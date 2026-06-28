19 человек, у которых с покупкой жилья связана хлесткая история

Простая покупка недвижимости частенько оказывается лотереей, где в комплекте с квадратными метрами идут неожиданные сюрпризы: от тайников в огороде до бывших владельцев, которые путают города или приходят во двор посидеть на качелях. Эти искренние воспоминания и живые диалоги точно сделают ваш вечер более приятным.

Покупаю я квартиру, и езжу смотрю варианты. Нахожу нормальный. Звоню, договариваюсь. Подхожу к дому, звоню по номеру и узнаю, где человек. Отвечают, что возле подъезда стоят. Обхожу дом — никого. Только птички в кустах шуршат. Звоню:

— А вы где?

— Мы вот у подъезда стоим.

— Нет тут никого.

— Ну, хорошо, подходите к магазину, он с другой стороны дома.

Обхожу дом и приходится звонить снова — магазина нет:

— Вы меня простите за смешной вопрос, но я в Екатеринбурге, а вы?

— Да, действительно смешной. А мы в Заречном. © yarosl0ve / Pikabu

«Недавно в нашей семье случилось счастье — была куплена квартира! Куплена у пожилой пары, которая оказалась плюшкиными. При просмотре все было цивильно — шутка ли, в каждой комнате по куче шкафов»

«На выезд после сделки дали месяц! Когда пришли — выпали в осадок, вся квартира в хламе! Люди копили все: обрезки каких-то досок, мешки винтиков-шпунтиков, коробки из под обуви (с чеками!) и коробки от всех телефонов, которые когда либо были в семье. Одних кассетных видиков вынесли уже 4 штуки, и судя по коробкам, есть еще. Короче, разбираемся. Многое уже вынесли, но решила показать, что нашлось сегодня. Например, несколько старых электрических бритв: „Уфа“ в коробке и пара неопознанных».

«Очистка для дискет. Я, конечно, работала с ними, но даже не подозревала о существовании такого».

«Брошь (значок) Чебурашка за 35 копеек».

Купила дом с большим фруктовым садом и огородом. Прежняя хозяйка выставила дом на продажу из-за финансовых проблем. Было видно, как ей тяжело расставаться с таким шикарным домом и участком. Она очень переживала за состояние сада, рассказала мне все тонкости ухода, чтобы поддерживать участок в таком же идеальном виде. Через месяц она попросила разрешения прийти в гости, посмотреть на «свой» участок. Я, видя, как она сложно расставалась с домом — разрешила, без задних мыслей. Сад у меня в идеальнейшем состоянии, даже лучше, чем был. Мы мило пообщались и на этом расстались. Но через еще один месяц (как раз сезон сбора урожая) она без приглашения приехала. Я подумала, может, что забыла забрать. А она приехала с ведрами, пакетами, коробками, чтобы собрать «свой» урожай! Я была в шоке от ее простоты. Да, этот сад сажала она, но теперь это мой участок. Постаралась спокойно ей это объяснить, но она устроила скандал и сказала, что планировала, вообще-то, каждый год собирать урожай, и вообще, это все ее, и документы ничего не решают. lol100ry

«Вспомнился первый день в новой квартире: столовые приборы привез, а посуду — нет. И плита еще не подключена. Да и кухня не собрана. Зато как здорово навернуть доширак в своих новых владениях»

Давно это было. Разменял квартиру, доставшуюся от отца. В одну выселил мать, в другую поселился сам. Бывшие хозяева попросили неделю отсрочки, мол, ремонт по-быстрому сделают и съедут. Разрешили мои вещи, коих было немного, загрузить в одну комнату. Я как раз собирался в командировку, так что был не против.

Когда приехал и открыл входную дверь, я просто обалдел. Они сняли все светильники, выключатели и розетки, дверной звонок. Сняли английские замки с дверей, смесители, унитаз и даже подвесной бачок. Сняли конфорки с электроплиты, которая шла с квартирой. Договоров тогда никто не составлял, тем более, это был размен. В общем, первую ночь я провел в этой квартире при свечах, и макароны варил на походном примусе. © Makhmud / Pikabu Alena только что "Выселил мать" - как-то резануло. Ответить

«Во время ремонта ванной за стеной обнаружили этот потрясный рисунок»

Копали с папой яму под скважину в огороде. Вдруг наткнулись лопатами на большой булыжник, который все никак не могли перевернуть. Начали обкапывать, оказалось, что сундук. Представляете, сколько счастья у нас было? Вытянули его, с горем пополам вскрыли ломом замок, а там — гора платьев, самых настоящих платьев. Какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, целая стопка фотографий и одно единственное письмо. Решили с папой разыскать того, кому все это принадлежит. Лазили в интернете, по архивам, спрашивали у стариков в селе. В итоге нашли! Взяли билет на поезд и отправились к уже 77-летней женщине, матери которой принадлежал этот сундук. Я никогда не забуду стекающие по ее щекам слезы и то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой. Она все пыталась заплатить нам за нашу находку, но мы не взяли с нее ни гроша. © Палата №6 / VK

Помните людей из начала статьи, которые закопались в куче найденных вещей в своей новой квартире? Спустя несколько дней их находки все не заканчивались. Вот, например, были там такие чемоданы

А еще женские чулки, немецкие, новые. Неизвестно точно, какой год, вероятно, 80-е.

