18 вещиц, которые показывают: если за дело берется человек с огоньком в глазах, получается настоящий эксклюзив

Человеческой фантазии нет предела. Герои нашей статьи сделали или наткнулись на такие необычные вещицы, что глаз радуется от подобного разнообразия. Кто-то из мастеров сшил эффектную сумочку, которую можно было бы и на неделю моды в Париже взять, а кто-то превратил винтажный фотоаппарат в стильный светильник.

«Светильник из старого фотоаппарата „Сокол“. Был сломанный фотик, но не пропадать же винтажной вещи? А основание сделано из машинки „Зингер“»

«Серьги с гранатовыми зернами»

Выглядят очень реалистично. Кажется, что серьги такого яркого дизайна могут освежить любой весенний образ.

«Тапочки — сонные совушки. Выполнены из искусственного меха, а клюв, когти сделаны из полимерной глины. Теперь я и себе такие хочу»

Совушки похожи на типичного сотрудника, который работает на удаленке и встал слишком рано. Мы бы тоже не отказались от парочки таких пушистых и милых тапочек.

«Я закончила свою „ручную“ сумочку».



Под постом автора изделия люди разделились на два лагеря. Кому-то сумочка очень понравилась, а кто-то, наоборот, пишет, что она выглядит странно. Но нам кажется, что противоречивые эмоции из-за необычного дизайна — и есть ее главная изюминка.

«Увидела в ресторане статуэтки с этими прекрасными дамами. Сразу вспомнился отдых в Египте и йога на пляже. Давно так не хохотала»

А цвет у купальника какой яркий и красивый...

«Я подросток-кондитер и обожаю печь замысловатые торты для своей семьи, а мой папа — заядлый столяр, который много работает ручными рубанками»

«Этот тортик для него».

«Недавно один актер купил это кольцо, чтобы сделать предложение. Это отвал башки — вместо классического кольца с бриллиантом надеть на руку своей невесте такой дизайн!»

© Evgeny.Zyskin / Pikabu Ольга Курпякова только что Если только нестандартно сделать предложение - то задумка интересная, но носить такое - как минимум странно и неудобно. Для постоянного ношения нужно другое - более функциональное кольцо. Ответить

«Источником идеи стала скульптура Леонардо Бистольфи — „Жертва“».

«Ездил на выставку в Питер не так давно, увидел интересный стол с выточенным крокодилом. Говорят, что это натуральный мрамор»

«Я в этом материале не спец, поэтому поверю на слово. Но выглядит, конечно, круто».

«Была на выставке и увидела его. Я бы в этом плаще затмила бы всех модниц весной»

CatKate только что возьму косынку для наших ветреных краев))) только щелочки для глаз сделаю)) Ответить

«Песец. Очень грустный песец. Причина грусти неизвестна. То ли погода, то ли что-то личное. Хотя, если учесть, на чем сидит, — удивляться не приходится»

© Feltikiart / Pikabu Шуршилла 7 минут назад Для тех, кому, как и мне, нихрена не видно в ваших этих миниатюрах: он сидит на томике "Божественной Комедии". Что там можно "такого" вычитать - непонятно. Во всей книге меньше чернухи, чем в одном выпуске новостей. Ответить

«Видимо, прочел страницу-другую!»

«Мозаичный автомобиль»

Любопытно, из чего сделано это покрытие? Выглядит очень стильно, но как оно в уходе?

«Влюбилась в шпильки с креветкой и павлином. Откуда у людей столько фантазии?»

Шуршилла 5 минут назад Креветка больше похожа на новорожденного мышонка или крысенка. Ответить

«Увидела эту сказочную птицу в одном из заведений в Москве. Не могу понять, лебедь это или нет»

«Доберман из листового металла⁠. Недавно я заинтересовался полигональными скульптурами и решил попробовать с нуля нечто похожее»

«Дочке запала в душу балерина-капучино, я начала искать ее по всем маркетплейсам, но ничего не нашла. Пришлось слепить самой»

«Дизайн шедевральный, но в такой ванне даже неловко мыться»

«Сделал эту лампу для своей девушки. Никогда не делал ничего подобного, поэтому пришлось импровизировать»

Повезло девушке этого парня. Не только с золотыми руками, но еще и заботливый.

«Нос песеля в серебре⁠. Питомец доволен и хозяйка тоже»