20+ трогательных историй о первых питомцах, которые стали частью семьи

Собачники. Кошатники. А я - любитель животных. Беспартийный. Потому что если ты любишь животных, тебе всё равно, кто там на коврике. Главное - жрало, орало и мешало спать и создавало иллюзию, что ты кому-то нужен.

Но вот про хомяков - это отдельная тема. Щербаков, конечно, молодец. Про бессмертного хомяка - это классика. Сидишь, ржешь, а внутри понимаешь: черный юмор - он от бессилия. Потому что если серьезно относиться к тому, что хомяк умудряется умереть, даже не родившись, - можно с ума сойти.

Но я не про хомяка. Я про Каркушу.

Конец восьмидесятых. Мне пять-семь-восемь. Мы гуляли сами часами. Пацаны, гаражи, шиповник в витрину - ни разу не попали. И вот из кустов сирени - всхлип. Сорока. Крыло под углом, которого у здоровой птицы быть не должно. Я снял панамку, накрыл - и в карман куртки. Мамка на скамейке с соседками треплется обо всём и ни о чём. А я вдоль стеночки, панамку за спиной. Сорока молчит. Понимает конспирацию.

Дома мама сказала: "Ты идиот?" Папа ничего не сказал. Взял антресоль, обтянул сеткой - из авоськи, той самой, из СССР, - сделал вольер на балконе.

Кормили курицей. Полосками. Лечим сороку курицей - абсурд. Но Каркуша жрала не отрываясь. Крыло срослось. Мы открыли окно: "Лети". Она вылезла, походила по подоконнику, глянула на улицу — прыг обратно: "Жрать давай!"Не каркает, а именно так - коротко, требовательно, с тире.

Через неделю вылетела. Я рыдал. Через пять минут сидит на раме, мокрая, гордая. Прыг в вольер. И опять: "Жрать давай".

Так и жили. Она вылетала на час, на два и назад. Улица не зашла. Там конкуренция, коты, а тут курица полосками, тепло, балкон. Если я сую руку - прыгает на запястье, хвостом трясёт, цокает. Возмущается, но не улетает.

Два года. Потом соседка с этажа, тётя Люда, говорит: "Забирайте, у сиамских родили. Кот - бандит, на ушах стоял. Вот вам самого оторву". Котёнок подрос - и начал гонять Каркушу. Она терпела, терпела и улетела. Насовсем.

Но на тополе напротив иногда мелькала знакомая тень. Сидела, каркала. То ли ностальгировала по халяве, то ли кота высматривала. Чтобы отомстить. Я в это верю.

Собачники, кошатники... А вы попробуйте два года дружить с сорокой. Которая сама решила не улетать. И орёт в пять утра: "Жрать давай!"

Вот это любовь. Без поводка. С панамкой вместо садка. И с мамами на скамейке, которые кричат в форточку: "СПАТЬ!



И это было счастье. Просто жизнь. С сорокой в панамке