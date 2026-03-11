Птичка-в-клетке - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. От таких подруг хочется держаться подальше - из ничего создадут целую историю.
15 риелторов, которые оставили людям не только жилплощадь, но и историю на все времена
Для риелторов покупка или аренда жилья — это всегда горы бумаг и бесконечные просмотры. Но иногда этот рутинный процесс превращается в настоящий сериал, полный неожиданных поворотов и легкой иронии. Часто ли вы встречали агентов по недвижимости, которые вместо скучных показов становятся героями курьезных ситуаций? В нашей новой подборке мы собрали именно такие жизненные сцены.
- Знакомая риелтор приехала на показ квартиры, а дверь открыл муж ее подруги. Она проводит показ клиентам, потом выбегает в подъезд и звонит подруге: «Я тут твоего видела! Он в какой-то квартире, а там чужая женская одежда!» Та хохочет. Оказалось, муж просто поехал продавать свою старую добрачную квартиру. А все эти возмутительные «улики» — старые вещи самой подруги, которые она отвезла туда за ненадобностью. Громкого разоблачения не вышло к досаде одной и к радости другой. © Птичка-в-клетке / ADME
- Недавно искала квартиру c риелтором, нужна была срочно. Одному слишком много денег подавай, второй нормальных вариантов не предложил, нашла еще одного, связываюсь с ним, а этот крендель мне на полном серьезе: «Не могу помочь, так как вы уже обращались к другим риелторам, а не сразу ко мне. Такое меня не устраивает». Потрясающе! Но квартиру в итоге нашла через знакомых без всяких посредников. © Карамель / VK
- Решили с женой продать квартиру. Долго искали покупателей, и вот они нашлись: семья из другого города. Торговались — денег не хватало. Договорились таки. Через агентство составили договор, получили от них задаток 50000. Вывезли мебель, выписались, оформили им временную прописку. А они звонят и говорят: «Мы передумали». А риелтор им такой: «Вам же задаток не вернут, так в договоре прописано». Ответили: «Наплевать на эти 50000, нам трубы не понравились». © Подслушано / VK
- Мы так квартиру покупали в начале года. Нашли, но продает риелтор. А на подписании договора, мы знатно с супругой офигели от того, что собственник и есть риелтор. Но, в любом случае, это был единственный вариант, который нам подходил. Квартира полностью под капитальный ремонт, не в жилом состоянии, цена сильно ниже рынка. Осталось только ремонт доделать, сам делаю, когда время свободное будет. А пока живем в другой квартире. © Kazgoods / Pikabu
- Покупал дачный участок. Искал объявления, созванивался, ездил на просмотры. 99% объявлений от риелторов. Искал я долго. То цена не устраивала, то расстояние от города, то еще что-нибудь. За это время пообщался с разными риелторами из разных агентств. Иногда они мне сами звонили и предлагали посмотреть какой-нибудь участок, который только появился у них в базе. И вот, наконец, я нашел участок, который меня устроил. Его продавал сам владелец, он принципиально не хотел работать с риелторами. Цена участка была 600000. Уже запустили процесс оформления, обменялись данными, составили договор. И тут мне звонит один из риелторов, с которым я ранее общался, и предлагает очередной участок, недавно появившийся у них в базе. В ходе разговора выяснилось, что это тот же самый участок, который я покупаю. Из любопытства спросил цену. Цена от риелтора составляла уже 750000. © Аноним / Pikabu
- Мой брат искал дом в аренду. Риелтору написал коротко: «Буду жить я и два моих мальчика. Им нужен просторный двор, чтобы бегать с мячом». Риелтор подобрала отличный вариант: дом рядом со школой, во дворе песочница и даже качели. При встрече она достает из сумочки два чупа-чупса, расплывается в улыбке и спрашивает: «Ну, и где наши сорванцы, в машине сидят?» В этот момент из джипа брата с радостным лаем вываливаются два огромных золотистых ретривера и чуть ли не сносят риелтора с ног.
