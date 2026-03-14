20+ уютных деталей старого фонда Петербурга, в которых живет дух Северной столицы

«Стали они обои отдирать. По подсчетам, одиннадцать слоев обоев! И вот под последним они обнаружили эти газеты. На углах стояли даты выпуска от 1900 до 1918 года.

Бабушка наша в свое время была историком, а ее муж — владелец типографии на Сахалине. Было сразу решено подарить им эти кусочки истории. Рассматривали они этот презент через свои очки очень долго, вчитывались в каждое слово. Сразу стало понятно, что для них они бесценны. После дед сказал, что поражен и никогда не держал в руках ничего подобного, даже работая с типографией всю жизнь»