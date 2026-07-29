20+ жизненных историй об арендодателях, чьи шаги за дверью обещают жильцам и радость, и переполох
Съемная квартира — это территория не только для отдыха, но и для маленьких радостей. Казалось бы, стены арендованного жилища должны служить надежной защитой от внешнего мира, но иногда они становятся свидетелями незабываемых поступков от арендаторов. Каждая история — это жизненное свидетельство того, что при съеме жилья нужно быть готовым к любым поворотам, в том числе и самым ироничным.
- Снимали квартиру. Незадолго до родов убиралась там с неделю: выгребла мусор, занавески повесила, ковер постелила. Привела квартиру в потребный вид. Уехала в роддом. Муж приехал и говорит: «С нами теперь мужик живет». Я такая, мол, что?! Оказалось, хозяйка отправила своего племянника к нам перекантоваться в командировке! Жил дней пять. На этом приключения не закончились. Когда моему ребенку исполнился месяц, приперся сын хозяйки с ведром пельменей. Я, говорит, во время сессии тут поживу. Я сказала свое категоричное нет. Хозяйка приезжала за деньгами сама ежемесячно и несколько раз залазила в нашу ванну мыться. После нее перемывала всю сантехнику.
- Будучи студентами, снимали квартиру. Однажды приехали домой, а шкафа нет! А все наши вещи оттуда валяются на полу. Просто хозяйка квартиры решила продать шкаф. Она приехала пока нас не было. Покидала все наши вещи и продала шкаф. Мы, конечно, не думали, что такое вообще возможно.
Кот подрал хозяйский диван. Арендатор хотела заплатить. Но хозяева сказали, что диван не новый, они сами вызовут мастера. Спасибо им!
- Сняла квартиру. Хозяин — серьезный дядька. Каждый месяц приезжал за оплатой, потом подходил к окну, зашторивал его и стоял так минут 5. Затем загадочно улыбался и уходил. В очередной его визит я не выдержала. Он зашел за штору, а я резко отодвинула ее, ожидая увидеть все что угодно. Гляжу, а он там строит забавные рожицы. Выяснилось, что в бизнес-центре напротив работает его жена. Из моего окна на 15-м этаже идеально видно ее кабинет. Так этот суровый дядька тайно передает ей приветы, пока она пьет утренний кофе. Это было так мило, что я теперь иногда тоже машу ей рукой, когда поливаю цветы.
- Как-то снимала комнату у одной бабули. На самом деле это была однушка, моя кровать стояла перпендикулярно ее кровати. Но меня одной ей показалось мало и бабка соорудила еще одно спальное место, благополучно поселив туда мать с ребенком. Получилось прям женское общежитие: и сюда не ходи, и туда не дыши, телевизор 24/7 вместе со мной смотри. При этом, в деньгах она не нуждалась. У нее была хорошая пенсия, ее полностью обеспечивали двое взрослых детей. Очень своеобразная женщина оказалась.
- В 2007 году снимали двушку с подругой. Точнее обшарпанную коммуналку на два хозяина. Вымыли, вычистили до блеска. У подруги хозяин комнаты — молоденький парень, у меня хозяйка — тетя Катя. Начали замечать, что на кухне то посуду кто-то передвинул, то женская чужая резинка на полу валяется и так далее. Оказалось, моя хозяйка переехала в другой район города, ей там было скучно, и пока мы были на работе, она приезжала «домой» и приводила подруг. В квартире же стало чисто и уютно, а раньше стыдно было приглашать. Когда я возмутилась, меня попросили съехать и дали две недели на поиски нового жилья. Съехала в хороший район рядом с метро. Но хозяин жил в соседнем доме и тоже периодически захаживал с проверками. Взяла ипотеку и теперь ко мне никто не ходит.
