15+ добрых историй о людях, чьи поступки поднимают настроение и приносят радость

Добро
31.08.2026
15+ добрых историй о людях, чьи поступки поднимают настроение и приносят радость

Наверняка у всех в жизни бывали такие дни, когда чужая помощь и доброта оказывались очень кстати. И какое же счастье, что иногда окружающих даже просить не нужно — они просто берут и помогают. Кто-то добавит денег, когда у тебя их вдруг не оказалось, кто-то отдаст свою мебель и вещи, а кто-то поможет отыскать дорогую сердцу игрушку из детства. И эти поступки зачастую становятся самыми запоминающимися моментами в жизни и поднимают настроение даже годы спустя.

  • Я хотела купить в съемное жилье в Питере два кресла б/у, но в отличном состоянии. Цена была бросовой — 2 тысячи рублей за одно. Приехали с ребенком (сынуля захотел со мной), а там мужик посмотрел на нас и заявил, что он продает квартиру срочно, так как разошлись с девушкой и он не хочет оставаться в этой квартире. А мы с сыном в то время сняли пустую квартир, в который из мебели был только кухонный гарнитура. Так этот мужчина предложил нам отдать все, что нравится: от новой кровати до посуды и постельного. Загрузил все вещи, которые мы выбрали, в свое авто и отвез нас, помог обратно все собрать: шкаф, кровать, прихожую и кресла. Мужика звали Юрий!
    Если он вдруг увидит это или просто кто-то знает его: Юрий со станции метро «Автово», только здоровья и счастья! Это помогло нам с ребенком, потому что я тогда тоже, будучи студенткой, рассталась с супругом. Всю жизнь вспоминаю его добрым словом! С благодарностью и чистым сердцем. Спасибо!
Маруся
только что

И все это он загрузил в свое авто??? Шкаф, кровать, прихожую и кресла???

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  • Мой папа — фермер. Я живу в городе, а он постоянно приезжает и затаривает мне холодильник мясом, курицей, свининой и прочим. Напротив моей квартиры живет семья пенсионеров. Я постоянно отдаю им половину мяса и думаю, что на сэкономленные деньги они купят себе то, о чем мечтают.
Natalya Doronina
только что

Лишь бы они потом не рассказали всем соседям, как вы их отравить пытались, чтоб их квартиру захапать...

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  • Наверное, во всех городах есть ряды бабуль и дедуль, сидящих с весны по осень и что-то продающих. Консервированные огурцы, свеклу, чеснок и всякое такое. Честно говоря, нечасто у них что-то покупаю, так как родственники меня и так снабжают всякими садовыми радостями. Разве что осенью пару раз брал опята и лисички.
    А тут вот у ТЦ, смотрю, стоит бабуля и продает вот такое вот милое. Она часто стоит, всегда по два-три букета держит в руках. Говорит, что все из сада, сама все оформляет. Я к цветам нейтрально отношусь, не фанат и дарить мне их некому дома. Но тут вот решил прикупить букетик. Ради творения добра. Поставил на холодильник. Всем тоже советую покупать — потом и на душе лучше будет.
© Pikabu
  • Однажды, примерно в 8–9 классе, я шла в школу по льду в ботильонах на каблуках. Не знаю, как мама отпустила меня в них. Там реально каждый шаг балансируешь, чтобы не упасть, и далеко не всегда успешно. По пути я встретила совершенно незнакомую женщину, которая ухватила меня под руку и помогла дойти, приговаривая, что на таких каблуках в такую погоду надо дома сидеть.
elenasergeevna2299
  • В классе втором-третьем заходил по дороге домой в забегаловку за пирожками, сдобой, пончиками — на что хватало мелочи, которую мне мама иногда выдавала. Молодой организм, есть хочется всегда.
    В очередной раз зайдя в эту забегаловку, увидел, что на продажу почти ничего не осталось, кроме пончиков. Я пробежался по своим карманам: мелочи не набиралось даже на один. Пересчитав еще раз свой капитал и пошарив в портфеле, получил неутешительный результат — сегодня без вкусняшек.
    Мое разочарование заметили мужики, стоявшие там же за одним из столов, и один из них подошел ко мне. Спросил, не хватает, что ли, и на что. Я ответил утвердительно и сказал про пончик. Мужик развернулся к своей компании и предложил мне помочь. Не знаю, по сколько они скинулись, но ушел я оттуда с целым пакетом этих самых пончиков. По дороге все не осилил, и еще дома потом с сестренкой уминали оставшиеся.
  • Почти 20 лет искала игрушку, которую потеряла в садике. Она была мне очень дорога. За все это время ни на каких досках объявлений в интернете ее не было. Конечно, со временем пришло отчаяние и смирение. Как найти то, что потерялось очень давно, если нигде этого нет? Ничего уже не сделаешь.
    И буквально недавно зашел разговор про эту игрушку, и мой мужчина предложил мне написать пост: может, кто поможет . Я написала. Конечно, некоторые посмеялись, но один мужчина откликнулся. Он прислал мне ссылку с сайта аукционов, где была та самая моя игрушка. Я сразу же связалась с человеком, который ее продавал.
    Прошло 5 дней, и я получила посылку. Я обняла этого крота и ревела. Может, для кого-то это детский сад, но для меня это даже словами не описать, как важно и дорого.
Leonid Abeshouse
только что

М.б. трудное расставание с дорогим детством успешно завершится и недополученная любовь наконец-то восполнится... 💓🫂❤️‍🩹

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© Bunny.s.Days / Pikabu
  • В детстве мы как-то поехали семьей в лес на пикник. Сидим у костра, обедаем, а из чащи к нам выходит такса, худая и облезлая. Мы ее покормили и стали собираться домой. Мы, дети, заикнулись, мол, возьмем собаку, но папа твердо отказал. Поехали в город, а такса бежит за машиной. Отец прибавил газу — бежит. Тогда он затормозил, схватил собаку и сунул в салон. Мы всю дорогу даже вздохнуть боялись — вдруг папа передумает. Бывших хозяев мы так и не нашли. Такса прожила у нас 15 лет, став идеальным питомцем и другом.
  • Помню, родители отправили в магазин, а на сдачу разрешили купить мороженое. Смотрю, стаканчик 3 рубля стоит — как раз сдача! Но продавщица сказала, что это ценник не от мороженого, а стаканчик стоил 4 рубля. И я от огорчения даже не прочла, что ж там 3 рубля стоило. Не успела даже, потому что мужчина за мной в очереди выложил рубль на прилавок, улыбнулся и сказал, мол, потом отдашь. Этому мужчине, где бы он ни был, до сих пор мысленно посылаю лучи добра.
    Сама тоже так делала. Работала, помню, в цветочном, а перед 8 Марта пришел мальчик. Мнет сторублевую купюру и просит розу. Дала ему самую красивую и упаковала. Выходило где-то 150 рублей — точно не помню. Но меня так умилила ситуация, что ничего не взяла. Я не обеднею, а мальчик обрадует маму!
  • Мне 16 лет, я впервые одна уехала в Китай на модельный контракт. В последний день я потратила все оставшиеся деньги на такси до аэропорта, а симка вдруг перестала работать. К Wi-Fi тоже подключиться не могу. Подхожу к стойке регистрации и узнаю, что агентство купило мне обратный билет без багажа. А у меня огромный чемодан.
    Позвонить родителям не могу. Написать агенту не могу. Мне 16, я одна в аэропорту Шанхая и вообще не понимаю, что делать. Отхожу от стойки, сажусь на пол в расстроенных чувствах и вдруг слышу, как кто-то зовет меня по имени. Поднимаю голову и вижу знакомого моих родителей, который случайно оказался в Китае, случайно улетает из Шанхая именно сегодня, случайно летит тем же рейсом, что и я. И летит бизнес-классом, поэтому у него есть бесплатное место для багажа. Он забрал мой чемодан, зарегистрировал его на себя.
bywebbb
Наталья
только что

Так контракт не был подписан, или так мало заплатили, что хватило на поездку в такси?

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«Я люблю вязать крючком, поэтому в прошлом году я решила связать шапки и шарфы, которые отдала в местный приют»

