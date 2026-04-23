20 душевных историй о людях, которые вдохнули жизнь в старую мебель и наполнили дом уютом

«В нем ничего живого, кроме дерева, не осталось. Поролон давно превратился в пластилин, ткань тоже была на выброс. Я, вообще-то, первый раз этим занимался, никакого опыта и мастерской у меня нет, поэтому делалось все на коленке. Решение любой проблемы, которая у меня возникала, я просто находил в интернете. Ошкурил дерево от лака и морилки, потом заново покрыл его двумя слоями морилки и тремя слоями лака. Дальше для меня был самый сложный момент: нужно было обтянуть кресло. Купил мебельные стропы и потратил почти 700 скоб на сиденье и спинку. Купил хороший поролон средней жесткости. На сиденье и кресло поверх строп был положен спанбонд, поролон, синтепон и сверху уже все это было обтянуто мебельной тканью глубокого зеленого цвета. Обтяжка кресла была, конечно, сделана не идеально, но это был первый опыт, поэтому считаю, что получилось все неплохо. В итоге получилось вот такое кресло».