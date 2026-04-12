16 старичков, в чьей любви жара больше, чем в румяных пирожках
Сейчас это кажется удивительным, но наши бабушки и дедушки умудрялись найти свою половинку без сайтов знакомств и соцсетей: ведь были клубы, общественный транспорт, да и множество других мест для знакомств. Может быть раньше люди просто внимательнее присматривались к незнакомцам? Такие добрые истории становятся настоящим семейным наследством и передаются из поколения в поколение.
- Бабушка с дедушкой прожили вместе 60 лет. Встретились на танцах в деревне. Дедушка увидел, как он говорил, ее глаза и ее косу и сразу понял, что женится. А подойти стеснялся. Потом неделю ездил на велосипеде к ней в соседнюю деревню, чтобы остановиться у ее дома и воды попросить. Наконец бабуля не выдержала и сказала: «Сколько ты еще ездить будешь? На свидание позовешь или нет?» Так и стали встречаться.
«На этой фотографии мои дедушка и бабушка, Алексей и Лидия, а на руках у бабушки крошечная мама»
- Так сложилось, что мою бабушку зовут Венера, а деда — Сатурн. Жили они в разных деревнях и были неписаной красоты. Но жизнь свела их на танцах. Когда моя бабушка услышала, как представился мой дед, она посчитала, что он издевается. А дед, напротив, рассмеялся. Так и живут мои планетарные родственники до сих пор.
Хочу знать как они назвали сына/ дочь, чтобы с отчеством Сатурновна сочеталось.
- Бабушка и дедушка жили в соседних поселках, познакомились на танцах в третьем поселке, где собиралась вся окрестная молодежь. Дедушка влюбился с первого взгляда, неделю собирался с духом, чтобы познакомиться с этой синеглазой красавицей. Подошел, представился: «Семенов Василий». Она ответила: «Семенова Екатерина». Он принял это за знак: значит, он девушке понравился, и она готова стать его женой. И только потом сообразил, что они просто однофамильцы. Но к тому времени уже как-то все закрутилось. В итоге поженились, прожили вместе больше 60 лет, она всегда в шутку представлялась «дважды Семеновой».
- Бабушка с дедом 53 года прожили душа в душу. Трое детей, девять внуков и четыре правнука. Всю жизнь были влюблены друг в друга. Однажды бабуля нашла у деда платок с вышитым цветком и инициалами. Сразу решила, что дед себе молодую барышню завел и это от нее подарок. Долго после этого с ним не разговаривала, пока на юбилее деда не выяснилось, что платок вышила еще моя мама, когда была маленькой. Смеху было, зато помирились окончательно и бесповоротно.
«Бабушка и дедушка»
- Дедушки-гаишника давно нет, бабушка раздала все: от вещей до наград, фото спрятала, а старый полосатый жезл оставила. Попросил его для выступления в школе, но она отказала. Я удивился: зачем он ей? Тут бабушка призналась: когда-то этим жезлом дед остановил машину, в которой ехала ее семья, увидел бабушку, влюбился в нее и потом долго за ней ухаживал. А потом показала, что на рукояти жезла аккуратно вырезаны их инициалы и сердечко.
- Мои бабушка с дедушкой вместе прожили мало — 12 лет. Зато пятеро дочерей! Дедушка называл их: «мои золотые колечки». Он был старше бабушки на 13 лет, и когда увидел ее впервые, сказал: «Она будет моей женой!» А был засватан к другой, и у бабушки был возлюбленный — учитель в школе. Но дед прислал к бабушке сватов, и ее родные согласились. Бабушке было 19 лет, она была красивая, глаз не оторвать: коса вокруг головы и глаза серые, внимательные. А дед — высокий, представительный мужчина с усами, инженер на ткацкой фабрике. Как за такого не пойти?
- Моя бабушка и дедушка встретились, когда ей было 19, а ему — 21. Дед тогда только устроился на завод, а она работала в аптеке. Говорят, она сразу ему приглянулась. А бабушка признавалась, что парень ей сначала даже не понравился — слишком шумный и уверенный в себе. Но дед не сдавался. Подходил к ней каждый день, приносил карандаши для записей, домашние пирожки, один раз даже подарил серьги своей бабушки (та ему их отдала, чтобы он удивил возлюбленную). И бабушка все-таки растаяла.
«Бабушка и дедушка, скучаю по вам. А юная леди по центру — моя мама»
- Мои бабушка с дедушкой познакомились, когда дедушка приехал к другу в подмосковный город. Увидел бабушку, они погуляли несколько часов, потом пошли на станцию, чтобы дедушка смог уехать на электричке в Москву домой. Так дед все электрички пропускал, чтобы с бабушкой побыть еще немного, уехал на последней. А через неделю вернулся, еще через месяц была свадьба, а спустя 9 месяцев родилась моя мама.
