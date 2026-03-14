Обычный темный подъезд, со свисающими из короба проводами, десятки лет не беленым потолком, облезлой дверью и репродукцией. Это больше похоже не на парадную, а на черный ход.
20+ уютных деталей старого фонда Петербурга, в которых живет дух Северной столицы
Старый фонд Санкт-Петербурга похож на сундук с фамильными драгоценностями. Дворы-колодцы, парадные и бесконечные коридоры коммуналок хранят больше секретов, чем иные музеи. Мы насобирали по крупицам те самые кадры, в которых раскрывается настоящий Петербург, стоит лишь сойти с популярных туристических маршрутов и взглянуть повнимательнее.
«Друзья решили снять квартиру на улице Рубинштейна. Предложили своему арендодателю сделать ремонт в прихожей в счет оплаты жилья, тот дал добро»
«Стали они обои отдирать. По подсчетам, одиннадцать слоев обоев! И вот под последним они обнаружили эти газеты. На углах стояли даты выпуска от 1900 до 1918 года.
Бабушка наша в свое время была историком, а ее муж — владелец типографии на Сахалине. Было сразу решено подарить им эти кусочки истории. Рассматривали они этот презент через свои очки очень долго, вчитывались в каждое слово. Сразу стало понятно, что для них они бесценны. После дед сказал, что поражен и никогда не держал в руках ничего подобного, даже работая с типографией всю жизнь»
«Мужу достался стул из коммуналки. Показал фото смотрителю в Эрмитаже — так ему сказали, что это Германия, 18 век. Бриллиантов в сиденье не было, увы»
«В одной из парадных Санкт-Петербурга»
- Почему «Московский дворик» Поленова висит в Питере? © Komyshov / Pikabu
«Парадная в Санкт-Петербурге с фото кота в дверях»
«Типичная парадная в Питере»
«Реклама на керамической плитке в Санкт-Петербурге»
Бережно сохраненная дореволюционная плитка, наверно, была сто раз закрашена, и потом зачищена обратно.
«Фотосессия с настроением старого города»
А вот это - парадная. Роскошная. Батарея ее, конечно, не украшает, но зато поддерживает климат.
«Внутри парадной. В до сих пор коммунальные квартиры сделаны отдельные лестницы»
«Зима в парадную сочится»
«Дворец Снежной королевы: парадная дома Кривдина в Петербурге»
«Ротонда на улице Гороховой, Санкт-Петербург»
«Дом постройки 1953 года. В туалете обнаружена некая металлическая штуковина неизвестного назначения. Что бы это могло быть?»
«Трилобиты в Санкт-Петербурге»
«Трилобиты — это небольшие морские животинки, которые жили задолго до динозавров. Через Ленобласть проходит Балтийско-Ладожский глинт — природный уступ, который состоит из очень древних пород возрастом до 450 млн. лет. Из этих пород в СПБ всегда любили что-нибудь построить, поэтому весь город в древних ископаемых»
«Гороховая, 6»
«Мусор культурной столицы»
«Пару лет назад я, гуляя с собакой зимним вечером, обнаружила у мусорных баков кучу свертков, покрытых пылью и паутиной. Любопытство моими руками приволокло свертки домой, где при тщательном досмотре они оказались небрежно сорванными откуда-то набросками и полноценными архитектурными эскизами, датированными концом 19 — началом 20 века. Скоро все это добро отбудет в Музей архитектуры»
«Парадная доходного дома»
«Особняк А. Ф. Гейденрейх. Прекрасно сохранился стеклянный световой фонарь, что не часто встретишь в питерских парадных»
Очень люблю Санкт-Петербург… Волшебный город!!! Там, в 1932 году родилась моя мама.
«Эстетика старины. Вот такие экземпляры попадаются в центре»
«Коммуналка с фото находится в историческом доме архитектора А. Х. Пеля»
«Назначение сего девайса, видимо, понятно только коренным петербуржцам, но выглядит очень аутентично»
«Живем с семьей сейчас в мини-отеле в городе на Неве. Отель представляет собой переделанную трехкомнатную коммуналку. На остальных этажах, в моем понимании, живут местные жители. Отель находится на третьем этаже и когда мы поднимаемся, то видим около дверей других квартир на нижних этажах вот это»
«Реставрация плитки в старинной уборной»
Уважение людям, которые не жалеют средств на реставрацию. Очень душевно, и соответствует зданию, помещению. Единственный момент, что плитку явно подбирали под оттенок старой, которая "в юности" была более белой и яркой, соответственно, восстановленный вид не соответствует оригиналу в том виде, как его создавали.
«Люди делятся на два типа: одни, заехав в старинный дом, решительно выметают оттуда все признаки старины и заполняют его заново, а другие бережно сохраняют все, что только можно сохранить и восстановить. Сегодня расскажу об одном нашем проекте для второго типа людей.
Жила-была красивая питерская уборная, про нее даже писали популярные блогеры»
«Красивая-то она, конечно, красивая, но жить в таких условиях не очень. Часть плитки утрачена или безвозвратно повреждена. В продаже такой, понятное дело, давно нет. И закипела работа. Для начала разыскали у старьевщиков фаянсовую плитку. Белый цвет только звучит просто, а вот подобрать рецептуру глазури с органичными окружению оттенками, мягко говоря, непросто. У орнаментальной плитки оттенок фона вроде бы тоже белый, но другой. Пришлось ловить и его. Потом все отмыли, покрасили и получилась страшная красота».
