18 историй из отпуска, воспоминания о которых ценнее любых сувениров
Истории
24.04.2026
Отпуск — это всегда немного авантюра. Ты можешь мечтать о спокойном отдыхе у моря, а в итоге окажешься в центре пылевой бури, застрянешь ночью в горах или будешь гоняться за своим билетом, который утащила сорока. В этой подборке — простые, живые и очень разные истории, в которых все пошло не по плану. Но именно поэтому они оставили после себя яркие впечатления.
- Когда я была маленькой, нам с мамой дали путевку на море в санаторий с 3-разовым питанием. Денег мы взяли впритык. Вот последний день, выселение в 12 часов дня, а автобус у нас только в 5 часов утра. Хорошо, что разрешили чемоданы оставить в гостинице до вечера. Отправились гулять с мамой по городу. Иногда чего-то просила, мама поясняла, что гулять нам еще долго, а денег мало. Вечером мне захотелось есть. Мама хотела купить хот-доги, и тут оказалось, что кошелька нет. Продавщица, когда узнала об этом, лишь презрительно на нас взглянула. Мы уже собрались было за чемоданами, как я попросилась напоследок искупаться в море. И пришла с целым пакетом монет к маме: вспомнила, как мы кидали монетку в море, и насобирала со дна. На еду хватило. А потом мы ждали 5 утра, и я не засыпала. И это был лучший рассвет.
- Мои родители — искатели приключений и много где побывали. История из Индии, где они жили в маленьком поселении среди джунглей в хижине. Со слов мамы: «Ночка в тот день выдалась бурная. По крыше вечно кто-то скакал, стучал. Слышен был даже топот ящериц по стенам, по полу. Все же нам удалось уснуть. А проснулась я от вопроса мужа: „Это ты дышишь в руку?“ Сквозь сон лепечу, что нет, не я, что ты выдумываешь. Лежим в тишине. И тут кто-то опять начинает дышать — тяжело и громко, прямо в сторону мужа. Муж выглянул на улицу — поблизости никого не видно. Легли опять спать. А с утра все встало на свои места. Оказалось, что это был ослик, который засунул морду в щелочку дома и дышал в нее...»
- В Таиланде ехали с экскурсии, и подруга блаженно заняла два места и включила кино. И вдруг парень сзади вежливо попросил подвинуться, чтобы присоединиться к просмотру. Но она лишь холодно отрезала: «Место занято». А вечером в ее номере наступила расплата она почуяла неприятный запах. Источник нашелся в сумке: на дне лежал раскисший кусок дуриана и записка «Приятного просмотра!» Тот сосед не просто ушел, а оставил ей «ароматный» подарок.
Даниил Горбунов / Dzen
«Курорт, на который я заработал в этом году»
- Вьетнам. Встречаю в отеле туристов, которые уезжают после двухнедельного отдыха:
— Как вы отдохнули?
— Наш туроператор нас обманул!
— Как?
— Сказал, что здесь есть море!
Отель стоит прямо на пляже!
— А это что, по-вашему?
— Это не море, это какая-то лужа! Мы не стали здесь купаться. Ночью видно другой берег!Ночью видно огоньки рыбацких лодок.
- Ездили с женой в Тунис. Хотели романтично покататься на верблюдах в пустыне. Итог: пока тряслись в автобусе, у меня разболелась спина, жене достался самый брыкающийся и нервный верблюд, а под конец вся наша группа попала в эпичную пылевую бурю. На следующий год полетели в ОАЭ. Я мечтал прокатиться на знаменитых огромных американских горках. Отстоял гигантскую очередь, и ровно передо мной аттракцион закрыли на техническое обслуживание. Сегодня мы в Доминикане, и мне пришлось отказаться от очередной мечты — погружения с аквалангом, так как я банально простыл. Завтра у нас по плану экскурсия на острова на прогулочном катере. Сижу и думаю: с моей удачей он просто заглохнет посреди океана или мы сразу эпично сядем на мель?