- Покупали комнату. Сами по объявлению нашли один вариант. Посмотрели, все устроило, попросили риелтора документы посмотреть и облом. Продавец передумал продавать. Только риелтор не знала, что мы у продавца его личный номер телефона взяли. Связались с ним напрямую, спрашиваем, что случилось? А он говорит, ему сказали, что мы передумали. © Aqua74 / Pikabu
- Искал квартиру, попросил риелтора о встрече с хозяином. На просмотре подхожу к хозяйке-бабуле, чтобы поговорить наедине. Риелторша тут же загундосила: «Нет! Все разговоры только через меня!» Бабуля строго посмотрела на нее и такая: «Милочка, вы забылись. Квартира-то моя, и я вольна сдавать ее кому хочу и разговаривать тоже. Ваше дело — оформить договор. Так?» Та, зеленая от злости, отошла. Квартиру я снял напрямую. Бабуля душевная оказалась, а риелторша зря пугала! © Melodemon / Pikabu
- Мы искали квартиру в тихом районе, и риелтор привел нас в чудесную квартиру. Толстые кирпичные стены, высокие потолки — красота. Риелтор расхаживал по пустой гостиной и говорил: «Здесь просто феноменальная звукоизоляция! Вы вообще не узнаете, кто ваши соседи! Смотрите!» Чтобы доказать свои слова, он набрал в грудь побольше воздуха и театрально крикнул в стену: «Эй, тут есть кто-нибудь?!» В комнате повисла тишина. Риелтор победно улыбнулся. И тут из вентиляционной решетки раздался добродушный женский голос: «Пока никого, но мы очень ждем новых соседей! Приходите вечером на чай с пирогами!»
- При продаже квартиры подписала договор с риелтором. Квартиру продавала за 950000. Договорилась с риелтором, что минимальная цена 930000, то есть 10000 — это им за договор и 10000 заложила на торг.
Достаточно быстро нашелся покупатель, который без торга согласился купить квартиру.
Риелтор вернулась после просмотра, и начала уговаривать меня продать квартиру за 930000, так как это был мой нижний порог. У нас состоялся такой диалог:
— Почему?
— Ну вы же были готовы дешевле продать.
— Но покупатель не торговался.
— Но вы же готовы были снизить, значит вы не рассчитывали получить этих денег, а значит вам их не жалко!
Вот прям пример логичной логики. Поехали на сделку. Оформили договор между мной и покупателем. После заключения сделки работница компании попросила меня остаться в переговорной:
— Вы знаете, так получилось, что по вашей квартире работали два риелтора. Не могли бы вы заплатить еще 10000?
— На каком основании?
— Ну, мы могли бы задвинуть вашу квартиру, и она бы до сих пор висела в работе!
— Вообще-то не могли бы. В договоре прописано, что вы обязуетесь продать мою квартиру очень быстро! Если работали два риелтора, то пусть они поделятся между собой, ведь 10 очень хорошо делится на 2.
— Я вас услышала. Всего хорошего!
Самый смак был в том, что с деда, который купил у меня квартиру, они взяли 75000 комиссии. © 44ertovka / Pikabu
Я не знаю современных условий работы риелторов, но когда я продавала квартиру, с меня риелтор ничего не требовал. Комиссию 50000 платил покупатель.
- Искали участок с домом. Нашла объявление на сайте, решили посмотреть. Сам дом нас не интересовал (там была мини-баня), нам был важен участок, расположение, состояние и т.д. В том поселке было несколько участков, которые мы смотрели и решили заехать на этот, да, внезапно. Звоню риелтору уточнить геометку, потому что на сайте она некорректна. А риелтор говорит: «Ой, я сейчас занята! Номер дома и улицу не помню. Есть ли на участке газ и вода, тоже не в курсе. Но вот вам номер хозяйки, вы у нее все узнайте, а я вам потом перезвоню». Ну, спасибо, блин. © LenoreCldg / Pikabu
- Покупал гараж давно за 80000. Звоню риелтору, говорю, у меня есть 80000, нужен гараж в определенном районе. Ответила, что найдет в течение пары дней. Вскоре звонит и предлагает три варианта. Меня по расположению устраивает только один. По телефону договариваемся об осмотре гаража на следующий день. Поехал туда с другом.
У гаража стоят хозяйка и риелтор. Смотрим, меня все устраивает. Спрашиваю, мол, какая окончательная цена? Хозяйка отвечает, что 80000, риелтор перебила и говорит, что 110000. Я недоуменно посмотрел на нее и спрашиваю, с какого перепугу? А она такая: «За мою работу!» Диалог продолжился:
— Так я же говорил, что у меня лишь 80000. Да и не много ли это за услуги? Не квартира же.
— Это минимальная сумма, за которую я работаю!
Хозяйка незаметно подсунула мне записку с номером своего телефона. Ушли оттуда, спустя 10 минут набираю ей, общаюсь. Договариваемся встретиться чуть позже, так как риелтор ее до дома повезла.
Позже выяснилось, что эта риелтор уже двоих покупателей так отпугнула. Она постоянно привозила и увозила хозяйку, стараясь делать так, чтобы покупатель не смог связаться с ней. На этот раз хозяйка гаража еще дома приготовила бумажку с номером телефона, чтобы незаметно сунуть потенциальному покупателю. Вот так я и стал счастливым обладателем гаража без переплат риелтору! Спасибо сообразительности продавца! © CkpoMHblu / Pikabu
- Один знакомый риелтор рассказал историю о том, как продавал одну квартиру четыре раза. Это была небольшая, уютная квартира в центре города. Каждый раз новые владельцы рассказывали, что квартира приносила им удачу: у одних появлялась возможность для выгодного бизнеса, другие встретили здесь свою любовь, третьи — неожиданно получили наследство. Квартира всегда продавалась легко и быстро.
Знакомый шутил, что квартира словно сама выбирает, кому помочь, и рассказывал эту историю новым покупателям. Тут нашелся один покупатель, который сказал, что хочет, чтобы квартира осталась в семье надолго. После сделки подтвердил: квартира действительно стала «талисманом» для его семьи. © artyom_ug_nedwigimost
- Искал квартиру, риелтор пригласил на просмотр. Квартира рядом с работой, все устроило. И тут хозяйка заявляет, что не сдаст, потому что я одинокий, а значит буду водить гостей. Спрашиваю, кому сдадите, ведь женщины тоже гостей будут водить, а у вас в объявлении написано, что сдаете только одиноким? Дамочка пожевала губами и выдала: «Никому!»
Вот что это было? Потом узнал, что квартира принадлежит сыну, он и выставил на съем. Семьям сдавать мама отговорила, а одиночек сама отшивала. Риелтор потом нашел телефон сына и рассказал ему об этой ситуации. А тот все удивлялся, почему квартира в центре и за приемлемые деньги никак не сдается. Но мне к тому времени уже не нужно было. Свое жилье купил. © Александр / Dzen
- Работаю в Питере, продавал «бабушкину» комнату. Полгода от нее нос воротили: все чурались запаха старины и огромного шкафа, вмурованного в стену. И вот уходит очередная пара. Я психанул, со злости дернул дверцу, задняя панель отвалилась, а там, оказывается не глухая бетонная стена, а потрясающей красоты дореволюционный изразцовый камин! Когда-то его просто зашили досками и поставили шкаф, чтобы не сносить. Пара замерла в дверях и на следующий день уже внесла задаток. Теперь это уютная стильная комната, а пара каждый Новый год присылает мне фото на фоне камина.
Как видите, операции с недвижимостью — это не только сухие строчки в договорах, но и совершенно непредсказуемые повороты судьбы. Одни риелторы поражают своей невероятной хитростью, другие — становятся невольными участниками комедии положений, а порой сами продавцы и покупатели берут дело в свои руки, выдавая поистине гениальные решения.
А вам приходилось сталкиваться с необычными риелторами или попадать в забавные ситуации при поиске квадратных метров?