20+ трогательных фото, которые греют сильнее, чем чай с малиной в морозный день

В повседневной спешке мы почти забыли, что такое настоящая радость. Кажется, что день за днем мчимся только вперед, не замечая простых чудес вокруг. Но стоит на секунду остановиться, оглядеться — и сразу становится ясно, что счастье совсем рядом: улыбка прохожего или просто теплое слово от близкого. Иногда достаточно навестить маму и сказать ей, как сильно вы ее любите, и тут же на душе становится тепло.

«Мне 58 лет. Решил навестить свою 83-летнюю маму. И знаете что? В итоге она отправила меня домой вот с этим»

«Неделю назад увидел у друга в лифте магнит и объявление: „Можешь забрать магнитик, но взамен принеси два“. А сегодня там уже такая красота»

«Вышел я за хлебушком, но все пошло не по плану»

«Недавно вышел за хлебом и увидел хаски без адреса на ошейнике. Чтобы он не попал под машину, забрал его к себе — выгулял, накормил и даже пережил ночь под его „бдительным“ присмотром. Далее разместил объявления о потеряшке, а пес тем временем успел освоиться у меня дома. Уже на следующей прогулке владельцы вышли на связь, и через десять минут Грей благополучно отправился домой. Оказывается, что он сбежал из частного сектора за пять километров от того места, где я его нашел. Хозяева калитку не успели закрыть».

«Какой-то незнакомец оставил ее на улице. Это лучшее, что случалось со мной за последнее время!»

Ах, ну до чего мило! © Skylett11 / Reddit

«Вот как выглядит богатство»

Да, мы все об этом мечтаем! © ZeraDoesStuff / Reddit

«Все, о чем я мечтал после операции, — это вафли. Когда я вернулся домой, жена испекла мне их и даже укрыла меня „вафельным“ одеялом»

«Мы привезли домой нашу первую дочь. Наша собака в нее влюбилась. Она наблюдает за ней издалека, а когда она плачет, загоняет нас в комнату»

«Дочка связала мышку своему коту»

«Мама, на ручки!»

«Благодаря незнакомцам из интернета, которые собрали деньги, мои ученики из неблагополучных семей получат подарки на Рождество»

«Я и незнакомец, который спас мне жизнь, пожертвовав свою почку 4 года назад»

«Из-за катаракты моя собака, по словам врача, видела „только тени“. Один глаз был белым, а второй мутным. Спустя 24 часа после операции она снова видит!»

«Коллега знала, что у меня денежные трудности и что я люблю печь, и подарила мне продукты для выпечки, открытку и подарочную карту продуктового магазина. Я этого не забуду!»

«Я испекла милые печеньки для домашней вечеринки»

«Мне почти 30, но мама по-прежнему наполняет сладостями адвент-календарь из моего детства»

«Вчера муж и наши котята уснули вот так»

«В примечании к онлайн-заказам я всегда прошу нарисовать для меня котика. А затем вешаю рисунки на холодильник»

«Только взгляните, кто, вопреки всем ожиданиям, наконец-то перешагнул отметку в 450 граммов»

«Гуляли и заметили вот такого милого снеговика»

«Слова тут излишни»

«Дети годами просили собаку. И вот их подарок на Рождество»