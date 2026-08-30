После развода в бутике выбирал одеколон . Выбрал 3 подходящих аромата. Подождал когда зашла красивая женщина . Извинился , попросил её для меня из 3х выбрать . 👍👍👍
Более 10 лет пользуюсь именно этим брендом . Он даже 2й Жене понравился 😀
17 солнечных историй об отдыхе на теплоходах и лайнерах, где в каютах тепло и уютно, а на палубе полно приключений
Устроить себе речную прогулку на теплоходе или отправиться в круиз на лайнере — отличный способ провести выходные или отпуск. Только представьте: вы отдыхаете на палубе, вокруг раздаются крики чаек и веет свежим ветерком, в ресторане вас ждет ароматный чай, а в каюте — уютный плед и превосходный вид из иллюминатора. Такое путешествие определенно подарит множество теплых воспоминаний и забавных историй.
- С мужем поплыли на теплоходе отметить годовщину свадьбы. Стоим на палубе, вокруг народ, и тут замечаю девушку рядом — она откровенно фотографирует моего мужа. Я — руки в боки и к ней. Подхожу, а она с улыбочкой под фоткой кому-то пишет: «Дорогой, давай ты так подстрижешься? Тебе очень пойдет!»
После развода в бутике выбирал одеколон . Выбрал 3 подходящих аромата. Подождал когда зашла красивая женщина . Извинился , попросил её для меня из 3х выбрать . 👍👍👍
- Поехали как-то с коллегами-преподавателями на пафосном теплоходе по Москве-реке отметить окончание учебного года. И там с подругами отмечала свой день рождения Ольга Прокофьева (Жанна Аркадьевна из «Няни»)! Мы их, конечно, узнали, но не докучали, сфоткаться не подходили, хоть и сидели почти рядом. Пусть дамы отдыхают. А потом как-то между нашими компаниями завязался разговор. И вот уже училки зажигали на танцполе вместе с актрисами. Было здорово, очень приятные люди и прекрасный вечер.
- Были как-то с женой в отпуске на круизном лайнере. Во время нашего путешествия мы остановились в порту, где была большая ярмарка на берегу. Местные продавали разные сувениры, еду. Особенно нас заинтересовало «Китовое мороженое». Мы решили купить. Но как только принялись его есть, поняли, что оно было сильно заморожено, как будто лед покрыт тонким слоем мороженого. Пробовали растопить на солнце, но это не сработало. В итоге выяснилось, что под тонким слоем пломбира действительно был кусок льда.
У меня отец одно время торговал на Птичьем рынке.
Чего они только не продавали!
Однажды оторвали сосульку с крыши и продали "Лед из Гренландии"!
Фонтан из креветок на одном из круизных лайнеров
- Помню, как в детстве я с мамой плавала на теплоходе. У нас была четырехместная каюта на самой нижней палубе. Делили мы ее с пожилой женщиной и ее внучкой Милой, которая была старше меня на год. Команда часто устраивала конкурсы для отдыхающих. На таком детском мероприятии нам предложили сделать сказочных друзей. Дали краски, альбомные листы, цветную бумагу с клеем, ножницами и пластилин. Взяла пластилин и быстро слепила медвежонка и поросенка. Это были Винни Пух и Пятачок. Я еще заняла первое место, а Мила — второе. Каково же было мое разочарование, когда в качестве приза мне подарили точно такую же книжку, которую мама заставила меня взять для чтения на время путешествия, а Миле за ее второе место подарили игрушечного цыпленка. Правда, в моей книжке была сделана памятная надпись: «От коллектива теплохода „Александр Масленников“», а у Милиного приза такого не было. Тогда моя мама взяла этого цыпленка, запихнула его в пакет и написала: «Миле, занявшей 2-ое почетное место в конкурсе, от капитана теплохода». Я даже немного разозлилась, но мама сказала: «Не порть Миле радости, будь добрее». На следующий день кто-то из команды спросил меня про книгу. Я и выдала, что у меня такая уже была. Тогда стюардесса подарила мне коробку с пластилином.
Круиз был по Оби ? Теплоход точно "Александр Масленников" ? Не "Николай Масленников"?
- Мы были в самом дешевом мини-круизе по Баренцеву морю. Гуляли по Мурманску, узнали, что наше судно «Клавдия Еленская» скоро могут списать, и этого тура больше не будет. Ночью мы выходили на палубу, садились с горячим чаем на скамейки и любовались морскими волнами под освещением яркой луны. Мы смогли побывать в рубке, и с капитанского мостика понаблюдать за северными берегами с их суровой красотой, затонувшими кораблями и увидеть просто горы и море. Фантастика!
Летом 1954го, плыли семьёй на пароходе "Комсомолец" от порта Байкал до Нижне-Ангарска. Все пять суток рейса дул сильный юго- восточный култук, пароход основательно валяло, ,было холодно и, обычно заполненная палубным пассажирами, палуба была пуста. Людей спустили на нижние палубы и разместили по возможности. От морской болезни почти все пластом лежали по каютам, а я , не страдая этим, в одиночестве целыми днями носился по всему кораблю, который облазил от трюмов до клотика;побывал и в рулевой рубке, где единственный раз увидел членов команды. Было мне в ту пору 7лет , а воспоминание осталось на всю жизнь.
