16 сочных, как южный персик, историй с рынка, после которых идёшь домой с улыбкой
Рынок — это не просто место, где покупают зелень и помидоры. Это настоящий микрокосмос, где переплетаются живые разговоры, душевные встречи и простые, но такие тёплые человеческие истории. Иногда именно здесь, среди прилавков и окриков продавцов, случаются моменты, которые остаются в памяти дольше любых покупок.
- Как-то мы с женой на рынке выбирали ей одежду. Она примеряет, смотрит на ценник и вздыхает: «Дороговато, конечно...» Я в ответ: «Да ладно, не на последние деньги берём!»
И тут она с хитрой улыбкой: «А жена тебя не будет ругать?» Ну и я на автомате подхватываю: «Если ты ей не скажешь, то и я не скажу»
Расплачиваемся, уходим, и уже по дороге жена говорит: «Ты бы видел взгляд продавщицы — она меня просто насквозь прожигала, когда отдавала покупку»
- Как-то гуляем с мужем по рынку: я рассматриваю прилавки, он где-то рядом топает. В какой-то момент беру его под руку и заявляю: «Надо капусты купить». В ответ слышу незнакомый голос: «Ну давай купим, борщ сваришь». Поворачиваюсь и отскакиваю от постороннего мужика — а сзади муж стоит, смеётся: «Я за вами уже минут десять хожу».
- Помню, летом стою на рынке, выбираю черешню. Рядом бабуля выбирает тоже, долго, каждую ягоду смотрит. Продавец уже нервничает, видно, но молчит. Наконец бабуля набрала, взвесили. Она лезет в кошелёк, достаёт, считает, опять лезет, опять считает. Не хватает немного. Она говорит: «Ой, давайте тогда вот эти три горсти обратно». Продавец — такой мужик здоровый, лицо суровое — смотрит на неё. Потом говорит: «Не надо». Взвешивает всё, называет сумму поменьше. Бабуля говорит: «Да сколько стоит, столько и платить». Он говорит: «Сегодня столько стоит». Упаковал, подал ей пакет. Бабуля пошла домой окрыленная прямо.
На рынке нас поджидала вот такущая гора редиса
- Как-то в магазине мне дали обувь на размер больше:"Вы просто посмотрите, как сидит, вдруг подойдёт... если плохо — принесём поменьше«. Примеряю — явно велика. Прошу другой размер. Продавец уходит, возвращается с коробкой, на ней уже наклейка с моим размером. Меряю — вроде чуть меньше, но всё равно не то. Муж предлагает заглянуть внутрь... и не зря. Оказалось, это та же самая пара, просто внутрь положили дополнительную стельку и переклеили размер. А я уже начала думать, что у меня ноги какие-то «не такие». В итоге, конечно, ничего там покупать не стали.
знакомая всегда чувствовала дискомфорт в обуви. пришла в магазин за кроссовками. примерила одни, другие. определилась с парой, в которой комфортно. купила. дома выяснилось, что кроссовки были разных размеров.
- На рынке я всегда покупала у одного парня — очень удобно: даёшь ему список и деньги, а он через пару минут вручает готовый пакет. Без очередей и лишней беготни. Со временем мы познакомились, и он вообще стал обслуживать меня вне очереди — схема отработана идеально.
Как-то прихожу с мамой, а его нет. За прилавком стоит женщина, собирает нам заказ по списку. Доходит до последнего пункта — консервированный горошек. Берёт банку, протягивает мужчине рядом и говорит: «Дай другой, этот мутный какой-то».
Мужчина удивлённо смотрит, а она добавляет: «Дай хороший — это девочка у Андрюшки обычно закупается. Некрасиво, постоянная клиентка». Оказывается, это их сын был.
Пока я лежала в гипсе со своими переломами, раз в неделю звонила фермеру, у которого мы много лет покупаем продукты, диктовала список. В субботу муж ездил на фермерский рынок, платил и забирал продукты.
- Хожу как-то по рынку, выбираю фрукты, овощи.
На одном прилавке вижу абрикосы. Невзрачные такие. Чуть помятые. Но пахнут вкусно. Решаю ещё походить и поискать.
И тут продавец, пожилой статный грузин, говорит с акцентом:
— Вы не смотрите, что они битые и помятые. Всё равно очень вкусные. У них просто дорога сложная была.
И я взял. И знаете что? Абрикосы оказались очень хороши.
Подумал, что и в жизни с людьми очень часто так бывает...
Если помялись, значит спелые и вкусные. Неспелые в коробке прыгают как мячики и следов не остаётся.
- Зашла в овощную лавку, где в последнее время беру продукты — хотела купить яйца. Хозяйка доброжелательно сообщает, мол, эти не бери, через полтора часа привезут свежие. Я говорю: «Тогда дайте одно, мне для соуса нужно». Подхожу расплатиться, а она рукой машет — не надо, бери так. Чувствовала себя, как ребенок, которому подарили киндер.
