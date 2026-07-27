20+ командировок, которые вместо простой рабочей поездки превратились в яркие жизненные истории

Истории
27.07.2026
20+ командировок, которые вместо простой рабочей поездки превратились в яркие жизненные истории

Сложно поверить, что простая командировка способна чем-то удивить. Вроде бы собираешься в обычную поездку по работе, ничего особенного не предвидится, но то случается забавная накладка, то еще какая нелепица, и вот ты уже в ситуации, когда поможет только спасительный юмор. Именно такие абсурдные, но жизненные курьезы дарят массу ярких эмоций и воспоминаний.

  • Приехала из командировки пораньше, хотела мужу сюрприз сделать. В лифте встретила соседку, а она такая с ухмылкой: «Ух, зря ты так рано, Танюха!» Я бегом домой, захожу, а там кавардак, и муж кряхтит где-то на кухне. Рванула туда прямо в обуви, рывком открываю дверь, а там мой благоверный пыхтит в позе буквы «зю» — собирает новую кухню. Хотел меня порадовать: пока я ездила, все заказал, привез, и сам же решил собрать. А соседка, оказалось, видела его, когда он наше старье выносил и новое заносил, и имела в виду, что я сама себе сюрприз испортила.
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  • Жене приходилось каждый месяц в рабочие поездки мотаться. Проводил ее в очередной раз. Проходит час, она залетает домой и давай шкафы все открывать. Я думал, забыла что-то или потеряла, а она мне говорит: «Сейчас смеяться, наверное, будешь. Еду в маршрутке и слышу, как размалеванная девушка, подсевшая ко мне, разговаривает по телефону. Спрашивает у собеседницы, куда та едет, и, видимо, не расслышала: «К Вове едешь? А что, его благоверная уже укатила, что ли? Ой, ну круто! Повеселитесь там от души!» и кладет трубку. «Понимаешь мои эмоции в тот момент, Вов? Сама не знаю, как вышла из маршрутки и добежала домой». Я в это время заливался со смеху. Говорю жене: «Так она еще не доехала, ты просто быстро бегаешь, погоди часок!»

Когда ты суровый мужчина, едешь в командировку, то меньше всего ожидаешь, что будешь спать на таком постельном белье. Тут спасает только юмор

  • Недавно был в командировке. Приехал, стал рыться в чемодане в поисках сменной одежды. Захожу в ванную, смотрю в раковину, а из раковины на меня смотрит кот. Я не понял сначала. Думал, может, я просто не выспался, и мне чудится. Но нет — в раковине сидел кот. Пока я на него смотрел, он лениво потянулся, вылез из раковины, сел рядом с ней и взглядом как бы говорит: «Так уж и быть, я уступлю тебе раковину. Но ненадолго». В итоге даже жаловаться не стал, воспринял ситуацию с юмором и прожил три дня в номере с котом.
  • Друг рассказал. Собирался он в поездку по работе на неделю и не хотел брать теплые вещи, жара ведь на улице! Жена советовала взять, но он отказался. Да и по прогнозу погоды на месте проведения командировки должно было быть тепло всю неделю. Приехал, а через три дня резко похолодало. Открывает он дорожную сумку, а там шапочка, шарфик, теплый свитер и перчатки! Оказывается, жена положила, не послушала этого путешественника.

Мужчина поехал в командировку, а в номере его ждал такой вот забавный экспонат

  • Жена часто уезжает на несколько дней по работе в другой город. Честно говоря, это даже идет нам на пользу — успеваем соскучиться. Хотя с доверием у нас все в порядке, замечаю, что ревность у нее все же есть. Недавно перед работой говорю: «Не включай мой ноут, там есть то, что тебе не понравится». Возвращаюсь вечером, а она с порога: «Целый день лазила в твоем ноуте! Думала, найду переписки или еще что, а там ничего!» Я ухмыляюсь: «И что, тебе это не понравилось?» Она уже тише: «Ну... нет». Я не сдержался: «Ну я же говорил!» Люблю ее. И иногда подразнить тоже. Здоровый юмор в семье — это святое.
  • Муж уехал в командировку в другой город, жил там полгода. Квартиру ему сдавала женщина, но с условием, что она будет раз в неделю приходить и наводить там чистоту. А через месяц она предложила ему исключить пункт об уборке, потому что ей неудобно было намывать уже чистое.
mariia.sevidova
  • Во время рабочей поездки сняли квартиру в Великом Новгороде. Хозяйка дала ключи, сказала номер квартиры и ушла (жила в соседнем доме). Мы зашли в подъезд, а там ни на одной двери нет номера. Методом вычисления нашли вроде нужную квартиру. Вставила я ключ в замок. Один поворот прошел хорошо, а вот второй — никак. Кручу, кручу... Толкаю дверь боком, вдруг заклинило. И тут дверь открывается, на нас смотрит с ошарашенным видом мужик! Я тоже смотрю на него. Немая сцена. Оказалось, что нам было еще на этаж выше.

«Скучали с пацанами в командировке. В итоге вышло 250 штук на троих!»

