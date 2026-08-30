17 солнечных историй об отдыхе на теплоходах и лайнерах, где в каютах тепло и уютно, а на палубе полно приключений

Летом 1954го, плыли семьёй на пароходе "Комсомолец" от порта Байкал до Нижне-Ангарска. Все пять суток рейса дул сильный юго- восточный култук, пароход основательно валяло, ,было холодно и, обычно заполненная палубным пассажирами, палуба была пуста. Людей спустили на нижние палубы и разместили по возможности. От морской болезни почти все пластом лежали по каютам, а я , не страдая этим, в одиночестве целыми днями носился по всему кораблю, который облазил от трюмов до клотика;побывал и в рулевой рубке, где единственный раз увидел членов команды. Было мне в ту пору 7лет , а воспоминание осталось на всю жизнь.