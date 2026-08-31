20 уютных снимков и историй из деревенских домов, где нас ждут теплая картошка из печи и приключения

«Настоящее фамильное гнездо, где проживали и проживают люди 5 поколений. Поэтому, каким бы этот дом ни был, вопрос о его сносе не стоял никогда. Только модернизация и реконструкция. В 70-х на месте крыльца появилась веранда. И с тех пор в доме почти ничего не менялось, но время шло, менялись представления о комфорте, да и места всем уже не хватало. Так мы и решили расширить дом. Помогал отцу я и один наемный рабочий. Чем больше мы делали, тем больше мыслей появлялось. Ну а что? Ремонт — дело такое, никогда не заканчивается».