Когда снимаешь квартирку у бабушки, будь готов к тому, что обнаружишь в запасниках залежи соли
- Сняла квартиру. Раз в месяц хозяин приходил за оплатой, смотрел в стену пару минут, улыбался и уходил. А на стене — обои с цветочным узором. Я уже вся извелась от непонимания! В очередной его приход спросила, что же там такое. А он подошел вплотную и выдал: «Присмотритесь». Подошла я туда и остолбенела, ведь среди напечатанных мелких розочек кто-то синей ручкой очень мелко и аккуратно пририсовал им смешные рожицы, усы и очки. «Это моя дочка разрисовала, когда ей было пять лет, — с теплотой сказал хозяин. — Я специально не стал переклеивать эту полосу обоев. Дочка уже давно выросла и уехала в другой город». Теперь я сама каждый раз умиляюсь, глядя на эти усатые цветочки во время уборки.
- Искали с подругой недорогое жилье. Пришли в одну квартиру на осмотр. Там было все довольно плохонько. Хозяйка рассказала нам про квартиру и потом такая: «Ну, если вас все устраивает, то с вами недолго поживет моя дочка. Будет спать на соседней кровати. Она должна к вам присмотреться. А то как же мы сдадим квартиру первым встречным?»
- Когда-то снял однушку в хорошем районе по нормальной цене. Но был один нюанс. Хозяйка сказала, что они в своей новой квартире делают ремонт и раз в недельку после предварительного звонка, она будет приходить ко мне купаться. Скрепя сердце, согласился, тем более других вариантов не было, да я все равно целыми днями пропадал на работе. На выходных ко мне приехала девушка. Лежим с ней на диване. Тут открывается дверь и заходит вся веселая семейка. Хозяйка, ее мать и двое детей. Еще и грязное белье с собой стирать притащили. Мы накрылись одеялом и лежали там часа три, пока они все не ушли. Все это время другие ожидающие своей очереди в ванную сидели в креслах рядом с нами и смотрели телевизор. Они приходили мыться каждые выходные и ни разу меня не предупредили звонком. По окончании месяца я сразу же съехал в другую квартиру.
Когда приехала на съемное жилье в Амстердам, а к квартирам ведет такая вот лестница
- Снимала три с лишним года квартиру для родителей. При въезде и выезде оттирала всю ее снизу доверху. До этого в квартире жил внук хозяйки, который, съезжая, много чего оставил в запущенном состоянии, не только в плане уборки. Я решила, ерунда, сами поправим — эта квартира была идеальной по расположению, другой такой я бы не нашла. В итоге, хозяйка выкатила мне длинный список того, что «мы» ей там напортили. Теперь она со мной даже не здоровается.
- Сняла отличную квартиру. Хозяйка посоветовала не открывать дверь, если в нее стучатся в среду вечером. Я подумала, странно, но ладно. Сидела тише воды ниже травы, а то мало ли. Но в какую-то среду ждала курьера. Услышала стук, открыла. И тут я все поняла, ведь на пороге стояла старенькая соседка снизу с огромным блюдом свежеиспеченных пирожков. Она обожает угощать всех жильцов, но у нее есть особенность — она может без остановки рассказывать про своих внуков и рассаду часа три подряд, не давая вставить и слова. Хозяйка квартиры просто хотел сберечь мои вечера после работы! В итоге пирожки с вишней оказались феноменально вкусными, а я теперь по четвергам слушаю дачные истории и помогаю ей настраивать видеозвонки на телефоне.
- Как-то снимала квартиру. Оказалось, хозяин с семьей живет прям в соседней квартире. Им лет 30 от силы. Меня не смутило такое соседство, а зря. Пока я была на работе, он приходил ко мне. Проверял чистоту, убирался сам и отчитывал меня по поводу того, где я должна хранить свои личные и очень личные вещи, чтобы он на них не натыкался. Я несколько раз просила его прекратить заходить, но в итоге просто съехала сама.
Парень снял комнату, жил в квартире вместе с хозяйкой. Однажды пришел с работы и увидел записку. А вы, кстати, знали, что утюг нельзя ставить на подоконник?
Очень тяжёлый случай - написать целую страницу об одном и том же! Если мама хозяйка бо-бо, это не значит, что все такие.
«Утюг чтобы на подокольнике не стоял. В общаге ставь, пожалуста. В моей квартире утюги на подокольнике не стоят. И, заметь, я не придираюсь. Я — хозяйка, у меня должен быть порядок. Где ты видел чтобы утюг на подокольник ставили?»