  • Закончили вчера объект с напарником. Ну как объект — объектик. Выложили кафелем санузел в квартире. Хозяина при приемке не было, жена его не особо смотрела, рассчиталась и проводила нас. Сегодня с утра звонит хозяин, говорит: «Приезжай, посмотри на свою работу». Бросает трубку.
    Приезжаю, заказчик говорит:
    — Смотри, ничего не замечаешь?
    — Нет, — говорю. А он такой:
    — А я вижу, что работа сделана на совесть и качественно. Вот тебе еще 5000 рублей сверху и конфеты.
  • Я всегда ездила на рыбалку с папой. Мы часто поднимались в четыре утра и на мотороллере «Муравей» ехали на Иртыш. Тогда был июнь, мне лет десять — не больше. Места довольно пологие, часто при разливе, особенно весной, появлялись заводи. А когда вода отступала, оставались огромные лужи или пруды. Вот в таком пруду под сенью деревьев я обнаружила несколько рыбешек. Ловить удочкой мне стало их жаль, и я решила их спасти. Кругом, как обычно, валялись всякие палки, ветки, дощечки от костров. Из одной такой дощечки папа мне быстро выстругал маленькую лопатку.
    И я начала копать траншею. До воды было метров пятнадцать. Но тогда казалось, что под сотню. Я долго рыла землю в направлении реки. Но вода из пруда постоянно замывала проток. Я стала копать по направлению к пруду. Вода пошла! Сначала тонкой струйкой, снова замывая проток, затем все больше и больше. Потом так промыло, что вода с шумом начала переливаться в Иртыш! Я бегала по пруду, сгоняя рыб в сторону потока, местами подкапывая песок. Я спасла всю рыбу! Столько радости у меня было. И лопатку эту я потом долго возила с собой на рыбалку, пока где-то не потеряла.
  • Я влюбилась в своего парня (уже жениха) не тогда, когда он отправил мне огромный букет любимых кустовых роз, еще даже не увидев меня вживую. А влюбилась я в тот момент, когда во время нашего общения заметила у него на видео домашние помидоры и просто сказала, что они самые вкусные и мои любимые. Это была всего лишь случайная фраза, просто рандомный факт о себе.
    Но каково было мое удивление, когда уже через час он попросил меня выйти на пять минут и привез мне два пакета этих самых домашних, любимых помидоров. Передал их и уехал к себе на работу в другой город. А ведь я даже не просила — он просто услышал и запомнил.
sshakarovaa
  • Однажды соседи по подъезду потеряли кошку — сбежала на старости лет изучать мир за дверью. Написали в домовом чате, по камерам пытались отследить маршрут убежавшей, но тщетно. Три дня хозяева грустили, пока я не попросила свою собаку поискать кошку: «Аля, надо кису найти, дома все грустят». Так-то у меня совсем не поисковая и не служебная хаски, но тем не менее кошку она нашла — все мимо ходили, и никто не сообразил, что надо под лестницу заглянуть. Спустя время, зимой, так же была найдена еще одна потеряшка: я опять объяснила собаке, что делать, — и вуаля! Теперь моя хаски — звезда всего дома.
Обо всем моем / Dzen
  • У меня овчарка. Он в солидном возрасте, двенадцатый год, парень скромный, добрый, рос с детьми и котятами. Отдыхала летом пару недель на даче с ним, гуляли постоянно. Местные дети сначала издалека наблюдали, потом подходили с просьбой погладить, а потом и вовсе ко мне на участок постучались. Увидели, что я малину собираю, и спросили, мол: «А можно мы с вашим Сэтом погуляем, нам скучно?»
    Не вопрос, заходите на участок. Вот вам плошки — собирайте себе малину, вот вам собака — играйте на участке, за забор — ни шагу. Ну, они потом еще приходили несколько раз, пока я не уехала. Малины уродилось навалом, а так хоть совесть чиста, что малина не пропала, а съедена. И псу приятно, что с ним поиграли.
  • На время учебы снимали комнатенку на троих девчонок в городе Рузе, приходили с лекций и садились делать уроки. Ничего не готовили, в обед приносили в училище жареные пирожки и какао. Вот и вся еда. Так наша хозяйка жарила картошку, ставила тарелку капусты и звала: «Девки, идите есть!» Благодарна до сих пор бабуле.
Надежда Иванова / Dzen
  • Отдавала старый сервант, который от бабули еще остался. Классный, выглядел от старости плохо. Приехали за ним зрелая пара, забрали под реставрацию. Проходит неделя — стук в дверь. Открыла и вижу опять их. Женщина вся в мыле, рядом ее муж. Вдруг она протараторила, что хочет мне вернуть покупку. Я обалдела, даже ответить ничего не успела. А она: «Вы так тепло о своей бабушке рассказали, что мы отремонтировали и решили вам обратно вернуть, память все-таки». Муж съездил с ними в итоге, привез обратно, занесли. Как я была рада — не описать. Он выглядел теперь снова как раньше, сразу воспоминания нахлынули, как я тайком от бабули оттуда конфеты в детстве таскала. Я пыталась отблагодарить этих благотворителей-реставраторов, но они наотрез отказались. Согласились только на чай зайти.
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Михаил Бархударов
только что

очевидно при реставрации нашли ценности, но совесть замучила, решили вернуть сервант, профукала ты бабушкино наследство...

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  • У нас рядом с работой была кондитерская, и я часто туда заходила днем за пирожным на обед, а вечером — только если на работе задерживалась, чтобы чем-то перекусить. И вот однажды пришлось задержаться до позднего вечера. Стою в очереди за пирогом, а у них там уже вечерние скидки. Какая-то бабушка попросила самый простой пирожок с картошкой, а ей положили еще пару сладких и сосиску в тесте — как постоянному покупателю. Я так поняла, что она регулярно сюда ходит и ей всегда делают такой сюрприз. Это было очень приятно.
  • Потеряла в парке золотой браслет — подарок мужа. Ползаю по газону, причитаю. Ко мне подходит какой-то дед с огромным черным пакетом. Спрашивает что случилось. Я рассказала, он кивнул и тут вижу — ведет еще одного деда. А тот в руках тащит огромный профессиональный металлоискатель! Оказывается, они местные поисковики-любители. За пять минут выудили мой браслет из густой травы!
ADME
Михаил Бархударов
только что

опасно связываться с местными поисковиками-грабителями, тем более старыми, будь осторожна, береги себя...

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  • Мы однажды отдыхали в Сочи, зашли в магазин морепродуктов. Цены там ого-го какие. Сынок долго болтал с молоденькой продавщицей, обещал, что, когда вырастет, разбогатеет и обязательно купит у нее огромного камчатского краба. Мы с дочкой вышли из магазина, и вдруг сынуля догоняет нас с пакетом. Девушка просто взяла и подарила ему краба — мы потом ели его на закате у моря. Никогда не забуду это счастливое время и этот жест доброты.
ver25051985 / Dzen

Добро всегда ходит по кругу, и мы искренне верим: возможно, вдохновившись этими историями, уже завтра вы сами станете главным героем чьего-то рассказа о том, как сделали кого-то счастливее.

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