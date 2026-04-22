Старые добрые качели со скрипом, деревянная горка, два разноцветных турника — каким же большим все это казалось в детстве! Да и сам двор был для нас настоящей уютной вселенной, где мы целый день гоняли в футбол, сидели с гитарой на лавочке, смеялись над шутками симпатичных парней или строили шалаши из веток. Кажется, именно так и выглядело настоящее счастье.

Каким же большим все казалось в детстве! А сейчас понимаешь, что это просто мы были маленькими

AI-generated image Олег Койпаш 2 часа назад Автомобиль, как крейсер Аврора, так и стоит, только чуть проехал вперед 😁 Ответить

Есть во дворе с приятелями всегда было вкуснее, чем дома

В нашем дворе был чебуречный цех с почти всегда открытой форточкой и со снующими внутри тетеньками. Когда нам удавалось накопить по 15 копеек на каждого, мы подходили к этой форточке, стоящая ближе всех к окну тетенька улыбалась нам, поворачивалась в сторону шумного цеха и что-то говорила. К нам подходила другая женщина, забирала наши заветные копейки и вскоре передавала нам через форточку горячие чебуреки в шуршащих промасленных бумажках. Надо было, не обжигаясь, виртуозно перекидывать чебурек то в одну, то в другую руку, при этом успевая попеременно надкусить и не облиться горячим соком. Конечно, все мы были сытыми, накормленными бабушками детьми, но как же это было вкусно. © Подслушано / Ideer Георгий Кировск 1 час назад Потом чебуреки стали по 36 копеек. Ответить

Иногда детская мечта о «вагоне конфет» перерастает во что-то большее

У некоторых из нас могли быть необычные соседи

В нашем дворе было гнездо аистов. Когда аистята учились летать, они слетали во двор, и нам, детям, можно было подойти и погладить их. Из гнезда строго следили родители-аисты, чтобы к их детям не подходили взрослые или подростки. Птицы сразу поднимали страшный шум. Но никто из взрослых и не пытался, все наблюдали со стороны. Нас, маленьких, было человек десять, и это наше самое яркое воспоминание из детства. © Подслушано / Ideer

Увы, не всегда двор из нашего детства сохраняется в первозданном виде

В старых домах была своя неповторимая атмосфера

В детстве жили с мамой в классической петербургской коммуналке, а в соседней парадной жил мой дедушка. Он тогда был уже на пенсии, но работал дворником, и у него был ключ от служебного помещения. В той дворницкой была кладовка — узкая комнатка длиной метра полтора с маленьким окошком под потолком. Сколько с ней связано воспоминаний! Мы постоянно играли там с подружками, обустраивали эту комнатушку. Много проводили времени с дедушкой, он научил меня играть в домино и шахматы. Для меня это была отдушина, «свое» место, где я могла отдохнуть от шумных соседей по коммуналке. Потом уже мы переехали в другой район, там у меня появилась отдельная комната, но такой атмосферы в ней уже не было. © Подслушано / Ideer

Порой мы сидели на площадке допоздна — так не хотелось разбегаться по домам

AI-generated image Абракадабра 4 часа назад Колонки сейчас совсем не такие🤪 Ответить

Дворовые бабушки — это отдельная тема для разговора

Большая часть бабок в нашем дворе не смогла за всю жизнь меня запомнить. Они очень любили отправлять всех в «свой двор» гулять, меня тоже пытались выгнать. Я отвечала, что это мой двор, и они, удивившись, спрашивали: «А ты из какой семьи, какая у тебя квартира?»

