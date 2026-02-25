17 умельцев, чьи работы выглядят так круто, что в их реальность верится с трудом
У каждого человека есть свой талант. Кто-то поет так, что его хочется слушать бесконечно, кто-то годами идет к спортивным вершинам и берет их с завидным упорством. А кто-то умеет создавать вещи своими руками — аккуратно, с душой и вниманием к деталям. И таких мастеров вокруг нас так много, что из их работ вполне можно собрать целый музей.
«Сшила куртку из старого одеяла»
- Просто невероятно! До чего же я завидую! © bambidiazz / Reddit
«Мои необычные работы: клавиатура „Брусчатка“ и хлебница-гараж „Ракушка“»
«Соседи поставили забор на границе моего участка. И у меня созрел хитрый план — покрасить его»
- А ведь ваш сосед теперь может развернуть забор. Придется заново красить. © nocetra / Pikabu
«Решила скрыть царапины от когтей кошки на диване»
- Это просто гениально! © morestatic / Reddit
«Сделала роспись тигра на худи, в стиле 1990-х»
«Зеркало упало со стены и разбилось. Решила не выбрасывать, а соединить осколки смолой»
- Теперь у вас есть уникальное произведение искусства! © lifesshortgoplay / Reddit
«Варежки выполнены по фото питомца. В работе использовался искусственный мех. Нос из полимерной глины, а усы из лески»
Красиво, но непонятно: это на внутренней стороне (если судить по пальцу)?
Ответить
- Ну до чего же натурально выглядит! © ivrutka.lendari / Pikabu
«Перед вами сакура мозаичным плетением»
«Делюсь своими брошками из полимерной глины. Это милейшие лисички с букетами пионов. Все слеплено вручную»
«Я в восторге от моего двустороннего корсета. Сшила его из хлопка с легкой утягивающей вставкой»
Состряпать обед - не игрушки
Из тины болотной - блины
Не первое суп из лягушки
Салат из дурман-белены! ©️😁
Ответить
- Обе стороны классные, но темная — это нечто! © charcoal_feather / Reddit
«Хочу передать привет мужчине, который в магазине плитки рассмеялся, когда я ему сказала: „Буду укладывать плитку сама“»
Но этот мужчина даже не подозревает о существовании АдМе. 🙄
А плитка действительно очень хорошо положена.
Ответить
- А теперь покажите ему эту фотографию и посмотрите на реакцию. © DrKittyLovah / Reddit
«Закончила органайзер с вышивкой»
«Мой заяц с банкой огурцов. Последний, как всегда, самый вкусный»
Классный заяц! 👍 Так и просится, чтобы про него сняли мультик.
Ответить
«Шить это чудо было очень весело. А ведь мне уже 79 лет»
- Это самое крутое, что я видела. © ExploringUniverses / Reddit
«Недавно сшила блузку и просто влюбилась в нее»
«Делал две вот такие люстры лет 10 назад. Одну даже продал за неплохие деньги»
«Леплю ягодки для браслетов в стиле реализма»
