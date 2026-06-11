Классе в пятом, или шестом, писали сочинение на тему "мой день", или что-то вроде того. Я написала, что встала умылась и т.д.
Наша классная объяснила, что в сочинениях так не пишут. Потом долго мне припоминала это и т.д.😄
15+ историй о школьных сочинениях, которые хочется смаковать, как прохладный лимонад в июньский зной
Говорят, что смех продлевает жизнь. Если это так, то учителям явно перепало немало дополнительных лет при проверке школьных сочинений. Ведь невозможно не хихикать, погружаясь в мир, в котором рождаются самые невероятные метафоры: здесь зайцы подозрительно смотрят на деда Мазая, а известные меценаты обзаводятся пернатыми родственниками. Мы собрали коллекцию случаев, когда детское перо выдавало такие «сюжетные повороты», которым позавидовали бы сценаристы лучших комедийных сериалов.
- У меня братишка в третьем классе учится. Вызывают маму в школу, показывают сочинение:
«Осень наступила. Покраснели листья. Плюс ко всему стало холодно. Следовательно, скоро наступит зима». В следующем году отправим в математический класс.
Классе в пятом, или шестом, писали сочинение на тему "мой день", или что-то вроде того. Я написала, что встала умылась и т.д.
- Помню, была в девятом классе, нашла в учительской тетрадь по литературе шестиклассницы. Мне было интересно, и я, пока завуч не видит, заглянула в нее. Там сочинение по «Дубровскому». Начиналось оно фразой: «Детство Дубровского проходило так: его матери не стало в раннем возрасте. Так же его очень любил отец». А где-то в середине было: «Дубровский считался благородным разбойником, потому что воровал богатых людей и отдавал это все бедным людям. Вот поэтому его так прозвали». Жаль, сочинение лишь ждало проверки, и я так и не узнала оценки.
- После учебы в пединституте я жила в квартире с коллегой, которая преподавала литературу. Очень часто, проверяя работы детишек, зачитывала выдержки из них. Кое-что я записала, так как уж очень смешно было. Недавно нашла эти записки. Про деда Мазая: «Зайцы очень боялись деда, но все равно прыгали к нему в лодку, крепко держались за борт и с недоверием смотрели на деда»; «Муму пищала нечеловеческим голосом, что очень не нравилось барыне».
Помню, ученица нашего класса пересказывала "Муму": "Герасим с Мумой..."
- Нас каждый год перед 8 марта заставляли писать сочинение о маме. Я написала: «Моя мама меня очень любит, но еще больше она любит Александра Блока...» и далее уже все про Блока.
А если бы на рыбе была шерсть, там бы водились блохи! (Из известного анекдота)
- В школе, в классе десятом, задали написать сочинение на тему «Грозы» Островского. Немного подумав, решил я тогда написать в оригинальном стиле: рассказ от лица, кажется, обычного крестьянина — жителя населенного пункта, где происходило действие. Наверное, даже ничего особенного не было в этом сочинении, но, видимо, тогда оно выбивалось из общей массы, что зацепило нашу учительницу по литературе. Она прочитала мое сочинение перед моим классом, перед другими классами, в том числе и перед одиннадцатыми. Я был скромным парнем, поэтому от этой новости был красным как рак и жутко стеснялся.
Я выиграл олимпиаду городскую по биологии. При абсолютном количестве баллов мне отдали первое место. Вопрос звучал так: "Вы путешествуете по растительной и животной клетке. Что вы там увидели. И в чем основные отличия." Я писал от лица вируса проникнувшего в клетку.
- Мой ученик, изучая «Войну и мир», написал: «Друзья посадили городового на медведя и отправили их в стиралку». Имелась в виду река Мойка.
- Во втором классе нам задали подготовить небольшое сочинение о каком-либо диком животном. Я выбрал носуху, так как мой дедушка часто рассказывал мне о них. Я объяснил, что это близкие родственники енотов, они прекрасно лазают по деревьям, не агрессивны и могут брать еду из рук человека. Учительница поставила мне четверку, сказав, что история, конечно, интересная, но нужно было рассказать о реальном, а не вымышленном животном. На следующий день я пришел в школу с дедушкой, и мы вместе показали учительнице носух в интернете. Она так неохотно исправляла оценку... Мне кажется, что она до сих пор не верит в то, что носухи существуют.
- Учились в школе в одном классе две двоюродные сестренки. В начале очередного учебного года учительница дала задание на дом написать сочинение на тему: «Как я провел лето». Для деревенских детей лето в деревне, где ничегошеньки интересного не происходит, не особенно способствует полету мысли на эту тему. С этой проблемой одна из девочек подошла к маме, которая объяснила, что раз просят сочинение, то можно написать не то, что происходило на самом деле, а то, что хотелось, чтобы произошло. Ну тут душа «писателя» развернулась, встрепенулась и насочиняла о том, как она ездила в лагерь на море. Сочинение получилось «очень даже» и учительница решила зачитать его в классе. Вторая девочка на перемене после этого выдала первой: «Как ты могла! Ездила на море и даже мне не сказала. Тоже мне сестра! Еще и подругой называется!» И надулась. Неделю не разговаривала. Аргументы, что это было просто сочинение, не прокатили. Как не прокатило и то, что, живя на соседних улицах, они все лето очень часто ходили друг к другу в гости.
