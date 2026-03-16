15 воспоминаний о первом питомце, от которых сердце и сейчас трепещет — 16.03.26

Каждый из нас помнит тот момент: коробку с дырочками, шевеление под курткой у папы или писк за дверью. Наш первый питомец научил нас дружить, прощать порванные обои и встречать каждый день с радостью. Мы собрали простые и душевные истории о тех, кто стал нашим первым проводником в мир преданности и тепла.

Пушистый следователь выходит на дело

Моя первая кошка обожала приносить мне в зубах всякую мелочевку. Но однажды она гордо положила мне на колени пятитысячную купюру. У меня до зарплаты в кошельке было пусто, а назавтра пушистая сыщица принесла еще одну. Оказалось, что она нашла заначку мужа в старом ботинке в шкафу. Видели бы вы лицо супруга, когда я предъявила ему эти «подарки»! В итоге он остался без секретных накоплений, зато кошка официально признана главным детективом.

«Заехал к родителям и нашел любимую фотографию из детства — на ней мои питомцы»

Встреча с сюрпризом

В детстве папа часто был в командировках, не виделись месяцами. Однажды выхожу из школы, и вдруг вижу его. Папа улыбнулся и повел к машине. Открываю дверь, а на сиденье лежит большой кусок ваты. Отодвигаю его, чтобы сесть и тут вижу, что это вовсе не вата. У «комочка» был маленький черный нос. Оказалось, это крошечный белый пудель — мягкий, теплый, такой уютный, что сразу хотелось прижать к себе. Я назвала его Бенджи. Так у меня появился мой самый первый питомец. © Dushka Zapata / Quora

«Полтора года назад нашла этого маленького милаху. Забрала его домой. Это мой самый первый питомец — и лучшее решение в жизни»

Счастливое письмо

Нашел на чердаке листок, который напомнил о детстве. Тогда я мечтал о питомце. Родители не доверяли мне собаку, поэтому взяли попугая. Я не знал, как за ним ухаживать, в библиотеке ничего не нашел. Но не отчаялся и написал в журнал о животных с просьбой помочь. А вскоре милая женщина-почтальон принесла мне письмо — не в ящик, как обычно, а лично! Работники редакции не поленились и подробно расписали все, что нужно знать. Вроде мелочь из детства, но тогда я был так счастлив. © Палата № 6 / VK

«Моя мама завела первого питомца в 70 лет»

Иногда хороший сон важнее школьных оценок

Помню, как обожала своего кота, которого подарили родители. Я делилась с ним едой, каждый день гладила, играла и любила больше всего на свете. Мне особенно жаль было прогонять его с места, где он спал, поэтому кот мог дрыхнуть на подушке, клавиатуре или прямо на мне. Я никуда не двигалась, чтобы не спугнуть пушистика. Однажды он уснул на моей тетрадке с заданиями и домашней работой. Я не взяла ее в школу и получила двойку. До сих пор считаю, что оно того стоило — зато котик выспался! © Не все поймут / VK

«Первый питомец моего сына. Мы все в нее влюблены, хоть теперь в доме много кошачьей шерсти и нет покоя»

Когда утреннее чудо оказывается не сном

Когда я была маленькой, мне приснился сон о целой корзине рыженьких котят. Проснувшись, я не обнаружила их и начала искать, спрашивая бабушку, где мои котята. Она сказала, что это был сон, и я разревелась — так хотела котенка. На следующее утро просыпаюсь, а на кровати лежит котенок, совсем не как во сне, но настоящий! Бабушка специально утром ходила искать его для меня. Лучшее воспоминание детства. © Подслушано / Ideer

«У меня каждый раз теплеет на душе, когда смотрю на первое фото своего щенка в телефоне. Так и тянет пересматривать»

Самый преданный друг

Моим первым питомцем был золотистый ретривер. Мама рассказывала, что каждый день примерно в одно и то же время собака вставала и бегала по веранде. Казалось, она знала, что я скоро приду из школы. Когда я поворачивала за угол у дома, всегда видела ее на скамейке на веранде — хвостиком виляла, ждала меня. Скучаю по тем временам. © Stephburger78 / Reddit

«8 недель и 1 год — наша малышка выросла слишком быстро»

Маленькая мечта

В детстве я никак не могла уговорить маму завести котенка. Однажды мы возвращались из путешествия, и родители решили купить ягод у бабушек у дороги. Когда мы остановились, увидели кошку, а рядом с ней четверо котят. Первое, что я сказала: «Давайте заберем одного». Но мама ответила «нет». Бабушка, которая продавала ягоды, сказала, что котята очень хорошие и если их не разберут, сами они не выживут. Впервые папа вступился за меня и сказал, что мы заберем одного. Вот так у меня и появился кот. © Не все поймут / VK

«Мама недавно нашла старую фотографию — я там со своим самым первым питомцем. Он всегда шел рядом со мной без поводка и был просто чудесным псом»

Подарок под елкой

Помню, я давно просил щенка. И вот в новогоднее утро просыпаюсь — а под елкой стоит переноска. Я был на седьмом небе от счастья. Подбежал, заглянул внутрь, а там оказался плюшевый пес. Но уже вечером мама вернулась домой с настоящим щенком. © CainTheWanderer / Reddit