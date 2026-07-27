20+ командировок, которые вместо простой рабочей поездки превратились в яркие жизненные истории

16 душевных историй и фото о том, что бабушки полны добрых сюрпризов
Истории
29.05.2026
Сложно поверить, что простая командировка способна чем-то удивить. Вроде бы собираешься в обычную поездку по работе, ничего особенного не предвидится, но то случается забавная накладка, то еще какая нелепица, и вот ты уже в ситуации, когда поможет только спасительный юмор. Именно такие абсурдные, но жизненные курьезы дарят массу ярких эмоций и воспоминаний.
«Ну а вчера случилось чудо: кто-то убрал постель и снова уложил его спать. Чаевые этому святому человеку обеспечены».
Так что, собирая чемодан в командировку, надо быть готовым ко всему: и к внезапному коту в раковине, и к судьбоносной встрече, которая перевернет всю жизнь.