- Как-то мы с подругой снимали квартиру. Это был «бабушкин вариант», так что нам разрешили делать что угодно. Мы все отмыли, переклеили обои, перекрасили пол, окна, трубы и батареи. В квартире стало свежее и светлее. Конечно же, сделали все за свой счет, чтобы самим приятнее жилось. Хозяйка увидела это, обрадовалась и выселила нас, потому что теперь эту квартиру можно сдавать намного дороже, а нам она не по карману.
- Давно дело было. Снимали с мужем и дочкой квартиру, пока в своей грандиозный ремонт был. Внесли залог. Живем год. Пришло время домой перебираться. А у нас был уговор, что за три недели до съезда мы ее предупреждаем. Предупредили. Завтра уже съезжать, она звонит, уточняет, точно ли мы домой переезжаем. Мы подтверждаем информацию, говорим, что практически все вещи уже перевезли, осталось немного и кошки. Приехала она нас проводить, ключи забрать и выдает: «Ну, залог я вам вернуть не могу. Я его истратила, а денег нет. Вы же уезжаете, а мне как-то жить нужно». Мы знатно офигели, засунули кошек по переноскам и домой. Через неделю звонит: «Ой, у вас тут ведь есть знакомые? Поможете по знакомству? Бесплатно». Муж корректно отказал. Через неделю ее мать звонит уже мне: «Ну помогите! Ну вы же можете!». Я в ответ напомнила ей о долге и о том, что мы не планировали брать их на содержание, для этого у нас дочка есть. Обиделись, мало того, что мы им денег больше не приносим, так еще и из-за нашей скупости и упрямства, им платить нужно будет.
- Снимали в Питере квартиру. Отдавали оплату за аренду через родственников хозяина. А тут он был проездом, решили лично ему отдать за три месяца вперед. Отдаю ему деньги, а он такой: «У меня тут сын собирается в Питер. Вы в каком месяце будете в отпуске, чтобы он пожил здесь?» Это как вообще называется?
Бусе не хватает места в трехкомнатной квартире, поэтому Буся решила арендовать горшок с землей. Но на условия жизни не жалуется. Такой вот Бусевый Василек
Прелесть какая! Во всей этой подборке только кошка красивая и адекватная!
- Снимала квартиру. Хозяйка жила на этой же площадке через квартиру. Она раз в неделю приходила снимать показания счетчиков и велела не включать свет зазря. Потом стала приходить каждый вечер и предлагать мне одежду, чтобы я у нее купила. Я приходила с работы и шла на цыпочках к двери. Тихонько открывала дверь, но она будто смотрела в глазок и шла ко мне. Потом мне это надоело и я съехала.
- Снимали мы как-то квартиру у одной милой женщины. Сама она жила в деревне и с проверками к нам почти не наведывалась — золото, а не хозяйка. Но однажды раздается стук в дверь: на пороге она, причем абсолютно без предупреждения. Открываю и вижу картину: стоит хозяйка с чемоданом, а рядом на поводке прыгает какой-то огромный лохматый пес. На мой ошарашенный вопрос, мол, что случилось, женщина выдает: «Я тут в санаторий на неделю уезжаю, а собачку пристроить некуда. Пускай мой дружок у вас поживет, вы же все равно тут целыми днями!» Сказать, что я была в ауте — это ничего не сказать. Мы вообще-то платим за аренду немалые деньги, у нас свои планы, да и в договоре четко прописано: «без домашних животных». А тут нам без спроса навязывают бесплатную зоогостиницу!
Вот такие бывают арендодатели, — со своими причудами и секретами. Иногда они словно проверяют границы нашего терпения, но чаще всего дарят смешные истории, которые запоминаешь на всю жизнь. Ведь съемная квартира — это маленькая жизнь со своими смешными поворотами и неожиданными знакомствами.
Комментарии
Очень сочувствую тем, кто вынужден снимать жильё, и натыкается на таких неадекватных хозяев и хозяек.