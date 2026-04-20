20+ трогательных историй о первых питомцах, которые стали частью семьи
Многие из нас бережно хранят теплые воспоминания о своем первом питомце. С ним связаны самые трогательные моменты детства: первые прогулки, забавные проделки и тихие вечера рядом. И если одни из нас наконец-то исполнили мечту и завели любимца во взрослом возрасте, то кое-кому еще в детстве удалось уговорить родителей взять котика или собачку. Правда, у некоторых пап и мам при виде нового обитателя квартиры наверняка были глаза, как у котика из бонуса к этой статье.
- Мама всегда говорила: «Вот вырастешь, хоть слона заводи!» Успела замуж выйти, а кошки все нет — свекровь ворчит, мол, еще шерсти в доме не хватало. Как-то проснулась от истошного мяуканья под окном, не выдержала, забрала котенка. Муж со свекровью проснулись, и тут этот мохнатик подошел к свекрови, сел ей на тапок и уснул. Единогласно решили оставить, свекровь даже домик купила малышу. А он как знает — ведет себя с ней, как шелковый. Зато с нами не церемонится — буквально по головам ходит. Разбаловали, конечно, а что делать? Ведь именно благодаря ему исполнилась моя мечта.
«Завели собаку, думали будет домашний и декоративный, но у него оказались свои планы. Очень уж любит гулять и рыть землю»
Декоративный не означает, что не любит проказничать и писает дома на пелёнку. У него просто нет чётко выраженных рабочих качеств, но гены предков пальцев не сотрёшь. Этот белый шарик открыл в себе норную собаку.
- Мне было шесть. В творческом центре, где я занималась танцами, решили провести выставку-продажу аквариумных рыбок. Бабуля, которая была смотрительницей выставки, интересно про всех рассказывала. Я восторгалась рыбками, ящерками, потом увидела лягушек — они забавно плавали друг за другом и были самим совершенством.
Я тут же стала намекать, что мне такую надо. Мама сказала: «Нет, это слишком дорого». Бабуля сообщила, что мы можем купить лягушат за смешные деньги — мне столько в школу на обед давали. «Ладно, выбирай лягушонка», — вздохнула мама. «Я, конечно, ничего не хочу сказать, — улыбнулась бабуля. — Но одной лягушке будет скучно, возьмите парочку. Пусть девочка выбираем, а мы поищем вам аквариум со скидочкой».
Вот так у меня появились лягушки. До сих пор мне кажется, что та старушка — один из лучших продавцов, которых я видела. А наши подросшие лягушата Людвиг и Пеппи прожили счастливую четырнадцатилетнюю жизнь.
Собачники. Кошатники. А я - любитель животных. Беспартийный. Потому что если ты любишь животных, тебе всё равно, кто там на коврике. Главное - жрало, орало и мешало спать и создавало иллюзию, что ты кому-то нужен.
Но вот про хомяков - это отдельная тема. Щербаков, конечно, молодец. Про бессмертного хомяка - это классика. Сидишь, ржешь, а внутри понимаешь: черный юмор - он от бессилия. Потому что если серьезно относиться к тому, что хомяк умудряется умереть, даже не родившись, - можно с ума сойти.
Но я не про хомяка. Я про Каркушу.
Конец восьмидесятых. Мне пять-семь-восемь. Мы гуляли сами часами. Пацаны, гаражи, шиповник в витрину - ни разу не попали. И вот из кустов сирени - всхлип. Сорока. Крыло под углом, которого у здоровой птицы быть не должно. Я снял панамку, накрыл - и в карман куртки. Мамка на скамейке с соседками треплется обо всём и ни о чём. А я вдоль стеночки, панамку за спиной. Сорока молчит. Понимает конспирацию.
Дома мама сказала: "Ты идиот?" Папа ничего не сказал. Взял антресоль, обтянул сеткой - из авоськи, той самой, из СССР, - сделал вольер на балконе.
Кормили курицей. Полосками. Лечим сороку курицей - абсурд. Но Каркуша жрала не отрываясь. Крыло срослось. Мы открыли окно: "Лети". Она вылезла, походила по подоконнику, глянула на улицу — прыг обратно: "Жрать давай!"Не каркает, а именно так - коротко, требовательно, с тире.
Через неделю вылетела. Я рыдал. Через пять минут сидит на раме, мокрая, гордая. Прыг в вольер. И опять: "Жрать давай".
Так и жили. Она вылетала на час, на два и назад. Улица не зашла. Там конкуренция, коты, а тут курица полосками, тепло, балкон. Если я сую руку - прыгает на запястье, хвостом трясёт, цокает. Возмущается, но не улетает.
Два года. Потом соседка с этажа, тётя Люда, говорит: "Забирайте, у сиамских родили. Кот - бандит, на ушах стоял. Вот вам самого оторву". Котёнок подрос - и начал гонять Каркушу. Она терпела, терпела и улетела. Насовсем.
Но на тополе напротив иногда мелькала знакомая тень. Сидела, каркала. То ли ностальгировала по халяве, то ли кота высматривала. Чтобы отомстить. Я в это верю.
Собачники, кошатники... А вы попробуйте два года дружить с сорокой. Которая сама решила не улетать. И орёт в пять утра: "Жрать давай!"
Вот это любовь. Без поводка. С панамкой вместо садка. И с мамами на скамейке, которые кричат в форточку: "СПАТЬ!
И это было счастье. Просто жизнь. С сорокой в панамке
«В мои 32 года мы завели такую пупуню, жена и я давно хотели песеля. И тут повезло — у знакомых ощенилась их собака»
- Мы завели первого котенка в 90-е. Кот ходил в пластиковую коробку — в песочек с газетами, утром на завтрак ему был сухой корм, а так ел со стола. Лопал макароны, тушенку, молоко, консервы, даже картошку отварную, рыбу не любил, но ел. Спал с нами в кровати. Порой просыпаешься — ты под подушкой, а он на ней. Любил греться на солнышке, иногда даже мог на спину лечь и показать пузико. Это потом у него появился нормальный туалет с кошачьим наполнителем, специальная еда для взрослых кошек. В любом случае, просто хотелось сказать — когда человек говорит, что у него нет денег, чтобы завести кота, я в душе смеюсь.
- В детстве я хотел кошечку, собачку, попугайчика, мышку, хомячка, ну хоть кого-нибудь, пожалуйста. Но родители были непреклонны. Как говорила мама: «Из всей живности дома будем только мы и точка». Вот и пришлось попрощаться с мечтами о любых домашних животных до недавнего времени. А началось все с поездки в антикафе, где жили паучки, несколько крабов и рептилий. За небольшую плату сотрудник проводил экскурсию. Змеи и бородатая агама меня не сильно впечатлили, но вот когда я взял в руки раньше неизвестную мне ящерицу, то влюбился сразу же. Такой классный — на ощупь бархатный, такие интересные лапки, такие красивые глазки!
После посещения этого кафе я места себе не находил. «Хочу! Куплю! Надо!» Накопал кучу информации, уламывал отца целую неделю, прошерстил магазины. И спустя некоторое время у меня появился он. Знакомьтесь — реснитчатый геккон-бананоед Коги. Первые пару месяцев вечерами я подолгу торчал у террариума, наблюдая за ним. Днем это делать бесполезно, так как бананоеды — ночные гекконы, днем они сладко дрыхнут где-нибудь в укромном уголке.
Оооо... К нам приехала как-то "тропическая" выставка, кажется, из солнечного "Краснодара" и там я встретила Его. Эублефара. Боже, как он мне понравился. Естественно, дали поддержать, а он такой милаш. Такая прелесть. Ну я, естественно, вечером дома читать про него и любоваться фотографиями... Ноооо .. он "привереда" с долголетием. А я - жутко непостоянный и импульсивный человек. Я бы с радостью с ним жила, но боюсь, что должный уход ему предоставить не смогу и не справлюсь с ответственностью. В общем побоялась Йа. Но до сих пор он в моем сердечке❤️
- Помню, я у бабушки в деревне капризничаю из-за того, что пора уезжать в город. И тут родители, чтобы меня успокоить, говорят, что у городской бабушки меня ждет сюрприз. Мне не терпится узнать, я перестаю капризничать, быстро собираюсь, приезжаем к другой бабуле. Я захожу в дом, заглядываю в комнату, а там на диване лежит маленький черный комочек. Как же я была счастлива! Кошку назвали Машей.
- Давно хотела завести себе котейку, но пока жиплощадь не позволяет, решила обойтись хомяком. Залезла я на сайт с объявлениями, нашла заводчицу хомячков, позвонила и поехала выбирать себе дружбана. В итоге нашла темно-серую хомячишку-подружку и назвала ее Пусенькой. А в январе я обнаружила в коридоре брошенного хомячка с запиской о том, чтобы его забрали. Так у меня появился Батоша. Первое время животинки вели себя очень беспокойно — принюхивались друг к другу, а сейчас привыкли. По вечерам у нас веселуха — они очень забавные животные. Пусенька, например, первое время не могла управиться со своими щеками, Батончик тоже иногда творит всякую ерунду.
- У нас было две морские свинки. Предполагалось, что это будут два самца, но вскоре мы обнаружили, что одна свинка оказалась девочкой, и у нас родились еще три милые морские свинки. Мы их очень любили, и все они прожили довольно долго. Мы держали морских свинок 13 лет и хорошо о них заботились, хотя сначала родителям приходилось напоминать нам чистить клетку.
Да-да, сначала "папа-мама, купите, я буду заботиться". А потом все снова на родителях
- Я очень долго мечтала о собаке. Когда я уехала из родительского дома, то поняла, что могу осуществить эту мечту. Но почему-то каждый раз откладывала это дело на потом. Спустя много лет мечтаний у меня появилась собака — сиба-ину по кличке Юки. Он очень аккуратный и спокойный. Он появился накануне моего 26-летия — случайно увидела и не смогла забыть, а на следующий день он уже был моим псом. А в декабре у меня появилась еще одна рыжая сиба-ину — Кимико. Она абсолютно другая — очень контактная, игривая, ориентированная на человека, звонкая и громкая собака. Я благодарна каждому дню со своими хвостиками.
У меня был беспородный собаченок Бобик. Я часто шила на него разную одежду и наряжала. Как-то к нам пришли контролёры газа, а Бобик выскочил на них в шортах, рубашке и кепке. Он был небольшой. Трусливый. Лаял скорее от испуга. Но всё равно напугал.
«Мой Маркизушка чуть-чуть до 22 лет не дожил. Самый любимый котя. Кодовые имена Перс-буль и Бультер-перс. При этом обожал, когда я его в детстве катала в коляске»
- До этого я любила собак, но понимала, что завести щенка с моим образом жизни не выйдет. Я жила одна и работала десятичасовыми сменами. Итак, в марте 2016 года я взяла кота Олли. Сначала я присмотрела другого котика из приюта, но когда пришла туда, узнала, что его уже пристроили. А я уже настроилась уйти домой с пушистиком, поэтому подумала: «Ну и ладно, посмотрю на всех кошек здесь!» И первым, кого я встретила, был Олли. Он тут же начал бодать меня головой в бока и мурлыкать. Теперь он мой лучший друг, и еще я чувствую, что в глубине души он все-таки собака.
- Я всегда хотел завести мини-пига, но родители были против. Через несколько месяцев после покупки собственного дома жена захотела пойти в местный зоомагазин и поиграть со щенками. Мы вошли туда и тут же увидели шесть крошечных свинок. Самый маленький из них подошел ко мне и буквально растекся от счастья, когда я взял его на руки. Спустя 15 лет он по-прежнему мой лучший друг.
«Я впервые завел кошку. Они всегда такие милые?»
Вы оба милые! Любви и взаимопонимания вам! И, да, всегда и ежесекундно 😆
- Я как-то купила себе на Новый год собаку — сиба-ину, очень сложную, не для новичков. А я новичок, и это моя первая собака. Что в итоге? Прошло пять с половиной лет, теперь я знаю больше чем те, у кого собаки всю жизнь, и еще других учу. Просто я изучала кинологию, психологию и правила дрессировки. У меня самая лучшая, умная и послушная собака, и мы утерли нос всем, кто отговаривал ее брать.
- Одиннадцать лет назад я забрал Лайму домой. Ее щенком нашли возле рынка, полгода она жила в приюте, еще полгода была на передержке. Она сразу меня очаровала: полезла обниматься, дала почесать пузо. Это моя первая собака, поэтому я, конечно, поплыл от такого цунами любви. Через два часа я вернулся и забрал Лайму. Через пару дней понял, что она всех так любит. Сейчас ей 12 лет, возраст уже дает о себе знать, но любви у бусинки меньше не стало. В общем, живи еще долго, сладкая булочка.
Да, есть такие, с бесконечной любовью ко всему и вся. Главное, что рядом надёжный человек.
«Я десять лет мечтала о собаке. И в 26 наконец-то смогла себе ее позволить. Это не передать словами. На меня в жизни никто так не смотрел, как он»
- Мою первую кошку звали Марта, и была она белая-белая с ярко-зелеными глазами. Ее принес домой мой отец. Мне тогда лет 5-6 было. Я сначала подумал, что это мышка, так как она была маленькая и серая от грязи. Когда мы с мамой отмыли пушистика, я очень удивился, когда понял, что это кошка. Кстати, именно Марта помогла мне избавиться от страха темноты. В 9 лет я спал только с ночником, а однажды свет отключили, и я лежал на кровати и старался не думать, что электричества нет. Марта пришла ко мне и начала мурлыкать и тереться, я успокоился и уснул. Спустя пару дней такого общения я совершенно перестал бояться темноты. Классная была кошка.
- Когда я училась в первом классе, у подружки кошка принесла котят, ну я и взяла одного. Родителей поставила перед фактом: «Это Алиса и она будет у нас жить!» Кошка обычная, дворовая, белая с серыми пятнами. Но она очень любила мыться, ей даже нравилось стоять под душем. А спать Алиса любила у меня на голове или залезала в пододеяльник.
У детей кошка, брали на передержку, разумеется осталась на всегда.Но проблема, если в ванной вода и не закрыта дверь, она уже там, независимо сколько воды.
«Мне за 40. В прошлом году завел своего первого питомца»
Когда женщина такая заводит,то все- о,а почему не мужа. А как мужик- то все ок.
- Помню, я училась то ли 10, то ли 11 классе. Однажды мы поздно вечером возвращались с мероприятия домой и увидели бездомного котенка. Папа сказал, если я успею занести котика в дом за 40 секунд, то он останется с нами. Короче, я только дверь открыла, а котенок сразу зашел. Так у меня появился первый кот.
- С детства я мечтал о большом плюшевом друге. Когда увидел фото лохматого великана — что-то екнуло в сердце. Как оказалось, волонтер не могла пристроить его около года. Её отговаривали все девочки в приюте, мол, кто возьмет здорового взрослого кобеля. Да, с ним было трудно первое время. Боцман боялся остаться один, первые дни я ночевал около его конуры прямо в спальнике, хорошо, стояла теплая осень.
Я понял, что приютский питомец потребует очень много времени, любви, внимания, установления связи. Время и любовь — лучший рецепт. Это был интересный опыт, а Боцман стал частью семьи.
- Когда я перешла в седьмой класс, мы с подругой узнали, что есть породистые собаки, дрессировочные площадки и собачьи выставки. Вместо уроков мы ходили туда и любовались собаками. Родители на наши мольбы купить нам щенков только фыркали, но мы все равно записались на курсы в клуб служебного собаководства, без которых породистых щенков тогда никому не продавали. Когда я, потенциальная отличница, притащила за первую четверть четыре тройки, папа придумал гениальный план. Он написал расписку, что купит мне щенка любой породы, если я окончу год на одни пятерки. Папа подруги тоже воодушевился этой идеей, — правда, от той требовались все четверки, потому что она была заядлой троечницей. Мы так потрясли учителей своим усердием, что папам пришлось раскошелиться.
Бонус: когда папа поддался на детское «купи попугайчика», а потом чуть не пожалел
- Жил у нас попугай Кеша. Болтал без умолку, со всеми здоровался. Как-то папа вернулся из командировки, зашел на кухню, а попугай ему: «Привет, Игорь!» Папа подпрыгнул так, что чуть чайник не уронил. Он Антон, вообще-то. Как же мы смеялись, когда оказалось, что наш Иннокентий вдруг вспомнил имя своего предыдущего владельца — папа как раз покупал его у некоего Игоря Петровича.
У нас вот такая кошечка в магазин зимой забегала. Она в частном доме, но на самовыгуле. К нам на второй завтрак приходила. Даже своя мисочка у нее была