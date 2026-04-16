17 историй о том, как из-за дресс-кода работа превратилась в ситком
Во многих конторах есть тот самый легендарный свод правил, где длина юбки чуть ли не измеряется линейкой, а оттенок носков может стать поводом для серьезного разговора с начальником. И вроде бы дресс-код задумывался как способ подчеркнуть профессионализм, но на деле он часто превращается в источник трогательных ситуаций, которые хочется вспоминать с улыбкой вновь и вновь.
- Шеф потребовал от всех сотрудниц идеально гладкие прически, велев девушкам с кудрями решать проблему как угодно. Мы спорить не стали и нашли выход. Утром директор ждал увидеть строгие пучки, а в кабинет дружно вошли десять дам в тугих резиновых шапочках для плавания. Выглядели мы как сборная по водному поло, зато формально не нарушили ни одной буквы приказа. Свою ошибку начальник осознал мгновенно.
- Перевелась работать в другой отдел. Организация та же, но иной функционал. Недавно пришла руководитель и говорит: «А что это ты в белой рубашке? Почему косметики нет? Исправить за выходные! Ты теперь работаешь тут». Такой кайф! Самое страшное в работе — дресс-код. Уничтожение меня как свободной личности. Кажется, я счастлива!
Крайне редко пользуюсь декоративной косметикой и мечтаю работать там, где она запрещена, но пока не получается.
«Люди в черном»
- Несколько месяцев назад в нашу контору сверху пришли новые рекомендации по организации работы. На удивление, разумные и адекватные рекомендации. При попытке сослаться на них в работе руководство ответило:
— Ну это же всего лишь рекомендации. Они только рекомендуют. Можно и не руководствоваться. И что они там понимают!
А вот когда с того же самого «верха» спустили рекомендации, касающиеся дресс-кода, уже прозвучало:
— Рекомендации обязательны к исполнению! Всем немедленно начать соответствовать дресс-коду!
Главное, чтобы костюмчик сидел, короче.
Одна моя весьма мудрая и опытная начальница говорила, что рекомендации по организации работы только рекомендации. Если я делаю по своему, но получается хорошо, то могу делать как делаю. Надо сказать, рекомедации её, как правило, были очень полезны.
- Коллега как-то пришел в галстуке с принтом рисунка его пятилетнего сынишки. С динозаврами и прочей живностью. На планерке шеф долго изучал рисунок, а затем вдруг улыбнулся и выписал коллеге премию. Заметив наше общее недоумение, он объяснил: «Это за продвижение семейных ценностей». И так, оказывается, бывает!
«У моего соседа созвон с коллегами»
Батарея бутылок за монитором внушает. Работа, видимо, идет с огоньком. Раньше скелеты пихали в шкаф, а теперь за монитор
- Сижу как-то на летней веранде огромного ресторана. Прошел дождь. Один из работников аккуратно пытается стряхнуть воду с тента. В это время подъезжает гелик, из него выходит хорошо одетый мужчина. Работник нечаянно опрокидывает воду с тента на мужчину, в результате чего костюм последнего становится совершенно мокрым. Мужчина багровеет и решительно идет ко входу в ресторан. И тут работник становится у него на пути и произносит: «Извините, в таком виде к нам нельзя. У нас строгий дресс-код!»
- Шеф попросил сменить туфли на каблуках на что-то бесшумное, чтобы не отвлекать коллег. Весь женский отдел пришел в мягких домашних тапочках. Офис превратился в тихую обитель уюта. Самое забавное, что шеф не стал ругаться, а разрешил приходить в таком по пятницам. Сам купил себе тапки в виде лап медведя и гордо расхаживает в них по офису раз в неделю. Любим его!
- Босс строго следил, чтобы на совещании все были в пиджаках. Один стажер забыл свой, и весь отдел искал ему «запасной» в своих закромах. В итоге парень зашел в кабинет в огромном пиджаке коллеги-атлета, подвернув рукава. Шеф все понял, улыбнулся, но промолчал. Тимбилдинг как-никак!
«Меня попросили продемонстрировать, что точно не нужно надевать, согласно дресс-коду нашей компании. Как я справился?»
Интересно, откуда у чувака такой классный прикид?
Как в том анекдоте: "доктор, а откуда у вас такие картинки?" 😂
- Устраиваюсь на работу программистом. HR:
— У нас тут строгий дресс-код, для мужчин только пиджак, брюки и галстук.
«Эээээ», — думаю я.
— Работаем строго с 9 до 18, никаких опозданий, за опоздания — штрафы.
«Кажется, надо валить».
— Ну что, готовы побеседовать с тимлидом вашей команды?
Киваю.
— Пал Палыч, а вы сейчас где? ... Ага... А скоро будете? Пятнадцать минут? Ок.
Смотрю на часы повеселевшим взглядом — 10:45.
В 11 входит мой будущий начальник — свитер, кроссовки, борода лопатой.
Ну все, можно жить.
После собеседования все-таки спрашиваю уже у него насчет дресс-кода и графика работы.
— А, не, это у них, у продавцов, все строго, у нас не штопано, не рвано — ок, ну и с графиком поспокойнее.
На моей первой работе был дресс-код: джинсы нельзя, все остальное можно. До сих пор интересно, почему короткое платье с мультяшными медведями у секретарши (которая общается с клиентами вообще-то) считалось более приемлемым, чем черные строгие джинсы у меня (а я с клиентами почти и не виделась)
- Новый начальник запретил любые браслеты, кроме «умных часов». А у нас уже своя «светофорная» система сложилась. В смысле мы надевали разноцветные силиконовые браслеты в зависимости от ситуации. Красный означал «дедлайн», значит, человека нельзя было трогать. Желтый — «свободен». Значит, можно было пойти кофейку с человеком спокойно попить, поболтать, ну или попросить помочь с чем-нибудь. Мы реально понимали друг друга без слов. А тут бамс — и запретили все! Пришлось искать самого смелого, чтобы пойти к шефу объяснить все. К нашему счастью, тот по достоинству оценил систему коммуникации и даже сам надел зеленый браслет из нашей подборки — типа «хорошее настроение». Все с облегчением выдохнули...
