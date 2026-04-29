19 душевных историй о котятах, которые быстро стали частью дружной семьи

Как же быстро растут котята! Вроде бы еще вчера по дому бегало нежное крошечное создание с круглыми глазками и забавным хвостиком-морковкой, а уже сегодня на кресле возлежит пушистый красавец, считающий себя чуть ли не хозяином квартиры. И наверняка с его появлением в семье связана какая-то добрая или немного смешная история.

Новая семья для котенка

У меня никогда не было кота⁠⁠. Родители заводили только собак — шарпей был, таксы, далматинцы, как-то даже спаниель оказался. И вот 9 июля прошлого года вечером после работы я услышал странное «мяу» от машины. Обошел ее пару раз, не нашел котенка и поднялся к себе в кабинет, где ночевал во время командировки.

Спустя еще минут 20-30 я снова услышал мяуканье из открытого окна и пошел на улицу. А там был он. Секунд 20 мы смотрели друг на друга. Отправил жене это фото. В общем, 12 июля я привез котенка в новый дом. Жена к тому времени успела купить лоток, наполнитель, лежанку и игрушки. Так и началась его жизнь во второй раз — с домом, с семьей. И моя — с котом. © Agnige / Pikabu

«Как бы их лучше назвать? Предлагайте варианты»

«Котенок по имени Рагнар»

На этой фотографии он выглядит так, будто вылупился из яйца. Такой милый! © MinimumEfficient220 / Reddit

Счастье, которое можно купить на рынке

Дело в январе было. Пошли мы на рынок покупать мне шапку. Купили удачно. Говорю жене: «Пойдем еще в ряды, где животные, котов глянем!» Пришли и я сразу его увидел. Маленький, двухмесячный. Он сразу полез по мне, глядя в глаза и непрерывно пища. Сейчас я понимаю, что он говорил: «Человек! Ты такой большой, сильный и теплый! Возьми меня к себе!»

Конечно, я уже не мог его оторвать. Спросил со смехом у бабушки: «Сколько?» Расплатился, положил его в карман полушубка и привез домой. Почти 17 лет он уже со мной. За всю мою длинную жизнь не было у меня друга преданней. Суровый, только меня и признает. Строгий сибиряк, неласковый, «на ручки» не любит, предпочитает лобиком тереться об ноги. А когда лежу, запрыгнет на меня, ляжет и глядит в глаза. И мурчит, как моторчик. © Novolet / Pikabu

«Да, она уже умеет позировать на камеру»

«Мы нашли это создание в возрасте примерно двух с половиной недель. Прошел год, и теперь это счастливая красавица-кошка»

«Как у моего кота появился свой кот»

Есть у меня черный кот Тихон. Очень большой, добрый и ласковый. Живем мы в частном доме и иногда выпускаем его погулять по двору. В начале лета стали замечать, что к Тишке приходит какой-то маленький котенок. Людей он к себе не подпускал, убегал куда-то в сторону забора под куст гортензии. Тихон, что удивительно, сразу котенка взял под опеку. Вылизывал его, играл с ним. Что ж, начали подкармливать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это кошечка. Теперь они ходят по двору — вот так, как на фото — бок о бок, переплетясь хвостами. Тишка полностью взял над ней шефство, умывает ее, научил прыгать и залезать на дерево, а она ему приносит грецкие орехи, чтобы поиграть. Кошечку мы откормили, сейчас такая кругленькая булочка, назвали Мотей. © babisla61 / Pikabu

Ох, и непросто наводить порядок в доме, где есть котенок

У нас в клининге много клиентов с животными. Все наши клинеры их очень любят, гладят и играют по возможности. Я первое время всех фоткала, потом перестала почему-то. Однажды пришла к клиентке, а у нее котенок — крошечная девочка. Стала ее гладить, потом она на ручки запросилась. Держу ее — такая прелесть бесконечная! Мурчит! Я и говорю клиентке: «Извините, кажется, я сегодня убирать не смогу». Потом убрала, конечно, все. camelialaveras

«Кажется, в этой маленькой головке еще нет никаких мыслей»

