17 душевных историй и фото о домах, стены которых насквозь пропитаны теплом и уютом

Пять лет назад ушла от мужа, моталась по съемным квартирам и наконец решилась на ипотеку. Купила однушку в старой хрущевке. До меня там бабулька жила, а ремонт делали еще в прошлом веке. Начала сдирать обои на кухне и покрылась мурашками — под ними была галерея, нарисованных прямо на стене картин с портретами юной, очень красивой девушки. Некоторые были просто набросками восковым мелком, а другие — расписаны красками. Позвонила внучке хозяйки, у которой покупала квартиру, расспросила. Я узнала, что когда ее бабушка с мужем въехали в эту квартиру, были совсем молодой парой и денег на хороший ремонт у них не было. Так дедушка, нарисовал портреты возлюбленной, чтобы ее порадовать, а спустя много лет, они поклеили обои поверх рисунков. Мне они так запали в душу, что я решила заморочиться и сохранить их. Сейчас ломаю голову, как покрасивее все оформить.