20 умничек, которые так уютно обустроили свое жилье, что аж повторить хочется
Наши герои так уютно и с душой обставляли свои квартиры, что невольно ловишь себя на мысли «хочу так же». Где-то выручила находчивость, где-то — чувство стиля, а иногда все решила лишь одна гениально простая деталь.
«Забабахала розовую кухню. Красила и расписывала все вручную»
- Да это же два разных дома! © anaph0rs / Reddit
«Мне 21 год, и у меня наконец-то своя квартира! Горжусь. Я все еще занимаюсь обустройством»
«Я работаю торговым представителем по 10-15 часов в день, чтобы позволить себе все это. А еще мне иногда везет на распродажах имущества».
- Обалдеть, ты из «Бриджертонов»? © poggiechamp / Reddit
«Эти кустики жасмина приносят мне и моему малышу столько радости!»
«Наша милая студенческая квартирка для девушек. Думаю, нужно еще больше растений»
«Окна открыты, наконец-то весна!»
С такими окнами и видом снаружи - даже странно пялиться в долбоящик)
«Превратила эту комнату в библиотеку»
«Наша маленькая капсула времени»
- Это вдохновляет вернуться к просмотру фильмов на физических носителях. © SnapesDrapes / Reddit
«Когда я устраивала вечеринку по случаю новоселья, подруга сказала, что моя квартира похожа на квартиру главной героини ситкома»
«Я писательница, мне 56. У меня муж-ученый, трое взрослых детей и две непослушные кошки. Наш дом хаотично обставлен вещами, купленными на блошинках»
«Я много лет мечтала о винтажной кухне, и наконец воплотила свои планы в жизнь!»
«Захотела переделать ванную и вдохновилась Лувром»
- Откуда эта Мона Лиза? Мне срочно нужно! © DismalManufacturer31 / Reddit
«Разведен, но сохранил и заново обустроил свою квартиру»
«Плющ и глициния на потолке — искусственные, но все остальные растения живые! Это пристройка к дому»
«Переехала примерно 6 месяцев назад. Довольна прогрессом в обустройстве гостиной!»
Ярко-пестро и заставлено... чтобы полить растения в углу - каждый раз надо отодвигать кресло 😟😵💫😣
Справа пластиковые стулья, как из кафетерия - вообще непонятно, зачем?
«Моя недавно отремонтированная ванная»
«Впервые за 57 лет я осталась одна. Наконец-то у меня свой дом после долгих лет брака, детей и жизни с мужчинами. Он уютный, спокойный и тихий»
Первый интерьер, в котором захотелось побывать.
Еще бы развернуть диван лицом к окну)
«Недавно я переделала свою кухню-столовую в кухню-гостиную»
«Мы с моей 68-летней мамой вместе отремонтировали ванную в ее доме»
«Моя карусельная лошадка в коридоре»
А где у этого коня свет?
Впрочем, можно ему под хвост пристроить светодиодную лампу, чтоб ночью осветить путь в кабинет уединения)
«С детства я мечтала о таком светильнике для своего дома, и честно говоря, не могу поверить, что мне это удалось».
Когда дом становится отражением характера, даже самые простые вещи начинают выглядеть по-особенному: