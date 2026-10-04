Тут Ой должна сказать и диспетчер или тот, кто раздает заявки мастерам. Первым делом надо было спросить у заказчика - а сами вы не отключали звук, возможно, случайно?
15 мастеров по ремонту, у которых что ни объект — то история на годы вперед
У каждого мастера по ремонту, а также других специалистов, выезжающих на дом, есть своя любимая парочка баек. Про поломки, которые можно было починить одним щелчком пальца, а особенно про эксцентричных хозяев. Одни весь дом заставляют часами, другие все красят в розовый. А еще благодарные клиенты могут подарить подарок на день рождения или угостить ужином. Так что, отправляясь на очередной вызов, нужно быть готовым ко всему.
- Обслуживаю домофоны. Поступила заявка: у людей уже неделю не работает звук на трубке. Ну, бывает, поехал разбираться. Прихожу. Дверь открывает хозяйка. И тут прямо на моих глазах у нее меняется выражение лица. «Ой», — говорит. И дальше смущенно объясняет, что дети случайно отключили звук на трубке, а она только сейчас это заметила.
- Как-то позвонила клиентка: нагревательная колонка не включается. Уточнил: «Батарейку правильно установили?» В ответ уверенное: «Ну конечно! Я ж не совсем ку-ку». Ладно, приезжаю. Открываю отсек, смотрю. Переставил батарейку с учетом полярности, колонка тут же заработала. Взял минималку и поехал на следующий вызов.
- Пришел как-то починить кран на кухне. И вдруг слышу из соседней комнаты лай. Я вздрогнул от неожиданности. Хозяйка говорит: «Не волнуйтесь, у меня нет собаки». А кто тогда лаял? Она улыбнулась и вынесла на руке большого серого попугая. Пока чинил, попугай цитировал какой-то сериал.
- Занимаюсь ремонтами больше 20 лет, и видел много разных чудесатых заказчиков. Короче, это было лето, и я запланировал на 3 ночи на Волгу с друзьями уехать, на рыбалку. А нужно делать тетю — кухню. Я сказал заказчице: «В первую очередь идите и ищите, кто будет делать кухонный гарнитур. От этого зависит расположение розеток и высота фартука». Ага, ага, покивала. Начали демонтаж, вынесли старую кухню, холодильник, пол демонтируем. А у меня рыбалка завтра. Ну, я Славика (напарника) оставляю, говорю, не балуйся, мол, я ушел. Буду через 3 дня. Возвращаюсь, а Славик какой-то не такой. Поехали на квартиру. Заходим — тетя с порога начинает орать. Оказалось, она за неделю так и не выбрала кухню! А от производителя кухни зависит высота кухонного фартука. И Славик стал делать стандартную высоту — 85 см. Я тете говорю:
— Вы кухню выбрали?
— Нет.
— Вы нам высоту дали?
— Нет. (Я смягчаю, конечно, она орет).
— Так чего вы хотите? Чтобы мы у вас месяц сидели, всю очередь из за вас двигали?
Оделись мы и ушли. Знакомые говорят, что она потом доделывала с другими ребятами, которые и сроки и деньги х2 сделали ей. А на фото я теще кухню делал.
"А нужно делать тетю — кухню" 🤦♀️ Так тетю делать или кухню? Ну, не смешно уже, когда такие ляпы в историях, которые никто не редактирует!
- Приезжаем с помощницей в один дом, снаружи он выглядел вполне уютно. Внутри — коробки с вещами буквально на каждом шагу. Моя помощница не удержалась и спросила хозяина: «Вы недавно переехали?» Тот помолчал пару секунд и смущенно ответил: «Мы здесь уже 10 лет живем». После этого я попросила помощницу больше никогда не задавать клиентам таких вопросов.
- Работал установщиком натяжных потолков и делал заказ у одинокой пенсионерки в хрущовке. Так вот, кто обращал внимание, как обводятся трубы отопления, тот видел, что за трубой есть разрез на полотне, как раз для того чтобы трубу эту аккуратно обойти. Бабуля неделю доказывала, что у соседки стоит натяжной потолок и такого разреза нет. Как не пытался ей объяснить, на примерах показывать — ни в какую. В итоге дождалась соседку с дачи, пошла посмотрела, пригласила приехать и молча отдала деньги за работу. Ни извинений, ничего.
- Работаю сантехником. Взял халтуру у соседки: у нее в санузле где-то капала вода из трубы. Предыдущий сантехник разводил руками. Я протечку нашел: оказалась под потолком. Не знаю как, но она прознала про мой день рождения и подарила торт — с короной и надписью: «Король протечек». Я человек с юмором и мне понравилось. А еще однажды до поздна задержался у заказчика, так они меня ужином накормили. Пахло так вкусно, что я не смог отказаться.
