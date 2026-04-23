15 историй об арендодателях и жильцах, после которых понимаешь: это всегда больше, чем просто договор

Я стирала перовые подушки обычно, в тазу с порошком, усатый нянь в 4 захода. 1/4 часть это первый заход, в кулак собираю перо и шоркаю. Перекладываю руками и с помощью старого сито в другой таз с чистой водой. Следующую часть пера опять в тазу с той же мыльной водой стираю , и перекладываю в таз где полоскалась первая часть пера. И так все четыре части. Потом полощу перо сколько надо до чистой воды. Отжатое перо перекладываю сушиться в картонную коробку, на дно простынь для впитывания. Коробок надо 2,3,4 шт.чтоб тонкий слой пера был, а сверху короб этот накрываю марлей из аптеки , прищепить прищепками. Ворошить перо при сушке, прутиком через марлю. День выбрать устойчивый, жаркий,сухой,без ветра. Сушить долго,т.к.остов пера хранит воду и надо высушить, тщательно. Сложить все высушенное перо в чистую наволочку и открытую ее повесить на веревку досушиваться -это на 4й день. Я так 4 подушки из куриного пера постирала, белоснежный пух распушился, запаха плохого нет. Но перо все равно разлетается по балкону и квартире.