимой птицы и звери опушаются. У них шерсть встает дыбом от холода».
- Вместо «Мальчик удил рыбу» я как-то написала «Мальчик пудил рыбу ». Когда учительница читала вслух мои перлы, все смеялись, а я не знала, что означает это слово, да и раньше его не слышала.
- Помню, в девятом классе нашла в учительской тетрадь шестиклассницы по литературе. Мне было интересно, и я, пока завуч не видит, заглянула в эту тетрадь. Там было сочинение по «Дубровскому». Помимо перла «и тут случилась бида» (в смысле «беда») где-то в середине сочинения было: «Дубровский считался благородным разбойником, потому что воровал богатых людей и отдавал это все бедным людям».
Не только школьные сочинения, но и любая домашка может стать настоящей задачей со звездочкой. Курьезные истории об этом вы можете найти здесь.