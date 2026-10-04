15 мастеров по ремонту, у которых что ни объект — то история на годы вперед

У каждого мастера по ремонту, а также других специалистов, выезжающих на дом, есть своя любимая парочка баек. Про поломки, которые можно было починить одним щелчком пальца, а особенно про эксцентричных хозяев. Одни весь дом заставляют часами, другие все красят в розовый. А еще благодарные клиенты могут подарить подарок на день рождения или угостить ужином. Так что, отправляясь на очередной вызов, нужно быть готовым ко всему.