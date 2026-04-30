18 ценных вещей, которые достались людям почти даром и порадовали не хуже солнечного дня

Иногда диву даешься, как люди умудряются совершенно неожиданно находить стоящие и часто дорогие вещи бесплатно или почти за бесценок! Кто-то по дороге на работу находит стулья, вид которых впечатлит любого коллекционера. Кто-то мечтает о ящике для инструментов, а бонусом получает грандиозный сюрприз. А кто-то натыкается на столь уютную вазу или красивую брошь, что прям смотришь на фото — и тоже хочешь! Глядя на такие удачные приобретения невозможно сдержать улыбку и не порадоваться за людей.

«Я поверить не мог, что передо мной та самая коллекционная ваза! Да еще всего за $ 15. Без трещин и сколов, просто немного пыльная»

© brain_plagues / Reddit GabrielSolis 1 час назад Божечки, её так бережно пристегнули) Ещё и самое главное место выделили. Я один раз так везла какой-то фикус (название условное, ибо в цветах я не понимаю) для мамы) водитель на меня странно смотрел, когда я попросила цветок пристегнуть Ответить

Вазы Bittersweet от LE Smith Glass особую популярность приобрели в середине XX века. Выпущенны они были в ограниченном количестве, за что их и ценят коллекционеры и любители винтажного стиля. Стоить эти изысканные вазы могут по несколько сотен долларов.

«Не люблю выбрасывать вещи и продаю ненужное на Авито. Соседи в деревне в курсе моей деятельности, приносят свое с предложением продать и поделить выручку»

Вот эти кресла из шестидесятых сарайного хранения отдавал за 5000 рублей. В 6 утра примчался дядька. Боялся, что перекупят. Он реставратор. Говорит, поработает над ними, они легко уйдут за 15 000 — 20 000, очень модно сейчас. И сказал, что я очень дешево продал. Не меньше 5000 каждое стоит.

«Прогуливался утром и увидел у соседа возле мусора пылесос. Забрал домой, за минут 40 устранил два небольших засора. Теперь все отлично работает»

Самый главный плюс этих фирменных пылесосов — они легко разбираются на запчасти! Сломалось что-то, можно легко заменить деталь. © bookchaser / Reddit

«Купила эту картину всего за $ 8. Как же она мне нравится!»

Вам нужно поискать в интернете информацию о Вирджинии Одерс Зауэр. Она была художницей. Ее не стало в 2021-м в возрасте 101 года. В одной школе даже учреждена стипендия в области искусства в ее честь. Она потеряла зрение, но стала источником вдохновения для всех. Ваш экземпляр прекрасен. © kittendollie13 / Reddit

«Подобрал эту подушку на улице, почистил. Почти сразу продал за $ 800!»

«Видно, бывший владелец и не подозревал, что подушка эта — часть знаменитого диванного комплекта Roche Bobois Mah Jong. Зато моя покупательница знала! Самое любопытное, что примерно через год я нашел еще один экземпляр на том же тротуаре. Наверное, у кого-то из соседей есть такой комплект, и они не знают о его ценности. Правда, продавать еще одну находку с улицы тому же клиенту было бы слишком, так что теперь подушка лежит у меня на складе»

«Мечтала о таком стеллаже. Еще и бесплатно удалось его заполучить!»

Ничего себе! Да они же стоят по $ 200-300. © StardustStuffing / Reddit

«В комиссионке нашел очень интересную брошь из 18-каратного золота. Голова и хвост подвижные, глаза — маленькие бриллианты. Стоила она всего $ 7»

Вес этой броши, по словам автора, около 11 грамм. Так что покупка оказалась очень выгодной — сами можете посчитать. Плюс выглядит она настолько изящно, что хочется заполучить такое украшение себе в коллекцию. Тем более, за $ 7.

«Мы нашли золотую жилу — огромная свалка гранита где-то на $ 30 000. Увы, успели вывезти не так много, основную часть хозяин закопал в яме»

«Купили с мужем старенький дом. Прежние хозяева оставили все как есть: мебель, вещи, даже запасы гречки. А еще в собачьих будках мы нашли тазики симпатичные»

Выбросить их рука не поднялась — отмыли и сложили в гараже. И тут листаю я Авито, вижу одно объявление и понимаю, что в гараже у нас не тазики, а настоящее сокровище — винтажная люстра Meblo. Кто-то выставил на продажу... Культовая вещь с интересной историей. Каждый из нас мог видеть ее в кадрах фильмов «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Цена на европейских аукционах — по 450 евро. Кум у нас инженер-электрик, взялся восстановить. Вот так собачьи миски стали реликвией нашей семьи. GabrielSolis 1 час назад Я немного не поняла. Из них кормили собак? Просто там же дырки в плафонах по идее... Не? Ответить

«Я просто глазам своим не поверила!»

Да это же стиль Тиффани! Похожий экземпляр продали за $ 3160. © Readerprolific / Reddit

«Кажется, удача на моей стороне! Отхватила сумку Gucci 70-х или 80-х гг. всего за $ 8,99»

«Присмотрел себе на Авито набор шахмат для души. А на него уже очередь. И вот продавец говорит, что есть у него еще вариант другого производителя»

Получаю я фото и обомлеваю. Есть такая фильдеперсовая мастерская Kadunchess. На комплекты их производства я долго заглядывался, но не мог себе позволить из-за достаточно высокой цены. А сейчас передо мной на фото их элитные «Лунные шахматы»! Продавец их нашел при расхламлении дачи, где они лет 25 пролежали. Сделка прошла гладко, шахматы у меня, состояние прекрасное, я очень доволен покупкой. В мастерской подтвердили подлинность набора. Jelena 1 час назад Скорее всего, шахматы были преподнесены в качестве подарка по случаю торжества, а потом просто лежали без надобности. Ответить

«Моя находка — шестисекционная ширма. Немного повреждены штифты»

«Невероятный стул с инкрустацией из перламутра. Я провела исследование: новый такой стоит до $ 4000»

«Я давно хотела такую старинную лампу, но они слишком дорого стоят. И вот я просто вышла по делам, а на обочине под дождем стоит она»

«По дороге на работу подобрала с обочины два интересных стула. Мусоровоз был уже близко, но я успела»

Я преподавал историю искусств. Эти троны имеют огромное значение в африканской культуре. Отличная находка! © SwampG8r / Reddit

Эти стулья могут стоить и дешево, а могут — около $ 1000. Наводите справки! © wine-plants-thrift / Reddit

«Вот так выйдешь на прогулку, а вернешься домой с диваном»

Он выполнен в технике барджелло. Одно время такие вышивки были популярны. Кроме того, процесс очень трудоемкий. Мне даже сложно представить, что целый диван выполнен в таком стиле. Удивительно! © Soft-Walrus8255 / Reddit