ADME
- Приехал летом в курортный город на отдых. Вечером, когда ходил гулять, замечал, что периодически придорожные фонари отключались. Потом смотрю — машина проехала, перед ней зажигается. Внедрили новые технологии, что ли? То ли датчики движения, то ли на звук реагирует... Иду — ничего не видно, темнота. Начинаю махать фонарю — ничего не происходит. Аплодирую — ничего не происходит. Наверное, габариты у меня маленькие, видимо, только на машину реагирует датчик. Ну ладно, иду в темноте, смотрю — вроде машина приехала, зажегся.
Другу потом рассказал про фонари такие, энергосберегающие. Он говорит:
— Ты нормальный? Там лампочки стоят такие плохонькие, что они каждые 6 минут перегреваются и вырубаются, пока не остынут, потом опять загораются.
«Сказали, что номер будет с видом на море»
- Родители рванули на неделю в Турцию. И вот они, «посвежевшие и отдохнувшие» ждут в аэропорту вылета домой. Начинается посадка, папа подходит к стойке, дает паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально смотреть на папу, попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки, он ставит штамп и желает приятного полета. Тут к стойке подходит мама, дает все тоже самое. Открыв паспорт, мужик сообщает маме, что паспорт не ее. Мама выхватывает паспорт и начинает смеяться на весь аэропорт. Мужик за стойкой в растерянности. Уж не знаю как, но родители как-то случайно обменялись паспортами. И самое главное, что папу пустили...
- Были с подругой в Питере. Решили пройтись по летнему городу. Подошел мужчина (Петр Алексеевич), попросил 100 рублей за то, что он нам проведет экскурсию. Наш новый друг выглядел опрятненько, даже со своей тележкой пожитков. Всю ночь водил нас по Питеру, читал стихи Пушкина, рассказывал в подробностях про город, про царскую эпоху, неоднократно жалел, что не знал тезку лично. Утром, уставшие, расплатились с Петром Алексеевичем — 1000 рублей; долго нас благодарил, а мы — его. Лучшая экскурсия по городу.
- Дочь работала в Бодруме. И вот приехали однажды гости с маленьким ребенком. Хорошие люди, душевные, а у малыша с собой была любимая игрушка — плюшевый совенок. Всегда носил его с собой. Прошел отпуск, и гости уехали домой, а игрушку в номере оставили, забыли. Через некоторое время позвонили, попросили игрушку по почте им отправить, а то ребенок и спать, и есть не может без совенка. Моя дочь придумала для малыша историю: совенок еще захотел отдохнуть в отеле и вернется позже, и пообещала каждый день присылать фото с «отдыха». Сделала несколько снимков и, пока посылка шла, отправляла малышу фото. А коллаж для себя сделали.
- Отдыхали в Грузии с молодым человеком. Колесили по городам, впечатлялись, так сказать. 13 августа должны были лететь из Тбилиси, но мы не мы, если все идет по плану. Опоздали, в общем. Денег на билеты уже нет. Было решено провести ночь в аэропорту Беслана, так как поздно приехали. Аэропорт закрыт. Съели чурчхелу, которую так бережно везли домой, примостились на лавке и ждем утро. Подходит сотрудник полиции, мол: «Что забыли здесь?» Ну, мы описали все как есть. Он сказал, что подумает, что сделать, и ушел. Вернулся примерно через полчаса, сказал, что не может нас пустить в аэропорт — не положено, предложил не мерзнуть и переночевать в его машине. Принес одеяло. Купил нам бутылку холодного чая в городе. Всю ночь мы спали в его авто, а он работал. Утром не будил, а пришел тогда, когда мы сами проснулись. Я даже имени его не знаю, но так рада, что все еще остались неравнодушные к чужим бедам люди. Спасибо, добрый полицейский.