- В своем первом и пока единственном круизе на костюмированную вечеринку я нарядилась фермером. У меня были комбинезон, бандана, сапоги и милый маленький плюшевый цыпленок. Носила его с собой повсюду. Сколько же сотрудников были очарованы этой курицей! Я пришла на ужин и сказала: «Столик на одного», а официантка спросила: «Вы имеете в виду на двоих?» И показала на мою курицу. Официанты спрашивали, какой напиток принести моему цыпленку и предлагали ему плед. Это было очень весело: я почувствовала себя такой счастливой и немного популярной!
- Я расскажу про путешествие своих клиентов. Им за 60, оба в свое время потеряли свою вторую половину. И вот каждый из них решил отправиться в круиз в одиночестве. Они познакомились на корабле и чудесно общались. В итоге они начали дистанционно встречаться, позже запланировали уже совместный отдых на лайнере. В конце концов, они съехались и поженились на корабле в прошлом году.
Очень много бесконечно одиноких людей ,которые готовы разделить свою одиночество с такой же одинокой половинкой...счастья вам
- Несколько лет назад, в октябре, я был на круизном лайнере по маршруту Канада — Новая Англия. Проходя мимо стойки обслуживания клиентов, услышал, как одна женщина жаловалась. Суть была примерно такая: «Никто не предупредил меня, что будет холодно, а я взяла с собой только шорты и футболку. В конце концов, это же Карибское море! Тут должно быть тепло!»
Вид с балкона на 11-й палубе
- Путешествовали с семьей на четырехпалубном теплоходе «Огни большого города». Там работала одна циркачка: обруч крутила. Ее сын-школьник лет 13 показывал какие-то фокусы. И дочка была, только я не поняла, чем она занималась. Циркачка эта еще и мать свою с собой возила. Питались они с нами в одном ресторане. Мальчишка рассказал, что не первый сезон они так работают и путешествуют. Вот как надо устраиваться!
- Решила провести отпуск в круизе по Средиземному морю. После прогулки по Стамбулу вернулась на борт и сразу плюхнулась на шезлонг у бассейна отдохнуть. И вот лежу, слышу — шум какой-то. Открываю глаза, а надо мной стоит довольный турок и протягивает мне пакет. Я понимаю, что это продавец приправ, у которого я на пристани накупила всего и, как оказалось, забыла! Стюард объяснил мне, что турок прибежал к трапу и очень переживал, что я заплатила, а товар не забрала. Найти меня помогло только то, что я прикупила себе смешной костюм со слонами. Так этот турок и объяснял стюарду, кто ему нужен — женщина со слонами.
Я знаю трусы в виде слона, но они мужские.
А целый костюм со слонами, да еще женский?
Детские водные прогулки запоминаются на всю жизнь. Вот так смотришь на черно-белое фото теплохода «Ракета» и вспоминаешь ощущения
В детстве часто на "Ракете" и на "Метеоре" совершали водные прогулки. И еще на речном трамвайчике. Билет стоил копейки и пассажиров всегда было много.
- Как-то раз я была в Египте и взяла стандартную экскурсию на теплоходе. Оделась по-летнему: длинный топ, джинсовые шорты, сандалии. Заплела косичку, надела очки. Плывем, солнце припекает. Тут ко мне подходит местная и спрашивает на английском, можно ли сфотографироваться? Я подумала, что она хочет сфоткаться с мужем своим, вот и просит меня. А оказалось, она хотела сфотографироваться со мной, потому что я красивая.
- Мы с подругой ездили в круиз — посещали Мадагаскар и другие близлежащие острова. На корабле с нами была чудесная пожилая пара с внуком лет шести. Мальчишка, явно фанат всем известного мультика, все время спрашивал, когда же нам помашут пингвины? Бабушка с дедушкой улыбались и объясняли ему, что на самом деле здесь пингвинов нет. Кто-то из пассажиров даже заметил, что эти птицы здесь не живут. Это услышал стюард и с важным видом сказал: «Конечно, они здесь больше не живут. Просто каждый докучал им с фотографиями и просьбами дать автограф, вот они и уехали». Вы бы видели глаза этого ребенка! Иногда так важно чуть-чуть продлить у детей веру в чудо.
Не надо детям забивать голову этими "чудесами". Типа Дедов Морозов и подобной чушью.
Задача ребёнка - познавать мир. РЕАЛЬНЫЙ мир, а не сказочный. Вот и вырастают инфантилы с кашей в голове.
