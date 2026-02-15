15+ залипательных снимков, которые наглядно отвечают на вопрос: «Что будет, если?»
Что произойдет, если бросить сосновую шишку в ванную или на три дня оставить тарелку в отбеливателе? Герои нашей статьи не планировали проводить эксперименты, но реальность решила сама показать им фокус. Мы подготовили 15+ снимков, на которых привычные вещи ведут себя как инопланетные артефакты: золото Фламеля на обычной ложке, проекция машины на потолке и линзы очков, которые отбрасывают «невозможную» тень.
«Мой сосед на три дня замочил эту тарелку в отбеливателе. Интересно, из нее безопасно есть?»
«Поставила в ванной сосновую шишку. И вот что происходит, когда я в душе»
Хехе, недавно был такой пост на пикабе. И там в комментах дама рассказала, как они сделали крокодила Гену из шишек. И фотки приложила. Как говорится " смеялись всей пикабой"))
Upd: его знатно растаращило
«Прозрачные линзы моих очков каким-то образом отбрасывают такую тень»
«Мой волос попал в зубцы молнии»
«Я решил вылить восковую свечу в снег и вот что из этого получилось»
В самом крупном изображении мне видится дракончик с круглой головой и длинным тонким хвостом)
«Вода из-за этого листочка окрасилась в красный!»
«Мой стакан с водой — это еще и отличная призма»
Один из героев В.Набокова долго и мучительно писал книгу "Призматический фацет".
Теперь я знаю, как это выглядит)
«Решила почистить медные сережки и замочила их в уксусе. Вот что я обнаружила, когда вернулась к ним. Наверное, все дело в том, что я добавила и соль»
Да, помню в каком-то классе делали опыт , дома кристаллы выращивали. Естественно все растили соль, тк больше ничего не было, но вот в учебнике описание опыта было с медным купоросом вроде. Очень красиво)
«У меня настолько холодно, что оливковое масло замерзло!»
Зацените эти защитные очки!
«Мое мыло почти закончилось, так что я долил туда мыло другого бренда. А через полчаса вот какая ерунда с ним приключилась!»
«Я обжег руку азотной кислотой и кожа теперь пожелтела в этом месте»
«Моя ложка внезапно пожелтела»
- 100 пропущенных звонков от Николаса Фламеля. © Unknown author / Reddit
- Думаю, это реакция на агрессивное моющее средство в посудомоечной машине. © iamnota******44 / Reddit
«Я выращиваю авокадо и оно внезапно побелело»
«Решил разогреть суп в микроволновке. А он, мало того, что развел бардак, так еще и нарушил законы гравитации»
«Смотрите, что случилось с моим протеиновым порошком»
Какие красивые кристаллы у людей получаются. Что этот, что у девушки с уксусом
«Машина припаркована возле дома, но почему-то я идеально вижу ее на потолке»
«Прикиньте, две одинаковые половинки моих очков дают совершенно разную тень»
