17 деревенских историй и фото, которые пахнут вишневым компотом и летом
Сельская жизнь так сильно отличается от городской, что в двух словах и не опишешь. Есть в ней такое особенное очарование, которое согревает душу даже в ненастный день. Журчание речки, поблескивающей на солнце, разношерстные голоса домашних животных, парное молочко и ягоды прямо с грядки... Лучшее место для того, чтобы отдохнуть от гудков машин, соседского ремонта и надоевшей суеты.
- Приехала к бабуле. После обеда сняла скатерть и пошла вытряхивать крошки в огород. Это увидела соседка и заявляет: «Вот видно, Танюшка, что ты городская. Кто ж в деревне так делает?» Я что-то буркнула в ответ. Через час слышу дикий шум, выбегаю, а там творится такое безобразие, что слов нет. Со всех сторон стали слетаться голуби, сороки и скворцы, которые сначала склевали крошки, а потом принялись за ягоды. Я давай их прогонять, а соседка ехидничала через забор: «Ну, что я тебе говорила!»
- Продала квартирку в городе, переехали вдвоем с 10-летним сыном в деревню. Живем счастливо, я треплюсь про нашу жизнь в соцсетях. Однажды стою на крылечке, пью кофеек, и вдруг понимаю, что в хозяйстве нужен мужчина. Галочку поставила, через пару дней смотрю — некий мужчина оставил какой-то комментарий, одобряющий жизнь в деревне. Заглянула на страницу к нему, а там ничего интересного. На обложке вообще какая-то хижина. Подумала, что он будет не против переехать. Ага. Дальше какое-то время я пишу посты, а он комментирует. Потом стали общаться уже в личке. Когда он ко мне переехал, то однажды сказал: «Ты знаешь, Ир, мне все это время казалось, что ты посты только для меня пишешь». А я не раскололась, что ему не казалось. 7 лет уже вместе.
«Я ожидаю двойняшек. Недавно узнала, что одна из наших коз тоже. По такому поводу я нарядила свою подружку для памятной фотосессии»
- Недавно к нам в деревню приехали новые соседи — молодая пара, по которым сразу видно, что они сельской жизни и не нюхали. Купили себе дом, и что-то там ковыряются. Выхожу как-то утром во двор и аж хрюкнула от смеха. Эти гаврики городские бегают по огороду и пытаются выгнать индюка, который забрался к ним на участок. Парень бегает за индюком с каким-то сачком, его женушка визжит, а сам индюк наматывает круги по огороду, вытаптывая клубнику и пытаясь найти дырку в заборе, через которую он сюда залез. Я сжалилась над ними, помогла выгнать наглеца и сказала, что надо бы сетку натянуть вдоль забора, если они не хотят в следующий раз нашествия кур или гусей, которые у нас тут все на свободном выгуле.
- Приезжаю в гости в деревню, гуляю по двору, прохожу мимо трактора и вижу какую-то интересную сумку, привязанную веревкой к спинке. Спрашиваю дядю:
— Что это за красота такая? Что вы в ней возите? Откуда она у вас?
Он усмехнулся и говорит:
— Нууу, какая красота? Сумка и сумка. У мамы из дома забрал.
Для понимания: моему дяде 80 лет, если эта сумка его мамы, значит сумка примерно 100—летняя. Дядя продолжает:
— Молоток вожу, плоскогубцы могу закинуть, такое, всякое, что для работы нужно.
Я начала ему объяснять, что это классная ретро-вещица, а он ее тут и в мороз, и в жару возит на тракторе. Дядя надо мной посмеялся и сказал, что если нравится, то могу забрать ее себе и гонять в городе со 100-летней сумкой.
«Моя младшая сестренка держит в руках здоровенную банку молока, которое она надоила у своей собственной коровы. Это была ее мечта, и она ее осуществила»
У кого-то мечта - изобрести лекарство от рака, а у кого-то - банка молока...
- В декабре прошлого года я купила заброшенный дом у сельсовета за базовую цену. В прошлую пятницу выкупила у соседей их домик. Теперь весь хутор (официально это называется деревней) принадлежит мне. Выходит, у меня теперь есть собственная деревня. Друзья соревнуются в предложениях какой статус мне присвоить: помещица, владычица морская или хозяйка медной горы. Но хочется какое-то наше родное название дать месту, например, фальварок. Какие еще варианты вы знаете, посоветуете?
Т.е. купила 2 дома и это уже прям купила весь хутор? Какой-то маленький был хуторок, всего-то два домика....
- В детстве гостил у бабушки в деревне, она готовила что-то вкусное на кухне и попросила меня помочь ей. Отправила на огород, сказала, чтобы принес ей мяту, мол, я точно пойму, где она, потому что пахнет классно. Я пришел туда, вырвал первую попавшуюся растюшку, понюхал, вроде нормально пахнет. Нарвал побольше и довольный принес бабушке. Она была в полном изумлении, ибо это была не мята, а молоденькая морковь, которая еще и созреть не успела. Плохой из меня помощник был, потому что больше бабушка меня ни о чем не просила.
