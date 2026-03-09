Какие обалденные кошки получились! Шерсть блестит - это первый признак здоровья.
20+ ярких сравнений, на которых разница звучит громче будильника в 7 утра
Вам тоже иногда кажется, что будто только вчера качали ребенка на руках, а уже сегодня он готовится к поступлению? А любимый пушистый комочек вдруг стал роскошным царем квартиры? Мы собрали 20+ фото «до и после», разница на которых поражает сильнее любых слов.
«10 лет назад подобрал этих крох с улицы»
- Вот такие фото ждут дамочки на сайтах знакомств. © SuccubusSins / Reddit
«Вот и пролетело 17 лет»
- Батя, ты роскошен. © etoirinka / Pikabu
«Первый звонок дочери и последний»
Мужика законсервировали? Цветёт и пахнет. Жену жизнь потрепала, хотя дело вообще-то в образе, типичная бухгалтерская нарядная броня 🤢 а могла бы выглядеть "ух"
- А отец-то прям красавчик! © Chooseyourpower / Pikabu
«Вот как меняют кошку полгода любви, еды и объятий»
«Квартира до и после женитьбы на девушке, которая немного повернута на растениях»
«35 лет назад и сейчас. Из прошлого налезла только фата»
Вспомнилось: начну считать себя толстой, когда шарфик будет мне мал.
Ботинки напомнили. Жили друзья брата в Москве в коммунальной квартире. Когда я у них была первый раз, обалдела, войдя в прихожую. Там стояли ботинки, по-моему, 48 размера (может, даже больше). Оказалось, в одной комнате живёт пара: он ростом два метра с чем-то, она - 156-158см. Когда он входил в комнату, ему приходилось наклонять голову. Когда он служил в армии, обувь ему делали на заказ, не было такого размера на складе.
«Я ненавидела наш туалет с момента переезда в этот дом. Наконец-то мы с мужем взяли и сделали тут ремонт по своему вкусу»
«Мы с женой 30 лет назад и сейчас. Супруге 52 года, мне — 54»
- Твоя жена — вампир! Она вообще не стареет. © f1lth4f1lth / Reddit
«Наконец-то сегодня я заменил обувь, которую носил 5 дней в неделю в течение 5 лет, на новую такую же пару»
«Мой дедушка на том же месте в 1935 году и в 2019»
«Посмотрите, как это растение разрослось всего за 1,5 года!»
Душевая кабина до и после чистки
Как?! Как можно было довести душевую до такого состояния? 🤪
«За 2 года я стала меньше на 54 кг»
«Моя жена вырастила обычный чеснок и какого-то супермутанта из одной дольки»
«Моя возлюбленная до и после того, как я сказал ей, что для меня она — самая красивая девушка на свете»
«Сделали капитальный ремонт в квартире для сдачи в аренду! Фото до и после»
Кровать нельзя у окна ставить, лучше бы торцом к стене, а между окном и кроватью тумбочку или тот же холодильник
Борода, конечно, меняет людей
А нельзя было вообще всю эту растительность убрать? Или, например, усы убрать, а бороду оставить
«До и после спасения. Прошло 2 года, и посмотрите, какой красивой собакой она стала!»
«Мы дружим 20 лет»
Да они местами поменялись. Вернее темненькая одела очки и перешла на левый фланг.
«Мы с братом и сестрами повторили детское фото через 27 лет»
Время летит незаметно, но фотографии позволяют нам поймать его за хвост и увидеть, как сильно изменился мир и мы сами. Какое из этих преображений впечатлило вас больше всего? Может быть, у вас тоже есть свои архивные кадры «до и после», которыми вы гордитесь? Делитесь своими фото в комментариях!