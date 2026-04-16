17 историй о том, как из-за дресс-кода работа превратилась в ситком

У нас тоже дресс-код, допускается чёрный, белый и синий. Купила синюю рубашку со слегка "вытертыми" швами, как на джинсах. Не джинсовую даже близко. Тогдашняя управляющая заявила, что "нельзя ходить в котто́новой рубашке". Слова "деним" она не знала. Я уточнила, где это в правилах, тётка не нашла, но вахтёра не выключила. Коллега, кстати, накидывала поверх топа расстёгнутую белую рубашку с принтом и в стразах, управляющая придраться не смогла. А вскоре уволилась. Со своими обязанностями она не справлялась, а вот заставить весь офис вместо работы заниматься уборкой (был клининг) - пожалуйста.