И мне вспоминается из детского сада Павлик, который в мой шкафчик подкладывал конфеты… Так тепло на душе стало…
20+ историй о первой любви, которые пропитаны ароматом скошенной травы и спелой июльской дыни
Первая любовь чаще всего настигает нас еще в школе: сердце трепещет, щеки алеют, а буквы отказываются складываться даже в простое «Привет!» У большинства это нежное чувство — лишь доброе, светлое воспоминание. Другие успевают натворить такого в попытках произвести впечатление, что вспоминать это без юмора ну просто никак нельзя. А третьи получают настоящий подарок от судьбы — умудряются в свои юные годы найти взаимность, создать семью и пронести свою любовь сквозь все года и бури.
- Первая любовь у меня была в детском саду. Помню, что мальчишка был блондинчик кудрявый, голубоглазый и очень хулиганистый. Его постоянно ругали, а мне было его так жалко. Помню, что фамилия его Макаров, и поэтому ему дали кличку «Макарона». Он часто ходил сопливый, мне это не нравилось, но я все равно его любила.
- Пацаны постарше стали тусоваться в нашем дворе. Один мне сильно приглянулся, но как дать понять-то? В общем, решила взять ошеломляющей красотищей и «взрослостью». Накрасилась, начес, мамины каблуки (в носки ваты напихала) и часы наручные, золотые. План был такой: выйти, сделать вид, что жду кого-то, а потом спросить у него, не видел ли здесь парня, очень на него похожего. Ок. Накрутила кренделя, выхожу медленно, туфли предают. От волнения колотит. Ну, постояла, на часы посмотрела (много раз). Пацаны на меня смотрят. Собираюсь с остатками смелости и решительно иду в их сторону... да как распласталась! Бегу домой. Все! Возле дома потом долго ходила, оглядываясь.
- Когда мне было 5, мы с родителями ездили в дом отдыха Нарочь. И там мне повстречался мальчик Рома, ему было 4. И так сильно он мне понравился, что я потом в его честь назвала Ромой своего попугая.
«С самого детства лучшие друзья, общаемся с 6 лет, на даче жили рядом. Время летит — только недавно сидели на плитах до утра, а завтра уже дочке 6 лет исполняется»
- А я вот спустя годы набрался наглости и признался своей школьной любви. Даже рассказ накатал на своей странице. Понятно, что я никогда не был, да и не буду героем ее романа и, честно говоря, думал, что она рассердится за мою графоманию и неуместные признания. Но реакция ее на очередной встрече одноклассников была удивительная.
Спросил, не сердится ли. А она говорит: «У меня на уме тогда были совсем другие мальчики, но тебя я до конца жизни буду помнить. Рада, что была той, в кого ты влюбился в первый раз. Ты так красиво написал обо мне, о своих чувствах, о том, какая я была в юности. Просто удивительно, спасибо».
Мы нечасто, конечно, пересекаемся по жизни, но при этих редких встречах какое-то теплое чувство витает между нами. Мы уже совсем не молоды, но она до сих пор меня как женщина и человек нисколько не разочаровала. Она и в самом деле стоила того, чтобы влюбиться без памяти в юности. Да, пусть безответно, но это все равно сладкое, щемящее воспоминание.
Забавно, но на выпускном вечере в школе на белый танец она пригласила именно меня.
У мужчины низкая самооценка, но у него же есть достоинства - пишет рассказы, деликатный, видимо добрый человек. Но вот почему-то считает, что не достоин любви.
- Я тогда обожала Драко Малфоя и постоянно читала фанфики про него и Гермиону. И вот я, девчонка из маленького города, в соцсети нахожу парня, который живет в другом районе моего города. И это любовь с первого взгляда, потому что он копия Драко Малфоя!
Платиновый блондин, на фотографиях выглядит нереально атлетичным и высоким, плюс одинаковый вкус в музыке. Пишу первая, завязываю общение, и вот момент икс — он зовет меня погулять... Прихожу в назначенное время и назначенное место, а там... пацаненок в полтора метра ростом, с тоненьким голоском. Моя любовь еще никогда так быстро не проходила. Но надо признать, что он и правда был блондином.
