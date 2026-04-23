Выглядит очень достойно! Не в каждый интерьер впишется, но автор вероятно под свой подбирал. Такая резьба красивая! Сразу видно, что вещь, а не ширпотреб. Если бы у меня руки из нужного места росли, я бы тоже такое хотела бы замутить...
20 душевных историй о людях, которые вдохнули жизнь в старую мебель и наполнили дом уютом
В старой мебели есть свое очарование — она пропитана ароматом истории, хранит тепло человеческих рук и наполняет дом теплом и уютом. Каждое пятнышко и выемка на ней о многом могут рассказать наблюдательному человеку. Поэтому и немудрено, что умельцы не выкидывают даже, казалось бы, безнадежно рассохшиеся комоды и кресла, а пытаются подарить им вторую жизнь.
«Купил антикварное кресло конца XIX века. Реставрацию проводил впервые, делал для себя»
«Обдираю обивку. Первые 2 дня выдираю гвозди. При разборе некоторые элементы треснули, ничего, подклеим. Все элементы покрываю смывкой краски, после чего дерево легко очищается. В каждое отверстие из-под гвоздя забиваю зубочистку, предварительно окунув ее в клей, затем срезаю лишнее и шпаклюю. Больше 500 зубочисток ушло. У меня не получилось определить сорт древесины. Подобрал максимально похожую по цвету из того, что нашел в мастерской. Выбор пал на вишню. Собираю и подгоняю детали. Теперь пружины. Изучаю схему перевязки и воссоздаю заново. Я использовал обычную бельевую веревку вместо джутовой и мебельные ленты с 20% растяжением. Приклеиваю жесткий поролон 25 мм и поверх него 2 слоя синтепона. Для обивки выбрал синий велюр, скобы замаскировал декоративными гвоздями под старину. Добавил немного мебельного воска для блеска».
Ради чего всё это не понимаю. Есть же нормальная мебель даже старинная, если она так нравится. Но тащить гнилой стул и месяц над ним горбатиться я такого не понимаю.
«Купила этот комод из кедра в благотворительном магазине и вернула ему прежнюю красоту»
По-моему, это все же сундук. Ох, вы не представляете, какой клевый сундук был у нас в деревне! Семья одно время была зажиточной, вот сундук с тех времен был. Деревянный, но обитый металлом по краям, с кованными деталями. Стоял сундук в родительском доме. А потом дом достался старшей сестре мамы, и их семья сундук просто выкинула! Даже не сказали никому из нас - мы б такую красоту ни за что б на помойку не отнесли. Очень было жалко... Да что там - до сих пор жалко. Тем более. вещь не с барахолки, семейная, и вот так поступить
«Кто-то от него избавился, потому что краска начала отслаиваться. И действительно, она так сильно облупилась, что я даже побоялась, что моя машина будет потом вся в этой шелухе. Чтобы от нее избавиться, понадобилось очень много средства для удаления краски и много шлифовки. Завершающий слой — прозрачный лак».
- Купила на барахолке почерневшее от времени бюро. Оно меня прямо манило. Муж ворчал, что я потратилась на груду дров с ароматом пыли. Но когда я начала осматривать резные детали, то случайно на что-то нажала. Раздался щелчок, открылась потайная ниша, а в ней оказались старые письма. Бумага уже совсем пожелтела, почерк был витиеватый, сейчас так уже мало кто пишет. Начали читать и просто оторваться не могли. Письма оказались романтическими.
«Приглянулся мне сервант, поехала его забирать. Взяла шуруповерт и почему-то лобзик»
Второй Ящик выглядит неудачно. Понятно, что типа акцент, дизайнерская задумка, но имхо надо доработать. А так - очень красиво, стильно!
«Разобрать не получилось, пришлось распиливать пополам. На нем роскошный ореховый шпон, покрытый плотным слоем полиэфирного лака. Снять эту полировку можно только с помощью нагрева и шпателя. Следующий этап — снятие морилки. Здесь надо соблюдать очень большую осторожность, чтобы не испортить шпон. Я использовала вибромашину и наждачные круги, последовательно 80, 120, 180. Результат порадовал: шпон предстал в первозданном виде. К сожалению, местами время не пощадило фанеровку, отрезаю отслоившийся шпон канцелярским ножом и наношу мебельную шпатлевку. Когда она высыхает, прохожу это место мелким наждаком. Обезжириваю поверхности уайт-спиритом. Наношу геометрический узор на один из ящиков при помощи акриловой краски и малярного скотча. Делаю рамку такой же краской. Шпон покрываю в 2 слоя воском в масле. Для фасадов, ручек, ножек, кромки столешницы использую бесцветный, а для боковин и столешницы тонированный. Теперь наш дом украшает вот такая 53-летняя деревянная вещь».
