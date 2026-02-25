"она безопасна при отсутствии повреждений"
Не выбрасывай: 10 вещей из бабушкиных квартир, о которых сегодня мечтают коллекционеры
Когда-то эти вещи скромно стояли в сервантах и на антресолях, считаясь всего лишь «памятью о прошлом». Их не спешили выбрасывать — но и особой ценности в них никто не видел. Сегодня же именно за такими предметами с историей охотятся коллекционеры, дизайнеры и ценители винтажа, готовые платить внушительные суммы. Мы собрали яркие примеры настоящего антиквариата, которые внезапно обрели новую жизнь, высокую цену и по-настоящему почетный статус.
Авоська
Оказывается, что знаменитую авоську изобрели в Чехии, правда на Родине она не вызвала большого интереса. Но зато у нас она стала незаменимым атрибутом: легкая, прочная, помещается в карман и пригождается в любом месте. Спустя десятилетия авоська снова в центре внимания. Она стала надежной альтернативой пластиковым пакетам и защищает нашу планету от их вредного использования.
Эмалированная посуда
Такая посуда тоже до сих пор популярна благодаря своей долговечности и способности сохранять тепло. Многие хозяйки с удовольствием пользуются эмалированными кастрюлями, чайниками и кружками, которые служат им верой и правдой долгие годы.
У эмалированной посуды много преимуществ: она безопасна при отсутствии повреждений, так как не выделяет вредных веществ при нагревании, универсальна, поскольку подходит для всех видов плит, практична и долговечна. Если со временем эмаль немного потускнела, ее можно легко восстановить. Для этого достаточно прокипятить посуду в растворе соды и уксуса.
Музыкальный проигрыватель
У моего друга детства был подобный патефон. У нас было развлечение: ставили иглу не на начало, а на конец пластинки, и всё воспроизводилось задом наперёд. Особенно приводила нас в восторг песня про кукушку, где пели "Ку-ку", а у нас звучало "Ук-ук".
Музыка звучала из патефонов и граммофонов с начала XX века. Уже в 1933 году в Коломне открыли патефонный завод, где выпускали около 250 тысяч проигрывателей в год. Такие музыкальные новшества стояли почти в каждом доме. Сейчас же найти проигрыватель тех лет крайне сложно, и он считается раритетным.
Зато современные производители во многом ориентируются на старые модели патефонов, чтобы сохранить дух времени и сделать дизайн более элегантным. А любители винтажных вещей все чаще приобретают себе виниловые проигрыватели. Кстати, по данным на 2021 год спрос на виниловые пластинки вырос на 56%!
Часы с кукушкой
Вот уж не моё. Во-первых, не люблю тиканье часов, во-вторых, звон, писк или пение кукушки через определённые промежутки времени меня просто бесят. Причём, если бы живая кукушка такое делала, относилась бы спокойно. Каждый по-своему сходит с ума
Подобные часы начали производить еще лет 300 назад. Привычная форма — в виде деревянного домика с крышей — закрепилась в 19 веке, а до этого мастера пробовали даже имитировать крик петуха, прежде чем остановиться на кукушке.
За свою богатую историю часы с кукушкой пережили множество интерпретаций. Но не смотря на время, знаменитые «ходики» остаются символом уюта, спокойствия и домашнего тепла. А среди любителей антикварных вещей они ценятся на вес золота!
Самовар
Если пить горячий чай из таких бокальчиков армуду, то никогда не обожжёте рот, язык и губы.
Самовар, несомненно, был символом семейного уюта и тепла. Горячий чай, баранки с пылу с жару, которые, кстати, вешали на самовар не просто так, а для того, чтобы они оставались горячими. Спустя десятилетия о таком приспособлении для заваривания чая позабыли. Однако современная мода непредсказуема, и сегодня самовар снова приобретает популярность.
Помимо того, что самовар можно использовать для приготовления чая, его также применяют как элемент декора. А модели ручной работы стоят достаточно дорого и представляют особую ценность как антиквариат.
Дисковый телефон
Стационарный телефон был признаком статуса. Изначально он состоял из круглого диска для набора номера и телефонной трубки. Со временем «вертушки» появились в каждой квартире. Сперва соединение долго настраивалось для того, чтобы созвониться с родными. А звонок межгород согласовывался заранее, чтобы сама линия не была сильно занята.
Сегодняшний мир перешел на мобильную связь и мессенджеры. Но дисковый телефон может служить десятилетиями и до сих пор остается в почете!
Фарфоровая посуда
У нас бережно хранились две фарфоровые кофейные чашечки с блюдцами, доставшиеся нам от прабабушки. Настоящий китайский фарфор, лёгкие, как пушинки. Если брат их не разбил, и сейчас стоят в серванте у брата, в бывшей квартире наших родителей.
Когда-то фарфоровые изделия считались роскошью и украшали дома лишь состоятельных людей. В XX веке производство стало массовым — изящная посуда и фигурки появились почти в каждой семье. Удивительно, но многие из этих хрупких на вид предметов прекрасно пережили десятилетия и дошли до нас без сколов и трещин. В наши дни на винтажных маркетах можно отыскать целые сервизы, изящные статуэтки и расписные тарелки, которые снова ценятся за стиль и качество.
Столовые приборы из мельхиора
Мельхиор — это сплав меди и никеля. Столовые приборы из такого материала стоили достаточно дешево и пользовались большой популярностью. Обычно они украшены различными узорами. Спустя какое-то время приборы, конечно же, темнели, и их приходилось начищать до блеска. Сейчас же, на удивление, спрос на винтажные вилки и ложки стремительно возрос. И цена наборов может доходить до 20 тысяч. Стоит как крыло от самолета!
Урановая посуда
Изделия из уранового стекла имеют характерный зелено-желтый цвет за счет добавления оксидов урана. Эти предметы светятся под ультрафиолетом и даже могут регистрироваться счетчиком Гейгера. Посуда из данного материала красиво смотрится на витрине, но из-за возможного выделения элементов ее нельзя использовать для еды и в бытовых целях!
Сегодня урановое стекло почти не производят из-за особенностей состава. Оно чаще всего выступает, как арт-объект, а отдельные экземпляры стоят целое состояние!
Хрустальная посуда
Хрусталь всегда был признаком достатка и хорошего вкуса. В XX веке он стал доступнее, но при этом не утратил своей ценности. Помните, как наши бабушки доставали хрусталь только по праздникам, боясь его разбить? А ведь вопреки стереотипам, он прочнее стекла и намного реже разбивается. Сегодня, когда интерес к винтажу и традициям возрождается, хрустальная посуда снова в почете.