Бывалые любители круизов уверяют:
изучение самого корабля — это уже увлекательное приключение
Ну вот если честно не знаю... Тусить на самом корабле? Даже если там красиво, скучно же. Понятно, что это как способ путешествия между разными точками, но вряд ли бы я долго выдержала такое замкнутые пространство
- Как-то мы с братом очень хорошо провели учебный год, и родители решили по такому случаю провести семейный отпуск на лайнере. Мне там было не особо весело, если честно. Так что пока родители наслаждались концертами, а брат не отходил от аниматоров, я просто сидела на палубе и смотрела на море, жуя пирожки из тамошнего кафе. Один раз ко мне подлетела чайка и выхватила мой перекус. Я от такой птичьей наглости немного опешила. Уж не знаю, та же это была чайка, или нет, но она прилетала ко мне постоянно. В итоге мы смогли с птицей договориться: я просто кидала ей кусочки с мясом, а сама съедала тесто — ну не люблю я начинку в пирожках.
После того, как я увидела фото чайки проглотившей крысу целиком, мнение о чайках только стала хуже.
- Дети давно хотели посмотреть город Мышкин. И вроде ехать до него 300 км, но с учетом всех вводных поездка на авто казалась не очень привлекательной. Поэтому мы решили в конце сентября ухватить кусочек бабьего лета и отправиться в путешествие по Волге на теплоходе. Круиз мне подобрала умная колонка. И, должна вам сказать, она не ошиблась. Погода была уже прохладная, так что на палубе нам сразу предлагали горячий чай, конфеты и сушки. Дочка оценила такой сервис. Для тех, кто успел зарегистрироваться, профессиональный фотограф предлагал сделать качественные фото на память в осенней фотозоне. После к нам вышел капитан и его помощник, на обеде мы заняли столик у окна и смогли любоваться видом. А еще я ухватила себе яркую жилетку тыквенного цвета с логотипом компании — на память и для тепла.
не только сушку ухватила, но и жилетку тыквенного цвета! Жызнь удалась!
- Мы были в круизе, и в ресторане нас посадили за столик на четверых. Другая пара сказала нам, что это их свадебное путешествие. Моя жена спросила, конечно, как они познакомились. Невеста ответила: «На моей первой свадьбе». Мы подумали, что ослышались. Но нет, не ослышались. Просто они были свидетелями на другой свадьбе и вот поженились сами.
Странный ответ.
Обычно, если человек говорит "на моей свадьбе", то он там жених или невеста, а не свидетель.
- Несколько лет назад я был в круизе, и там как раз проходило театрализованное представление с элементами магии. Моя жена еще собиралась в нашей каюте, а я вышел чуть пораньше. Сел за столик и разговорился с одним парнем, который занимался освещением на этом шоу. Выяснилось, что он владеет заведением, где устраивают магические представления. И оказалось, что двоюродный брат моей жены — профессиональный фокусник — выступал у него.
- Когда я впервые поехала в Питер, Чижик-Пыжик был обязательным пунктом программы. И вот плывем мы с подругой по Фонтанке, по идее, он должен быть где-то близко. Гид говорит посмотреть на скульптуру и рассказывает историю. Вот только мы Пыжика не видим совсем. Потом кто-то из туристов объяснил нам, что вон там маленькая 11-сантиметровая бронзовая птичка. Я со своим зрением его так и не рассмотрела.
На него обычно толпа смотрит и кидает монетки, а подробно что там рассматривать - птичка и есть, не павлин. Желание исполнится, если монетка останется на пьедестале, а не в него попадет.
Санкт-Петербург с воды в миллион раз красивее
А я помню, как в одну летнюю белую едят меня поразил вид города с крыши Петропавловской крепости.
Комментарии
Что я люблю в круизе - это простор до горизонта, свежий морской ветер и переливы цветов моря.
Я еще застала не огромные лайнеры-города, а уютные 5-6 палубные корабли, там на корме можно было найти тихое место без детей и аниматоров.
Сидеть и смотреть на волны, думая, что греческие острова с моря выглядят, наверное, так же, как и во времена Одиссея)
"путешествие на теплоходе или лайнере выберет не каждый" - точно, там ТАКИЕ цены...
Из Риги в Стокгольм был тур выходного дня . Ночь на лайнере через Балтийское море , день гуляешь по Стокгольму, вечером опять на тот же лайнер и утром ты в Риге. Удобно, комфортно и бюджетно. На обратном пути сменила кроссовки на ,,лодочки,, , навела марафет и пошла на дискотеку . Уже вышли в открытое море , за бортом темно , но полный штиль .По пути зашла в магазин: сувениры, косметика , алкоголь.... Покупать ничего не планировала , просто хотелось поглазеть на ассортимент и цены. Стою посреди магазина и вдруг сильный удар в левый борт ...потом ещё 2-3 удара. Бутылки с алкоголем, разбиваясь с диким звоном, посыпались на палубу . Было очень страшно стоять в огромной луже невероятного коктейля из коньяков, джинов, вин , когда вокруг тебя катаются сотни битых бутылок ...
Отличные воспоминания от мини-круиза Таллин-Стокгольм и обратно. Был год футбольного чемпионата. Один матч мы семьёй и ещё несколькими счастливцами смотрели прямо из бассейна паромной сауны (персонал не выгонял до последнего свистка арбитра - все были вовлечены). А на обратном пути с нами ехала чудесная сине-жёлтая толпа шведских болельщиков, которая репетировала кричалки в тоннеле при высадке)