Мой знакомый много лет назад врезался в стеклянную дверь отеля в Испании. Стекло не выдержало, он упал. Вокруг началась суматоха, помогли встать, снимали с него осколки, обрабатывали царапины. Говорит, что никогда в жизни он не привлекал к себе столько внимания, и ругался на слишком чистые стекла
15 человек, которые из торгового центра унесли целый пакет впечатлений
Торговые центры давно перестали быть просто местом для расслабляющего шоппинга — иногда они превращаются в закулисье для всяких несуразных и забавных мизансцен. Сюда можно прийти за парфюмом или кроссовками, а уйти с историей, которую потом ещё долго пересказываешь друзьям. Ниже мы собрали подборку именно таких ситуаций из торговых центров.
- Самый неловкий эпизод в моей жизни случился во время закупки большой партии горных велосипедов. В одном магазине всё пошло наперекосяк: разговор с директором быстро перерос в скандал, и я, взвинченная до предела, уехала в другой — где нужных брендов не было, а цены оказались выше. Зато менеджер там был сама любезность: помог подобрать аналоги, оформил документы, всё спокойно и приятно. Уже на кассе он невзначай спросил, почему я не поехала в первый магазин — мол, там как раз есть нужные модели. Тут я наконец дала волю эмоциям и довольно красочно высказалась о директоре того места. Менеджер выслушал, помолчал и выдал: «Вообще-то... это моя жена». © kinkymiu
- Мерила джинсы в кабинке, муж снаружи. Вся взмыленная, кричу ему через шторку: «Саш, эти малы! Принеси другие, они там!» Через минуту под шторку просовывается рука с джинсами. Я надеваю — идеально. Выхожу довольная, открываю шторку, а там стоит абсолютно незнакомый мужчина с ворохом одежды в руках. Я в шоке, а он смущенно говорит: «Девушка, вы так командным голосом рявкнули, что я испугался и побежал искать. Ваш муж, кстати, сбежал в отдел электроники, а я вот... помогаю». Пришлось благодарить спасителя.
- В торговых центрах тогда только начали массово ставить стеклянные перегородки и двери, мой мозг, видимо, был к этому не готов. Захожу я в отдел с кристально прозрачными стенами — и не могу выйти. Раз врезалась, два врезалась, на третий раз уже сама не поняла, что происходит. Продавщица смотрела-смотрела, а потом спокойно сказала: «Девушка, тут нет прохода, нужно дверь открыть. Вот ручка», — и показала пальцем. Было одновременно смешно и жутко неловко. И до сих пор загадка: почему мозг напрочь игнорировал ручку и упорно вел меня лбом в стекло. © Подслушано / Ideer
- Если у меня однажды спросят, на чем держится моя самооценка, то вот вам история: пару лет назад муж случайно встретил в торговом центре бывшего сокурсника. Поболтали о жизни, вспомнили учебу, обсудили, у кого что нового. В это время я как раз мерила спортивную одежду неподалеку. Разговор дошел до жен, и приятель спросил, где я работаю и чем занимаюсь. Муж растерялся, замялся и выдал: «А разве не видно?» — на что в ответ услышал: «Модель?» © skaleux
- Гуляли по торговому центру всей семьёй — с мужем, сыном и дочкой. Купили одежду, что-то полезное для дома, перекусили и уже собирались выходить, но на выходе зашли на минутку в магазин LEGO. Встречает нас приветливый консультант и бодро спрашивает: «Здравствуйте! Вам для мальчика или для девочки?» И тут слово взял мой двухметровый, брутальный, бородатый муж, заявив: «Для меня». © Мамдаринка / VK
- Примеряла куртку в магазине и никак не могла решить, какой размер взять — S или XL. Подумала, что оверсайз сейчас в моде, да и куртка правда классная. В этот момент мимо проходит девушка и говорит: «Вам так идёт». Я улыбаюсь, благодарю и говорю, мол, что вот представляете, есть только два размера. Пока я решила всё-таки примерить S, она спокойно взяла второй вариант и ушла. Вопрос с выбором как-то отпал. © fishermanka
Не разбераюсь в новых размерах.Подскажите,пожалуйста,чему сейчас соответствуют бывшие 42 и 44 размеры?
- Однажды моя знакомая зашла в торговый центр — просто выпить кофе и немного пройтись по магазинам. Заказала пиццу и внезапно поняла, что с размером слегка переборщила, так что коробку пришлось брать с собой. До дома ехать час, пицца стремительно остывает, а она решает заглянуть в обувной магазин «на минуточку». К ней подходит консультант — и она, не моргнув глазом, говорит: «Молодой человек, возьмите пиццу!» С этого момента, собственно, и началась их семейная история. © Подслушано / Ideer
- Торговый центр, магазин одежды, примерочные забиты, вокруг шум и музыка. В соседней кабинке парень болтает по телефону, и вдруг в зале включают кавер на Yellow Submarine. Он внезапно прерывает разговор и совершенно серьёзно говорит: «Мам, прости, тут Битлз. Я пойду послушаю», — и... начинает орать песню на весь магазин. Я продержалась секунд десять, а потом тоже начала подпевать. © Подслушано / Ideer
- Примеряла одежду в примерочной кабинке, как выяснилось позже, дверь либо не закрылась до конца, либо замок не сработал. В какой-то момент дверь открывает незнакомая женщина — без стука, без предупреждения. И вместо того чтобы сразу закрыть её и уйти, она... замирает и стоит, глядя на меня, пока я неловко стою с наполовину надетыми штанами. Я говорю: «Эм, вообще-то я тут переодеваюсь». И тогда она выдает, указывая на мои вещи на вешалке: «А можете свои вещи убрать? У меня нет времени ждать весь день». К счастью, в этот момент подошла сотрудница примерочной и выпроводила её. © *****y-omelette / Reddit
- Дочка примеряла комбинезон, но решила, что это платье. Влезла обеими ногами в одну штанину и стоит возмущается: «Ну что это за юбка такая?! Узкая же, как в ней ходить?!» Потом находит вторую штанину и с ужасом: «А это что за фиговина?! Рукав, что ли?! И почему он на попе?!» Выбирались из этого чуда моды потом всей примерочной и с большим трудом. © glafeera2612
- Примеряла в магазине очень узкую водолазку. Натянуть-то натянула, а снять не могу. Стою в кабинке, как гусеница в коконе, ничего не вижу, паника нарастает. Начинаю метаться и кричу: «Помогите! Я застряла!» Слышу, шторка открывается, заходит консультант и выдает, явно едва сдерживая улыбку: «Успокойтесь. Вы просто пытаетесь просунуть голову в рукав, сейчас исправим». Стыдно было так, что купила эту водолазку, теперь в шкафу висит, напоминает о фейле.
- Работаю в зоомагазине, и странные вопросы у нас — почти норма. Люди регулярно заходят и интересуются вещами, которые вообще никак не связаны с животными: от бутилированной воды до каких-то бытовых мелочей. Однажды вечером, часов в восемь, заходит обычная на вид женщина и совершенно серьёзно спрашивает, продаём ли мы надувные диваны. Попробовали уточнить — для питомца? Нет, говорит, для себя. Когда мы вежливо объяснили, что у нас зоомагазин, а не мебельный, она внезапно разозлилась и начала требовать объяснить, почему так. © girlietrex / Reddit
Бабушка рассказывала, как повела меня на рентген. На мне был комбинезон - чрезвычайная редкость в те времена. Бабушка не очень хорошо с ним управлялась и в полутьме засунула обе мои ноги в одну штанину и не могла понять, почему я стою столбом, а при попытке сделать шаг заваливаюсь на бок
- Решила купить духи с феромонами. Давно слышала, что они сводят мужчин с ума, вызывают симпатию даже у незнакомцев. Поэтому решила, почему бы не попробовать. Купила, побрызгалась вкусно пахнущим ароматом и пошла в торговый центр. Мне нужно было купить пару вещей, заодно решила проверить реакцию окружающих. На меня действительно начали поглядывать люди. Мужчины оборачивались, не стесняясь. Но потом заметила, что и женщины тоже как-то пристально на меня поглядывают. Зашла в магазин с декором для дома, хожу между полок, и тут ко мне с очень вежливой улыбкой подходит продавщица. Ну, сейчас начнет нахваливать духи, думаю. А она наклоняется и тихо говорит:
«Кажется, у вас платье наизнанку надето». © Мамдаринка / VK
- Я сама миниатюрная и выгляжу куда младше своих лет, а вот дочь — ей всего 15 — пошла в отца: высокая, заметная девушка. Недавно гуляли по торговому центру, выбирали одежду. Я увидела магазин детской одежды и предложила заскочить — ну, мало ли, вдруг там найдётся что интересное.. Пока я рассматривала витрины, к дочке подошла продавщица и спросила: «На девочку подбираете? А сколько ей лет?» Мы еле сдержали смех. Теперь дочь меня постоянно подкалывает: мол, ну что, мам, зайдём в «Детский мир», сапожки тебе посмотрим? © Мамдаринка / VK
- Мой муж — человек без запаса терпения вообще. Поехали как-то в торговый центр за компьютерной мышью. По дороге в нужный отдел он сказал, что встретил знакомого, отправил меня «присмотреть варианты», а сам исчез. Мышь мы купили, сели в машину, а он сидит довольный, сияет. Спрашиваю, в чём дело, а он только загадочно: «Вечером узнаешь», — и улыбается. Я пару минут попыталась вытянуть из него подробности, не вышло и я замолчала. И тут он смотрит на меня, достаёт кольцо и делает предложение прямо на парковке ТЦ. Оказалось, планировал романтический вечер, но дождаться вечера просто не смог. © Мамдаринка / VK
Такие вот страсти бушуют меж этажей наших ТЦ. И это мы в торговые центры пару раз в месяц ходим, а продавцы там, бедняги, ежедневно работают!
