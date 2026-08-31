Видели подобное в Калининградской области. Там действительно ОЧЕНЬ много аистов, и они собираются вот такими группами. А в средней полосе - одна аистиная семья на деревню в лучшем случае
20 уютных снимков и историй из деревенских домов, где нас ждут теплая картошка из печи и приключения
Дом в деревне — это не просто стены. Это целый мир, который наполнен теплом наших бабушек и мудростью дедушек. Там дует свежий ветер и солнечные лучи уютно светят в окна. С годами дома обрастают современными пристройками и добрыми воспоминаниями. Кто-то старается обновить свое жилище или дачу — покрасить в яркий цвет дом и поставить забор. А кто-то изо всех сил сохраняет родной двор с колодцем, веранду с той самой занавеской и печь, из которой то и дело доносятся аппетитные ароматы.
Во многих деревнях гнездо аиста возле дома считалось доброй приметой — мол, люди здесь хорошие живут.
Признавайтесь, вы тоже радуетесь, наблюдая за тем, как прилетают аисты весной, а потом грустите, глядя на их прощальные вечеринки в конце лета? В деревне можно наблюдать за тем, как они строят свой дом, учат летать птенцов и устраивают в небе потрясающее шоу в августе. Наши бабушки даже отрывались от прополки огорода, чтобы полюбоваться этими птицами.
Даже переехав в город, мужчина с трепетом вспоминает деревенские будни и печку, которая согревала его дом
«Как ни странно, самое простое время для деревенского жителя — зима. Весь год главная задача — обеспечить все для хорошей зимовки. Дрова заготовить — отдельная песня, но это самый дешевый способ отопления. У меня в доме было две печи: в спальне — „голландка“, а на кухне — обычная. Именно в такой печке наши заботливые бабушки готовят самые вкусные пироги на свете. Ну или пиццу по-деревенски. А еще, как мне рассказывали, 50 лет назад на таких печах сооружали деревянные настилы, их называли „полати“, и спали на них».
Забор — очень важная часть уютной деревенской жизни
- Из тесной хрущевки перебрался в один из коттеджных поселков рядом с деревней. Дом обустроили, а вот забор решили ставить весной. Как говорится, смеркалось. Вечером раздался очень интенсивный стук в стекло одной из комнат первого этажа. Спустился посмотреть. Из окна на меня смотрит лысая голова с большими миндалевидными глазами. Какие мысли только в моей голове ни промелькнули. И тут слышу крик какой-то бабки на улице: «А ну пошел отсюда, окаянный!» И прогоняет от моего окна страуса! Страуса, Карл! Оказывается, теперь многие их выращивают.
Если раньше колодец в деревенском доме был необходимостью, то теперь он — один из главных атрибутов колорита. Глядишь на него и вспоминаешь свое детство: «Ща я огород полью и выйду»
Во многих деревнях колодец во дворе ценился почти так же, как стационарный телефон. Соседи обсуждали на лавочках, у кого все-таки вода вкуснее, и иногда ходили друг к другу с ведрами.
Не все обладатели деревенских домиков тут же меняют дизайн и делают ремонт. Только посмотрите на эту кухню — как в детство вернуться
На веранде обычно стояли плита, столик, трехлитровые банки ждали своего часа в дальнем шкафчике. Именно в эту комнатку первым делом заходили родственники, гости и любимая кошка с вопросом: «А что это вы тут делаете?» Дедушка садился на маленькую скамейку и стягивал сапоги, а бабушка накрывала полотенцем свежеиспеченный «праснак» — самый вкусный хлеб на свете. Вот такие детские воспоминания о веранде деревенского дома, наверное, сохранились у многих.
...и любимая кошка с вопросом: «А что это вы тут делаете?» - без комментариев
Мужчина купил старый дом в деревне и нашел на втором этаже необычную дверь. Возникло много вопросов о ее предназначении
Странные у людей были представления о комфорте - отгрохать кирпичный дом в два этажа, а удобства оставить на улице.