- Бабушка — круглая сирота. Приехала с подружкой в Минск и устроилась работать на фабрику. На доске почета увидела фото дедушки. Сказала подружкам: «Я выйду за него замуж». А дедушка — красавчик, передовик производства, завидный жених. Подружки посмеялись. А бабушка через год вышла за дедушку. Прожили душа в душу больше 50 лет.
- Моя бабушка Валя и дедушка Яша прожили вместе 23 года — у обоих это был второй брак. Познакомились, когда бабушке было 47 лет, а дедушке — 64 года. Бабушка в тот момент искала машину, чтобы съездить к сестре за вишней, и пошла у гаражей поспрашивать. Там и нашла свое счастье! Дедуля, который меня воспитал, всегда звал бабушку барыней.
«Вот так дедушка и бабушка развлекались прошлым летом»
- Бабушка познакомилась с дедушкой еще в институте, и они полюбили друг друга. А потом он уехал на заработки, а она осталась дома. Общались друг с другом только письмами. Дед писал стихи, признавался в чувствах и обещал, что, как только вернется, сделает предложение. Так продолжалось долгих 2 года, и в какой-то момент письма просто перестали приходить. Бабушка начала переживать, думала, что прошла любовь. И вдруг однажды получила сразу четыре письма, и в каждом — по небольшому колечку. Внутри трех конвертов были короткие записки: «Скучаю по тебе и не хочу ждать. Выходи за меня!» И только в одном письме текст был другой: «Буду присылать кольца, пока ты не согласишься!» Как потом оказалось, письма затерялись на почте, а дедушка, не получив ответ на первое предложение, решил делать его снова и снова. Когда дедушка вернулся, они почти сразу сыграли свадьбу, а кольца бабушка надевала по очереди, каждое носила по году, как подтверждение того, что приняла все четыре предложения.
«Мои бабушка и дедушка в день их свадьбы»
- Бабушку-москвичку после института отправили по распределению в сельскую глухомань. Рыдала 3 дня: дома каблучки, французские духи, а тут — грязь по колено. В первый же день в своих черевичках застряла в колее, вдруг из темноты — угрюмый парень с фонариком: «Чего ревешь, дипломированная? Доставим в целости и сохранности». Бабушка сначала фыркала, а потом поняла, что за суровым фасадом скрывается самое доброе сердце. В итоге на свою свадьбу она надела те самые туфли, а дед на руках перенес ее через все лужи прямо до ЗАГСа.
- Бабушка рассказала мне историю любви прадеда и прабабушки. Происходило это в начале 1920-х годов. Когда прабабушке было 13 лет, она гуляла с подружками в поле: играли в разные догонялки, собирали цветы, плели венки. Видят: скачут на лошадях несколько парней. Остановились возле девчат, познакомились. Прадеду приглянулась прабабушка, и он ей сказал: «Подрастешь, замуж тебя возьму». Наверное, после этого они изредка встречались. Прошли годы и прабабушке нашли богатого жениха. Сватовство уже идет, молодые за столом, их родители, гости. И тут врывается в дом прадед со словами: «Не отдавайте за нелюбимого, я буду ей любящим мужем!» Гости сначала попритихли, потом начали ругаться, что это за безобразие тут творится. А родители только спросили у прабабушки: «Любишь его?» И после утвердительного ответа несостоявшиеся родственники с возмущениями покинули дом. Оказалось, к прадеду приехал друг со словами: «Пока ты тут, твою скоро замуж выдадут!» Вот он и помчался бороться за свою любовь. Вскоре прадедушка и прабабушка поженились.
«Мои бабушка, дедушка и моя мама»
- Бабушка и дедушка встретились в автобусе. Дедушка уступил место бабуле, они разговорились, и дедушка спросил: «Куда вы едете?», а бабушка ответила: «На танцы». Но она не сказала, куда именно, а в городе было 5 клубов. Так дедушка объехал почти все, пока не нашел ее. Живут в браке уже 50 лет.
- У бабушки брак не первый был (по молодости поженились, месяц прожили), и у деда не сложилось с первой женой, и полгода не продержались. Дед пастухом был, бабушка — сирота. Ходил он к ней гулять через лес за 5 км. А раньше волков было тьма! Дед всегда с кнутом на поясе. «Иду, — говорит, — по темени, только услышу, как зубами защелкали рядом, беру кнут, и они разбегаются!»
- Дело было в 60-х годах прошлого века. Мой дедушка пришел просить руки моей бабушки, но он был бедным парнем, только школу закончил, и прадед ему отказал. Дед понимал, что действительно молодой жене ничего не сможет предложить, но попросил бабушку дождаться его. Вернулся он только спустя 10 лет, уже с докторской степенью, и снова сделал предложение. В этот раз они поженились, и у них родилось шестеро детей.
Интересно, и в каком дремучем селе или староверческой общине они жили? В 60-х годах уже давно расписывались без благословления родителей.
А как повстречались ваши бабушка и дедушка? Может тоже есть история любви, которую передают из поколения в поколение? Делитесь в комментариях.