Говорила, что из семьи Пупкиных, на четвертом этаже. Бабули вздыхали: «Странно, такая семья приличная». В общем, тему для болтовни на три месяца я им обеспечивала. Моя бабушка была не очень рада. © Подслушано / Ideer Бух 4 часа назад Хорошо, что сейчас бабули все меньше соседями интересуются. У нас в подъезде по крайней мере Ответить

Но если в детстве мы их уважали и чуть-чуть побаивались, то теперь научились с ними дружить

AI-generated image Мила Касминова 5 часов назад какая интересная горка справа на первой картинке)) Ответить

Родители не всегда могли понять, как нам важно выйти во двор именно сегодня

В нашем дворе была хоккейная коробка: мальчишки в хоккей гоняли, а девчонки на фигурных коньках скользили. У меня таких не было, а у одноклассницы были. Красивые, беленькие... она дала мне коньки на один вечер. Столько счастья было! Представляла, как буду кататься весь вечер. Но отец меня не отпустил на каток. Даже не помню из-за чего. Я весь вечер просто смотрела на эти коньки, а утром вернула их однокласснице. gala5nizza Ольга Курпякова 2 часа назад Какой странный отец - это ещё мягко сказано. Ответить

Пожалуй, в каждом дворе был свой пес или кот-беспризорник, которого вся детвора подкармливала и пыталась найти ему хозяев

AI-generated image Бруннера 5 часов назад И тогда котят брали, и сейчас. Не вижу смысла в таком противопоставлении тогда/сейчас. Ответить

Ох, и непростые пути мы выбирали, чтобы намекнуть на чувства объекту своей влюбленности

Помню, как в нашем дворе на детской площадке вечно тусовалась компания девчонок с гитарой. Пели, красились тушью и строили глазки. А я каждый вечер выгуливал соседского пса — здоровенного ротвейлера Рекса, который терпеть не мог эти концерты и самих солисток. Через пару месяцев одна из певиц стала моей первой девушкой. Оказывается, она специально выходила «на концерты», когда я появлялся с Рексом. alex.rexby Котёнок по имени Кусь 3 часа назад А как она девушкой рассказчика-то стала, если никто из них инициативу не проявлял??? Вот опять всё самое интересное вне истории осталось 🙄 Ответить

Для увлекательной игры нам часто было достаточно простого кусочка мела

AI-generated image Котёнок по имени Кусь 3 часа назад Я, конечно, не физик, но что-то мне подсказывает, что на первой картинке ещё прыжок, и девочки столкнуться лбами... Ответить

Зимой в наших дворах тоже было чем заняться

У нас на улице мальчишек не было, но какие же постройки из снега мы делали своей девчачьей компанией! Помню, в один год нам нагребли такую кучу снега, что удалось аж замок в 2 этажа соорудить — с открытой и закрытой горкой, башенкой и балкончиком. Конечно, маленькое все было, но до весны наш замок радовал всех. Сейчас племяшку такому учим. В этом году, конечно, снега сначала хватило на крохотную горку с норкой, мы ждали снегопадов, чтобы постепенно все достраивать. © ANUKONAKO / Pikabu Ольга Курпякова 2 часа назад Приезжайте к нам в Мурманск. У нас сегодня разыгралась непогода - штормовой ветер со снегом. Снега насыпало достаточно, а ещё буквально вчера было +7, светило солнце и был сухой асфальт. Ответить

Наверняка в вашей дружной компании тоже был мальчик, которому вы в окошко кричали: «И мяч захвати!»

AI-generated image

Сообразительность дворовой ребятни всегда была выше всех похвал

Мы брали леску со старой батиной катушки от удочки, привязывали ее к барашку звонка будильника и вешали на другой конец тряпку. Перекидывали ее через форточку и играли в футбол, поглядывая за тряпкой. Если тряпка ползла вверх или уже втягивалась на кухню, надо было срочно все бросать и быстро бежать домой — там мультики по телевизору начинались! © Morfy00 / Pikabu

Время идет, и наши представления о прекрасном меняются

AI-generated image Бух 4 часа назад Прикольно ржавую шестерку нарисовали))) Видать та самая, что тогда батя подарил Ответить

А каким был он — двор, где прошло ваше детство? Повезло ли вам с бабушками-соседками? Во что вы играли дружной дворовой компанией? Будет круто, если вы поделитесь своими воспоминаниями в комментариях к этой статье.

