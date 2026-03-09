20+ ярких сравнений, на которых разница звучит громче будильника в 7 утра

Вам тоже иногда кажется, что будто только вчера качали ребенка на руках, а уже сегодня он готовится к поступлению? А любимый пушистый комочек вдруг стал роскошным царем квартиры? Мы собрали 20+ фото «до и после», разница на которых поражает сильнее любых слов.

«10 лет назад подобрал этих крох с улицы»

Вот такие фото ждут дамочки на сайтах знакомств. © SuccubusSins / Reddit

«Вот и пролетело 17 лет»

«Первый звонок дочери и последний»

«Вот как меняют кошку полгода любви, еды и объятий»

«Квартира до и после женитьбы на девушке, которая немного повернута на растениях»

«35 лет назад и сейчас. Из прошлого налезла только фата⁠»

«Слева ботинки моего парня, справа — мои. Мне 33 года, честно-честно! Просто у него рост 193 см, а у меня 147»

© Graceless_Lady / Reddit Olga Dubrowski 18 часов назад Ботинки напомнили. Жили друзья брата в Москве в коммунальной квартире. Когда я у них была первый раз, обалдела, войдя в прихожую. Там стояли ботинки, по-моему, 48 размера (может, даже больше). Оказалось, в одной комнате живёт пара: он ростом два метра с чем-то, она - 156-158см. Когда он входил в комнату, ему приходилось наклонять голову. Когда он служил в армии, обувь ему делали на заказ, не было такого размера на складе. Ответить

«Я ненавидела наш туалет с момента переезда в этот дом. Наконец-то мы с мужем взяли и сделали тут ремонт по своему вкусу»

«Мы с женой 30 лет назад и сейчас. Супруге 52 года, мне — 54»

Твоя жена — вампир! Она вообще не стареет. © f1lth4f1lth / Reddit

«Наконец-то сегодня я заменил обувь, которую носил 5 дней в неделю в течение 5 лет, на новую такую же пару»

«Мой дедушка на том же месте в 1935 году и в 2019»

«Посмотрите, как это растение разрослось всего за 1,5 года!»

Душевая кабина до и после чистки

«За 2 года я стала меньше на 54 кг»

«Моя жена вырастила обычный чеснок и какого-то супермутанта из одной дольки»

«Моя возлюбленная до и после того, как я сказал ей, что для меня она — самая красивая девушка на свете»

«Сделали капитальный ремонт в квартире для сдачи в аренду! Фото до и после»

Борода, конечно, меняет людей

«До и после спасения. Прошло 2 года, и посмотрите, какой красивой собакой она стала!»

«Мы дружим 20 лет»

«Мы с братом и сестрами повторили детское фото через 27 лет»