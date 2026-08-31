15+ добрых историй о людях, чьи поступки поднимают настроение и приносят радость
Наверняка у всех в жизни бывали такие дни, когда чужая помощь и доброта оказывались очень кстати. И какое же счастье, что иногда окружающих даже просить не нужно — они просто берут и помогают. Кто-то добавит денег, когда у тебя их вдруг не оказалось, кто-то отдаст свою мебель и вещи, а кто-то поможет отыскать дорогую сердцу игрушку из детства. И эти поступки зачастую становятся самыми запоминающимися моментами в жизни и поднимают настроение даже годы спустя.
- Я хотела купить в съемное жилье в Питере два кресла б/у, но в отличном состоянии. Цена была бросовой — 2 тысячи рублей за одно. Приехали с ребенком (сынуля захотел со мной), а там мужик посмотрел на нас и заявил, что он продает квартиру срочно, так как разошлись с девушкой и он не хочет оставаться в этой квартире. А мы с сыном в то время сняли пустую квартир, в который из мебели был только кухонный гарнитура. Так этот мужчина предложил нам отдать все, что нравится: от новой кровати до посуды и постельного. Загрузил все вещи, которые мы выбрали, в свое авто и отвез нас, помог обратно все собрать: шкаф, кровать, прихожую и кресла. Мужика звали Юрий!
Если он вдруг увидит это или просто кто-то знает его: Юрий со станции метро «Автово», только здоровья и счастья! Это помогло нам с ребенком, потому что я тогда тоже, будучи студенткой, рассталась с супругом. Всю жизнь вспоминаю его добрым словом! С благодарностью и чистым сердцем. Спасибо!
- Мой папа — фермер. Я живу в городе, а он постоянно приезжает и затаривает мне холодильник мясом, курицей, свининой и прочим. Напротив моей квартиры живет семья пенсионеров. Я постоянно отдаю им половину мяса и думаю, что на сэкономленные деньги они купят себе то, о чем мечтают.
Лишь бы они потом не рассказали всем соседям, как вы их отравить пытались, чтоб их квартиру захапать...
- Наверное, во всех городах есть ряды бабуль и дедуль, сидящих с весны по осень и что-то продающих. Консервированные огурцы, свеклу, чеснок и всякое такое. Честно говоря, нечасто у них что-то покупаю, так как родственники меня и так снабжают всякими садовыми радостями. Разве что осенью пару раз брал опята и лисички.
А тут вот у ТЦ, смотрю, стоит бабуля и продает вот такое вот милое. Она часто стоит, всегда по два-три букета держит в руках. Говорит, что все из сада, сама все оформляет. Я к цветам нейтрально отношусь, не фанат и дарить мне их некому дома. Но тут вот решил прикупить букетик. Ради творения добра. Поставил на холодильник. Всем тоже советую покупать — потом и на душе лучше будет.
- Однажды, примерно в 8–9 классе, я шла в школу по льду в ботильонах на каблуках. Не знаю, как мама отпустила меня в них. Там реально каждый шаг балансируешь, чтобы не упасть, и далеко не всегда успешно. По пути я встретила совершенно незнакомую женщину, которая ухватила меня под руку и помогла дойти, приговаривая, что на таких каблуках в такую погоду надо дома сидеть.
- В классе втором-третьем заходил по дороге домой в забегаловку за пирожками, сдобой, пончиками — на что хватало мелочи, которую мне мама иногда выдавала. Молодой организм, есть хочется всегда.
В очередной раз зайдя в эту забегаловку, увидел, что на продажу почти ничего не осталось, кроме пончиков. Я пробежался по своим карманам: мелочи не набиралось даже на один. Пересчитав еще раз свой капитал и пошарив в портфеле, получил неутешительный результат — сегодня без вкусняшек.
Мое разочарование заметили мужики, стоявшие там же за одним из столов, и один из них подошел ко мне. Спросил, не хватает, что ли, и на что. Я ответил утвердительно и сказал про пончик. Мужик развернулся к своей компании и предложил мне помочь. Не знаю, по сколько они скинулись, но ушел я оттуда с целым пакетом этих самых пончиков. По дороге все не осилил, и еще дома потом с сестренкой уминали оставшиеся.
- Почти 20 лет искала игрушку, которую потеряла в садике. Она была мне очень дорога. За все это время ни на каких досках объявлений в интернете ее не было. Конечно, со временем пришло отчаяние и смирение. Как найти то, что потерялось очень давно, если нигде этого нет? Ничего уже не сделаешь.
И буквально недавно зашел разговор про эту игрушку, и мой мужчина предложил мне написать пост: может, кто поможет . Я написала. Конечно, некоторые посмеялись, но один мужчина откликнулся. Он прислал мне ссылку с сайта аукционов, где была та самая моя игрушка. Я сразу же связалась с человеком, который ее продавал.
Прошло 5 дней, и я получила посылку. Я обняла этого крота и ревела. Может, для кого-то это детский сад, но для меня это даже словами не описать, как важно и дорого.
М.б. трудное расставание с дорогим детством успешно завершится и недополученная любовь наконец-то восполнится... 💓🫂❤️🩹
- В детстве мы как-то поехали семьей в лес на пикник. Сидим у костра, обедаем, а из чащи к нам выходит такса, худая и облезлая. Мы ее покормили и стали собираться домой. Мы, дети, заикнулись, мол, возьмем собаку, но папа твердо отказал. Поехали в город, а такса бежит за машиной. Отец прибавил газу — бежит. Тогда он затормозил, схватил собаку и сунул в салон. Мы всю дорогу даже вздохнуть боялись — вдруг папа передумает. Бывших хозяев мы так и не нашли. Такса прожила у нас 15 лет, став идеальным питомцем и другом.
- Помню, родители отправили в магазин, а на сдачу разрешили купить мороженое. Смотрю, стаканчик 3 рубля стоит — как раз сдача! Но продавщица сказала, что это ценник не от мороженого, а стаканчик стоил 4 рубля. И я от огорчения даже не прочла, что ж там 3 рубля стоило. Не успела даже, потому что мужчина за мной в очереди выложил рубль на прилавок, улыбнулся и сказал, мол, потом отдашь. Этому мужчине, где бы он ни был, до сих пор мысленно посылаю лучи добра.
Сама тоже так делала. Работала, помню, в цветочном, а перед 8 Марта пришел мальчик. Мнет сторублевую купюру и просит розу. Дала ему самую красивую и упаковала. Выходило где-то 150 рублей — точно не помню. Но меня так умилила ситуация, что ничего не взяла. Я не обеднею, а мальчик обрадует маму!
- Мне 16 лет, я впервые одна уехала в Китай на модельный контракт. В последний день я потратила все оставшиеся деньги на такси до аэропорта, а симка вдруг перестала работать. К Wi-Fi тоже подключиться не могу. Подхожу к стойке регистрации и узнаю, что агентство купило мне обратный билет без багажа. А у меня огромный чемодан.
Позвонить родителям не могу. Написать агенту не могу. Мне 16, я одна в аэропорту Шанхая и вообще не понимаю, что делать. Отхожу от стойки, сажусь на пол в расстроенных чувствах и вдруг слышу, как кто-то зовет меня по имени. Поднимаю голову и вижу знакомого моих родителей, который случайно оказался в Китае, случайно улетает из Шанхая именно сегодня, случайно летит тем же рейсом, что и я. И летит бизнес-классом, поэтому у него есть бесплатное место для багажа. Он забрал мой чемодан, зарегистрировал его на себя.
Так контракт не был подписан, или так мало заплатили, что хватило на поездку в такси?
«Я люблю вязать крючком, поэтому в прошлом году я решила связать шапки и шарфы, которые отдала в местный приют»
- Закончили вчера объект с напарником. Ну как объект — объектик. Выложили кафелем санузел в квартире. Хозяина при приемке не было, жена его не особо смотрела, рассчиталась и проводила нас. Сегодня с утра звонит хозяин, говорит: «Приезжай, посмотри на свою работу». Бросает трубку.
Приезжаю, заказчик говорит:
— Смотри, ничего не замечаешь?
— Нет, — говорю. А он такой:
— А я вижу, что работа сделана на совесть и качественно. Вот тебе еще 5000 рублей сверху и конфеты.
- Я всегда ездила на рыбалку с папой. Мы часто поднимались в четыре утра и на мотороллере «Муравей» ехали на Иртыш. Тогда был июнь, мне лет десять — не больше. Места довольно пологие, часто при разливе, особенно весной, появлялись заводи. А когда вода отступала, оставались огромные лужи или пруды. Вот в таком пруду под сенью деревьев я обнаружила несколько рыбешек. Ловить удочкой мне стало их жаль, и я решила их спасти. Кругом, как обычно, валялись всякие палки, ветки, дощечки от костров. Из одной такой дощечки папа мне быстро выстругал маленькую лопатку.
И я начала копать траншею. До воды было метров пятнадцать. Но тогда казалось, что под сотню. Я долго рыла землю в направлении реки. Но вода из пруда постоянно замывала проток. Я стала копать по направлению к пруду. Вода пошла! Сначала тонкой струйкой, снова замывая проток, затем все больше и больше. Потом так промыло, что вода с шумом начала переливаться в Иртыш! Я бегала по пруду, сгоняя рыб в сторону потока, местами подкапывая песок. Я спасла всю рыбу! Столько радости у меня было. И лопатку эту я потом долго возила с собой на рыбалку, пока где-то не потеряла.
- Я влюбилась в своего парня (уже жениха) не тогда, когда он отправил мне огромный букет любимых кустовых роз, еще даже не увидев меня вживую. А влюбилась я в тот момент, когда во время нашего общения заметила у него на видео домашние помидоры и просто сказала, что они самые вкусные и мои любимые. Это была всего лишь случайная фраза, просто рандомный факт о себе.