«На этой неделе на нашей ферме произошло радостное пополнение — на свет появилась озорная малышка! Однажды утром я вышла покормить коровок сеном, а их там уже не две, а три»
- У нас есть своя ферма, и я как-то скинула фотки своих козочек в семейную группу, где куча наших родственников. Следом мама написала мне в личку, что лучше этого больше не делать. Я такая:
— В смысле? Почему?
А она выдает:
— Ну, чтобы никто не видел, что ты с двумя высшими образованиями коз пасешь.
- У моего брата крестьянское хозяйство. Ферма находится в живописном месте, у подножия Алтайских гор, с которых спускается речка. Выращивает скотину, разводит домашних птиц. Месяца 2 назад у него пропали овцы, которые паслись недалеко в горах. Брат весь день провел в поисках, прочесал горы вдоль и поперек, поиски не увенчались успехом. И вот, вчера мама сообщила, что спустя 50 дней, овцы нашлись. За это время они стали такими упитанными, а ягнята так выросли, что их совсем не узнать. В тех горах водятся и волки, и медведи. Как же им удалось не попасться хищникам в лапы, остается загадкой. Мы уже давно простились с ними, а они не только нашлись, но еще и прибавили в весе.
«Испек первую булку хлеба из зерна, которое вырастил у себя во дворе»
У нас в Краснодаре говорят "булка хлеба", батон это белый хлеб в форме батона, а булочки это булочки, то, что не хлеб.
- Когда жил в селе у бабули с дедом, никогда не просыпался по будильнику. Потому что будильником там были петухи, собаки, коты или корова. То один орет, то другой, а иногда все вместе, будто устроили сельский ансамбль. Однажды рано утром просыпаюсь от какого-то тяжелого дыхания. Не открывая глаз, думаю: «Опять пес пришел дышать мне в лицо». Но тут на щеке ощущаю что-то огромное, теплое и мокрое. Открываю глаза, а передо мной морда нашей коровы. А дело в том, что дед вечером забыл закрыть конюшню, и корова, не теряя времени, отправилась в свободное плавание по двору. Дверь в дом была приоткрыта, вот она и зашла посмотреть, чем тут люди занимаются. Спокойно погладил ее, пожелал доброго утра и отвел обратно. Но с тех пор просыпаться в селе стало еще интереснее: кто его знает, кто на этот раз придет будить?
- Работаю фотографом. Летом была очень сложная съемка в сельской местности. Снимал свадьбу. Больше 12 часов провел на ногах, руки под конец аж тряслись. Работал до часа ночи, потом уже собирался уезжать, но отец невесты не отпустил меня. Усадил за стол и давай угощать всем добром. В общем, усталость как рукой сняло! Танцевал, общался, веселился с остальными гостями до самого утра. И вот утро, рассвет, сидим мы у реки с новыми знакомыми, встречаем солнце. Видно, как люди идут на работу, рыбаки у реки собираются, птички поют, а воздух такой свежий и чистый. В такой атмосфере я осознал, что это был мой лучший рассвет, лучшая съемка, лучшая свадьба. Сейчас всерьез задумываюсь о том, чтобы приобрести небольшой участочек где-то в деревенской местности. Жизнь тут совсем другая, не передать словами.
«Захожу вчера в курятник, а там сидит какая-то кошка!»
- Я родилась и выросла в городе. После института вышла замуж за сельского парня, с которым вместе учились и жили с ним на съемных квартирах несколько лет, пока не решились переехать в село. Купили там дом, сделали ремонт, живем там уже много лет и мне нравится. Я такого счастья не испытывала в городе. Поняла, что суета — это не мое. Развожу цветы, у меня собака и три кота, я обожаю рано утром выйти во двор, просто радоваться природе и тишине. Никто из родных и друзей меня не понимают, мол, как можно из города уехать жить в деревню, ведь почти все делают наоборот. А я и сама от себя не ожидала, но уже никогда не уеду отсюда, потому что нашла свое счастье.
- Мой младший брат — это мой супергерой. Были с ним в деревне в августе, а я вообще не деревенская девушка, гостила у бабушки всего пару раз за 20 лет, еще и побаиваюсь всех животных... Сидели в беседке с братом, как вдруг мной заинтересовался гусь. Активно начал наступать, издавая громкие звуки и намеревался укусить за пяточку, но тут за меня вступился мой герой. Восьмилетний брат встал перед гусем и серьезно заявил ему: «А ну, отойди от моей любимой сестры! А то получишь!» И гусь его послушался! Наконец-то у меня в жизни появился настоящий мужчина, смелый и сильный!
А вот еще несколько светлых подборок о деревенской жизни, которые согревают душу, как кружка парного молока: