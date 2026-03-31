20+ мастеров, у которых работа спорится без сучка и задоринки, а результат похож на магию

«Ушло 145 часов прядения и 226 часов вязания. В ней полно ошибок, которые большинство людей не заметят. И она полна любви. В ней — все вечера, проведенные вместе за просмотром сериалов и любимых шоу.

Пока я вязала и пряла, моя кошка, что была со мной с самого детства, топталась по пряже и пыталась ее ловить. Ее уже нет с нами, но я вплела в фату немного ее шерстки, чтобы она была со мной в день моей свадьбы.

Полтора года работы. И результат превзошел все мои ожидания»