Но каково было мое удивление, когда уже через час он попросил меня выйти на пять минут и привез мне два пакета этих самых домашних, любимых помидоров. Передал их и уехал к себе на работу в другой город. А ведь я даже не просила — он просто услышал и запомнил.
- Однажды соседи по подъезду потеряли кошку — сбежала на старости лет изучать мир за дверью. Написали в домовом чате, по камерам пытались отследить маршрут убежавшей, но тщетно. Три дня хозяева грустили, пока я не попросила свою собаку поискать кошку: «Аля, надо кису найти, дома все грустят». Так-то у меня совсем не поисковая и не служебная хаски, но тем не менее кошку она нашла — все мимо ходили, и никто не сообразил, что надо под лестницу заглянуть. Спустя время, зимой, так же была найдена еще одна потеряшка: я опять объяснила собаке, что делать, — и вуаля! Теперь моя хаски — звезда всего дома.
- У меня овчарка. Он в солидном возрасте, двенадцатый год, парень скромный, добрый, рос с детьми и котятами. Отдыхала летом пару недель на даче с ним, гуляли постоянно. Местные дети сначала издалека наблюдали, потом подходили с просьбой погладить, а потом и вовсе ко мне на участок постучались. Увидели, что я малину собираю, и спросили, мол: «А можно мы с вашим Сэтом погуляем, нам скучно?»
Не вопрос, заходите на участок. Вот вам плошки — собирайте себе малину, вот вам собака — играйте на участке, за забор — ни шагу. Ну, они потом еще приходили несколько раз, пока я не уехала. Малины уродилось навалом, а так хоть совесть чиста, что малина не пропала, а съедена. И псу приятно, что с ним поиграли.
- На время учебы снимали комнатенку на троих девчонок в городе Рузе, приходили с лекций и садились делать уроки. Ничего не готовили, в обед приносили в училище жареные пирожки и какао. Вот и вся еда. Так наша хозяйка жарила картошку, ставила тарелку капусты и звала: «Девки, идите есть!» Благодарна до сих пор бабуле.
- Отдавала старый сервант, который от бабули еще остался. Классный, выглядел от старости плохо. Приехали за ним зрелая пара, забрали под реставрацию. Проходит неделя — стук в дверь. Открыла и вижу опять их. Женщина вся в мыле, рядом ее муж. Вдруг она протараторила, что хочет мне вернуть покупку. Я обалдела, даже ответить ничего не успела. А она: «Вы так тепло о своей бабушке рассказали, что мы отремонтировали и решили вам обратно вернуть, память все-таки». Муж съездил с ними в итоге, привез обратно, занесли. Как я была рада — не описать. Он выглядел теперь снова как раньше, сразу воспоминания нахлынули, как я тайком от бабули оттуда конфеты в детстве таскала. Я пыталась отблагодарить этих благотворителей-реставраторов, но они наотрез отказались. Согласились только на чай зайти.
очевидно при реставрации нашли ценности, но совесть замучила, решили вернуть сервант, профукала ты бабушкино наследство...
- У нас рядом с работой была кондитерская, и я часто туда заходила днем за пирожным на обед, а вечером — только если на работе задерживалась, чтобы чем-то перекусить. И вот однажды пришлось задержаться до позднего вечера. Стою в очереди за пирогом, а у них там уже вечерние скидки. Какая-то бабушка попросила самый простой пирожок с картошкой, а ей положили еще пару сладких и сосиску в тесте — как постоянному покупателю. Я так поняла, что она регулярно сюда ходит и ей всегда делают такой сюрприз. Это было очень приятно.
- Потеряла в парке золотой браслет — подарок мужа. Ползаю по газону, причитаю. Ко мне подходит какой-то дед с огромным черным пакетом. Спрашивает что случилось. Я рассказала, он кивнул и тут вижу — ведет еще одного деда. А тот в руках тащит огромный профессиональный металлоискатель! Оказывается, они местные поисковики-любители. За пять минут выудили мой браслет из густой травы!
опасно связываться с местными поисковиками-грабителями, тем более старыми, будь осторожна, береги себя...
- Мы однажды отдыхали в Сочи, зашли в магазин морепродуктов. Цены там ого-го какие. Сынок долго болтал с молоденькой продавщицей, обещал, что, когда вырастет, разбогатеет и обязательно купит у нее огромного камчатского краба. Мы с дочкой вышли из магазина, и вдруг сынуля догоняет нас с пакетом. Девушка просто взяла и подарила ему краба — мы потом ели его на закате у моря. Никогда не забуду это счастливое время и этот жест доброты.
Добро всегда ходит по кругу, и мы искренне верим: возможно, вдохновившись этими историями, уже завтра вы сами станете главным героем чьего-то рассказа о том, как сделали кого-то счастливее.