- Когда дочь училась в первом классе, учительница задала домашнее задание — написать сочинение о своей семье. Через несколько дней было родительское собрание, на котором классный руководитель зачитывала строки из лучших сочинений. Победило сочинение моей дочери. Начиналось оно так: «Родители у меня уже старые...» Мне тогда было 23 года, мужу — 28 лет.
- С пятиклашками писали сочинения по картине Решетникова «Опять двойка». На доске, в процессе обсуждения картины, написали опорные слова и фразы. Сочинение Славика помню до сих пор: «Вася пришел домой поздно. В руках у него был портфель, перевязанный бечевкой. Из портфеля виднелись коньки, светлая голова с хохолком на макушке, голубые глаза».
- Работаю учителем начальных классов. У меня тоже бывают веселые минуты при проверке сочинений. Один мальчик стабильно писал «в заде» вместо «сзади». Например, «по дорожке шел ёжик, а в заде у него ежиха и ежата» или «На полянке стоит Снегурочка, а в заде у нее ёлочка». А в прошлом году писали сочинение по картине «Девочка с персиками». При подготовке рассказала ребятам, кого изобразил художник, кто такой Савва Мамонтов, и вот проверяю работы и в последнем сочинении нахожу шедевр: «На картине художник изобразил дочь Совы Мамонтовны».
- Внучке нужно было написать короткий обзор по картине «Опять двойка». Всех членов семьи охарактеризовала, а в конце обзора пишет: «Только собака понимала душевные муки двоечника, потому что ему опять не дадут телефон поиграть».
Да что там телефон, когда ни планшета, ни компа теперь долго не видать! В советское время детей воспитывали в строгости!
- Давным-давно, в 9-м классе, мой одноклассник Вовка в сочинении про Чичикова написал: «Она всунула ему руку, смоченную предварительно огуречным рассолом».
- Из сочинения моего младшего брата: «простите за отступление, но — ничего, Пушкин тоже отступал».
- Один юный спортсмен как-то раз случайно прихватил на тренировку тетрадь по литературе. В ней было свежее сочинение по картине Шишкина «Утро в сосновом бору». Дал мне почитать. Из-за двух фраз: «Здесь не лежала нога человека» и «туман местами густой, местами полужидкий» — тренировка была практически сорвана...
- Моя соседка по парте часто болела. Однажды мне отдали ее сочинение, просили передать, когда буду навещать. Там длинной волнистой линией было подчеркнуто предложение: «У Онегина случались проблески благородства, но потом он снова весь покрывался эгоизмом».
- Сижу вечером дома, и тут звонок — классрук сына: «Мария, вам удобно говорить?» Спрашиваю, что случилось. Она мнется: «Даже не знаю, как сказать, но, думаю, вы должны это знать... Ваня сегодня писал сочинение. Там написано, что вы каждый день с соседом, пока муж на работе, запираетесь в ванной, а потом вы его чаем поите». Я от смеха чуть телефон не выронила! Кое-как сквозь слезы объяснила бедной женщине, что наш сосед — сантехник. У нас просто унитаз решил устроить забастовку, вот мужик и задерживался у нас, пока все не починил.
Классный руководитель к родителям по имени-отчеству обращается, даже если родитель - бывший ученик. Да и вся ситуация кажется придуманной. Единственный раз, когда по поводу сочинения я обратилась к завучу (а потом уже и к родителям обратились), когда ребенок написал о том, что его оскорбляет учитель физкультуры. На эту информацию нельзя закрыть глаза.
- Я преподаю в начальной школе. Недавно мне довелось прочитать сочинение одного из моих учеников о его отце. «Мой папа — настоящий герой! Он способен на удивительные подвиги. Он может переплыть даже самую бурную и широкую реку, кишащую крокодилами, без страха подняться на самую высокую и крутую гору и голыми руками одолеть даже самого свирепого медведя или тигра. Но обычно он предпочитает заниматься более мирными делами: пылесосит, готовит ужин и стирает белье».
- Болтали с мамой, она рассказала историю о том, как я в третьем классе писал какую-то письменную работу, а потом моя классная руководительница позвонила маме в истерике от смеха, потому что я закончил сочинение фразой: «Вот такие пироги».
- Сын-подросток пришел из школы и недовольно сообщил: «Мне учительница оценку из-за ерунды снизила!» Открываю тетрадь: сочинение про Анну Каренину, стоит трояк и приписка: «Спроси у мамы, что такое декольте». Я с трудом отсмеялась, когда оказалось, что мой одаренный написал: «Анна томно улыбнулась Вронскому сквозь декольте». Видимо, с вуалью перепутал. Пришлось объяснить разницу и еще раз попросить смотреть значения незнакомых слов в сети, а не домысливать на свое усмотрение.
Таких перлов из детских сочинений мы набрали не на одну подборку: