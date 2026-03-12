15 преподавателей, которые запомнились сильнее любых конспектов

В школе и университете мы записываем формулы, даты и определения, но со временем большинство этих тетрадных строчек стирается из памяти. А вот люди, которые стояли у доски, почему-то остаются с нами надолго. Один умел объяснить сложное так, что хотелось слушать, другой мог одной забавной фразой перевернуть отношение к предмету, а третий — устроить такой урок, что его потом вспоминают годами. Именно о таких учителях и пойдёт речь в этой подборке.