17 душевных историй и фото о домах, стены которых насквозь пропитаны теплом и уютом
Есть особый шарм в старых домах, которые хранят воспоминания о жизни предыдущих владельцев. Счастливчики, которым повезло найти какие-то трогательные вещицы, оставшиеся от прежних жильцов, наверняка согласятся, что порой такие маленькие клады согревают не хуже связанных бабушкой шерстяных носочков.
- Мужу в наследство от деда досталась дача. Домик там маленький, старый, но муж решил привести в порядок. Начали с кухни. Муж снимает шкафчик со стены, а под ним какая-то дверца, прям как сейф. Когда открыли, я аж скакала до потолка от радости, потому что в нем лежала толстенная тетрадка с рецептами его бабушки, которая готовила покруче всех современных шеф-поваров. А там и советы по засолке овощей, и тонкости приготовления пышных булочек, вишневый пирог, который мой муж обожал в детстве... Только вот бабуля рецептами своими ни с кем делиться не хотела и когда ее не стало, муж долго сокрушался, что бабиного пирога больше не поест. Ну, ничего! Теперь благодаря этой находке, все мою стряпню нахваливать будут.
«Смотрите, что мы нашли, когда снимали старое покрытие с пола. Чувствую себя так, как будто вытянул счастливый билет!»
Какой принт классный, цирковой! Сейчас, мне кажется, ничего такого и не выпускают. Всё какое-то одинаковое и скучное. Понимаю радость людей, которые обнаруживают такие уникальные находки.
Купили с мужем двухкомнатный «бабушатник». Сама квартира, конечно, в плачевном состоянии, но зато район отменный! На ремонт пока денег нет, решили просто уборку сделать, чтобы все блестело. Лезу на антресоли, открываю и чуть челюсть не уронила: там стоит дорогущий французский набор чугунных кастрюль и сковородок. Посмотрели в интернете цену и муж аж присвистнул. Видно, что посуда новая, ни разу не была использована. Потом выяснили у соседки, которая дружила с хозяйкой нашей квартиры, что ее сын живет в Германии и он прислал ей этот набор. Она похвасталась им перед всеми подружками, а пользоваться не стала — жалко было. Ну, а я теперь счастливая, жарю картошку в сковородке, которая стоит половину моей зарплаты.
Небось Ле Крузет! Я только мечтать могу о такой красоте. Эта посуда реально стоит кучу денег, но и служит потом всю жизнь.
«Наш дом был построен в 1918 году. Недавно мы нашли на чердаке своеобразную капсулу времени, а в ней эти фотографии »
Пять лет назад ушла от мужа, моталась по съемным квартирам и наконец решилась на ипотеку. Купила однушку в старой хрущевке. До меня там бабулька жила, а ремонт делали еще в прошлом веке. Начала сдирать обои на кухне и покрылась мурашками — под ними была галерея, нарисованных прямо на стене картин с портретами юной, очень красивой девушки. Некоторые были просто набросками восковым мелком, а другие — расписаны красками. Позвонила внучке хозяйки, у которой покупала квартиру, расспросила. Я узнала, что когда ее бабушка с мужем въехали в эту квартиру, были совсем молодой парой и денег на хороший ремонт у них не было. Так дедушка, нарисовал портреты возлюбленной, чтобы ее порадовать, а спустя много лет, они поклеили обои поверх рисунков. Мне они так запали в душу, что я решила заморочиться и сохранить их. Сейчас ломаю голову, как покрасивее все оформить.
«Нашел обои под подвесным потолком в ванной... Думаю, что они примерно 30-х годов прошлого века. Мне они очень нравятся!»
- Мой парень помогал нашей общей подруге переезжать в новый дом. На чердаке они нашли запертый сундук. Искали ключ от него, но так и не нашли. Несколько месяцев спустя подруга совершенно случайно обнаружила тот самый ключ и сразу побежала открывать сундук. Внутри находилась большая коллекция разных вырезок и газет середины прошлого века. Я видела некоторые из них, и это совершенно сюрреалистично.
«Сначала я содрала некрасивый желтый ковролин, а под ним был замызганный серый, а под серым еще какой-то непонятный поролон... А потом я обнаружила это сокровище!»
Мой внутренний санитар уже бегает по потолку, как в мультике "фильм, фильм, фильм".
- Первое время после переезда в новый дом, мой кот где-то прятался. Выяснилось, что этот балбес нашел способ залезать под кухонный гарнитур и сидел там. Через несколько дней я заметила, что в доме загадочным образом появилось большое количество пыльных кошачьих игрушек. Видимо кот предыдущих владельцев прятал свои «сокровища» за кухонными шкафами, а мой пушистый сыщик не успокоился, пока не вытащил оттуда все игрушки.
«У нас есть старый дом, построенный в 1902 году. На одной из стен мы нашли прекрасную художественную роспись. Очень хотим сохранить ее»
- Снимаем обои. Нашли под ними надпись, которую оставил предыдущий владелец — пожилой мужчина, купивший этот дом в 1960 году, когда он был еще новым. Надпись гласила: «Мне уже 79 лет, и, наверное, я переклеиваю тут обои в последний раз. А вам, желаю удачи и всего хорошего! Генри».
«Нашел эти постеры в стенах родительского дома, который сейчас ремонтирую. Их вместе со старыми газетами использовали в качестве дополнительной теплоизоляции»
- На чердаке мы обнаружили огромную картину с изображением оленя на лугу в богатой раме. На чердак был только один вход и он был настолько маленьким, что вынести и занести эту картину туда было нереально. Получается, что предыдущие владельцы зачем-то повесили картину там, а затем сделали единственную дверь слишком маленькой, чтобы никто не мог ее оттуда достать. Само собой разумеется, мы не стали трогать эту картину. Решили, пусть люди, которые будут жить тут после нас, тоже на нее наткнутся.
«Только посмотрите какую красоту мы обнаружили! Это помещение было построено, как минимум в 1835 году. Сначала оно было жилым домом, а в 70-х тут открыли ресторанчик»
- Я переехал в квартиру к сестре моей бабушки, которой не стало два года назад. Там было много всякого хлама годов этак 60-х. Но самой крутой находкой стала старая камера и несколько видеокассет. А еще там был проектор, на котором можно было просматривать эти пленки. Было очень здорово увидеть на тех записях бабушку и других членов семьи в молодости.
«Эта кукла лежит в подвале старинного дома, который мы купили»
- Приехали на дачу, а там новые соседи. Они купили домик у милых бабульки и деда, которые всю жизнь на этой даче возились. Утром вышла в огород и вижу, как новые жильцы по-тихому что-то выносят из домика и ворчат. Выяснилось, что эти милые старички оставили им в подарок огромную кучу банок для консервации. Всех существующих размеров. Соседка сказала, что там 178 штук было. Они собирались приводить домик в порядок, и пришлось все эти стеклянные сокровища осторожно выносить во двор и не шуметь, чтобы звоном не разбудить весь кооператив.
Хорошо ещё, что банки были пустые, а не с консервированными огурцами, помидорами и прочими фруктами-овощами.
Комментарии
В целом люблю статьи про находки, но старый линолеум вызывает только желание чихнуть.
Из моих находок на чердаках: перчатки модниц 60 годов; статуя из гипса; новогодние маски 1 половины ХХ века.
Я у дедушке на чердаке нарыла книги времен детства мамы и её братьев и сестёр. Перечитала все. Кроме книг были ещё школьные тетрадки, дневники и открытки с блюдами узбекской кухни. Особенно мне понравился дневник младшего дядьки. Довольно - таки активный паренёк был.