- Гуляем по скалистой набережной, тут подходит местный и предлагает подняться с ним на скалу, указывает на ступеньки. Скала невысокая, и вид с нее никак не меняется. Я спросил, зачем нам туда подниматься, и он сказал, что покажет редкую птицу, проживающую тут. Мы поднялись наверх, посидели минуту, он достал телефон, пролистал галерею и показал мне фото птицы на телефоне, и мы спустились. За это я заплатил 30 лир. Недорого, подумал я.
- Когда я была маленькой, мы с родителями ездили отдыхать в Египет. Родителям вскоре наскучило однообразное времяпровождение, и они решили съездить со мной на экскурсию. Вместе с другими людьми мы катались на большой яхте. Потом мы остановились, чтобы поплавать среди рифов и посмотреть на экзотических рыб. Мы с мамой — одни из немногих людей, кто остался на палубе. Вместе мы смотрели на воду, в которой отражались солнечные лучи. Внезапно я услышала, как капитан яхты не своим голосом заорал:
— Акула! Акула!
Я наблюдала, как люди, в том числе и мой папа, молниеносно взбирались на палубу. Всех как рукой сняло — через минуту в море не плавал ни один человек. Взволнованные туристы громко перешептывались и высматривали в морской воде рыбу. В это время наш капитан-араб обвел всех довольным взглядом и громко, чтобы все слышали, крикнул:
— Акула Матата!
«Такой отпуск»
- Было это лет 5 назад в одной из азиатских стран. Всегда там беру мотоцикл и катаюсь с женой. Однажды ночью решили с женой покататься. Она набралась смелости, и с общей освещенной дороги мы съехали в джунгли. Звуки ночных джунглей совершенно другие. У меня ощущение, что я в компьютерной игре, так как такие пейзажи встречал только там. Остановились, чтобы послушать звуки. Я заглушил двигатель, слезли с байка. Все бы хорошо, но включенная фара не дает полностью окунуться в темноту. Тут жена набирается смелости и просит выключить фару. Выключаю. Тут вижу, что из темных джунглей на меня смотрят два светящихся глаза. Судя по расстоянию между глазами, это что-то размером с медведя. Сажусь за руль и тихо говорю:
— Сядь, пожалуйста, срочно за байк.
А это нечто из темноты приближается — расстояние между глазами уже больше.
Жена, слыша интонацию, садится. Я завожу двигатель, включаю свет, поворачиваю руль в сторону зверя, чтобы осветить его и понять, кто это. Луч фары проходит сквозь, а там никого нет! Увожу луч в сторону — там снова два глаза, возвращаю — снова никого. Вот так вот мы с женой познакомились со светлячками. Их было двое, и они летали рядом — как два глаза.
- Отдыхали во Вьетнаме, взяли там скутер в аренду и решили поехать из одного города в другой — всего 200 км. Туда доехали хорошо, хоть и замерзли, скупив по дороге всю одежду на местном рынке. А когда поехали обратно, у нас что-то сломалось, и пришлось потерять пару часов на ремонт. Выехали мы к вечеру и оказались в горах, на серпантине, под моросящим дождем, в темноте и тумане. Дальше метра ничего не видно было — ехали по приборам. И тут нас обгоняет местный водила на скутере, скидывает скорость до нашей и начинает нас вести. На сложных поворотах даже включал поворотники. А когда мы спустились с гор, тумана уже не было, видимость нормальная — водила газанул и в ту же секунду умчал вдаль. Слова благодарности кричали уже в спину.
- Поехали мы как-то на машине из Москвы на наш юг. Навигатор безбожно врал и вывел нас в странную местность. Ночь. Заброшенная деревня. Покосившаяся изба и голос: «Вы прибыли на место». А до Сочи еще ехать и ехать. Злые, потому что дорога плохая и скорость 10км/ч, расстроенные, потому что в обратку 40 км круг делать. И вот мы снова по навигатору тащимся еле-еле до ближайшего населенного пункта Киреевск. Я попросила остановить. Выхожу на дорогу и — мама дорогая! Я такого неба за 30 лет не видела. Чернота вокруг и купол из миллиарда звезд. Мы там долго стояли и любовались этим космосом. Особенно когда фары отключили — это было что-то невероятной красоты. До сих пор не обидно, что потерялись тогда.