История о том, что начальство бывает адекватное и может поменять свое решение. В интересах дела!
«Я нашел костюм для прохождения собеседования»
- На работе очень строгий дресс-код, настолько привыкла видеть коллег в строгой форме, что когда вижу кого-то с работы одетым в обычную одежду, у меня порой прям шок! В голове не укладывается, как этот строгий дядька в костюме может стоять передо мной в джинсах и футболке. Будто в параллельный мир попадаю в такие моменты.
- В нашей организации дресс-код не введен, но предполагается. Первый раз пришла в кофточке, оголяющей спину, когда сидишь. А там наш Николаич — 70 лет мужику, дай бог ему здоровья! Так он взял и, пока я за компом сидела, мне на спину печать организации шлепнул! А потом еще гонялся полчаса за мной с ручкой и криками: «Я инвентарный номер проставить не успел!»
- Работаю в крупной известной компании. У нас закрытый офис, но тем не менее введен дресс-код: в 30+ жару ходим в колготках и туфлях, парни в костюмах. Недавно приезжал директор департамента (самый главный в организации). Он был одет в джинсы и белую рубаху, при этом сказал: «Дресс-код сейчас не моден. Это прошлый век». Что?!
А какой код у вашего платья?
- Решила как-то заменить картридж в принтере, так как мастер долго шел. Начала открывать крышку, вытаскивать картридж, а из него краска во все стороны как бабахнула. Я вся черная, документы черные, что делать, не понятно. Тут, как назло, заходит директор, смотрит на все это, печально вздыхает и говорит: «Когда я просил тебя сменить дресс-код на что-то более темное, я не это имел в виду». Не зря говорят: не лезь, куда тебя не просят.
- Начальник велел всем выглядеть «дорого и солидно». Только не могли мы себе это позволить — зарплату-то никто не поднимал! Но наш женский коллектив смог выкрутиться. На следующий день мы пришли в старых жакетах, а на груди у каждой красовался огромный магазинный ценник с пятью нулями! Весь день все гордо носили эти приблуды, словно какое-то дорогое колье, а начальник лишь молча кивал. Видимо, ценник оказался убедительнее любой брендовой ткани.
- Ввел шеф дресс-код — никаких ярких цветов в одежде, только черно-белое. И есть у нас одна девчонка, которая всегда ходит в одежде самых вычурных цветов и дизайнов. На следующий день все с нетерпением ждали, в чем же она придет. И вот заходит она — черные завышенные брюки, в них заправлена черная футболка, на шее цепи, ну и макияж соответствующий образу. Шеф как увидел — замечание сделал, но девочка себя отстояла — цветовая гамма соблюдена. После того дня ходит она и дальше как светофор, а шеф помалкивает и этому рад.
«Когда в офисе дресс-код, а ты хотел бы выглядеть круто»
- Пригласили на корпоратив, про дресс-код не предупредили, потому что я еще никого не знал. Приперся в черном костюме. Думал, что точно не прогадаю, но кто же знал, что тема вечеринки была «белый цвет». Все пришли в белом, а на меня недовольно пялились весь вечер. Зато запомнили хорошо, и с тех пор называют меня «Капитан Блэк».
- У нас на работе был новогодний корпоратив. Всего за пару дней до его начала я узнала, что будет дресс-код. Оказалось, что нужно прийти в белой одежде. Не важно, что это будет: футболка, кофта, платье — главное, чтобы белого цвета. Заглянула в свой гардероб, а там ни единой подходящей вещицы. Поняла, что в магазинах сейчас полный ажиотаж, не протиснуться, да и цены огромные, но на корпоратив хотелось прийти, поэтому приняла важное решение. Пошла во всем черном. Волновалась, думала, что начальство не оценит такой ход, но уже там я увидела, что некоторые люди пришли вовсе не по дресс-коду. В красных кофтах, зеленых платьях и т.д. В один момент ко мне даже подошла моя начальница и сказала: «Кать, спасибо тебе большое! Ты единственная, кто пришла на контрасте, а не в ярких цветах, как некоторые твои коллеги! Умничка!» Не знаю, совпадение ли, но тех немногих, кто пришел в разноцветной одежде, уволили или сократили. Обожаю черный цвет. Всегда в моде, всегда практичен, всегда поможет и спасет.
Да уж, дресс-код — штука тонкая. А какие самые странные или нелепые правила внешнего вида были в вашей практике? Приходилось ли вам хитрить, чтобы обойти систему, или, может, вы сами стали инициатором отмены скучного «белого верха и черного низа»? Делитесь своими историями в комментариях — посмеемся вместе!
Комментарии
У нас тоже дресс-код, допускается чёрный, белый и синий. Купила синюю рубашку со слегка "вытертыми" швами, как на джинсах. Не джинсовую даже близко. Тогдашняя управляющая заявила, что "нельзя ходить в котто́новой рубашке". Слова "деним" она не знала. Я уточнила, где это в правилах, тётка не нашла, но вахтёра не выключила. Коллега, кстати, накидывала поверх топа расстёгнутую белую рубашку с принтом и в стразах, управляющая придраться не смогла. А вскоре уволилась. Со своими обязанностями она не справлялась, а вот заставить весь офис вместо работы заниматься уборкой (был клининг) - пожалуйста.