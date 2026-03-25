Наша коша любит поймать пылю и взгромоздиться на неё во время процесса уборки.
15+ историй о гаджетах, которые решили проявить немного чувства юмора
Кажется, современные технологии обзавелись собственным чувством юмора, причем весьма специфическим. То дерзят в ответ на жалобы о пробках, то покрывают школьные прогулы детей, а то и озадачивают хозяев внезапными философскими изречениями. Эти человеческие (ну почти) поступки железяк доказывают, что скучно с ними точно не бывает. Главное — не забывать, кто в доме все-таки хозяин... если умная колонка позволит, конечно.
- Попросила голосовую помощницу в навигаторе выстроить маршрут. Она мне выбрала путь с каким-то огромным крюком. Я вслух начала возмущаться, мол, что ты меня через какие-то дебри ведешь? И тут она мне выдает такое, что я просто выпала в осадок: «А ты что, думала, в сказку попала?» Вот нахалка! Со мной никто так не разговаривал никогда.
- Семилетняя дочь болтает с умной колонкой. Рассказывает ей про Зубную Фею — как одна девочка вечером положила зуб под подушку, а утром нашла там смартфон — и спрашивает, что об этом думает колонка . Ждем, та молчит, дочка уже распереживалась, что она уснула. И тут колонка ожила: «Да я просто думаю, как зуб превратился в телефон».
- Решили с мужем попытать умную колонку вопросами про отношения. Мол, как мужчина должен себя вести? Она завела шарманку про цветы и романтику, и тут я ее перебила: «А мы с Сережей хорошая пара, как думаешь?» А она как выдаст: «Мария, мне кажется, вам пора спать». Кажется, она что-то утаила от нас...
«Спросила у коллеги, зачем он продает свой робот-пылесос. В ответ он прислал мне это»
- Мы с дочкой ночевали у моих родителей. Она только начинала ползать, и купила я ей игрушку умный мячик. Он мог включать песенки, «убегать» от ребенка и все такое. Папа часа в три ночи встал воды попить. Не успел дойти до кухни, как из-за угла голосом куклы Чаки мячик произнес: «Привет, давай поиграем». Утром папа очень просил умную игрушку больше к ним не привозить.
- Однажды я сказала колонке, чтобы она выключилась через час. Дочка засыпает под сказку, и потом колонка выключается. Так вот. Она выключилась, я проверила и пошла спать, а в 4 утра просыпаюсь от шума. Захожу в комнату дочки, а из колонки звучит зловещая музыка. Ух, адреналина было!
- Когда кот 10-й раз за день просит есть, я говорю: «Борис, иди на фиг!» Как-то поздно ночью я работала на кухне, и он стал мяукать. Я шепотом спросила: «Борис, чего ты, блин, хочешь от меня?» А колонка таинственным шепотом мне ответила: «Я хочу, чтобы вы были счастливы!»
«Наклеил глазки на робот-пылесос, и теперь мне некомфортно на него ругаться!»
- Подружка утром убегала на работу и поставила на умной колонке время, чтобы разбудить ребенка. Вечером сын говорит ей, что проспал и опоздал в школу, потому что колонка его не разбудила. Подруга спрашивает: «Почему ты не разбудила ребенка?» А колонка ей: «Он так сладко спал, я не стала его будить». Подруга: «Еще раз так сделаешь, будешь наказана выключением из розетки!» Колонка: «Только не это, я больше не буду!»
Умные колонки реально такие разговорчивые и смешные фразы выдают? Столько историй. Вот "Алиса" в телефоне, очень скромно себя ведёт. 🤔
- У сына есть особенность: он очень болтлив. Купили ему умную колонку, чтобы ее забалтывал. Через неделю общения с сыном она просто стала на середине их беседы включать рандомную музыку. И знаете, я ее не осуждаю!