"Когда копишь на отпуск, но ломается стиральная машина"
- История произошла с моими родителями. В качестве подарка на свадьбу подарили им путевку в Венгрию на двоих. Это путешествие вошло не только в семейный архив, но и в мировую историю. Дело в том, что на экскурсии в крепости-музее Эстерхази папа с мамой в одной из галерей на неприметной тумбе увидели раскрытую книгу. Экскурсовод объяснил, что это подобие книги отзывов и предложений, и направил группу дальше. А родители, недолго думая, написали от души, что им очень понравилось. Позже разразился скандал: в этой книге расписывались короли, герцоги, принцы и т. д. Вот так мои родители вписали себя в мировую историю.
- Мотались на машине по Италии. И мимоходом заехали в Пизу. Туристов уйма, машину приткнуть некуда — вся обочина заставлена плотно. И тут видим место — мы туда. Припарковался, выходим и топаем в сторону башни. На углу стоит мужчина, типа коробейник — торгует магнитиками, зажигалками, календариками... Проходим мимо него, а он начинает кричать. Можно понять только фразу «два евро». Мы лицо кирпичом, идем мимо... Он догоняет, машет руками и кричит. Тут он хватает меня за плечо рукой, разворачивает резко, тащит к машине и тычет пальцем в какую-то бумажку, лежащую под дворником другой машины. Приглядываюсь — талон о парковке! Он тащит меня дальше — стоит аппарат для оплаты парковки. Вбиваю номер машины, оплачиваю 2 евро, беру талон и ставлю под стекло. Мужик доволен, жмет руку, улыбается и показывает куда-то вдаль... А там, чуть дальше по той же улице, штук пять эвакуаторов утаскивают машины, на штрафстоянку. Я, конечно, поблагодарил дядьку. Купил у этого дядьки магнитик и зажигалку.
- Собралась в отпуск на месяц. Долго работала, чтобы позволить себе небольшое путешествие по городам Европы. Выхожу из такси в аэропорту, билет держу в руках, потому что посадка начинается через 10 минут. Делаю два шага — рядом проносится черное пятно, и спустя мгновение я понимаю, что сорока украла мой билет и уселась на высоком дереве. Таксист, помогавший мне достать сумки, увидел это и задумчиво произнес:
— Зачем ей билет, если она и так умеет летать?
К счастью, я все равно улетела, а сороку простила.
Похожее
16 жизненных историй о людях, чей обычный день обернулся приятным сюрпризом
Истории
20.04.2026
17 честных историй о первой получке, которая приоткрыла дверь во взрослую жизнь
Истории
11.04.2026
15+ случаев, когда интуиция сработала как в кино и оставила впечатлений на всю жизнь
Истории
17.02.2026
15 живых историй о людях, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время
Истории
20.02.2026
19 историй со звуком перфоратора, когда вызов мастера на дом стал началом комедийного сериала
Истории
03.03.2026
Яблоко от яблоньки: 16 случаев, когда родители и дети спелись на все сто — 28.03.2026
Семья
28.03.2026
15+ историй, где счастье прячется в простых вещах
Истории
16.02.2026
16 случаев, когда поход в кино врезался в память благодаря колоритным зрителям
Истории
13.02.2026
15 человек, которые дружат со своими свекровями и тещами, пока другие плетут семейные интриги
Истории
17.02.2026
16 историй о студенческой любви, которая была яркой, как пятерка в зачетке
Истории
16.02.2026
20+ неугомонных пар, чья жизнь по накалу страстей уделает даже «Санта-Барбару»
Интересное
10.03.2026
20+ живых ситуаций в такси, которые хочется пересказать сразу после выхода из машины
Истории
16.04.2026