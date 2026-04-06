20+ фото питомцев, которые встретили своего человека и расцвели, как подснежники по весне

Каждому питомцу нужен дом и свой любящий хозяин, и тогда любой заморыш может превратиться в настоящего красавца. Мы сравнили фото хвостатых любимцев до и после того, как они попали в добрые руки, и еще раз убедились в том, что любовь и забота творят настоящие чудеса.

«Мы спасли этого рыжика с дач осенью. Теперь он живет в приемной семье с двумя мейн-кунами. Они трое — лучшие друзья»

Это же три мушкетера! © Original60sGirl / Reddit

«Я влюбилась в этого парня из приюта и забрала его домой. Он такой милый! Это было лучшее решение в моей жизни!»

«Достала из бака двух котят, выкормила. До сих пор помню тот день, когда поняла: они поправились и теперь точно будут жить! Одну кошечку пристроила, вторая со мной»

«Мы потратили на лечение этого кота 620 дней и просто кучу денег. И вот каким он стал! Теперь это обычный, очень любимый персидский мальчик»

Ох уж эти глаза! © misterfuss / Reddit

«Такса была почти лысой, когда мы ее спасли. Прошло 4 месяца, и мы увидели настоящую красавицу»

Да ей теперь только шампунь рекламировать! Спасибо, что спасли эту прекрасную особу. © Holden1104 / Reddit

«12 лет назад решил сделать доброе дело — котам корм в приют завезти. Один котенок вцепился в мою куртку. Я увез его с собой. Так у меня появился друг по имени Лось»



«Мы назвали этого парня сэр Пол Маккартни. Вот как он изменился за 3 месяца в хороших руках»

Все, что вам нужно — это просто любовь! © LauraPtown / Reddit

«Летом я нашла на пристани котенка и его маму. Отвела к ветеринару, подлечила, и с тех пор они живут со мной. Эта зима была полна обнимашек и нежностей»

«Взяла из приюта пожилого пуделя. Год спустя»

«Выкармливала эту малышку из пипетки. Носила в переноске на работу, меня прозвали Кошкина Мать. Было ой как непросто. Выросла милая мелкая красавица»

«До усыновления она была очень испуганной собакой, а теперь стала самой улыбчивой на планете»

«Фото с разницей в год. Когда мы ее взяли, кошка весила всего 2,2 кг и была худющая, как велосипед. Сейчас она отъелась и превратилась в пушистый комочек»

Как будто между фотками до усыновления и после прошла целая жизнь

«Он перешел от питания из мусорных контейнеров к осознанию того, что ему нравится, когда чешут подмышки»

«Год назад в деревне подобрали кота, вот его „до“ и „после“. Это самый ласковый и благодарный кот, которого я встречала!»

«Когда мы впервые встретились, мне показалось, что этот пес никогда не улыбается. Теперь я дорожу каждым светлым моментом, потому что раньше у него их не было»

«Нашла котенка на заправке в 2023 году. Малышка весила 500 граммов и была в плачевном состоянии. А сейчас такая красавица!»

«Мы забрали его из приюта домой через 30 минут после знакомства, и с тех пор этот песель — самый лучший мальчик на свете!»

«Нашли котенка под забором, назвали Мишей. Выкормили смесью. Теперь это Михаил»

«Кошка Оливка сначала жила в подвале и явно недоедала. Мы взяли ее домой на передержку. А спустя 5 лет для нее наконец-то нашелся свой настоящий дом!»

«Щенка подбросили к ветклинике. Мы довольно быстро нашли для него хозяев. Все думали, он будет среднего размера. Как же мы ошиблись!»

А у ваших питомцев есть такие снимки, которые вызывают волну умиления? Похвастайтесь ими в комментариях!