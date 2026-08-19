15 светлых комиксов о летних каникулах тогда и сейчас — с ароматом медовых слив и жаждой приключений

Лето — пора, когда особенно хочется наслаждаться каждым днем. Даже заботы становятся в радость, будь то работа на грядках или поиск места, где можно спокойно принять душ при очередном отключении горячей воды. Мы решили вспомнить, как мы проводили лето раньше, и сравнить с тем, что делаем сейчас. Свежий воздух после грибного дождя, ароматный арбуз, теплые бабушкины руки, расправляющие на тебе полотенце после купания в речке — сотни маленьких радостей тогда дарили нам настоящее счастье. Посмотрим, изменилось ли это со временем?

Тот особенный момент, когда родители протягивали заветную путевку в летний лагерь! У многих именно там и случался первый медляк. А теперь все чаще знакомятся в интернете

Летом в детстве даже обычные вещи казались самыми замечательными

На работе кто-то принес яблочки, я так понимаю из сада своего. И вот на вкус они как летом в детстве в деревне у бабушки были. Те самые яблочки... Ем и тепло на душе как-то даже. anlynxx

Время идет, а старые «правила» сменяются новыми. Но главное летом — побольше времени проводить на свежем воздухе и обязательно выбраться на ароматный шашлык

Котёнок по имени Кусь только что Наглядный пример весьма тонкой манипуляции! "Дорогая, какие такие шашлыки с подругой? Шашлыки ж явно магазинные, непонятно из чего сделаны, я ж не хочу, чтобы моя заенька отравилась... Так что СИДИ ДОМА!!!" Ответить

Время идет, а летний дождь все так же застает нас врасплох. Только вот теперь за собственную обувь переживаешь сам

Ad_locum только что Про кроссовки вспомнилось. Купила мне мама как-то кроссовки "Adidosi" (при внимательном прочтении оказалось что не Adidas) - я их проносил ровно неделю, а потом они развалились. Вот такое какчество было китайское). Ответить

Детство оставляет отпечаток на всю жизнь

В детстве летние каникулы я в основном проводил в лагерях и в деревне. Редкие дни — в городе. И деревенские периоды мне особенно запомнились тем, что вставая утром, чтобы сбегать в туалет, я всегда видел бабу Лиду, которая нам что-то готовила. Оладьи, блины, картошка, яичница и так далее. Всегда что-то кипело, жарилось и томилось. Я считаю, что моя семья тоже должна так просыпаться. Поэтому каждое утро я постоянно что-то варю, жарю или разогреваю. Сегодня, например, драники на крупной терке. immerfor Людмила только что Спихнули детей бабушке, мало у неё забот по дому -огороду, готовь на них целыми днями, стирай, убирай ... Ответить

Детей на каникулах невозможно было загнать домой, а сейчас они и сами не против уютно посидеть в теплой атмосфере

Ежегодное отключение горячей воды летом не обходит никого стороной, а как вы справляетесь с этим вопросом?

Котёнок по имени Кусь только что Вот! А то некоторые считают, что девушки в спортзал только поделать селфи ходят 🤣 Ответить

Так сладко узнавать в своих детях себя и вспоминать о собственных приключениях и открытиях

Сегодня в ручье увидели тритона. Дочка сначала, решила, что это аксолотль. Мне вспомнилось, как в детстве брат с друзьями в деревне летом ходил на пруд рыбачить. Готовили тесто для наживки — вся кухня при этом была в муке. Им было тогда лет по 11-12. Это так забавно смотрелось, как они шли на рыбалку с бамбуковыми удочками и бидонами. А на крючок часто попадались тритоны. elena_ivkina_

Многие до сих пор помнят вкус той самой газировки из детства. А сейчас, конечно, другие тренды и вкусняшки. Как вы, кстати, относитесь, например, к матче?