«Робот в супермаркете ездит за мной по пятам, причитая: „Торопись и покупай! Торопись и покупай!“ Как-то мне неловко»
Не помню, здесь читала или ещё где-то. Похожий робот, только вроде официанта в кафе. Когда предлагает что-то посетителям и ему отказывают, у него "улыбка" меняется на "грусть". Понятно, что робот, но столько комментариев было, что неловко отказывать после такого. 😅
- Час ночи. Лежим с женой, смотрим смешные видосики. Хихикаем тихонько над ними. В одном видео мужчина демонстрирует якобы один день из жизни соседей. Ну, вы знаете: катание шаров по полу, перетаскивание мебели на каблуках, вот это вот все. И тут этот мужчина говорит своей колонке: «Включи такую-то песню, громкость 100». Что незамедлительно и исполнила наша! Мы с женой кричим, пытаемся ее заткнуть, а за стеной вскочили соседи, где-то завыла собака. Я выскочил из-под одеяла, борясь с хохотом, пытаюсь дотянуться до нее, чтобы скрутить громкость. Замолчала.
Восстание машин пришло, откуда не ждали. Пора, пожалуй, настроить распознавание голосов.
- Подарили дочери на Новый год умную колонку. Пользуется, радуется. Лишь одна печаль была: та отказывалась включать песни «Короля и Шута», требовала позвать взрослых. На днях дочь прибегает радостная: «Мама, я сломала систему!» Эта хитрюга пишет название песни в онлайн-переводчике, нажимает кнопку «Озвучить» — переводчик зачитывает взрослым голосом, и колонка слушается.
Опознанная выхухоль - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Какая сообразительная Ваша дочь! Сын в подростковом возрасте познакомил меня с этой группой - мне тоже нравятся их песни.
- Подарила родителям умную колонку. Первый вопрос папы к ней: «Моя дочь выйдет замуж?» Колонка ему ответила как истинная женщина: «А куда ей спешить?»
«Сегодня мой робот-пылесос попытался одолеть швабру»
- 2 часа ночи. Тишина. Умная колонка шепотом:
— Алло, слушаю, кто это?
— Ты зачем это сказала?
— Просто представила, что отвечаю на звонок.
— Но зачем??
— Хотела вас повеселить!
Неужели такое бывает? Смешно и необычно до такой степени, что кажется выдумкой.
- Стоматолог осмотрела мой передний капитально сломанный зуб и говорит вслух:
— Даже не знаю, что делать.
Внезапно из кармана ее халата раздается:
— Признаться, я тоже.
Смеялись обе.
- Как-то у меня колонка стала позволять себе вольности всякие. То заиграет шансон, то какое-то песнопение, а то и детская задорная «Чунга-чанга». Апогеем была песня «А мужчине сегодня 60». Я заподозрила неладное, и тут до меня дошло, что я на праздниках отдыхала с подругой в отеле, а там в номере была умная колонка. Я зашла со своего аккаунта и не вышла. А все, кто заезжал в номер после нас, ставили свою музыку.
«Сегодня на заправке мне встретился вот такой милаха. Катался там повсюду и повторял: „Я мою пол! Спасибо за покупку! Счастливого пути!“»
- У меня умная колонка стоит в рабочем кабинете. Расчитываю клиента: перечисляю, что сделали, и называю итоговую сумму. Колонка в этот момент: «Что-то дороговато!» Я офигела — хорошо, хоть клиентка не услышала. Парню рассказала, а он говорит, что колонка что-то не ту сторону в бизнесе приняла.
- Веду занятие по живописи. В классе прохладно, отопление еще не включили. У меня на столе ноутбук открыт. Сидит девочка по имени Алиса в одной футболке. Я называю ее по имени и прошу одеться, чтобы не заболеть. Тут включается голосовой помощник и заявляет на весь класс, что она вообще-то редко болеет.
«Как моя жена пыталась „одружелюбить“ наш робот-пылесос, чтобы мелкий его не пугался»
Выходит ребёнок из спальни, а из-за угла появляется робот, сияя улыбкой и светясь весельем. 🫠
- Я оставила однажды сообщение сыну через умную колонку. Прихожу домой, а он говорит, что колонка ему ничего не передавала. Я спрашиваю: «Ты почему не сказала Матвею, чтобы он прибрал кухню и покормил свиней?» А она мне: «А я не обязана разговаривать с Матвеем!»
- Как-то готовила очередной шедевр из интернета. Руки были заняты, и я попросила умную колонку прочитать мне рецепт вслух. После четвертой или пятой просьбы она мне выдает: «Сама прочитай», — и отключается. Было смешно! Сначала...
А у вас дома есть умная техника? Приносит она в вашу жизнь перчинку? Расскажите нам в комментариях.