Чай, не баре)
«Наш друг Артем продавал дом своего деда в Кривоборье. Это место известно красивейшим изгибом Дона. Непосредственно граничащих соседей нет, электричество вроде от деревенской линии, удобства на улице. В доме было множество всяких прикольных штук, которые остались после хозяев. Но больше всего нас удивила странного размера дверь на втором этаже. Я люблю показывать фотографию этой двери и спрашивать людей, догадываются ли они о ее предназначении. Так вот... Дверь ведет в никуда! Открываешь, а там кирпичи. Скорее всего, предполагался выход на террасу, ведь дверь находится где-то над гаражом».
У каждого поколения свои дизайнерские вкусы
- Помню, как нам выделили участок в родной деревне недалеко от дома прадеда. Мы быстро построили маленький домик. Жилую комнату папа обил вагонкой, что тогда было модно, престижно и дорого. Так что гордости у родителей было по самое не могу. И вот приходят родственники на новоселье и прадедушка, причмокивая и деловито подпирая подбородок, выдал: «Ничего так дом, ничего. Стены вот сделали, да? Ну, обои поклеите — хорошо тогда будет, уютно». Уже через лет 30, когда деда не стало, мы начали обрывать обои в его доме. Семь слоев! Прям можно было проследить, как менялась мода на рисунки.
Женщине от бабушки и дедушки досталась эта развалюшка. Она мечтает приезжать сюда с дочкой на каникулы и вот так потихоньку наводит уют
«Сделали пристройку из плоского шифера. В ней я организовала душ. Прямо вот горячий, с канализацией и стиральной машинкой. Сразу решила покрасить все в яркий желтый цвет. Долго ходила по строительному магазину — все казалось блеклым, так что пришлось взять одну из самых дорогих красок. Покрывали все сами. Дочка помогала, конечно, — куда я без нее? Пришла к выводу, что по шиферу лучше красить валиком, а по доскам — кистью. Нужно еще парочку слоев нанести, и все будет хорошо. Внутри все потихоньку тоже отделываем. С OSB-панелями намучались, конечно. По традиции на стену повесила портреты хозяев дома — своей прабабушки Агриппины, которая здесь прожила почти всю свою жизнь».
Если твоя тетушка в теме и знает, где искать вдохновение, то ее дача может приобрести такой ретростиль. Будто в музее!
Дачи знаменитых людей частенько становятся музеями. Именно в них посетители черпают идеи для своих уютных деревенских домов. И вот у вас уже не веранда, а машина времени какая-то.
Занавески из деревенского дома бабушки, где ты проводил все детство, создают уютную атмосферу и пробуждают теплые воспоминания
«Фото с запахом, звуком и воспоминаниями. Недавно была у бабушки в деревне, жалко, ее уже несколько лет нет. Кажется, если подольше в сенцах постоять, она выйдет и станет что-то готовить на старой газовой плите, помешивая кривым ножиком, которому лет 50. А ты можешь на крылечке посидеть, пока ужин готовится. Или за водой к колодцу сходить. Спасибо обеим бабушкам и деду за то, что детство в деревне я вспоминаю как лучшее время!»
В этом доме выросло пять поколений, так что о сносе и речи быть не могло. Первое фото сделано в 1951 году, сразу после постройки, а второе — в 2019-м
Почему нельзя сделать с одного ракурса? Чтобы действительно можно было сравнить. По мне, так разные дома, хоть и похожие. Один бревенчатый, другой из теса (так, кажется, называется).
«Настоящее фамильное гнездо, где проживали и проживают люди 5 поколений. Поэтому, каким бы этот дом ни был, вопрос о его сносе не стоял никогда. Только модернизация и реконструкция. В 70-х на месте крыльца появилась веранда. И с тех пор в доме почти ничего не менялось, но время шло, менялись представления о комфорте, да и места всем уже не хватало. Так мы и решили расширить дом. Помогал отцу я и один наемный рабочий. Чем больше мы делали, тем больше мыслей появлялось. Ну а что? Ремонт — дело такое, никогда не заканчивается».
Ландшафтный дизайн в деревнях тоже особый. Под окном уютно сидят кусты пионов, георгин и хризантем. Кое-где виднеется космея, а бабушка каждый раз говорит, что эти цветы только место занимают
Цветники в деревнях всегда дарили нам теплые ароматы и яркие краски. Казалось, там растут десятки видов растений! Сперва ты просишь у бабушки букет тюльпанов, потом уезжаешь домой с охапкой пионов. Все это время в палисаднике колосится космея и календула. А ближе к 1 сентября появлялись роскошные астры и гладиолусы, которые мы гордо и несли в школу.