  • Я сейчас в командировке в головном офисе компании. Одна из коллег приходит на работу с собакой. Говорит, оставить питомца не с кем на целый день. У собаки есть свое место в кабинете, где сидят еще 4 человека. Надо сказать, собака очень воспитанная. Иногда она выходит пройтись по этажу — все ее знают. И вот было у нас довольно сложное совещание. Все выходили понурые, а тут собака с мячиком. И все по очереди кидали ей игрушку — следы совещания как рукой сняло. В общем, такой собаке премию еще давать надо.
stan_workhacks
  • Был в командировке с коллегой. В отеле нам дали соседние номера. После ужина мы договорились, что тот, кто утром первым соберется, постучит в дверь другого. На следующее утро стучу в его номер. Мне открывает незнакомый лысый мужик. Я аж онемел, а этот юморист говорит спокойно так: «Ты что, никогда раньше не видел меня без парика?»

Мужчина поехал в командировку и никак не ожидал, что сопровождать и проводить осмотр его сумок будет этот забавный пушистик

  • Я уже немолодой айтишник. Не так давно меня отправили в длительную командировку. Заказчик — серьезная, богатая организация. Думаю, раз тут все так круто, надо одеться поприличнее. Напялил штаны, туфли и хороший свитер. Стал каждый день ездить в офис этой компании. А там все в костюмах и галстуках, в белых рубашках и начищенных туфлях, девушки — в деловых костюмах. А я в свитере да в штанишках. Первое время незнакомые люди просто проходили мимо. Через какое-то время я примелькался, и со мной все стали здороваться. Потом мне начали открывать и придерживать двери. Тут я напрягся и понял: что-то не так. А после пары совещаний на высоком уровне я, кажется, все понял. В джинсах и свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники. Первое время, наверное, люди думали, что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день — сделали выводы.
  • После того как мы с парнем съехались, я все больше узнавала его с новых сторон. Уезжала в командировку по работе на неделю и уже предполагала гору посуды, когда вернусь домой. Парень нормально относится к домашним делам: готов выдраить целую квартиру, приготовить что-то. Но не мыть посуду! И вот я дома, а мойка пустая. Обошла всю кухню, ни одной грязной тарелки не нашла. Говорю, ты нанимал кого? А он рассказывает, что просто брал пищевую пленку и обматывал ею тарелку, с которой ел. Когда все доедал, пленку снимал и выкидывал.

«Вот уже год я в разъездах. Уходя из отеля, я всегда заботливо укрываю плюшевого лиса, но по возвращении неизменно вижу, что его пересадили на стол или стул»

«Ну а вчера случилось чудо: кто-то убрал постель и снова уложил его спать. Чаевые этому святому человеку обеспечены».

  • Отправился как-то мой отец в длительную командировку. Компания сняла ему классную квартиру: в пяти минутах ходьбы от работы, возле озера и парка. Я несколько раз ездила папу навестить, жила тогда всего в 70 км от этого города. И вот в очередной раз сообщаю о приезде, а папа отвечает: «Отлично, только я поменял жилье, запиши новый адрес». Адрес от старого почти не отличался. Оказалось, пока отец был на работе, пришла хозяйка квартиры, открыла ее своим ключом и сняла в спальне с окон шторы. Почему? Потому что из этого окна открывается идеальный вид на озеро, закрывать такой вид нельзя. До кучи еще убралась по-своему, переставила вещи и перестелила кровать. К счастью, в том же доме, но на другом этаже, как раз освободилась квартира под сдачу, так что переезд занял от силы час.
  • В одну из недавних рабочих поездок я прилетела с коллегой на день раньше остальных двухсот участников, которые собирались со всего мира. Когда мы заселялись, нам сказали, что не могут найти наши фамилии в списке на эту ночь. Я связалась с одним из организаторов, и в итоге на ресепшене признали, что это их ошибка. В результате нам сделали апгрейд — и, конечно, у нас оказался не только шикарный вид из окна, но и особый туалет, который «встречал» нас каждый раз, когда мы заходили в ванную. У него было подогреваемое сиденье и целый пульт управления. Да-да, пульт управления для унитаза. Коллеги потом специально приходили к нам в номер — посмотреть на этот туалет!
  • Однажды я поехал на IT-конференцию. А там как раз накануне ураган прошел: все вверх дном, светофоры, пальмы лежат прямо на дорогах. К счастью, в отеле было электричество, здание не пострадало и было открыто. Я заселился, привел себя в порядок и спустился в ресторан. Впечатления незабываемые — бальный зал отеля был заполнен сотнями прекрасных женщин в экстравагантных вечерних платьях с идеальными укладками и макияжем. Оказалось, это был последний вечер какой-то конференции по косметологии, там было много женщин и очень мало мужчин.
  • Мы с мужем поехали в длительную командировку и там по работе познакомились с одним бывшим земляком. Как-то в выходной заехали к нему. Пока муж увлеченно клеил обои в их домике, жена коллеги пригласила меня в огород. В итоге я, следуя зову души, прополола примерно три сотки грядок. После этого они предложили нам остаться у них жить: «Зачем вам жить в вагончике на базе? Живите у нас. Вот вам комната. Только давайте поделим обязанности: ты любишь готовить — будешь готовить на всех. А я, хозяйка, буду следить за порядком». Так мы и прожили у них три года. Жизнь изменилась, но эти люди стали нам как родные. Сейчас живем в одном городе, видимся редко из-за бытовых забот, но в критические моменты всегда поддерживаем друг друга первыми. Дружим вот уже больше 20 лет.

Так что, собирая чемодан в командировку, надо быть готовым ко всему: и к внезапному коту в раковине, и к судьбоносной встрече, которая перевернет всю жизнь.

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