18 историй о женской солидарности, которые словно глоток ледяного лимонада в июньский зной

В те минуты, когда все идет не по плану, по крайней мере, точно не по твоему — именно чуткость незнакомки или вовремя проявленная женская солидарность становятся самым надежным убежищем. Поддержать молодую маму, успокоить попутчицу, выручить на сложной парковке или выдать справедливый щелчок по носу зарвавшемуся кавалеру — для таких поступков не нужны громкие слова. В этих бытовых, но таких душевных историях столько тепла от женщины к женщине, что после них хочется просто улыбнуться.