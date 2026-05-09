15+ добрых комиксов и историй об отпуске в деревне, где мы и сажаем картошку, и отдыхаем душой

Одни из нас копят целый год на отпуск у теплого моря, а другие просто едут в родную деревню. Да, там нет шведского стола и бассейна, зато есть огород, свежий воздух, дедушкины шутки-прибаутки и душевные посиделки с чаем из самовара. И часто бывает, что после таких «каникул с лопатой» удивительным образом чувствуешь себя гораздо счастливее.

В деревенских условиях хорошеют даже котики. Хотя, казалось бы, куда уж больше

Это не просто отдых, а возможность окунуться в теплые детские воспоминания

На выходных снова приехала к бабушке. И как же здорово, что спустя столько лет ее дом все так же пахнет теми самыми кислыми блинами! Каждое лето, каждое утро каникул начиналось с этого волшебства: бабуля вставала раньше всех, и вскоре на столе появлялась стопка румяных, воздушных, с легкой кислинкой блинов. Таких больше нет нигде. Это не просто еда — это вкус беззаботности, заботы и любви. А у вас есть «тот самый» вкус из детства, от которого невозможно отказаться? _d_alexandrovich

Местные жители порой не прочь подшутить на городскими

В деревне точно знают, что лучший отдых — это смена деятельности

Проснуться в 6 утра, уехать в лес по грибы, вернуться, обсохнуть, дойти до дома. Наносить в первую баню воды, пообедать. Наносить во вторую баню воды, затопить. Выкопать до конца и ссыпать в подпол картошку. Приготовить ужин, попариться в бане, навернуть картошку с грибами и курицей в сметане. Рабочий деревенский день? Нет — второй день отпуска в гостях у мамы. © anarchystalex / Pikabu

Пожалуй, у многих в детстве был такой дед-юморист

Найти общий язык с местными бывает непросто. Иногда в прямом смысле

Мне шесть лет. Родители отправили меня к бабушке в татарскую деревню. Местные девочки говорили между собой только по-татарски. Я не очень-то и знала родной язык родителей. Но дружить хотелось. И вот мы играем. Мне срочно понадобилось объяснить девочкам одно очень важное слово — сахар. Начинаю изображать, как артистка. По лицам подружек видно: не понимают. Бегу к бабушке:

— Нанайка! Как по-татарски будет сахар?!

Бабушка спокойно отвечает:

— Шикер.

Я мчусь обратно. Бегу и повторяю, чтобы не забыть, но через какое-то время слово у меня «переворачивается». Добегаю до девочек и радостно объявляю:

— Кишер!

Девочки смотрят на меня очень внимательно. Потом друг на друга. Потому что кишер — это морковь. Девочки решили одно: городские дети — существа странные и непредсказуемые. _jour_elmira_

Фотографии из отпуска могут быть не совсем гламурными. Но зато точно — живыми и искренними

Деревенская банька — это отдельное удовольствие

Впервые затопила баню. Лежу, дышу через ладони. Горячий пар расслабляет все мышцы. Обливаюсь ледяной водой, аж дыхание перехватывает. Чай на травах. Холодная минералка. А как хорошо дышится вечерним горным воздухом! Днем солнце, плюс 35 градусов! Загорела. В березняке зайцы бегают! Томаты взошли. А еще ночью кто-то съел росток петунии. Это для меня загадка дня. Есть версии? tanya.merkhen

Иногда от городских гостей бывает больше суеты, чем пользы

Бывает, что простые деревенские радости мы начинаем ценить только с возрастом

Вот представь. Лето. Деревня. Тебе 8 лет. Звучит: «Пора обеда-а-ать», «Еще погуляю немножко», «Включай скорее, „Поле чудес“ начинается». Дед в бане, готовит ее к вечеру. Бабушка печет то, что ты не сможешь повторить даже в 35 лет. А тебе доверили кур — этот маленький хаос с перьями.

Еще есть коза. Ее зовут Зорька, и она не уважает тебя как личность. Ты для нее — обслуживающий персонал с опахалом, приносящий вкусняшки по расписанию. Но мама еще такая молодая. Дед еще с нами. Бабушкины блины еще впереди. Ты просто не знаешь, что это называется счастьем. Думаешь — обычный вторник. dikolesie.ru

Поездка на сельском автобусе почти всегда превращается в маленькое приключение

Покупка билетов на автовокзале — тоже отдельный квест

Летом 1997 года я приехал в деревню к бабушке с дедушкой в Рязанской области. Чтобы уехать вовремя назад, мне надо было съездить в соседнюю деревню и купить билет на автобус. Автовокзал там был в виде дощатой будки с окошком, где сидела специально обученная тетенька и обилечивала пассажиров. Но когда я подъехал на шикарном древнем велосипеде, ее на месте не оказалось. А ведь по времени в расписании, прибитом к будочке, «автовокзал» должен был работать.

И тут ко мне сзади подошла девушка примерно моего возраста и привлекла мое внимание характерным звуком: «Кхм-кхм». Я обернулся. «Между прочим, она пошла корову доить», — не глядя на меня сказала девушка. Я поблагодарил, девушка кивнула и гордо удалилась. Через 10 минут пришла тетенька и обилетила меня. © Priliv1305 / Pikabu

В деревне мало кто любит лежебок, так что валяться в теплой кровати до обеда вряд ли получится

AI-generated image Oxana только что Нас тоже как-то одна женщина отговаривала арендовать домик, мол вы не понимаете, лучше квартиру, тут шумно (!), петухи по утрам орут )))) Я на неё смотрела как на сумасшедшую. Дело в том, что с момента рождения первого ребёнка мы перебрались жить в деревню, и у самих были не только эти куры-петухи, но и прочая живность, включая козу. Звуки никогда как-то не беспокоили. А вот к городу до сих пор привыкнуть не можем (пришлось с определённого класса всё-таки перебраться). Ответить

Кажется, что сельские жители могут найти выход из любой ситуации

Приезжаем как-то раз на рыбалку в Карелию. Бац! А червей-то у нас нет. Смотрим — магазин с рыболовными товарами. Мы туда: «Червяки есть?» Отвечают, что есть и спрашивают, сколько нам надо. Мы просим полкило. Нам в ответ: «Полчаса погуляйте, сейчас накопаем». И накопали же. © Shneerson / Pikabu

А вам знакома фраза: «Конечно, отдыхай, ты же в отпуске. Только сначала помоги мне немножко»?

AI-generated image

Вроде же не Новый Год) Ответить

Вот только с возрастом многим начинает нравиться неспешная работа на свежем воздухе

Мне нравится работать по хозяйству, что-то строить, чинить, сажать чесночок, картофан, горох и особенно огурцы — ем их как не в себя всю зиму и соленые, и маринованные. Но когда мои принцессы выйдут замуж — никогда и никого принудительно на огород не пошлю. Не, спрошу-то обязательно, но огород — дело добровольное. Помню, как в детстве я шлепал на огороды (у нас их было три и дача), потом еще радовался, что мои каникулы в вузе не совпадали с уборкой урожая. А сейчас, кто бы мог подумать — нравится. Я уже и мотоблок, и мини-трактор купил. © Ghostishe / Pikabu

Ощущение, что еда на природе всегда вкуснее. Если, конечно, не обращать внимания на всякие мелочи

AI-generated image

Современная деревня радует многих особым колоритом, где технологии сплетаются со стариной

Поехал под конец отпуска в деревню к родителям, а у них в райцентре ремонт — обновили площадь. Поставили лавочки, газон посадили, фонтан запустили, установили модную нынче надпись «Я люблю....» А местные магазины — прямо кладезь когнитивного диссонанса, где тебе конфеты взвешивают на древних весах, потом считают на калькуляторе, на деревянных счетах все суммируют, а оплата идет бесконтактная по телефону. Какой-то местечковый киберпанк. © Pikabu

Бонус: из деревни мы можем вернуться не одни, а в компании с будущим верным другом

Вот интересно, вы давно отдыхали в деревне? Или вы никогда не понимали эту сельскую романтику с гектарами картошки, комарами и подъемам в пять утра?

