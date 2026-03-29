20 историй о том, почему инструкция к гаджетам бессильна против логики старой закалки — 29.03.2026
Говорят, что современную технику создают так, чтобы в ней разобрался даже трехлетний ребенок. Только на деле дизайнерам из Кремниевой долины нужно было бы озадачиться тем, как создавать интуитивно понятные интерфейсы непосредственно для наших старшеньких. Да еще и так, чтобы умная колонка выдавала лучшие рецепты по первому требованию, а робот-пылесос вылизывал до блеска всю квартиру, лишь бы его не заменили на старый добрый веник.
- «Бабуля, ты что, марафон пробежала?» — я чуть телефон не выронила. Моя 70-летняя бабуля, которая еще недавно жаловалась на здоровье, выдает по 30 000 шагов в день! Я уж думала, она по ночам в курьеры заделалась, но вот захожу в гости, а там картина маслом — новенький фитнес-браслет приклеен скотчем к стиралке! «Шаги сами себя не набегают, деточка», — подмигнула мне «чемпионка», пока машинка вовсю крутила режим отжима.
- Учил бабушку азам работы на компьютере. Даже не знаю, кто мучился больше: она, я или компьютер. И тут как-то звонит: «Миша, помоги, пожалуйста!» Спрашиваю, что случилось, а она: «Я отошла ненадолго. Возвращаюсь, а экран почернел и по нему стала бегать надпись „Виндовс ХаРэ“!» После этого продолжать разговор я был уже не в состоянии.
- Подарила бабушке новый телефон с камерой. Ей удалось сделать необычный снимок, и я попросила отправить его мне. И тут бабушка выдает: «Если я тебе отправлю, у меня его уже тогда не будет. Сама фоткай!»
«Моя тетя и ее „бойфренд“ пытаются понять, как с помощью этой современной техники сделать снимок»
- Подарила тете современное зеркало в ванную с подсветкой и часами. Все, как она мечтала! А спустя месяц замечаю, что нижний угол заклеен обычным пластырем. Я к ней с вопросом, думаю заменим по гарантии, если брак. А она хохочет и выдает: «Да просто эти вечно горящие цифры мне мешают расслабиться! Бьют прям в глаз!». Оказалось, она не нашла, как отключить подсветку часов в настройках, и решила проблему радикально — просто «выключила» их куском лейкопластыря. А спросить постеснялась. Подарок же!
у меня камера на ноуте много лет была заклеена пластырем)), хотя можно погуглить и отключить. лень. сейчас купила пластиковую шторочку со сдвигушкой. хоть выглядит прилично)
- Купила бабушке планшет (74 года), так она мне его назад возвращает, мол, дорого, забери, мне не нужон. Столько протестов было, как будто я что-то страшное сделала. Спустя три года: «Моя прелесть!»
Угу. Я матушке в свое время так сказала - деньги уже потрачены, хоть в капусту под камень клади. Но ей ноут не зашел, пришлось планшет покупать)
«Купить моей бабушке телефон с камерой было лучшим решением, которое я когда-либо принимал. Кот со мной не согласен»
Перевод: «С днем рождения, Деннис!»
- Подарила маме планшет, чтобы она смотрела рецепты не в засаленной тетрадке, а на экране. И через неделю застаю картину: гаджет стоит на подставке, но весь экран заклеен скотчем в несколько слоев. Я чуть не упала! Бросилась его спасать, а мама спокойно пояснила: «Так удобнее чистоту поддерживать, муку смахивать, экран-то не чувствует пальцы через скотч!». Вот так с помощью скотча она превратила дорогой гаджет в «неубиваемую» кухонную панель, которой не страшны ни брызги масла, ни грязные руки.
- Моей бабушке 83 года. Обычная такая бабушка, с пирожками, совсем даже не современная. Из гаджетов использует только кнопочный телефон, остального боится. Недавно у нее гостила наша дочь, притащив с собой умную колонку. По заказу прабабушки включала той разные песни молодости. В общем, бабушка прониклась. Звонит мне, просит такую же себе заказать.
Нет проблем. Купила, настроила, тащу бабуле. Осталось научить пользоваться.
Сначала она не могла запомнить, как к колонке обращаться, и та не отзывалась. Тогда бабуля плюнула и записала себе записку с именем робота. А потом долго отучалась говорить «пожалуйста» в запросе.
И вот, вроде попрактиковались, у бабушки стало получаться, она даже список песен написала себе, чтобы выбирать из него.
Сегодня принесла бабушке продукты, у нее уже вовсю дома любимая музыка играет, а я как будто в детство окунулась, когда эти мелодии звучали из дедовой магнитолы.
- Научил отца пользоваться скайпом, только он называет его скальпом. Так и говорит: «Завтра мне по скальпу позвони!»
еще через несколько лет станет необходимым пояснение, что это за скайп такой, как уже сейчас про аську, квип, миранду, ирк и т.п
«Технический прогресс»
- Подарила бабушке планшет. Она захотела научиться не только говорить по скайпу, но и читать новости. Пока я ей все показывала, поняла, что легче, если она будет просто спрашивать вслух. Сначала бабуля стеснялась разговаривать с планшетом при людях, чувствовала себя нелепо. Спустя время она привыкла, но все равно просит его всегда очень вежливо: «Пожалуйста, ты не мог бы мне показать новости за сегодня?»
Моя мама так раньше запросы вводила. Мне потребовалось время, чтобы донести до неё, что "пожалуйста, мне очень нужно" и т.д. поисковики лишь с толку сбивают 🤣
- Тоже своей маме (74 года) подарила на Новый год мини-колонку. Стоит на кухне, очень удобно без рук все включать. Часто слушает песни своей молодости или просто радио. И очень любит демонстрировать ее своим менее продвинутым подругам. Очень рекомендую тем, кто не знает, что подарить родителям, купить такую колонку. Особенно тем, кто живет один.
