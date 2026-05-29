15 теплых комиксов про отпуск у моря, в которых вы легко узнаете себя или соседа по шезлонгу

Отпуск у моря — это самые приятные дни в году. Они наполнены светлыми моментами и простыми человеческими радостями, а истории, привезенные из теплых краев, мы потом пересказываем много лет: как мы накупили столько сувениров, что не застегнулся чемодан, как солнышко так крепко нас «поцеловало», что пришлось пару дней отдыхать в номере, или как чайка полакомилась нашим бургером с креветками. А впридачу мы везем с моря ворох душевных сценок из жизни других отдыхающих. Мы вспомнили наши отпускные деньки и нарисовали живые, уютные и смешные комиксы, в которых легко узнать своих близких и самих себя.

Приключения начинаются уже в аэропорту

В отпуск все едут за незабываемыми впечатлениями. И они точно будут, просто не всегда такие, как мы себе представляли

Муж в отпуске — еще и фотограф. Но вот он уже мечтает отползти в тенек, а фотосессия только набирает обороты. Ведь отпускные фото сами себя не сделают!

Вечно найдется тот, кто смело заявляет, что никогда не обгорает на солнце, а потом лежит в номере в позе звездочки и шипит от малейшего прикосновения к спине

Некоторые уверены, что если говорить медленно и громко, то их «туристический английский» все поймут. Иногда это и правда срабатывает!

В отпуске забавные сценки поджидают тебя на каждом шагу, стоит только внимательнее приглядеться

Иногда отпуск — это не только отдых, но и неожиданный фитнес

Кто-то везет на море полный чемодан нарядов, а кто-то — пару футболок и шорты. Как правило, эти люди состоят в браке

Кто-то везет на море полный чемодан нарядов, а кто-то — пару футболок и шорты. Как правило, эти люди состоят в браке

Ужин со шведским столом — это время проявить себя и надолго запомниться всем окружающим

Отпуск с подростком — это когда ты платишь кучу денег за море, экскурсии и красивый вид, а для него главной радостью оказывается стабильный интернет

AI-generated image Патрикеевна только что Вы знаете, вокруг очень много людей, живущих стереотипами.. Читала, про женщину, которая воспитывала сына одна, выбивалась из сил, чтобы дать ему самое лучшее, накопила на поездку к морю, но сын не впечатлился, все время предпочитал сидеть с книгой в номере. . Естественно, она потом говорила: я для него все, а он неблагодарный!!! Но при этом забыла спросить, а надо ли оно сыну? Он интраверт.. Ему бы одному побыть, наедине с собой..Стараюсь со своими детьми так не делать, все же спрашиваю их мнение и прилушиваюсь.. Чтобы ненароком не причинить добро🤔 Ответить

Если бы в Олимпийские игры можно было включить новые виды спорта, одним из них точно была бы борьба за шезлонг

AI-generated image Драконятина только что Помню, мы были на пляже и перед нами был занят шезлонг, на нем лежала книжка. С утра он был занят. Мы торчали на пляже весь день и все это время шезлонг ждал. Для того, чтобы в 4 часа дня только пришла мадам, забрала , наконец, с него книжку и просто ушла, даже не искупавшись. Ответить

Люди у бассейна делятся на два типа: любителей расслабленно поваляться в шезлонге и поклонников шумных водных шоу

В сувенирных магазинчиках магия отпуска действует по-особому: чем бесполезнее вещь, тем сильнее хочется увезти ее домой

AI-generated image Людмила Киш только что Никогда не поддавалась "стадному инстинкту" покупателя. Было несколько случаев. Первый в Будапеште. В музее марципанов все начали покупать сладкие фигурки. Мне же марципан не нравится. Или в той же Венгрии была поездка в Сент Андре. Это город художников и сувенирных лавок. Опять же, меня ничего не впечатлило и не заинтересовало, а пол-автобуса там потратили все свои деньги. В Вене многие из туристического автобуса купили торт Захера. Но, во-первых, они были вынуждены везти его на руках или, в лучшем случае, положить на полку над сидением, где он мог упасть, а ехать надо было всю ночь, во-вторых, мне торт Прага лучше. Ответить

В отпуске важно не пропустить красивый ракурс. Ну и что, что кофе уже остыл, зато фото для соцсетей получилось идеальное

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И начинается что-то другое — еще лучше...

