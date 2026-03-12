К экзамену по археологии нужно было прочитать одну монографию по предмету, законспектировать и рассказать выводы. Это был третий вопрос к каждому билету. Я выбрала книгу, которую написал наш преподаватель археологии. И вот экзамен, я рассказываю первый вопрос, второй, препод слушает вполуха. Перехожу к монографии, где-то на середине моего монолога преподаватель оживляется и спрашивает: "Это кто ж такую хорошую книжку написал?" - "Вы..." - "Аааа, точно, я. Какой я молодец!".
15 преподавателей, которые запомнились сильнее любых конспектов
2 часа назад
В школе и университете мы записываем формулы, даты и определения, но со временем большинство этих тетрадных строчек стирается из памяти. А вот люди, которые стояли у доски, почему-то остаются с нами надолго. Один умел объяснить сложное так, что хотелось слушать, другой мог одной забавной фразой перевернуть отношение к предмету, а третий — устроить такой урок, что его потом вспоминают годами. Именно о таких учителях и пойдёт речь в этой подборке.
- Пришел к нам новый препод — такой весь из себя «строгий». Сразу объявил: «Экзамен с первого раза не сдадите, придется пахать, опоздания и прогулы не прощаю». А мы с подругой сидим, потягиваем сухарики. Он как заметит и закричит: «Последняя парта, не стыдно?» Тут подруга неожиданно для самой себя: «Извините, пожалуйста, угощайтесь». Препод улыбнулся: «Спасибо, ну если только пару штучек». © Подслушано / Ideer
- Наш преподаватель по современной литературе был колоритным человеком. Он считал, что ругаться матом позволено, но только избранным. Однажды полпары он с восторгом повествовал о рассказе из только что вышедшего сборника, расхваливал его на все лады. И тут услышал, как моя одногруппница совсем тихо на что-то ругнулась. Он тут же строго сказал: «Вот напишете такой же блестящий рассказ — тогда и ругайтесь сколько хотите. А пока идите и вымойте рот».
Вы бы видели его лицо, когда выяснилось, что тот самый рассказ написала именно она. © Подслушано / Ideer
- Сижу на экзамене, готовлюсь к ответу и от волнения тихонько постукиваю ручкой по столу. И тут преподаватель, который, как оказалось, уже минут десять внимательно за мной наблюдал, как выдаст обиженно: «Неужели мой предмет настолько сложный, что без сигнала о помощи азбукой Морзе не обойтись?» © Подслушано / Ideer
- У нас вводные лекции были перед госэкзаменом, препод (на мой взгляд, лучший из всех моих преподавателей) пишет формулы на доске. Я вижу ошибку, говорю об этом, он исправляет. Продолжает писать. Через пару минут останавливается, поворачивается к аудитории и встречается со мной взглядом. Я считываю это как вопрос и говорю с серьезным видом: «Все правильно». Чуть лекцию не сорвал, все ржали несколько минут после такого. © 6zow
- С одногруппницами решили прогулять пару, пошли в кафе при универе. Сидим, общаемся. Заходит препод, чью пару мы прогуливаем, садится с нами, сидим дальше, общаемся про всякое-разное. Через минут 20-30 говорит: «Ладно, пойду к вашим на пару, я им задание дал, наверно уже справились» © viktoriya_mamaleo
- У нас на занятиях было правило: если у кого-то во время урока зазвонит телефон, он обязан станцевать под мелодию звонка.
Однажды телефон зазвонил... у самого учителя, стандартный такой рингтон, как на кнопочных телефонах, наверняка слышали. Он ни на секунду не растерялся и тут же начал исполнять супер-причудливый танец под эту мелодию. Мы просто покатились со смеху. © Unknown author / Reddit
- Преподаватель у нас был молодой, а мы только-только после школы. И вот на занятии он между делом спрашивает: «Какой белок содержится в клеточной стенке грибов?» Мы хором: «Хитин». Хотя вообще-то это не белок, а полисахарид. В конце пары был квиз, нужно было придумать название команды. Я решила деликатно намекнуть преподавателю на ошибку и предложила название «Хитин — не белок». И всё бы ничего... но он взял и зачитал названия всех команд вслух на всю аудиторию. © nadia_tur
- На втором курсе сдавали экзамен по экологии. Преподавательница была очень строгая — весь семестр держала нас в тонусе. На её занятиях стояла такая тишина, что слышно было, как ручки по бумаге скрипят. На экзамене, естественно, та же атмосфера. С покойно пишу ответ, и тут сзади сокурсник начинает тыкать меня в спину: «Помоги!» Я шепчу, что сначала своё допишу. Но он не унимается. В какой-то момент я не выдерживаю и, как мне казалось, тихо говорю: «Да блин, что это такое?!»