Мне ОЧЕНЬ нравится, как получилось! Даже этот тухлый цвет не смущает. Был у нас вот такой же почти дурацкий сервант, и даже в детстве он мне почему-то не нравился)
«Нашел у обочины классное основание для скамьи и решил подарить ему новую жизнь»
Боже кто берёт вещи с помойки вы в своём уме вообще. Полная антисанитария а они хвастаются. Мне с помойки в голову бы не пришло что-то брать
«Я очень старался подчеркнуть красоту основания. В некоторых местах дерево было сильно повреждено, поэтому я выбрал краску вместо морилки. Обычно я стараюсь избегать покраски массива дерева, когда это возможно. Я сделал новую подушку для сиденья, когда менял поролон. Плетеная отделка в основном декоративная, хотя она скрывает несколько скоб и шурупов, удерживающих ее на месте по углам. Каркас был довольно изношен в некоторых местах, поэтому пришлось дополнительно его укрепить. Это был отличный проект для обучения, надеюсь, что у меня получилось неплохо».
«Материалы до обновления: дсп, массив бука и сосны, ламинация под шпон. Покрытие не удалял»
Красивый цвет, и уж лучше так, чем выбросить. Но красить такое дерево… можно было поступить гуманнее. Хотя… современная жизнь порой требует современных решений
«Сделал адгезию шлифмашинкой и прошелся 220-й абразивной губкой. В работе использовал: шпон дуба, эмаль ПФ-115, лак акриловый. Шпон посадил на контактный клей. Первый слой краски нанес валиком, второй — пульверизатором. Ручки-кнопки заменил на двухточечные стандартного крепления».
- Досталось мне от бабушки кресло. Оно было совсем старое, ткань протерлась до ниток, но бабушка им очень дорожила и никому на нем сидеть не разрешала. Решила я хотя бы обивку сменить. Стала снимать старую ткань, поролон, смотрю, а там под пружинами лежит хорошая такая пачка денег и записка от бабушки. В ней она давала мне советы на все случаи жизни, там же были рецепты всех ее лучших блюд. А в конце просто приписка: «Люблю тебя».
"Ткань протерлась до ниток", а откуда там поролон в старом то кресле?. Школу прогуливаьь не надо, тогда бы знали, что в сарой мебели не поролон использовался которого в природе тогда не существовало, а конский волос.
«Впервые реставрирую мебель, и, ух, какой же это был опыт! Какой красивый шпон был под всей этой краской!»
зачем вообще закрашивать шпон, ещё и полированный?! Из такой пакости получилось замечательно!
«Возникло желание сделать из мусора что-нибудь дельное. В итоге купил у какого-то мужичка из гаража кресло»
Лучше наших кресел ничего не придумали! Все пытаются скопировать а мы сами додумались!
«В нем ничего живого, кроме дерева, не осталось. Поролон давно превратился в пластилин, ткань тоже была на выброс. Я, вообще-то, первый раз этим занимался, никакого опыта и мастерской у меня нет, поэтому делалось все на коленке. Решение любой проблемы, которая у меня возникала, я просто находил в интернете. Ошкурил дерево от лака и морилки, потом заново покрыл его двумя слоями морилки и тремя слоями лака. Дальше для меня был самый сложный момент: нужно было обтянуть кресло. Купил мебельные стропы и потратил почти 700 скоб на сиденье и спинку. Купил хороший поролон средней жесткости. На сиденье и кресло поверх строп был положен спанбонд, поролон, синтепон и сверху уже все это было обтянуто мебельной тканью глубокого зеленого цвета. Обтяжка кресла была, конечно, сделана не идеально, но это был первый опыт, поэтому считаю, что получилось все неплохо. В итоге получилось вот такое кресло».
«Нашли этот комод на мусорке и разобрались с ним в свободное время»
«Сначала мы сомневались, оставлять его или нет, но после осмотра конструкции решили дать шанс. За пару выходных управились. Один день ушел на снятие краски и шлифовку, другой — на установку основания, ножек и ручек, заделывание отверстий, покраску и лакировку».
«Мой первый проект по обивке мебели. Хотя это была, скорее, реставрация, так как я разобрал все до каркаса»
«С самого начала мне очень помогло то, что у жены была хорошая швейная машинка, которая без проблем справилась с семью слоями обивки. Я распорол ткань кресла и использовал ее для создания выкроек».
- Достался нам от прабабушки громоздкий комод. Он стоял в гараже, покрытый слоями пыли. Муж хотел его выкинуть, но я не разрешила. Я была уверена, что если его привести в порядок, он еще хорошо послужит. На реставрацию ушел чуть ли не месяц, так как занимались им или в выходные, или после работы. Бережно сняли старый лак, отшлифовали каждую выемку. Когда покрыли его воском, стало очевидно, что комод просто роскошный. Теперь стоит у нас в спальне и радует глаз.
Эх, старый комод семья тети тоже выкинула. И зеркало (помните, как раньше в домах под наклоном большие зеркала висели? вот такое). И часы с кукушкой. Эх...
«Мы купили этот письменный стол в комиссионном магазине. До сих пор поверить не можем, что нашли такую потрясающую вещь»
Раньше мебель была с изюминкой и особым шармом. Сейчас такое можно купить только за очень много денег
«Да, с ним было непросто, работы было очень много. Бывали моменты, когда мы подумывали все бросить и продать стол тому, кто смог бы его отреставрировать. Хорошо, что в итоге не сдались. Мы не профессионалы и сделали что смогли. Не идеально, но мы довольны результатом. Планируем пользоваться столом очень долго».
