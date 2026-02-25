17 умельцев, чьи работы выглядят так круто, что в их реальность верится с трудом

Народное творчество
25 минут назад
17 умельцев, чьи работы выглядят так круто, что в их реальность верится с трудом

У каждого человека есть свой талант. Кто-то поет так, что его хочется слушать бесконечно, кто-то годами идет к спортивным вершинам и берет их с завидным упорством. А кто-то умеет создавать вещи своими руками — аккуратно, с душой и вниманием к деталям. И таких мастеров вокруг нас так много, что из их работ вполне можно собрать целый музей.

«Сшила куртку из старого одеяла»

«Мои необычные работы: клавиатура „Брусчатка“ и хлебница-гараж „Ракушка“»

«Соседи поставили забор на границе моего участка. И у меня созрел хитрый план — покрасить его»

  • А ведь ваш сосед теперь может развернуть забор. Придется заново красить. © nocetra / Pikabu

«Решила скрыть царапины от когтей кошки на диване»

«Сделала роспись тигра на худи, в стиле 1990-х»

«Зеркало упало со стены и разбилось. Решила не выбрасывать, а соединить осколки смолой»

«Варежки выполнены по фото питомца. В работе использовался искусственный мех. Нос из полимерной глины, а усы из лески»

«Перед вами сакура мозаичным плетением»

«Делюсь своими брошками из полимерной глины. Это милейшие лисички с букетами пионов. Все слеплено вручную»

«Я в восторге от моего двустороннего корсета. Сшила его из хлопка с легкой утягивающей вставкой»

«Хочу передать привет мужчине, который в магазине плитки рассмеялся, когда я ему сказала: „Буду укладывать плитку сама“»

  • А теперь покажите ему эту фотографию и посмотрите на реакцию. © DrKittyLovah / Reddit

«Закончила органайзер с вышивкой»

«Мой заяц с банкой огурцов. Последний, как всегда, самый вкусный»

«Шить это чудо было очень весело. А ведь мне уже 79 лет»

«Недавно сшила блузку и просто влюбилась в нее»

«Делал две вот такие люстры лет 10 назад. Одну даже продал за неплохие деньги»

«Леплю ягодки для браслетов в стиле реализма»

Согласитесь, некоторые работы выглядят настолько круто, что с трудом верится в их реальность. А секрет прост: мастера получают удовольствие от процесса. Наверняка и у вас есть то, что с гордостью сделали своими руками. Будем рады обсудить в комментариях.

Фото на превью Unknown author / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее