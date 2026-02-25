Не выбрасывай: 10 вещей из бабушкиных квартир, о которых сегодня мечтают коллекционеры

Такая посуда тоже до сих пор популярна благодаря своей долговечности и способности сохранять тепло. Многие хозяйки с удовольствием пользуются эмалированными кастрюлями, чайниками и кружками, которые служат им верой и правдой долгие годы.

У эмалированной посуды много преимуществ: она безопасна при отсутствии повреждений, так как не выделяет вредных веществ при нагревании, универсальна, поскольку подходит для всех видов плит, практична и долговечна. Если со временем эмаль немного потускнела, ее можно легко восстановить. Для этого достаточно прокипятить посуду в растворе соды и уксуса.