«Я отреставрировал кованую скамейку. Это будет подарок для моей бабушки»
«Реставрация письменного стола из орехового дерева 1950-х годов»
Интересно, а внизу там 4 ящичка маленьких? Ручки же 4? Прикольно, если так. Только местами бы поменять: этот мини-ящик наверх. А атк красиво получилось!
«Работа оказалась нетрудная, примерно один день на нее ушел. Но стоит учесть, что я занимаюсь этим уже довольно давно. Снял фурнитуру, починил сломанные соединения, удалил старое покрытие, отшлифовал и нанес финишное покрытие».
- Нашел на барахолке старое кресло-качалку. Оно выглядело довольно жалко: облезлое, с треснутой спинкой, но я решил, что смогу вернуть ему приличный вид. Перетянул сиденье мягким светлым льном, подклеил каркас, выпилил новую спинку. Когда я впервые сел в него вечером с книгой, понял, что не зря с ним возился. Оно оказалось очень удобным, приятно поскрипывало, а главное, в магазине обычном такое не купишь.
«Купил по случаю один стул, который был популярен в 40-50-х годах. Состояние его было удручающим»
«Судя по всему, стул простоял много лет в старом деревенском доме, был поеден древоточцем и выкрашен масляной краской для полов. Первым делом я разобрал его на запчасти, убрал слой краски. Обнажились результаты работы древоточца. Местами жук прогрыз дерево в труху. Казалось, что ничего уже не сделать, но на удивление, детали оказались крепкими. Древоточец мало ел буковые части стула, но сильно поточил березовые. Начал шпаклевать дырки акриловой шпаклевкой по дереву. Обшил вставку спинки тканью, предварительно проложив тремя слоями ватина. Склеил каркас, покрыл матовой алкидной эмалью. Далее прошлифовал антикварную фанеру сиденья, убрал все следы плесени и еще какие-то пятна. Далее все по накатанной: обтянул рогожкой сиденье, прикрепил уголками. Получилось вот так».
«Табурет достался в наследство от дедушки с бабушкой, у которых я проводил каждое лето в деревне. Несколько последних лет табурет провел в гараже»
Ой, табурет нормальный - очень нужная в хозяйстве вещь! Я это поняла, когда надо было что-то достать, а у меня только стулья мягкие... Потом электрик пришел - табуретки нет? А у меня нет... В общем, в доме или табуретка нужна, или стремянка
«Этот предмет мебели был мне знаком и выручал в тех или иных ситуациях. Можно заметить, сколько на нем слоев старой потрескавшейся краски. Началось все с полной разборки изделия. Замечу, что сколочен он был матерыми гвоздями. Мне важно было сохранить родные детали табурета. Далее шлифовка, снял все слои краски. Затем обжиг каждого элемента газовой горелкой. Наклейку на табурете было решено сохранить. После — придание текстуры. После долгой сборки с помощью клея ПВА и саморезов начался процесс покрытия специальным маслом. Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько я доволен результатом!»
- От старых хозяев достались стулья, некоторые без сидений, выкрашенные в жуткий розовый цвет и просто облупленные. Так вот, не всегда удается зашкурить до такой степени, чтобы прозрачность морилки, даже тонированная, перекрыла старые пятна на древесине. Один только стул из пяти удалось так начисто сделать, покрыли его темной морилкой, заменили болты, смотрится красиво. Остальные пришлось красить в темно-коричневый, сиденья выпиливала сама и приклеивала.
«Чтобы понять, насколько круто выглядит винтаж, его нужно обновить»
«Примером для этого послужит безымянное кресло, которое было найдено клиентом в магазине. Точный период и место производства определить не удалось. Такой дизайн присущ как 50-м, так и 60-м годам. Но точно могу сказать, что его хорошенько потрепало время. Гвоздей удалось вынуть только 20%, остальным пришлось сносить шляпки и топить их в корпусе. Пружины на сиденье заменил фанерой, это позволит материалу не растягиваться и держать форму дольше. Фанеру использовал 3 мм в 2 слоя. После основных манипуляций перешел к шлифовке и склейке корпуса. После чистки корпус усилил шкантами снаружи и дополнительными ребрами внутри. Далее перешел к наполнителю, им стал поролон в 2 см и холлофайбер с плотностью 300. Финишем была обивка кожей. Для спинки воспользовался металлической лентой скрытого шва. Вот так старая мебель приобрела солидный облик».
Комментарии
Понравились только комод, который сундук, и две скамьи.
Вообще мебель тех времен не нравится, даже в хорошем состоянии и правильно стилизованная в интерьере. А идея притащить что-то, "чтоб было", и вовсе так себе
Наконец-то возвращается мода на натуральность! И люди счищают краску, чтобы дерево заиграло.
Как мне нравится смотреть, как всякий мусор обновляют) Почти как же приятно, как превращение замухрышки в красавицу в фильме)
Спасибо, очень классная статья! Прям руки зачесались что-нибудь обновить...
Отличный пример того, что крутую вещь не обязательно покупать за дорого - ее можно сделать самому (или восстановить что-то стОящее). Браво!