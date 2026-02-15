15+ залипательных снимков, которые наглядно отвечают на вопрос: «Что будет, если?»

Что произойдет, если бросить сосновую шишку в ванную или на три дня оставить тарелку в отбеливателе? Герои нашей статьи не планировали проводить эксперименты, но реальность решила сама показать им фокус. Мы подготовили 15+ снимков, на которых привычные вещи ведут себя как инопланетные артефакты: золото Фламеля на обычной ложке, проекция машины на потолке и линзы очков, которые отбрасывают «невозможную» тень.

«Мой сосед на три дня замочил эту тарелку в отбеливателе. Интересно, из нее безопасно есть?»

«Поставила в ванной сосновую шишку. И вот что происходит, когда я в душе»

Евга
59 минут назад

Хехе, недавно был такой пост на пикабе. И там в комментах дама рассказала, как они сделали крокодила Гену из шишек. И фотки приложила. Как говорится " смеялись всей пикабой"))
Upd: его знатно растаращило

«Прозрачные линзы моих очков каким-то образом отбрасывают такую тень»

«Мой волос попал в зубцы молнии»

«Я решил вылить восковую свечу в снег и вот что из этого получилось»

«Вода из-за этого листочка окрасилась в красный!»

«Мой стакан с водой — это еще и отличная призма»

Руконожка Ай-Ай
24 минуты назад

Один из героев В.Набокова долго и мучительно писал книгу "Призматический фацет".
Теперь я знаю, как это выглядит)

«Решила почистить медные сережки и замочила их в уксусе. Вот что я обнаружила, когда вернулась к ним. Наверное, все дело в том, что я добавила и соль»

Евга
56 минут назад

Да, помню в каком-то классе делали опыт , дома кристаллы выращивали. Естественно все растили соль, тк больше ничего не было, но вот в учебнике описание опыта было с медным купоросом вроде. Очень красиво)

«У меня настолько холодно, что оливковое масло замерзло!»

Зацените эти защитные очки!

«Мое мыло почти закончилось, так что я долил туда мыло другого бренда. А через полчаса вот какая ерунда с ним приключилась!»

«Я обжег руку азотной кислотой и кожа теперь пожелтела в этом месте»

«Моя ложка внезапно пожелтела»

«Я выращиваю авокадо и оно внезапно побелело»

«Решил разогреть суп в микроволновке. А он, мало того, что развел бардак, так еще и нарушил законы гравитации»

«Смотрите, что случилось с моим протеиновым порошком»

Бруннера
22 часа назад

Какие красивые кристаллы у людей получаются. Что этот, что у девушки с уксусом

«Машина припаркована возле дома, но почему-то я идеально вижу ее на потолке»

«Прикиньте, две одинаковые половинки моих очков дают совершенно разную тень»

Не знаем, как вы, а мы обожаем смотреть на такие фотки. Весь мир кажется магией. Если вы с нами, то вот еще парочка подходящих статей:

