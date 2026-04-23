Я дважды находил на таких квартирах награды родителей квартиросдатчиков,вернул
15 историй об арендодателях и жильцах, после которых понимаешь: это всегда больше, чем просто договор
Отношения между арендодателем и жильцом — это всегда нечто большее, чем просто пункты в договоре. В этой подборке мы собрали самые разные, по-настоящему живые истории, в которых за квадратными метрами скрываются обычные человеческие судьбы. Здесь есть место и обидам, и курьезам, но самые ценные из них — те, что оставляют приятные воспоминания и согревают своей искренностью. Это очень простые и порой неожиданно трогательные моменты, которые напоминают нам: даже в съемных стенах важнее всего оставаться людьми.
- На днях встретила случайно хозяйку квартиры которую я два года назад снимала. На свою голову с ней поздоровалась, как нормальный человек. Разговор вроде начался нормально, после этого она вдруг спросила, мол, не брала ли я ее сервиз, а прошло как бы 2 года уже, я честно сказала, что нет. Она начала настаивать на том, что я его брала и чтобы я еще вернула ей сушилку для белья, которая, между прочим, стоит копейки. К слову, я ее не брала.
- Сдавали свою квартиру до этого приличной с виду паре. Не проверяла полгода. В чат соседи как-то написали, что топит кто-то нижний этаж. Квартирантам позвонила, их не было дома, а проверить срочно надо! Боже, я не узнала квартиру. Все вверх дном, но самое главное: в зале на полкомнаты на ковре огромная клетка с попугаем!
Ну «вверх дном» или нет - это дело жильцов, если при этом ничего не испорчено и к сдаче квартиры обратно владельцам всё приводится в прежний вид. Ну свиньи люди, бывает, это их дело и выбор жить в свинарнике.
Вот попугай, если в договоре аренды это не оговорено - явное нарушение, да.
- Сдавала квартиру. И никак не попадались люди на длительный срок: кто на месяц заезжал, кто на два. Мне надоело, дала объявление, что кто проживет 11 месяцев, 12-й — в подарок (только коммуналку оплатить). И цену поставила вместо 11 000 в месяц — 12 000. Сняли. Полгода прожили и начали разговоры разговаривать, что, может, съедут... Я напомнила про подарочный месяц, и они остались. Так год и дожили.
«Девушка снимала у меня квартиру. Решила постирать свою подушку перьевую в машинке, итог — подушку порвало и пух по всей машинке»
Я стирала перовые подушки обычно, в тазу с порошком, усатый нянь в 4 захода. 1/4 часть это первый заход, в кулак собираю перо и шоркаю. Перекладываю руками и с помощью старого сито в другой таз с чистой водой. Следующую часть пера опять в тазу с той же мыльной водой стираю , и перекладываю в таз где полоскалась первая часть пера. И так все четыре части. Потом полощу перо сколько надо до чистой воды. Отжатое перо перекладываю сушиться в картонную коробку, на дно простынь для впитывания. Коробок надо 2,3,4 шт.чтоб тонкий слой пера был, а сверху короб этот накрываю марлей из аптеки , прищепить прищепками. Ворошить перо при сушке, прутиком через марлю. День выбрать устойчивый, жаркий,сухой,без ветра. Сушить долго,т.к.остов пера хранит воду и надо высушить, тщательно. Сложить все высушенное перо в чистую наволочку и открытую ее повесить на веревку досушиваться -это на 4й день. Я так 4 подушки из куриного пера постирала, белоснежный пух распушился, запаха плохого нет. Но перо все равно разлетается по балкону и квартире.
- У нас с третьей попытки получилось снять квартиру надолго. Первый раз нас попросили съехать: якобы дочка будет с парнем жить. Мы просили дать нам хотя бы пару месяцев, так как мне рожать надо было через две недели. Сказали съехать. Как потом выяснилось, вместо нас заселили двух парней-студентов — мы ее достали напоминаниями о том, что она обещала поменять драные обои и смесители. Потом пожалела: парни угробили квартиру и тамбур. Сейчас живем уже 5 лет у чудесной женщины, которую видели раза 3 от силы. Все онлайн. Родили тут третьего сына. Золото, а не хозяйка.
Третьего сына на съемной квартире? С учетом опыта, как в конце беременности пришлось жилье искать, потому что нет своего? Смелые люди.
- Знакомая сняла квартиру. В договоре указано, что хозяин за месяц должен сообщить о своем намерении освободить квартиру. Хозяйка просила мелкий ремонт за счет проживания (по чекам). Допустим 200 долларов в месяц, ремонта на 50 долларов по чекам, значит 150 на руки и чеки. Подруге парень заменил два крана, шланг душа, повесил шторку для душа, переклеили обои в прихожей. На кухне восстановили часть побитой плитки. В комнате повесили потолочные карнизы. На балконе повесили крюки и веревки для сушки белья. На окнах римские шторы.
На все заранее спрашивали разрешения. И хозяйка спихивала, что если по чекам наберется 200 долларов, тогда девушка просто не заплатит за последний месяц. По итогу хозяйка попросила освободить квартиру в течении 2 недель, по причине приезда родственников.
По чекам набежало около 200 (чуть меньше, но суть не в этом). Девушка заикнулась, что за последний месяц платить не будет, на что получила, что ее засудят, ибо чеки то все у хозяйки, и она может сваливать до выходных, раз такая прохвостка. Что в итоге?
За день парень подруги скрутил новые краны, сорвал потолочные карнизы, снял крюки, веревки, римские шторы. Ключи в ящик.
Все операции можно запросить в банке, а через банкомат если оплачивали, то зайти в историю операций и распечатать себе чеки, они хранятся там полгода. В банке все операции хранятся 5 лет.
- Квартира в центре, упакованная всем, чем надо. Сдавалась через риэлтора. Хозяин даже не приехал на процесс сдачи квартиры. Приехал через две недели. Милейший человек, привез новый дорогой чайник, плюс — кухонной утвари по мелочи. Оставил номер своей карточки. В следующий раз виделись на момент съезда с квартиры. Прожили там полтора года. Первый ребенок родился в этой квартире.
- Сегодня сдавала квартиру, в которой жили, и хозяйка после осмотра сказала: «Вы лучшие жильцы, что у меня были, квартира выглядит даже лучше, чем когда я ее вам сдала». К слову, она сама была прекрасным арендодателем: за 2 года ни разу к нам не пришла, а если надо было что-то передать, всегда делала это вне квартиры. На прощание она даже обняла меня и сказала, что будет вспоминать нас. Считаю, наши отношения были идеальными.
Мы так 5 лет снимали, пока свою не купили. Тоже квартирные хозяева и соседи (мне вообще казалось, что мы им не нравились, а оказалось нет)) даже грустили, что мы переезжаем.
И нам с ними было хорошо жить - не нужно было спрашивать разрешения на всякие мелочи. Сразу сказали, что пока арендуете - это ваша квартира. А то подруге даже крючок на стенку не разрешили прикрутить, например.
Впрочем я за жизнь всего 3 квартиры снимала длительно, везде всё было хорошо, как-то везло)
- Сдала квартиру семье с таксой. Таксу на просмотр не привели, потому что она молодая и впечатлительная, и если ее хвалят, у нее от счастья начинается недержание.
У нас в подъезде такой французский бульдожка живет. Его в лифте гладить можно при встрече только после прогулки, иначе он так радуется вниманию, что хозяевам потом лужу убирать😆
- Наш арендодатель около года продает квартиру. Довольно лениво, за все время приходили раза 4, но все же. Недавно снова пришли, и риелтор увидела, что я беременна. Спустя час после их ухода — звонок моему мужу от хозяина квартиры: «Артем, поздравляю с малышом, ничего продавать не буду, живите спокойно». Так приятно стало!
- В общем, после универа устроился на работу, а так как была девушка, то жить с родителями было не комильфо. Начал искать квартиру. Нашел довольно быстро, так как в первые же рабочие дни оказалось, что коллега занимается сдачей квартир. Ну и подогнал однокомнатную с нормальным ремонтом и по хорошей цене.
С годами, как и у всех, накопилось очень много вещей, появился кот. Однокомнатной стало не хватать. Обращение к своему коллеге за вариантом побольше — двушкой или трешкой — успехом не увенчалось. И я полез на сайт с объявлениями. И только открыв приложение, первым же объявлением увидел предложение трехкомнатной квартиры-студии, переделанной из четырехкомнатной, со всеми удобствами, ремонтом, техникой и прочим. И выложено оно было 3 минуты назад. И цена была очень хорошая для таких условий. В общем, я сразу набрал, и состоялся диалог:
— Здравствуйте, нашел объявление о сдаче квартиры, еще актуально?
— Здравствуйте, да, актуально.
— А в каком районе квартира?
— В районе ж/д вокзала, по ул. Центральной.
— О, отлично, я как раз живу на этой улице и ищу новую квартиру, а номер дома какой?
— Дом номер 32.
— Дом уже совпал, а подъезд?
— Четвертый.
— И подъезд совпал, а этаж?
— Второй.
— Ну я на первом живу. Посмотреть когда можно?
— Да сейчас и можно. Старые жильцы только выехали, поднимайся, смотри, если дома.
А я как раз был дома. Сразу поднялся, квартира оказалась классная, цена тоже. Оплатил за 2 месяца, и в тот же вечер с девушкой перенесли вещи на второй этаж, в новую квартиру.
«Искали жилье через агентство. Договорились о просмотре, было сказано что будет виртуальный просмотр с их стороны. Приехали, оператор просит найти рядом с подъездом сейф-замок, а там ключ от домофона. Возле квартиры такой же замок, а там уже ключи от квартиры».
- Позвонили. Хотят снять квартиру на долгий срок. Два студента. Приехали на просмотр. Из Уганды. Один на врача учится, второй на инженера в транспортной академии. Джим и Джон.
Договорились, что вносят залог за месяц и аренду сразу за три. Ребята, это оказались... самые лучшие квартиранты за более чем 15 лет опыта сдачи квартиры. Сами сразу дали копии своих документов. Без вопросов подписали договор. За все время — ни одной жалобы от соседей. Никаких гулянок. Чистота — как будто только что профессиональные уборщики поработали. Даже пол на площадке мыли сами раз в неделю.
Оплата четко за день до назначенной даты, привозили всегда сами в любую точку города. Коммуналку оплачивали идеально, все чеки привозили вместе с деньгами за аренду. Прожили у меня пять лет. Когда съезжали, вылизали квартиру до блеска, вплоть до того, что надраили все окна и балкон.
у меня мама сдавала как то квартиру двум молодым киргизам. Очень переживала, но потом тоже очень радовалась - квартиру всю отдраили, жили спокойно
- Учеба в универе, въехали в съемную квартиру с подругой. В тот же вечер звонок в дверь — на пороге бабка. Я, мол, ваша соседка снизу. Ну, думаю, началось... А она продолжает: «Девки, слушайте сюда, правило такое: устраиваем вечеринку с музыкой и танцами до утра — зовете соседку снизу. Когда я хочу спать, а мне не дают, я злая. Так что, если не даете мне спать — развлекайте, ясно?»
Думаю, не надо говорить о разрыве шаблона. Старушенция оказалась классной — художницей с насыщенной богемной жизнью в 60-х. Мы в итоге подружились. Старались не шуметь, насколько это было возможно второкурсницам на съемной квартире, но не всегда получалось. Самая лучшая соседка в моей жизни!
- Предприятие переехало и шеф сказал, мол, сними квартиру поближе к работе. Он жилье оплачивал. Нашел подходящую. По цене договорился, даже скидку пообещали. Доложил шефу, он сказал, что я ничего не соображаю, и он сам приедет договариваться. Приехал в дорогущем костюме, весь такой из себя. Хозяева квартиры посмотрели на него, и выдали: «40 тысяч в месяц!» Шеф согласился: «А что, отличная квартира, они тут так и стоят.» Я спорить не стал. А мне предлагали за 35. Ну и жил там почти пять лет.
Всегда поражает,если квартира в историческом месте или пейзаж хороший, цену поднимают до небес.Да плевать на пейзаж, через неделю его видеть не будешь!
- Друг снимал квартиру в соседнем городе, где ему предложили хорошую работу. Отработав год, получил повышение. А в понедельник его ждал сюрприз. К нему пришел хозяин квартиры и сказал, что со следующего месяца друг должен ему платить на 5 000 больше. На вопрос «Почему?» получил ответ: «Ну теперь тебя повысили и зарплата больше стала, значит, можешь позволить себе платить больше».
Сказать, что друг офигел, — это ничего не сказать. Возмущения типа: «Я что, деньги зарабатываю, чтобы только тебе платить?» и «А если я завтра вообще без зарплаты сидеть буду, ты меня бесплатно тут содержать будешь?» хозяином квартиры не принимались. Уперся: «Зарабатываешь больше — платишь больше!»
Думаю, не стоит говорить, что в тот же месяц друг съехал. И снял другую квартиру, на этот раз все оформив документально, с договором.
Можно было бы даже и проверить в эту историю, но откуда хозяин квартиры узнал о профессиональных успехах арендатора?
- Уже почти 2 года снимаем квартиру. Хозяйка живет в доме напротив. Сперва было все хорошо: счетчики — в мессенджер, оплата — на карту. Но однажды в разговоре узнали, что ей на работе часть зарплаты платят продуктами. И теперь у нас еще от нее вкусные продукты по приятному ценнику. Ну и в гости она приходит, только когда мы сами ее приглашаем. В общем, не хозяйка, а мечта.