- Случился у меня забавный случай на рынке в Амстердаме. Я часто беру хлеб у дома и уже привыкла заказывать на своём ломаном голландском. Стою в очереди, подходит мой черёд, называю заказ, как обычно. И тут вспоминаю, что хотела ещё купить детям булочки с изюмом. Продавщица уже отошла резать хлеб, и я ей вслед, не рассчитав громкость, кричу: «Krantenbollen! Krantenbollen!» Она возвращается, смеётся и поправляет, мол, булочки называются krentenbollen. И тут до меня доходит, что я только что на весь рынок требовала «газетные булочки» (krant — это «газета»).
Мы с ней посмеялись от души, и она оценила мои старания делать заказ чисто на голландском.
Обожаю, когда у нас начинается сезон фермерских рынков
- У нас в городе есть большой вьетнамский рынок. Много лет назад родители искали там гамаши. Продавец-вьетнамец терпеливо показывал разные варианты — брюки, трико, всё подряд. А мама каждый раз: «Нет, не то».
И в какой-то момент он не выдержал — схватил очередные трико и почти возопил, потрясая ими:
— Это, что ли, не гамас?!?
Теперь у нас в семье эта фраза — нарицательная, если кто-то вместо нужного дает не то.
- Торговался за ковёр в Марокко и был уверен, что провернул сделку века — сбил цену до 50% и чувствовал себя королём переговоров.
После покупки продавец пригласил меня на мятный чай и, улыбаясь, сказал:
— Ты хороший парень, но переговорщик из тебя так себе. Я бы отдал тебе его за 30%, если бы ты сначала похвалил мой чай. Мы здесь не ради денег — мы здесь ради перформанса.
- Случай на рынке. Захожу в мясной павильон, за прилавком — молодая девушка. Подхожу и прошу:
— Взвесьте, пожалуйста, пару рёбрышек, — собиралась суп сварить.
Она уточняет:
— Богатые?
Я изображаю непонимающий мем, а она поясняет:
— Ну вот у нас там есть «Богатые» рёбра, с мясом.
— А... не, не богатые, — выдаю.
- Ранняя весна, стою я на картонке в колготках, пытаюсь втиснуться в джинсы. Продавщица меня прикрывает тряпочкой: «Да никто не смотрит, надевай скорей!» Тут я дергаю ногой, шторка выпадает у нее из рук, а я боковым зрением замечаю бывшего одногруппника, который тоже решил затариться к новому сезону — стоит на картонке в соседней палатке. Уставились друг на друга, покраснели. А продавщица не растерялась, хлопнула меня по плечу и выдала: «Во, смотри, жених уже глаз положил! Берем!». Джинсы я в состоянии аффекта все же купила.
Принес сегодня с рынка вот такие «обнимающиеся» морковки
- Один из самых сильных культурных шоков у меня случился на уличном рынке в Южной Корее. У одного продавца вся выручка за день лежала в большом прозрачном ящике, аккуратно разложенная по номиналам. Когда я что-то купила, он просто подвинул этот ящик ко мне через прилавок — мол, сама положи деньги, сама возьми сдачу.
- История случилась пару недель назад. Зашёл на рынок к «бабушкиным рядам» за овощами и ягодами. У всех одна цена на клубнику — 450 рублей за килограмм.
Выбрал у одной бабушки. Она взвешивает: 1,2 кг. Я быстро считаю в уме и говорю:
— 540 рублей получается?
Бабуля берёт калькулятор, что-то считает и уверенно отвечает:
— Подождите, молодой человек... Нет, 420 рублей. Вы что, считать не умеете?
В этот момент на меня оборачиваются куча бабок на рынке, и в их выражениях лиц я вижу жалостливое сочувствие ко мне и моим математическим способностям. Что ж, не стал им ничего доказывать, тем более, что на кону была скидка в 120 рублей.
- Знакомый как-то пошёл на рынок искать арбуз. Подходит к продавцу, спрашивает, какой лучше взять. В ответ:
— Бэри вот этот.
Он уточняет:
— Только если неспелый окажется, я ведь не поленюсь — привезу обратно!
Продавец тут же показывает на соседний:
— Бери вот этот, брат!
Знакомый взял, унес домой — арбуз оказался действительно сладкий.
Через какое-то время он снова приехал на тот же рынок, решил отблагодарить за честность. Подходит к прилавку — того продавца нет. Спрашивает:
— А где мой брат?
Тут же из-за горы лука выглядывает голова:
— Я здэсь, брат!
- На рынке в Италии продавец фруктов не дал мне купить персики, которые я выбрала. Буквально хлопнул меня по руке и сказал: «Нет, это для туристов, которые ничего не понимают». Потом наклонился, достал из ящика за своим стулом два на вид неприметных, даже слегка помятых персика и протянул мне: «Понюхай». И это был такой аромат — самым светлым солнечным днем запахло. В тот момент я поняла, что вообще не разбираюсь в фруктах.
Впрочем, кроме хаотичных и пахнущих свежим фруктами рынков, шоппингом, разумеется, можно заниматься и в холеных, современных ТЦ.