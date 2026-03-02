20+ трогательных фото, которые греют сильнее, чем чай с малиной в морозный день
В повседневной спешке мы почти забыли, что такое настоящая радость. Кажется, что день за днем мчимся только вперед, не замечая простых чудес вокруг. Но стоит на секунду остановиться, оглядеться — и сразу становится ясно, что счастье совсем рядом: улыбка прохожего или просто теплое слово от близкого. Иногда достаточно навестить маму и сказать ей, как сильно вы ее любите, и тут же на душе становится тепло.
«Мне 58 лет. Решил навестить свою 83-летнюю маму. И знаете что? В итоге она отправила меня домой вот с этим»
- Вы сказали ей, что любите ее? © LinkedInParkPremium / Reddit
- Делаю это каждый день! © Shaneblaster / Reddit
«Неделю назад увидел у друга в лифте магнит и объявление: „Можешь забрать магнитик, но взамен принеси два“. А сегодня там уже такая красота»
«Вышел я за хлебушком, но все пошло не по плану»
«Недавно вышел за хлебом и увидел хаски без адреса на ошейнике. Чтобы он не попал под машину, забрал его к себе — выгулял, накормил и даже пережил ночь под его „бдительным“ присмотром. Далее разместил объявления о потеряшке, а пес тем временем успел освоиться у меня дома. Уже на следующей прогулке владельцы вышли на связь, и через десять минут Грей благополучно отправился домой. Оказывается, что он сбежал из частного сектора за пять километров от того места, где я его нашел. Хозяева калитку не успели закрыть».
«Какой-то незнакомец оставил ее на улице. Это лучшее, что случалось со мной за последнее время!»
- Ах, ну до чего мило! © Skylett11 / Reddit
«Вот как выглядит богатство»
- Да, мы все об этом мечтаем! © ZeraDoesStuff / Reddit