Мы продали свой дом очень давно. И вдруг, годы спустя, звонит риелтор из того агентства, через которое мы продавали, мол, жильцы просят мой номер телефона. Окей. И вот звонят мне новые хозяева: «Угомоните вашу мать!» Оказывается, моя 80-летняя свекровь постоянно заходит к ним во двор и сидит на качелях в кустах. Ностальгия у нее, видите ли. © Darakohkina / Pikabu

«Выдалось мне счастье купить квартиру. Кошек у меня три. Первой запустили самую старшую. Говорят, где кошка ляжет, там и надо ставить кровать. Но что-то такие перспективы меня не сильно обрадовали».

Покупали дачу в Ленобласти. Прежний владелец предупредил: «Там в саду старый сарай, аккуратнее, внутри не убрано». Мы заглянули — гора ржавого хлама выше головы. Месяц не решались подойти. А когда начали разгребать — мамамия! — среди барахла нашли старый мопед «Рига-13» вполне в рабочем состоянии. Муж его отмыл, завел, теперь это наш главный транспорт до магазина и чтобы кататься по красивым окрестностям. ADME

Подружка купила квартиру у одинокого мужика пенсионного возраста. Ну и в назначенный день приехала заселяться. Он открывает дверь, говорит, что, мол, пора уже? Она: «Ну да». Он: «Ок». Берет небольшую сумку спортивную и уходит. На плите жарится картошка, в холодильнике борщ стоит, на окне аквариум с рыбками... Оставил вообще все, даже старые документы, типа просроченного заграна. © TalithaCumi / Pikabu

«Предыдущие владельцы оставили это за занавеской в ванной комнате в подвале»

Чуть больше 10 лет назад купили мы квартиру. Ну, как купили: продали в одном районе и купили в другом побольше. На ремонт денег уже не оставалось, да и имеющийся ремонт в новой квартире нас устраивал. Все было хорошо, получили ключи, заказали машину. Приехали, а разгружаться некуда... В квартире старая мебель и вещи предыдущих хозяев, которую они «уже все освободили» еще на прошлой неделе. Хозяева этого скарба на звонки не отвечают и на смс никакой реакции не выдали. Заниматься раздачей или продажей некогда — внизу ждет машина с нашими вещами. Вынесли это все грузчики по нашей просьбе и с нашей доплатой на улицу. Что стало с теми вещами мы не отслеживали.

И вот прошел месяц, мы обжились, звонят предыдущие хозяева квартиры и говорят, что могут в выходные все забрать. Мы им сказали, что все вынесено было к подъезду, т.к. с их же слов все вещи они вывезли, а это, стало быть, мусор. Говорят «сейчас приедем, разберемся», ну, думаем, достанут теперь со своим барахлом. Приехали, единственное, что спросили «сколько должны вам за вывоз». Мы им озвучили, они отдали деньги и уехали. До сих пор вспоминаю. © CTPEKOZA / Pikabu

«Заехал я к товарищу, который внезапно обнаружил у себя в коммуналке кладовку. Вот какие девайсы он оттуда извлек»

Были в гостях у родственников в их новой квартире. Они рассказывали, что когда приехали ее первый раз смотреть на машине, прибыли раньше назначенного времени. Позвонили риэлтору, он: «Да я только вышел из метро». Они: «Ничего страшного, вы говорили здесь минут 15 пешком. Ждем». Надо отдать риэлтору должное, ровно через 15 минут он вышел из-за угла дома. Шел пешком, не слишком быстро, но и не медленно, чтобы не заставлять клиентов ждать. Парень молодой, но уже видно, что проблемы со здоровьем. Одышка, повышенное потоотделение, румянец на щеках. В семье две машины, метро очень редко пользуются. Когда такое случается, говорят, меньше 40 минут пешком не выходит. © Spiz44 / Pikabu

«Подруга решила заменить свой старый ковер и нашла под ним дверь в подвал. А там — сюрприз!»

Мы купили дом в Германии. И практически все переделали на более современный лад. Где- то через полгода бывший хозяин попросился посмотреть. Посмотрел и говорит: «Вы только жену мою не пускайте, а то будет говорить, почему я так не сделал». sanna_sneshana