Старые дома иногда преподносят интересные сюрпризы
- Купили в деревне дом у милого дедули. Деревянный пол решили снять и сделать стяжку. Не успел муж пару досок поднять, как наш кот юркнул вниз и начал что-то царапать. Вытащили лохматого, а у него в лапах узелок из мешковины. Развернули и ахнули: там лежали грецкие орехи. Понятное дело, внутри они уже были несъедобны, но скорлупа сохранилась просто прекрасно. Муж стеснялся у деда этого спрашивать, мол, зачем? А я позвонила и узнала. Оказалось, еще бабка этого дедушки выкладывала зеленые орешки от мышей. Помогало оно или нет, неизвестно.
Прелесть деревенских домов в том, что они индивидуальны. Каждый хозяин хотел привнести в место своего проживания что-то особенное. Отец автора этого фото, например, увлекался резьбой
«Отец делал все на самодельном станке: стол и посередине пилка. Это все было в 2000-х, так что лобзика у него не было. А вот красить приходилось мне — как же эти завитки меня доставали».
Лестницы в частных домах сделать не так просто: то они слишком крутые, то материал не тот выбираешь
«Изготовил лестницу для дома в деревне. Очень гармонично смотрится натуральный цвет ясеня с белыми элементами».
Семейная пара купила 30-летний дом, чтобы превратить его в уютную дачу. А теперь это их постоянное место жительства
«Мы купили старый дом в 70 км от Санкт-Петербурга. Нас не остановило ни то, что выбирали мы зимой и осмотреть строение мешали сугробы, ни то, что вид у домика был уставший. Пока шел ремонт дачи, в нашей семье произошло пополнение — родилась дочь Эмилия. Мы недолго пожили на съемной квартире и в итоге решили жить в нашем доме, хоть и рассматривали его, как дачу. Плюсов было хоть отбавляй: чистый воздух, всегда свободное парковочное место возле дома, соседей нет, никто не топает сверху и не слушает громко музыку, нет шума машин, стоимость ЖКУ в 3-4 раза ниже, чем за городскую квартиру».
Многие выбирают старые домики в заброшенных деревнях и подальше от городской суеты
«Сдала в городе квартиру и сейчас нахожусь на стадии переезда в дом в замирающей деревне в тайге. Для начала решила, что до конца лета, а там буду смотреть по обстоятельствам. В доме имеется большая, действующая печка. Так что до холодов точно планирую там остаться».
Удивительно, насколько крепкими и надежными были печки у наших бабушек и дедушек
- Когда я был маленьким, то обожал спать на печке у бабушки в деревне. Это было приятно, тепло и атмосферно. Ощущения беззаботной жизни и приключений, которые ожидают меня впереди. Скучаю по тем временам. Прошлой осенью вернулся в деревню, чтобы одним глазом посмотреть, как там. Оказалось, что уже почти никто не живет в той деревне, лишь некоторые старики еще держатся. Многие участки заброшены, заросли борщевиком, дома рушатся. Дом, где жила моя бабушка, вовсе обвалился и зарос. Стены рухнули, а вот печка все еще стоит.
Девушка очень хотела приобрести уютный домик. Конечно, ее поддержала в этом бабуля. И вот как выглядит после небольшого благоустройства бытовка
«Желание купить дачу появилось еще два года назад. Без денег и почти с нулевым опытом. В тот момент меня не поддержал никто, кроме моей бабули. И вот каждый день я мониторила Авито и нашла этот уютный домик. Это фото после переделки бытовки».
Иногда деревенские дома приобретают историческую ценность
- Мой прадедушка был купцом. К 1927 году он построил большой двухэтажный дом. Когда деда не стало, вся семья старалась следить за домом из поколения в поколение. В середине 20 века дому даже присвоили титул и выдали табличку: «Здесь жил и работал купец Козлов И.И.»
От этих фотографий на душе становится тепло, а от историй хочется скорее поехать в деревеньку и насладиться тамошней атмосферой. Ну и выкопать картошку, наверное. Кстати, сейчас люди все чаще переезжают из города на свой собственный участок. А кто-то с удовольствием проводит там отпуск.