- Работал грузчиком. Приехали как-то в один дом, а там все розовое. Пол, стены, потолок, мебель, одежда и так далее. Кроме спальни, спальня была ярко-зеленого цвета.
- Нужно сделать клумбы, где-то снять землю, где-то, наоборот, подкинуть, разравнять. Я говорю, мол, с напарником сделаем за два дня. Договорились об оплате. Начинаем работу, приходит заказчища и говорит: «Мне не нравится как вы работаете, говорите по телефону, общаетесь между собой, а не уделяете время работе». Я такой: «Простите, но у нас сделка, за два мы делаем работу, а вы платите. А говорю ли я по телефону или нет, вас не касается». Она сказала, мол, тогда до свидания, мне не нужны те, кто меня не слушается. После нас ей три недели делали клумбы, три! Она в чате, где мы сидели, каждый день искала людей, 21 день. Из 42 человек ей никто не подходил.
- Я девушка и несколько лет работала в службе «муж на час». На сайте можно было выбрать мастера по фотографии, поэтому многие специально заказывали именно меня. Чаще всего звонили пожилые женщины, которым было неловко или страшновато приглашать домой незнакомого мужчину.
- У одного моего клиента дом был полон часов. Они были повсюду. На стене, на столе, на каминной полке, напольные часы, часы с кукушкой, даже маленькие карманные часы на прикроватной тумбочке. У этого человека были все виды тикающих часов, какие только можно себе представить. Ему было за 80, и он проводил дни, заводя и возясь с ними. Я никогда ничего подобного не видела, а повидала я очень много, ха-ха.
Тикающие часы! Мне одной штуки хватает, чтобы бессоницу обеспечить. А там фигова туча!
Чел просто любил пообщаться со своей кукушечкой. Или: у него кукушечка на месте) не знаю, как тут лучше скаламбурить
- Я — женщина-сантехник. Меня вызвала хозяйка квартиры. Как увидел меня ее муж, тут же заявил: «Я сам справлюсь». Жена усмехнулась, мол, ага, уже 3 дня сам справляешься. Я молча все починила. Муж протянул крупную купюру и смущенно попросил: «Скажите жене, что я вам подсказывал, а то засмеет!»
И?.. где "сдачи не надо"? Какая ей разница, какой купюрой ей заплатят, если точно по тарифу?
- Пришел на вызов: не работает стиралка. Захожу в квартиру, а хозяева — мой бывший одноклассник с женой. Причем раньше он относился ко мне свысока. А все потому, что я был троечником и ушел в ПТУ, а он высшее образование получил. Менеджером в банке работает. А про стиралку, он сначала сам пытался разобраться, но не смог. Как я понял, они с женой из-за этого еще и поругались. В общем, две минуты — стиралка ожила. Спрашивает: «Сколько?» Я спокойно говорю: «Пять тысяч». Он смотрит на меня, смотрит на жену и вид у него такой растерянный, куда только вся спесь делась. Я с улыбочкой ушел на следующий заказ.
С улыбочкой и деньгами.
А почему вид растерянный? Он не знал ДО заказа мастера, сколько стоят его услуги?
- Соседка по лестничной клетке преподает в вузе. А она знает, что я кладу плитку и попросила по-соседски сделать скидку. Ладно, согласился, сделал ей ванную. И вот, выхожу я из квартиры и вижу, как она спускается со своей подругой и вещает, что положила плитку сама! Мол, неужели она, преподаватель, интеллектуал, не смогла бы разобраться с такой ерундой сама. Ладно, думаю, попроси у меня еще что-то тебе сделать, цену задеру.
Умный мозг ещё вовсе не гарантирует, что руки из правильного места растут 🤣
- Меня знакомая попросила потестить мультиметром свет в ванной. Говорит уже неделю с настольной лампой моемся. Лампочку она сразу поменяла (купила новую в магазине), а свет по-прежнему не включается. Ну, я первым делом осмотрел старую лампочку и ту «новую из магазина». На обеих лампах нить была целой. Для проверки я выкрутил заранее рабочую лампочку из настольной лампы, вкрутил ее в ванной и вуаля — свет зажегся!
Неизвестно, почему накрылась старая лампочка, хотя нить в ней была целой. А новая лампочка из магазина была изначально неисправной. Электрик из ЖЭКа за этот ремонт просил от 3000 рублей.
Комментарии
"что ни объект — то история на годы вперед"? Это насколько крепкую психику нужно иметь, чтобы при такой эмоциональной нагрузке с ума не сойти? Я, конечно, понимаю, что заголовки ИИ сочиняет, но adme хоть пытаются вдумываться в эти "шедевры"