«2007, школа, 10-й класс. И 2024 — любовь до сих пор в наших сердцах!»
- Мне в 14 лет мальчик-ровесник признался в симпатии. А я не поверила, ведь все в компании думали, что ему моя подруга N нравится. Он меня пытался убедить, а я такая: «Да ты чего, тебе же нравится N». Думала, что он шутит. Нас окликнул друг — что это мы секретничаем вдвоем? И тут 14-летний парень при всей честной компании в сердцах всплескивает руками и кричит: «Да я ей говорю, что она мне нравится, а она не верит!» Блин, Женя, прости. Я такая неуверенная в себе тогда была. Но помню это до сих пор.
- Была в мальчика влюблена в школе — класс 4-5 это был. А он с сестрой моей встречался. Прошло много лет, он женился на девушке, которую зовут так же, как мою сестру, и они теперь наши соседи. А моего мужа зовут так же, как и этого мальчика из школы. И мы дружим сейчас семьями.
- У нас с мужем долгие и сложные отношения. Первая школьная любовь, отношения на расстоянии. Потом долгий перерыв, другие отношения, у него первый брак. Потом он опять появился, морочил мне голову несколько лет. По итогу просто приняли друг друга такими, какие мы есть, расслабились и открылись. Сейчас счастливо замужем 7 лет, растим любимую малышку. Иногда счастливые отношения — это результат долгого пути и работы над собой.
С этим полностью согласна! Вы встретились и вы очень разные. Как вас подвести к общему знаменателю? Только изменения с обеих сторон. Придется работать над собой и объяснять друг другу многое. И менять взгляды. Это не быстро. И не легко. Но возможно! Только все не бывает сразу. Надо идти постепенно. Не надо все о себе сразу открывать и ждать принятия. Это бывает со временем. В отношениях. В совместном нахождении рядом. День за днем.
А главное, диалог! Даже если очень не простой.
«2004 и 2024. Ах время! Куда же ты летишь? Мы только со школы вышли, а уже старшая дочка поступила на бюджет в Москву»
«Как будто вчера я встретил взглядом ее на танцполе дискотеки сквозь десятки людей, и она смотрела на меня, а я на нее 3 песни подряд, пока не заиграл медляк... И все 20 лет наш увлекательный танец играет новыми красками! Моя половинка, мое счастье и любовь с первого взгляда»
- Во втором классе мое внимание с первого дня буквально магнитом притянула одноклассница Света Захарова, ангел небесной красоты. Глазищи, улыбка, пленительный голос, звонкими колокольчиками смех, а сверху бантик. Пропал я, в общем, если быть честным с самим собой.
И вот однажды я наконец набрался смелости и, заикаясь от волнения, предложил после уроков понести ее портфель. А это, если кто в курсе, было практически равнозначно признанию в любви до гроба. И, к моему искреннему изумлению и абсолютно щенячьему восторгу, мне тут же этот портфель вручили без возражений и с обворожительной улыбкой.
В тот день я понял смысл выражения «лететь на крыльях». Мы шли и болтали о чем-то, смеялись, обсуждали все на свете. Так хорошо и спокойно с девчонками я никогда себя не чувствовал. А когда я по пути залез на яблоню, желая угостить даму сердца ранетками, то, оглянувшись, с удивлением обнаружил проворно лезущую следом за мной Свету. Мы сидели на ветках, кормили друг друга сладко-кислыми плодами, хохотали от вида перепачканных наших мордашек, и сердце мое пело. Действительность превзошла самые смелые мои мечты! Это был один из самых светлых моментов моего детства, наполненный незамутненным счастьем и любовью.
И я никогда потом не позволял себе относиться пренебрежительно к детским влюбленностям. Там-то как раз все на самом деле по-настоящему, без компромиссов, полумер и условностей. А вот у взрослых уже далеко не всегда так.
