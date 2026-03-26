Не понимаю зачем такую рухлядь чинить там одни клопы и пыль. Новые не так уж дорого стоят а если нет денег на стулья сидите на полу. Стул как из музея
20 живых историй о людях, которые разглядели потенциал в старой мебели и наполнили дом уютом
А помните, раньше всю негодную мебель вроде шатающегося стула или разваливающейся тумбочки отправляли на дачу или на балкон? А если не было ни того ни другого, то просто выкидывали. Но герои нашей статьи уверены, что порой даже, казалось бы, безнадежно испорченную мебель можно не просто спасти, а и превратить в нечто уникальное.
«Конец 19 века, материал — дуб, набивка — конский волос. Утеряны декоративные накладки, не хватает некоторых деревянных элементов»
«Каркас не так сильно шатается и пружинный блок чувствует себя неплохо. А значит, полного разбора удастся избежать. Сперва снимаем конский волос с сидушки, подлокотники и мягкую часть спинки. Выдергиваем гвозди, смываем краску. Без краски можно рассмотреть все повреждения от гвоздей и былой эксплуатации. Я заморочился и нашел березовые зубочистки, 3 пачки по 200 шт. Ломаю на 2 части, получается 1200. Каждую макаю в клей ПВА и забиваю в отверстие. Это нужно для усиления древесины и пригодится в будущем, когда займемся обивкой. На место утерянных элементов декора вытачиваем и подгоняем дубовые листочки, отверстия от саморезов рассверливаем и загоняем шканты. Готовлю шпаклевку, мелкие недочеты можно зашпаклевать. Проклеиваю каркас, заделываю щели. Наносим цветное масло, затем абразивной губкой проходимся по выступающим элементам, а уже после наносим второй слой масла, на этот раз прозрачного. В итоге у нас есть эффект объема и старины».
Уважаю таких мастеров, которые из дерьма могут сделать конфетку. Отремонтировано не идеально, но очень достойно.
- Муж притащил с помойки два венских стула. Говорит, отремонтируем, подкрасим и как новые будут. Утащил их на балкон, начал осматривать. Минут через 20 как закричит мне: «Маш, срочно беги сюда!» Влетаю на балкон, а там муж держит в одной руке ножку стула, а в другой столбик монет в бумажке. Видимо, предыдущие хозяева сделали в ножке тайник и забыли. Жаль, подарок был только в одной ножке.
«Нашла у бабули на чердаке старый прикроватный столик и преобразила его. Столько слоев краски снять пришлось!»
Ну красотища же согласитесь!! Вот эту развалину на фото слева я бы обошла, не то что домой взяла. Как люди умеют видеть потенциал в подобном хламе, расскажите?
- Это уже не мебель! Это произведение искусства! © Renee_152 / Reddit
«Очень горжусь этой работой! Добавила контраста, чтобы текстура дерева прям заиграла»
- Была радость бабушки, а теперь — семейная гордость! © LowerEngineering9999 / Reddit
«Эта витрина когда-то была верхней частью старого буфета. Мы превратили ее в элегантный навесной шкаф»
Меня смущает только одно - это нормально что деревянный шкаф висит прямо над газовой плитой? С точки зрения пожарной безопасности такое себе решение, на мой субъективный взгляд.
«Чтобы сохранить ее винтажный шарм, пришлось решить несколько задач. Мы аккуратно заделали отверстия от старых замков на боковых стеклянных дверцах под новую фурнитуру. Для глухой фасадной дверцы изготовили новый ключ и уключину. Заднюю стенку выкрасили в цвет кухонной стены, чтобы шкафчик визуально „парил“ в воздухе. В процессе работы были устранены следующие дефекты: отслоения шпона на крышке витрины, следы от дверей на нижней части, износ гнезд под петли».
