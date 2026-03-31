20+ мастеров, у которых работа спорится без сучка и задоринки, а результат похож на магию

Фотоподборки
3 часа назад
Некоторые умельцы создают шедевры буквально из ничего: обычных ниток, старых лоскутков или даже кошачьей шерсти. Это тот самый случай, когда мастерство достигает такого уровня, что перестает быть просто навыком и превращается в чистое искусство, способное вызвать восхищенный вздох у любого, кто ценит красоту и гармонию.

«Недавно мне заказали торты для вечеринки с просмотром „Бриджертонов“. Один с грушей и пряностями, а второй шоколадно-вишневый»

«Занавеска из стеклянных бусин с изображением павлина»

«Это не моя идея, меня вдохновили воссоздание винтажные китайские занавески из стеклянных бусин. Они очень красочные. А моя черно-белая — выбор бусин был ограничен, поэтому я использовала то, что было под рукой»

«Полгода назад жена подарила мне швейную машинку, и понеслось. Готовлю подарок для тещи!»

Лари
1 час назад

Я год назад тоже увлеклась сумками. Это моя последняя работа. В голове столько идей.

«Ученики школы, в которой я работаю, ставят мюзикл „Шрек“. Я вызвался испечь им торт для вечеринки»

Светлана Кашечкина
1 час назад

Глубоко профессиональный подход к делу. 😄😆🤣Для меня зелёный несъедобный 😄, но это же мюзикл, праздник, детям лучшее!!!

«Наконец-то у меня готова шапка в виде шотландской коровы!»

«На этот ковер у меня ушло около 110 часов, но я очень горжусь результатом»

«Закончила с оформлением детской библиотеки»

«По труду в школе мне даже оценку ставили из жалости, чтобы не портить аттестат. А теперь вот какие одеяла шью! Первое подарила свекрови»

«Фотки не сохранились, но там хвастаться особо нечем. А потом я как-то втянулась, сшила одеяло маме на день рождения, а потом стала шить все больше и больше. Вот такое, например, получается из самых мелких лоскутов»

«После 4 лет вышивания я наконец-то ее закончила»

«Выковал шпильку с листьями»

«Много часов вязания крючком, и наконец-то я закончила эту красоту»

«Представляю вашему вниманию мой самый смелый проект. Лесная земляника — на 100% ручная работа»

«Этот портрет Рокки я нарисовала мягкой пастелью»

«Мы наконец-то купили дом после примерно 15 лет аренды, и я была так счастлива, что наконец-то смогла поклеить обои! Что вы думаете о моей ванной комнате?»

Конфуз
2 часа назад

Я все-таки пришла к выводу, что каждодневное не должно быть ярким - оно утомляет.

«Ушло полтора года на то, чтобы спрясть нитки и связать мою фату. Она такая тонкая, что ее можно продеть через обручальное кольцо

Драконятина
23 минуты назад

Только не фата, а шаль, платок. Представляю, какая она невесомая, паучья( в хорошем смысле) работа.

«Ушло 145 часов прядения и 226 часов вязания. В ней полно ошибок, которые большинство людей не заметят. И она полна любви. В ней — все вечера, проведенные вместе за просмотром сериалов и любимых шоу.
Пока я вязала и пряла, моя кошка, что была со мной с самого детства, топталась по пряже и пыталась ее ловить. Ее уже нет с нами, но я вплела в фату немного ее шерстки, чтобы она была со мной в день моей свадьбы.
Полтора года работы. И результат превзошел все мои ожидания»

«Думаете, это яблоки? А вот и нет! Это пирожные»

Драконятина
22 минуты назад

А недавно ещё я видела на Реддите из таких же на вид яблочек браслет (из полимерки). Очень красиво.

«Захотел связать большого осьминога — и получилось офигенно»

«Библиотека для родителей жены. Сделал это в качестве вызова самому себе. Березовая фанера, отделка из тополя и морилка»

tama
2 часа назад

Покрасить или проморить не проблема шкафчики. Мне такое же нужно, только с дверками.

«Это сделала моя жена. Из ниток. Вручную. Я просто хочу, чтобы мир это увидел»

Alena
32 минуты назад

Видела таких белых в зоопарке, они поразительные, как будто из другого мира.

«Испекла печенье и торт на первый день рождения малыша. Печенье песочное, с начинкой из клубничного и малинового джема, а торт ванильный, с ягодной начинкой»

«Спустя почти 3 года наконец-то закончила карту Средиземья»

Mirasun
2 часа назад

Если что - это вышивка. Крестиком (в оригинале почитала)

«Двухсторонняя вышивка с лягушкой на окне»

«Вдохновилась древесной лягушкой, которая каждую ночь сидела у меня на окне. Верхняя часть лягушки объемная, а животик плоский, как будто прижат к стеклу»

«Преобразила кухню на съемной квартире. Уверена — когда я съеду, ее будут сдавать гораздо дороже!»

Марта
7 часов назад

Какое окно! Я хочу в него смотреть на ручей и туманный лес на другом берегу.

«Моя бабушка подарила нашей семье свое пианино, а также скамейку для него, сиденье которой она сама вышила крестиком»

«Испекла пряный тарт с Асланом»

«Недавно моя знакомая родила мальчика и назвала его Аслан. Я обожаю книги о Нарнии с детства, поэтому не смогла устоять и испекла кое-что особенное для их семьи. Знакомая однажды сказала мне, что обожает пряные десерты, поэтому я решила приготовить тарт со вкусом чая масала»

Фото на превью fishandflowers / Reddit

Похожее