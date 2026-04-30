15+ душевных школьных сочинений, в которых детская мудрость вдруг проявляется, как чернила на промокашке

«Золотые руки моего папы. У моего папы настоящие золотые руки. И я это тоже знаю! Папа у меня — строитель. Он построил целый дом, в котором мы сейчас живем. А сейчас папа ремонтирует машины. У него это тоже хорошо получается. И поэтому у моего папы золотые руки! Но жаль вы не видели его ноги».