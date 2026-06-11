15+ историй о школьных сочинениях, которые хочется смаковать, как прохладный лимонад в июньский зной

Классный руководитель к родителям по имени-отчеству обращается, даже если родитель - бывший ученик. Да и вся ситуация кажется придуманной. Единственный раз, когда по поводу сочинения я обратилась к завучу (а потом уже и к родителям обратились), когда ребенок написал о том, что его оскорбляет учитель физкультуры. На эту информацию нельзя закрыть глаза.