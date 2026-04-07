20 умничек, которые так уютно обустроили свое жилье, что аж повторить хочется

Наши герои так уютно и с душой обставляли свои квартиры, что невольно ловишь себя на мысли «хочу так же». Где-то выручила находчивость, где-то — чувство стиля, а иногда все решила лишь одна гениально простая деталь.

«Забабахала розовую кухню. Красила и расписывала все вручную»

Да это же два разных дома! © anaph0rs / Reddit

«Мне 21 год, и у меня наконец-то своя квартира! Горжусь. Я все еще занимаюсь обустройством»

«Я работаю торговым представителем по 10-15 часов в день, чтобы позволить себе все это. А еще мне иногда везет на распродажах имущества».

«Эти кустики жасмина приносят мне и моему малышу столько радости!»

«Наша милая студенческая квартирка для девушек. Думаю, нужно еще больше растений»

«Окна открыты, наконец-то весна!»

«Превратила эту комнату в библиотеку»

«Наша маленькая капсула времени»

Это вдохновляет вернуться к просмотру фильмов на физических носителях. © SnapesDrapes / Reddit

«Когда я устраивала вечеринку по случаю новоселья, подруга сказала, что моя квартира похожа на квартиру главной героини ситкома»

«Я писательница, мне 56. У меня муж-ученый, трое взрослых детей и две непослушные кошки. Наш дом хаотично обставлен вещами, купленными на блошинках»

«Я много лет мечтала о винтажной кухне, и наконец воплотила свои планы в жизнь!»

«Захотела переделать ванную и вдохновилась Лувром»

Откуда эта Мона Лиза? Мне срочно нужно! © DismalManufacturer31 / Reddit

«Разведен, но сохранил и заново обустроил свою квартиру»

«Плющ и глициния на потолке — искусственные, но все остальные растения живые! Это пристройка к дому»

«Переехала примерно 6 месяцев назад. Довольна прогрессом в обустройстве гостиной!»

«Моя недавно отремонтированная ванная»

«Впервые за 57 лет я осталась одна. Наконец-то у меня свой дом после долгих лет брака, детей и жизни с мужчинами. Он уютный, спокойный и тихий»

«Недавно я переделала свою кухню-столовую в кухню-гостиную»

«Мы с моей 68-летней мамой вместе отремонтировали ванную в ее доме»

«Моя карусельная лошадка в коридоре»