- 10-й класс. У нас новенький, просто краш. Я просто тихо сохла по нему. Переписывались записочками с другим одноклассником как-то, и я упомянула, что мне нравится новенький. Он знатно удивился, оживился. Оказалось, что я тоже новенькому очень нравилась, и все были в курсе. Организовали нам встречу, чтобы мы могли наедине поговорить. Так мы начали встречаться. Помню, на следующий день прихожу в школу и думаю: «А может, это сон был?». И в гардеробе встречаю подругу. Она: «Вы что, теперь встречаетесь?!» И тут я осознала, что это был не сон.
Для большей эпичности стоит добавить, что потом выяснилось, что наши папы учились когда-то вместе. Но мы, конечно, этого не знали. А наши бабушки жили в одном доме — квартиры находились друг под другом на соседних этажах. Такая вот случайная неслучайность.
«Мы вместе учились в школе, а почти сразу после окончания съехались, нашей любви уже 13 лет»
- Не любил я лапту. Но каждый день приходил из-за Ирки. Ее дом был рядом с полем, где мы играли. Играл плохо, мазал. Но приходил. Команды набирали капитаны, выбирая лучших. Я оставался в последней партии, когда брали просто для того, чтобы все играли.
Прихожу вечером. Команда собралась, но никто не играет, все столпились около пихты. Подошел. Оказывается, что котенок залез на макушку пихты и боится слезть. Высота, которую «обжил» котенок, была приличная, на самой макушке. Ребята пробовали потрясти пихту, но котенок сидел и жалобно мяукал.
Я высоты боялся, но когда услышал, как плачет Ирка, то подошел к дереву, запрыгнул на нижнюю ветку и стал карабкаться вверх. Не помню, как добрался до котенка и как спускался вниз. Передал Ире царапающегося котенка, она забрала его, а потом внезапно обняла меня и поцеловала в щеку.
Мы с ней не стали играть в лапту, а пошли в кино. В кино нас не пустили. Мы ушли на реку, разговаривали, смеялись. Котенок был с нами. Не помню даже, о чем говорили, но это был один из немногих моментов из детства, которые вспоминаю с улыбкой.
- Когда я была в 5-м классе, мне очень нравился мальчик из 11-го. Он играл в баскетбол и был звездой школы, потому что его забирал водитель на джипе. 1995 год, на минуточку. Меня он не замечал, что естественно. А я все мечтала, что любовь у нас в итоге будет... Спойлер — была! Во взрослом возрасте уже, он был клиентом фирмы, где я работала. И он меня, конечно же, не помнил.
- Вспомнила, как в первом классе узнала, что мальчик, который мне нравится, любит играть в «пробки». В этой игре у пробок есть градация по старшинству, начиная с зубной пасты до одеколонов. Игроки их как-то там пинают, сбивают. Я пришла домой и свинтила все пробки, что нашла — зубная паста, духи. Вышла во двор и подарила мальчику. Потом имела беседу с мамой, но она от этой ситуации больше смеялась, чем ворчала.
«На первом фото нам по 10 лет. А сейчас мы уже 10 лет официально женаты и растим тройняшек!»
- Мне сообщили телефон моей первой девчонки из далекой молодой жизни! Я ее не забыл, но расстояния, десятилетия, у нее своя семья, у меня тоже. Но она такая, знаете... самая волшебная! И мы с ней проговорили час. А потом еще час. И вот только закончили переписку.
Она просто поразительная, поняла меня с полуслова. Выслушала, не перебивая, и дала не просто советы. Невероятное видение и понимание у нее по всем моим проблемам, будто рядом была все это время, наблюдала, а я сидел в аквариуме.
Я неповторимо счастлив. Помню ее стройной красавицей со светлыми волосами, легкой, быстрой, воздушной. И все эти парки, наши прогулки, встречи. А еще мы вспомнили, как ходили в один детсад за ручку с мамами. А потом я чуть все не испортил, когда сказал: «Получается, мы с тобой сидели на одних горшках?» «Ну да», — сказала она. И засмеялась, как полвека назад. Как колокольчик.