Паловая крабочка только что Тогда были "Воды лагидзе". Я обожала тархун Ответить

То, что для детей скучно, порой оказывается просто мечтой для взрослых

В детстве, до 6–7 класса, я летом помогал родственникам и сестре в столовой в санатории. Там часто отдыхали люди пенсионного возраста. Я тогда не понимал, как можно просто спать, гулять и ходить на грязевое лечение. Скучно же... Теперь сам хочу так отдохнуть. Как я их теперь понимаю! whyyenen

Раньше детей отправляли к бабушке в деревню — лопать пирожки и купаться в речке. А теперь стараются воспользоваться летним временем для образования

Котёнок по имени Кусь только что Эх, повезло тем, у кого была возможность в такую деревню поехать. У нас была дача, где я считалась полноценным работником 😩 Ответить

А ведь и правда существуют ароматы, которые моментально переносят в детство

Котёнок по имени Кусь только что Прямо интересно, чем в это в городе воздух может утром пахнуть по-другому? Ответить

Некоторые привычки остаются. Например, коротко стричься на лето — практично, удобно и стильно!

Котёнок по имени Кусь только что Обычно девушки / женщины стригутся, потому что надоел старый образ, захотелось попробовать что-то новое, трендовое и т.д. Лично я ни разу ни от одной не слышала: "Я подстриглась, потому что лето" Ответить

Детская наивность и искренность — одни из самых светлых качеств

Как-то летом в детстве я попросила бабушку купить сахарную вату мне и маме, которая ждала нас дома. Свою я съела, а мамину честно довезла до адресата, ни съев ни кусочка, хотя бабушка настаивала, что вата растает. В общем-то, очевидно, что до мамы доехала только палка. signoradidi Ad_locum только что Вата растает??? Никогда не было такой проблемы. Ответить

Летом по прежнему хочется как можно больше времени выделить на отдых и любимые занятия. Теперь мы стали взрослыми и можем сами распоряжаться своим временем

Мохнопопая егоза только что Ага. Многим после работы спать хочется постоянно, а часто и вместо работы. Ответить

В детстве не только аромат, но и вкус был другой. Это как с маминой едой — в любом возрасте ощущаешь себя по-настоящему дома

Котёнок по имени Кусь только что Ну вы, блин, сравнили клубнику со своего огорода с магазинной! И нечего на детские ощущения эту разницу сваливать Ответить

Как мнения меняются с годами. А ведь в детстве мы хотели поскорее вырасти и делать только то, что сами захотим

В детстве: я не хочу летом в деревню, я хочу остаться в городе и гулять с друзьями.

Я сейчас: отправьте меня в деревню, я буду гулять по полю, купаться в речке, помогать бабушке в огороде, есть ягоды, гладить котов, полоть картошку, собирать колорадских жуков и жарить шашлыки. ulia.mars Котёнок по имени Кусь только что Извините, а можно пункты "полоть картошку" и "собирать жуков" как-то убрать из этого списка? Ответить

Как там говорят? Первые 30 лет в детстве мужчины — самые трудные, да?

Котёнок по имени Кусь только что Ну хочет Света в коей-то веке почитать спокойно. Чё пристал??? На то он и отдых, чтобы делать то, что расслабляет Ответить

Способы охлаждения меняются. Сейчас трудно представить лето без кондиционера

Что-то, а против бабулиного слова не попрешь

Однажды в детстве летом в деревне, мы с другом и его бабушкой завтракали на кухне. По радио сообщили новость, что Nintendo выпустили новую 16-битную приставку, в палитре которой 65 тысяч цветов. Бабушка рассмеялась и сказала, что столько цветов не существует. Я спросил:

— Сколько же их существует?

— Ну, примерно 10.

— А как же оттенки?

— Ну, по три для каждого цвета.

Позже тем же днем я принес на кухню копну листьев, надерганных в саду, разложил на столе градиентом в несколько десятков оттенков зеленого: от пыльной полыни до салатовой мяты. Бабушка посмотрела и сказала:

— Отнеси-ка эти листики козам. xaokah Руконожка Ай-Ай только что У бабушки цветовая слепота, бывает) Ответить

Летний гардероб — отдельный повод для восторга. Яркие майки, шорты, платья, и, конечно, панамки. Ну и, разумеется, неравнодушные соседи, которые могут оценить и полюбоваться летними нарядами