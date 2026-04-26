15+ вещей, сделанных вручную, — и в каждой столько тепла, что хочется потрогать
У многих людей есть хобби, которые вызывают восхищенный вздох. Это и милая гусыня из войлока, и изумительный шарф, и лесной пейзаж, сделанный из старых досок от забора. Мастерство поражает!
И как же приятно смотреть на вещи, которые люди делают с любовью, вкладывая в них частицы своей души. Давайте посмотрим вместе!
Гусыня из войлока — ну как живая!
«Все тело выполнено методом игольчатого валяния, а лапки сделаны из проволоки и ткани. Надеюсь, этот маленький гусь принесет вам немного радости в этот весенний день».
«Связала себе личный „Бестиарий“. Я буду носить его каждый день!»
«Я сделала лес на своем сарае из старых досок от забора»
«А луна сделана из пенопласта, шпаклевки и краски».
Так вот ты какой, золотой ключик!
«Публикую это, потому что очень горжусь собой. Я давно хотел ключ с таким декоративным дизайном. Видел идею в интернете, но не нашел фирмы, которая бы делала подобное. Ну и решил сделать все сам. После нескольких этапов 3D-моделирования все получилось».
«Мой первый кардиган, связанный вручную. Он выполнен в технике вязания, которая называется Хёнсестрик»
Здорово!! Великолепно!! Мне очень нравится. Разные рукава и пуговицы - огонь!! Хочу такой!
«Я так довольна результатом! Из меня плохой фотограф, но мама уговорила меня сфотографировать и выложить в сеть. Надеюсь, вам понравится или вы оставите отзыв!»
Процесс создания красоты
«Для меня сам процесс так же важен, как и конечный результат. В создании изделия, бусинка за бусинкой, есть что-то действительно успокаивающее».
«Наконец-то закончила этот свитер для папы на его 60-летие! Сделать птиц было трудно, но я очень довольна тем, что вышло!»
Лягушка-кошелек для весеннего настроения
«Я вяжу крючком эти кошелечки в виде лягушек, и мне очень нравится, что каждая из них в итоге имеет свою индивидуальность. Разные цвета, разное настроение — словно крошечная команда лягушек со своими характерами».
«Чаша в форме кленового листа, вырезанная из орехового дерева»
«Работа заняла примерно 15-20 часов».
«Думаю, каждому нужен свитер с рыбами!»
«Узор называется „Королевский лосось“. С одной стороны, я люблю вязать двумя цветами, с другой стороны, это так сложно. Но результат, радость и гордость за проделанную работу того стоят».
Сложно поверить, что это ручная работа — так качественно сделано
Очень хорошо . Я давно хочу научиться делать обувь , но отсуствие помещения не позволяет..
«Я подружилась с несколькими морскими стеклышками»
«Кусочки морского стекла, проволока, бессвинцовый припой».
«Этот пейзаж я создал внутри баллончика с краской»
«Мне нравится превращать старые баллончики с краской в крошечные композиции. Эта небольшая композиция с лимонным деревом».
Мартовский кот
«Игрушка связана крючком, в лапах и хвосте проволока. Зверь невысокий, всего 15 см, но упитанный, обхват „талии“ 33 см».
«Не люблю шапки, связала чепчик на весну»
Чепчик немного...не гармонирует, на мой вкус . Мне он напоминает мою детскую пуховую шапочку. Возможно если б из другого материала, более гладкого, может типа фетра, чтоб как своего рода шляпка была ..
«Божечки, какая получилась прелесть! Чувствую себя самой модной леди на деревне».
- Так вот ты какая, Красная Шапочка! © TheXanter / Pikabu
Великолепная работа. Определённо у девушки хорошая фантазия и талант.
Получилось с огромным косяком, но уже переделывать не буду. Между делом связал следки из бабушкиного квадрата и чехол на наушники. Сейчас довяжу из остатков и будет перерыв