Оказалось — вовсе не тихо. Преподавательница поднимает голову и спокойно замечает: «Я, конечно, понимаю, что билеты сложные, но эмоции всё же стоит сдерживать».
Экзамен я в итоге сдал на пятёрку. © yesss_a
- Готовлюсь к экзамену, сижу над вопросами и методичкой и чувствую: какая-то ерунда там написана. Не сходится.
Прихожу к завкафедры, объясняю: вот тут так написано, но как-то странно выглядит. Он читает, морщится и возмущённо спрашивает:
— Кто написал эту чушь?
Я молча разворачиваю к нему обложку методички:
— Вы...
На следующий день пришла к нему на экзамен — поставил пятёрку, даже толком не глядя. © stulovane
- У нас по истории музыки был преподаватель, который говорил очень медленно и почти после каждого слова вставлял своё фирменное «таааак». Если он замечал, что кто-то отвлёкся, тут же резко оживлялся и говорил: «Тааак, ну-ка ты, девочка, повтори, что я сказал!» Если не повторишь — ставил двойку в свою тетрадь (не в журнал, но всё равно неприятно).
И вот однажды он решил проверить одну одногруппницу. Спрашивает: «Повтори, что я сказал». Она и говорит: «Тааааак!»
Мы все просто взорвались от смеха. Он тоже не удержался, улыбнулся — и двойку ей так и не поставил. © Светлана БМВ / ADME
- На четвёртом курсе как-то после лекции преподаватель — он у нас был и деканом факультета — подошёл к моей соседке по парте и сказал, чтобы она задержалась. А я тогда была довольно озорной и, не задумываясь, спросила: «А можно мне тоже?» Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Можно». Когда мы остались одни, он сказал нам написать заявление на имя декана о материальной помощи и сходить в кассу за стипендией — моя соседка была из многодетной семьи, да ещё и оказалась его землячкой. © Сагида Султангалеева / ADME
- У нас была пара по горным машинам и механизмам. В первый день преподаватель сразу заявил: сдать предмет легко — нужно всего лишь всё учить и проявлять уважение, то есть не спать на лекциях. Вроде бы условие выполнимое.
Но между парами был часовой перерыв, и половина группы успевала плотно пообедать. Потом мы приходили в душную аудиторию, и начиналась массовая борьба со зевотой. Стоило кому-то моргнуть чуть дольше обычного, как преподаватель подбегал и громко объявлял: «Вы спите!» — и требовал повторить последнюю фразу. В итоге почти каждая лекция проходила в формате: «Вы спите!» «Нет, я просто моргнул! Скрепер состоит из...» © Чертово_колёсико / ADME
- Однажды на строительной механике мне досталась задача, которая никак не решалась. Я перечитывала её снова и снова и в итоге пришла к выводу, что данные подобраны так, что система входит в резонанс — а значит, решения просто нет.
Я три раза приходила на пересдачу и просила другое задание, но преподаватель не верил. Говорил, что уже 20 лет даёт эти варианты, и такого быть не может. В конце концов он устал от моих визитов, взял чистый лист и решил сам показать, где моя ошибка.
Но у него тоже не получилось. Он забрал задачу домой.
Через неделю на практике признал перед всей группой: решения действительно нет, система входит в резонанс. Получается, что все предыдущие 20 лет студенты просто подгоняли ответы, чтобы получить зачёт.
Мне он поставил «отлично» автоматом. А его предмет на хорошую оценку обычно сдавали единицы. © Ирина Барсукова / ADME
- На уроке мы обсуждали, насколько строго школа относится к общению учителей и учеников вне занятий. В классе как раз училась племянница преподавателя.
Он говорит: «Правила очень строгие. Мне даже пришлось удалить из друзей Лизу, когда её приняли сюда».
Лиза тут же возразила: «Но я же семья, значит, исключение!»
Он вздохнул и спокойно ответил: «Я знаю. Просто больше не хотел с тобой дружить». © mollysdollys / Reddit
- Один парень в классе вёл себя откровенно непозволительно: громко перебивал учителя, подкалывал одноклассников и демонстративно жевал жвачку.
Учитель сначала молча посмотрел на него, а потом спокойно начал медленно считать: «Пять... четыре... три...»
Парень усмехнулся и бросил: «И что ты сделаешь?»
Когда учитель дошёл до «одного», стул под этим героем внезапно развалился, и он с грохотом оказался на полу. Класс ещё долго смеялся. Позже выяснилось, что преподаватель заметил расшатанный болт и понял, что стул вот-вот сломается. А места у нас постоянно менялись, так что «жертву» он заранее выбрать не мог. © ChairmanLaParka / Reddit
А вот вам взгляд с другой стороны — преподаватели про студиозов тоже порой такое рассказывают...