Котенок, который сам выбрал себе хозяев

Мы с женой пришли из магазина и увидели у подъезда котенка. Он увязался за нами до квартиры. Жена решила накормить его и стала звать на кухню. А котенок-то пропал! Она с тарелкой в руках стала искать его по квартире. И тут увидела картину маслом: прямо на нашем синтезаторе (мы оба музыканты) спал потерявшийся котенок. Он каким-то чудом туда забрался, свернулся клубочком и уснул на клавишах. Кажется, иногда не люди выбирают животных, а наоборот, как в нашем случае. Так и поселился у нас котик по имени ФаСоль. alex_khval

«Вчера утром моя жена его в коробке возле своей работы. Наша кошка Мишка пока не особо рада новому жильцу»

Иногда, чтобы заметить котенка, стоит внимательно рассмотреть ближайшее дерево, от которого слышится «мяу»

Ровно через неделю после того, как мы навсегда потеряли своего щенка, услышали жалобное непрекращающееся мяуканье. На дереве очень высоко сидел черненький котенок. Мы его спустили, накормили. Сначала подумали, что он соседский, и нечаянно к нам зашел. Наутро спросила у соседей, но он оказался ничей. Оставили его у себя, привели его в порядок, он стал спокойнее, и я начала замечать, что черный окрас стал постепенно меняться на темно-коричневый, а цвет глаз — на желтовато-зеленый. Котенок Черныш стал напоминать мне мою собачку Рафа, реально было очень много сходства.

«Мы только что взяли из приюта милую, но очень застенчивую крохотную кошку с эльфийскими ушками»

«На прошлой неделе это милое создание задумалось о жизни прямо в своей тарелке»

«Маленький рыцарь⁠⁠. Плюс 1 к неуязвимости, плюс 5 к шансам получить колбасу. Это мой друг плел кольчугу, а рядом бегал котенок»

Некоторые котята обретают хозяев весьма оригинальным способом

У меня две домашние кошки — черная и белая — и серый дворовый кот Сергей. Я очень переживала — для комплекта мне не хватало рыжего котика. И вот в один прекрасный день звонит мне муж и говорит, что весь день искал котенка возле дровника, не мог понять, где он там пищит. Достал совсем крошечного рыжего. Все задавались вопросом, как он попал к нам на участок, через двухметровый забор. Оказалось, что у соседей через четыре участка кошка принесла котят. Наш Сергей приходил следить за ними, развлекал малышню. И так они ему нравились, что он решил притащить одного себе домой. Ну а что было дальше, вы уже знаете. Спасибо Сергею за моего Рыжего! © ShAllegrova / Pikabu

«Приехал в гости к родителям, а у них кошечка стала мамой. Двоих котят забрали и остался самый сладкий пирожочек. Никому не предлагаю, просто хвастаюсь»

«Жена ни в какую не хотела заводить живность. Все-таки мы с дочкой ее уговорили, и вот кто теперь с нами живет»

Как свекровь превратилась в Кузькину мать

Однажды мы с мужем решили сделать его маме «подарок» — кота. Ну, чтобы ей не скучно было. И стали мы искать котенка, непременно рыжего, так как свекровь питает слабость к рыжикам. Расспрашивали знакомых, нет ли у кого рыжих котят. Оказалось, что есть — во дворе дома моего брата. Мы помчались туда. В том дворе жила кошка с двумя детьми — черной девочкой и рыжим пацаном. Котятам было уже месяца по три. На вид они были чистые, откормленные. Сколько ни пытались поймать рыжика — не-а! Очень шустро удирал.

Мы уже почти сдались, но тут жена брата говорит: «А тут еще какой-то рыжий котенок бродит. Мамки при нем нет, подкинули, наверное». И тут реально из кустов выползает что-то крошечное рыжее и грязное. Муж взял котенка и усадил в переноску. Заходим в квартиру, и муж с порога: «Мам, мы тебе подарочек привезли». Свекровь взглянула и ахнула: «Ну и зачем мне такой котенок?!» И через секунду: «Иди сюда, моя ласточка!» Малыш мгновенно уснул у нее на руках.

С тех пор прошло почти пять лет. Свекровь у нас теперь Кузькина мать, ибо котика она нарекла Кузьмой. Он вымахал в здоровенную наглую рыжую морду с длиннющими лапами. Невероятно ласковый. Свекровь души в нем не чает. © Unknown author / Pikabu