- Две недели на сплаве, без связи. Догребли до деревушки, надо позвонить, включаю телефон — нет сигнала. Подхожу к местному.
— Добрый день! Подскажите, у вас где-нибудь ловит сигнал?
— Телефон у нас на ямах, — говорит и махнул в сторону рукой.
Ямы... ок. Пошел в ту сторону. Дома, поле, сараи... ям нет, как и связи. Подхожу к бабушке.
— Добрый день! А где у вас ямы тут?
— Так вот, — тыкает рукой в ряд каких-то сараев. — Ты что, незрячий?
— Путаюсь в ваших названиях. А позвонить где можно?
— А! Телефон? Залезай наверх и иди к краю.
Похоже, это не сараи, а огромный навес над каким-то компостом. Залез на него, прошел метров 80, связи нет. Дошел до конца и на самом краю последнего навеса — оп! Три палки! Класс!!!
«Реакция моей бабушки, когда она увидела себя через фильтр»
- Купил бабушке спутниковую тарелку в село, решил установить сам. Минут двадцать ловил правильное направление. Бабуля сказала, что у меня руки не оттуда растут, ударила по тарелке деревянной шваброй — и все заработало.
- Когда мы принесли на семейный ужин умную колонку, наша 84-летняя бабушка только всплеснула руками: «Опять на пустяки тратитесь!» В ее системе координат покупка гаджета проигрывала стратегическому запасу разной снеди, столь необходимой в хозяйстве. Спорить не стали, а просто попросили колонку найти ее любимую песню.
И тут бабуля замерла, и по ее щеке покатилась слеза воспоминаний. Экономический скепсис испарился мгновенно. Было очень трогательно!
«Технологии в деле! Моя 86-летняя бабушка отвлекает моего 90-летнего дедушку от смартфона, чтобы показать ему что-то на своем планшете. Люблю их!»
- Только что видел прекрасное. Ребенок через смарт-часы просил бабушку сбросить телефон с балкона. Бабушка внезапно не одобрила эту идею. А дальше... «Ба-бу-шка!!!» И так 25 раз. Глядя в небо. Следует отметить, что пожилая леди проявила небывалую выдержку. Новые технологии не рулят, старые по-прежнему в действии.
- Маме 85, купила в прошлом году смартфон, значок помощника вывела на рабочий стол, напечатала список основных вопросов к нему крупным шрифтом. Звоню ей на днях. Мама: «Мне сейчас некогда! Я тебе перезвоню! Я с телефоном в города играю!»
«Бабушка случайно отправила себяшку. Затем попыталась удалить ее, отправив смайлик с мусорной корзиной. Затем позвонила и попросила меня удалить это с моей стороны и заставила поклясться, что я никому ничего не покажу»
- У бабушки всегда был непростой характер. А с возрастом — тем более. Добавились проблемы со зрением: она уже толком не видела, где что упало или испачкалось, а жить с нами наотрез отказывалась.
Мы, конечно, приезжали, убирали, помогали как могли. Но чувствовалось, как ей это некомфортно — она все равно хотела справляться сама.
Решили действовать иначе. Купили ей навороченный робот-пылесос — хоть какая-то польза. Объяснили: не привыкнешь — значит, переезжаешь к нам, не в грязи же жить.
И что вы думаете? Бабуля, которая до этого с трудом освоила, как отвечать на звонки, всего за пару дней подружилась с роботом. Теперь жизни без него не мыслит — словно мы ей питомца подарили.
- Моя бабушка года три назад подошла ко мне с кнопочным телефоном и спросила: «Как мне его настроить, чтобы сын фото внучки присылать смог?» Ну я недолго думая решил отдать свой старенький планшет и настроить на нем соцсети. Теперь она каждый день с 7 утра сидит там, постит рецепты и шлет всем открытки. Бабушке в августе 82 года...
«Завтракаю со своей 87-летней бабушкой по видеосвязи. Она сказала, что не знает, какой была бы ее жизнь, если бы не интернет»
- Стою я в очереди в супермаркете, скучаю. Передо мной стоит бабуля — божий одуванчик. Кассирша пробила все ее покупки, озвучивает необходимую сумму для оплаты. Бабушка залезла в свою сумочку и вытащила старенький телефон — звонилку, а к нему скотчем примотана карта известного банка. Далее она подносит телефон к терминалу кассы, оплата прошла. Увидев удивленные глаза кассирши, бабушка объяснила:
— Мне внучка рассказала, что карточку можно привязать к мобильному и платить за покупки. А ловко это придумали!
- Было буквально только что. Ехал в маршрутке со мной еще 2 бабушки. И самое главное обсуждали, кто сколько баллов набрал в игре «Найди Слово». Я рад, что они не такие, как большинство бабулек, которые хейтят гаджеты.
«Показываю бабушке, как делать фотографии»
- Работаю в техподдержке интернет-провайдера. Сегодня был знаменательный день. После того как пару месяцев назад я 15 минут с абонентом искал кнопку пуск, при этом он успел вырубить системник, а потом вырубить монитор, и наконец добраться до пуска в левом нижнем углу экрана монитора, я думал меня ничего уже не удивит. Я никогда еще так не ошибался. Сегодня я играл в испорченный телефон с двумя бабушками...
А вот еще несколько подборок, в которых простая житейская мудрость оказывается мощнее любого искусственного интеллекта и технологий: