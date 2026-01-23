15 человек, которые из торгового центра унесли целый пакет впечатлений

Бабушка рассказывала, как повела меня на рентген. На мне был комбинезон - чрезвычайная редкость в те времена. Бабушка не очень хорошо с ним управлялась и в полутьме засунула обе мои ноги в одну штанину и не могла понять, почему я стою столбом, а при попытке сделать шаг заваливаюсь на бок