«Это кресло продавали за 500 руб. Вернее, искали тех, кто его за эту сумму заберет на помойку»
«Обшивка кресла была никакая, его уже кое-как когда-то перетягивали. Нерадивые хозяева вкрутили в подлокотники саморезы, тем самым испортив внешний вид. Внешнего вида там просто не было. Вместе с мужем моей младшей сестры мы изготовили ручки из дуба, ножки и скелет кресла вышкурили от лака и подготовили к обработке маслом и воском. Я не имею опыта реставрации подобных вещей, вот как получилось».
- Ну все. В следующий раз теперь правнуки реставрировать будут. © Hasselhoff / Pikabu
«Купил две интересные антикварные прикроватные тумбочки»
Такое Ар-деко с этими ручками получилось! Что характерно, был какой-то футуризм, такое ощущение. Зачем его белым? Золотом надо, в тон ручкам. А лучше потемнее золото, и ручки тоже.
«Удалил 3 слоя краски, чтобы найти шпон из орехового дерева, и покрыл их маслом. Разрезал старое основание и сделал новое из обрезков. Перекрасил остальное, купил новую фурнитуру, и вуаля! Очень доволен результатом, дайте знать, что вы думаете!»
«Эта табуретка для туалетного столика когда-то принадлежала бабушке моей мамы. Вот как я ее переделала»
Была старинная банкетка, хоть и почапаная временем. Стал рыбацкий раскладной стульчик из трубочек. Аккуратнее с красками.
«Эти унылые прикроватные тумбочки отчаянно нуждались в обновлении и ярких красках!»
«Получила огромное удовольствие, рисуя в свободной манере. У всех свои вкусы, и я, конечно, признаю, что мои могут быть довольно смелыми!»
- Столкнулась в подъезде с соседкой, она тумбочку собралась выкидывать.Тумбочка была ярко-зеленого цвета, но под толстым слоем краски проглядывалась симпатичная мебель. Да и судя по тому, с каким трудом соседка ее тащила, дерево явно было хорошим. Попросила я соседку тумбочку мне отдать, она только рада была, что не придется на помойку идти. Дома я нашла в интернете, как удалять краску с дерева, все купила, очистила, и да, я была права! Тумбочка оказалась просто загляденье, с резными деталями, качественная. И вот недавно я снова натолкнулась на соседку и ляпнула, что тумбочка отличная оказалась. Соседка попросила ей ее показать, а когда увидела, стала требовать ее назад! Я попросила время на раздумье. Надеюсь, мы найдем простое решение, которое устроит всех.
Ребята, несу продолжение этой истории. Она моя, свежая, именно она и стала вдохновением для этой статьи. Я сто раз пожалела, что вообще столкнулась с соседкой этой, что попросила эту несчастную тумбочку, что показала, какой красивой она стала, после того, как я над ней потрудилась. Мне очень не хотелось отдавать назад, но мне с этой дамой еще жить рядом, решила не портить отношения. Отдала вчера, а сегодня в обед соседка в дверь позвонила и назад тумбочку принесла! Сказала, что поговорила с мужем, он сказал, что нехорошо она поступает и посоветовал отдать. Я, конечно, несколько раз переспросила, уверена ли она. В общем, тумбочка у меня!
«Купила стол, сняла старое покрытие, отшлифовала его и уменьшила длину. На это ушла неделя»
- Я в полном восторге, выглядит просто потрясающе! С таким оформлением он выглядит как картинка из журнала. Обожаю этот стол. © ronfstampler / Reddit
«Этот комод достался мне бесплатно. Вот как я его отреставрировал»
«Этот столик со стеклом достался мне совсем недорого. Он был очень грязный, но после тщательной чистки его не узнать»
«Вертикальные элементы на ящиках — это палочки для размешивания краски из магазина»
«Сначала я шлифую мебель наждачной бумагой. Если мне нужна необработанная древесина, я шлифую до тех пор, пока не дойду до натурального слоя (но будьте осторожны, чтобы не прошлифовать шпон, если изделие не полностью из натуральной древесины). Если я хочу покрасить, сначала я очищаю поверхность, затем наношу шпатлевку на поврежденные участки. Потом слегка шлифую наждачной бумагой, затем наношу грунтовку. После этого слегка шлифую наждачкой, чтобы получить более гладкую поверхность. Затем крашу. После первого слоя краски я использую наждачную бумагу для получения гладкой поверхности. Потом наношу второй слой. При необходимости третий. В конце — финишное покрытие».
«Старинные каминные кресла 1920-ых годов в стиле ар-деко, материал — красное дерево»
«Эта пара ждала своего часа около года. Некоторые детали со временем были утрачены и нам пришлось изготовить их заново. На работу с этим проектом у меня ушло почти 2 месяца, но результат того стоил»
Посмотрела видео на Pikabu, как парень восстанавливал кресла. Обалдеть, какая кропотливая работа! А сколько специальных инструментов нужно! Восхищаюсь таким терпением и мастерством!
- Очень красиво! Ткань хорошо подходит и выглядит трендово. © Tusynda / Pikabu
«Предмет мебели, который мы с женой вместе отреставрировали»
Ну красиво же. Если это ещё и дерево, то цены ему нет. Вот реально. Недавно случайно в комиссионном магазине комод купила. Ребята, 3500. 2005 год, не дерево, но прочный какой. А у икеевского нового через год ящики провалились, потому что оргалит не годный, тонкий.
«Цвета морилки не совсем совпали из-за различий в породах дерева, но мне все равно очень нравится».
«Ваши знакомые сомневаются, обновлять или не обновлять старую мебель? Просто покажите им эти кресла!»
Замечательно! Думаю, что цена на реставрацию ниже стоимости нового кресла.
«Такую работу можно и на выставку. Материал для чехлов предоставил клиент. Корпус покрыли морилкой дуб и маслом цвета вишня».
Кожаный чехол для кресла не одобряю. Но если клиент сам предоставил, то любой каприз за его деньги.
«Прошлым летом купил эту компанию ущербных стульев по 250 рублей штука»
Ой как красиво. Мебель старая бывает очень добротная, к тому же красивая. поэтому понимаю людей которые занимаются реставрацией
«Кто-то варварски, на свой вкус „реставрировал“ этих страдальцев: покрыл краской серебряной и золотой, на клей пва приклеил рванину под видом подушек и привязал их кокетливой ленточкой к спинке. Стулья шатались, ножки вылетали из пазов. Приступил к реанимации: разобрал, зашкурил до чистого дерева, склеил, покрыл водной морилкой „палисандр“ в 2 слоя, затем акриловым бесцветным лаком с полуматовым „сатиновым“ блеском, подытожил финишным слоем алкидно-уретанового матового лака. Обтянул сиденья рогожкой».
"Реанимация" стульев прошла успешно. Мастеру респект и аплодисменты 👏 👏 👏
«Привели эту красоту в порядок. Теперь без нее наш дом уже не представить»
- Увидела в интернете, что кто-то бесплатно старинный комод отдает. Он, конечно, был рассохшийся, да еще и нижний ящик не открывался. Но у меня муж на все руки мастер. В общем, съездили и забрали. Над ящиком муж неделю бился, наконец-то открыл. Заглядываем внутрь, а там конверт со старинными фотографиями лежит. Позвонили женщине, которая комод отдавала, она быстро приехала. Оказалось, на этих фотографиях ее бабушка и дед еще молодые. Она думала, что потеряла этот конверт, а он вон где был. Как же она счастлива была!
Некоторые примеры сомнительный конечно. Но есть интересные вещи. Стулья и розовые комодики - это прям в самое сердце)
Часто проблема старых вещей не в облупившейся краске или облезлой оббивке, а невозможности вписать резную деревянную тумбочку в комнату хай тек. Ну возьму я бабушкин резной комод, покрашу, фурнитуру заменю. А дальше что? Он все равно будет смотреться аляповато рядом со стеклянным журнальным столиком.
Ой, нравится мне такое! Я тоже пернеделкин ещё тот. Как-то ноги от машинки швейной Зингер нашла на помойке, а они же красивые ажурные кто помнит. Столешницу из фанеры проделала и плиткой её оклеила. Получился шикарный стол. Использую на кухне его