- Когда я в классе 7-м училась, влюбилась в самого популярного мальчика в школе. Он был в 10-м. Высокий, голубоглазый, светловолосый. Все девчонки по нему сохли. И чтобы как-то привлечь его внимание, я не придумала ничего лучше, чем взять из дома мужские духи. Но сама я очень стеснялась их подарить и подговорила знакомого. Сказала ему, чтобы подарил, но не говорил, от кого подарок. На что я надеялась, не знаю.
На взаимность, на то, что принц аки ищейка пойдет по следу аромата... Когда любишь, надеешься... Потому и любишь.
- Дело было в поселке. Вышла после музыкалки, сели с подругой на лавку. А за спиной на гаражах тусила компания парней — стучали палками по железу каждый раз, когда мы открывали рот. Мы решили не терпеть и пошли разбираться. В итоге эти разборки превратились в любовь на 5,5 лет. Кто же знал, что стук по металлу — это такой вид романтического подката.
- Случилась у меня переписка на парте: я сидела за ней с утра, а загадочный «он» — на том же месте, но во вторую смену. Целый месяц мы оставляли друг другу романтичные послания. И вот однажды я прихожу, а на парте огромными красными буквами написано: «Романенко и Котов! После уроков отмываете парту!» Наша классная руководительница спалила переписку. Зато мы впервые увиделись вживую, пока вместе терли стол с мылом, а потом и начали встречаться.
Ох, я также переписывалась, только на курсах перед институтом, а когда встретились, оказалось, что там тоже девушка. Смеха было надолго 😂😂😂
«Мы познакомились, когда жена заканчивала школу. Прошло уже 13 лет»
- В 40 лет после всех любовных неудач решила пожить для себя. Пошла на курсы рисования, познакомилась там с мужчиной. Пригласил он как-то к себе в гости фильм посмотреть. Захожу к нему в комнату, смотрю на полку у зеркала и каменею — там стоит моя любимая детская игрушка! И тут как вспомню... Когда я была маленькой, у нас во дворе появился новый мальчик. Мы подружились, а перед моим переездом в другой район я отдала ему свою игрушку на прощание. Я-то давно забыла про это, а он бережно хранил мой подарок все эти годы! Верю, что сейчас у нас все получится.
- Моя первая влюбленность была в 1-м классе. Прямо с первого сентября началась. Вернулась я после первого дня школы и заявила, что мне понравился мальчик. Показала его маме на фото с линейки. А она вдруг говорит: «Так вы же вместе с ним уже почти 2 года в одну секцию ходите!» Вот что нарядная выглаженная одежда с парнями делает!
- Училась я в 4-м классе. И просто невероятно влюбилась в одиннадцатиклассника. Учились мы в разные смены, я иду в школу — он уже уходит. Ломала я голову — как бы почаще его видеть? И знаете, что я придумала? Я купила книгу по бисероплетению и наплела по урокам шикарные ожерелья. А потом пошла к директору показывать свое творчество с целью удивить и позволить мне вести уроки плетения у первоклашек. Чтобы приходить как можно раньше в школу и видеть любимку на переменах! Вы вообще осознаете, на что пошла одиннадцатилетняя девочка ради своей любви! Ради возможности просто видеть человека немного чаще! Я сама с себя балдею, честно.
Первый раз увидел ее в далёком 1977году,когда на первый звонок она пришла с моей будущей одноклассницей.оказалась ее младшей сестрой. Прошло 49 лет. Мы уже 10 лет вместе. Такова жизнь....
- В четвертом классе мы с другом Костей втюрились в одну и ту же девочку — милую отличницу Светочку. Пыжились перед ней, пытались ухаживать. Решили подкинуть письмо — к кому она подойдет, тот ей и нравится. И тут видим, как она с этим письмом идет не к нам, а к другому парню, Андрюхе. Заявила ему, чтобы больше он к ней так глупо не подкатывал, и вообще он — дурак. Все, мы поняли, что мы ей побоку и отстали, а вот с Андрюхой у нее завязалась дружба, которая выросла в любовь, а после в брак. И теперь у них две дочки.
А вот и еще несколько наших статей, полных теплой ностальгии: