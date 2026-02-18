14 душевных историй о новоселье, где подарки и сюрпризы запомнились ярче самого переезда

14 душевных историй о новоселье, где подарки и сюрпризы запомнились ярче самого переезда

Новоселье — это не просто переезд, а целое приключение с коробками, первыми гостями и сюрпризами, которые появляются именно тогда, когда их совсем не ждешь. В один вечер можно перепутать адрес, познакомиться с соседями и получить подарок, который еще долго будет стоять «на самом видном месте». Мы собрали 14 историй о новоселье — теплых и забавных, к которым приятно возвращаться спустя время.

  • Я переехала и буквально в то же время потеряла работу. Друзьям, кто решил поздравить, сказала, что могу лишь чаю предложить. Они пришли со вкусняшками, кто-то купил несколько тарелок, кто-то принес полотенца. А одна подруга протягивает коробку, там набор типа гелей для душа, и говорит: «Откроешь, когда будешь одна». Пока то да се, я про набор и забыла. Гости ушли, открываю коробку, а там среди мыла и геля лежат 15 тысяч! На тот момент зарплата подруги была 30 тысяч. Я была невероятно удивлена ее щедрости. Она меня тогда здорово выручила, я рада, что у меня такие друзья.
  • Пришли поздравить подругу с новосельем. Звоним в домофон, она говорит, что дверь открыта, можем заходить. На двери нет номера, но «по коридору налево, там черная дверь в конце». Указания приняли, отправились искать, вроде нашли правильно. Влетаем всей компанией на кухню, кричим: «Поздравляем!» А на кухне сидит незнакомая женщина с ребенком. Повисло неловкое молчание. И тут ребенок как выдаст: «Но у меня день рождения только через месяц!» Пришлось быстро исправляться, мы извинились, оставили пирожные этой семье и быстро вышли. Да, получилось неловко и смешно. © Не все поймут / VK
  • Мой отец — сантехник. В качестве подарка на новоселье он заменил нам все трубы и установил новый водонагреватель. © Phreakiture / Reddit
  • Я вытирал грязные руки из гаража о домашние полотенца. Жена меня за это ругала. И вот — новоселье. Жена повесила на полотенце грозную записку: «Руки прочь!» Предназначалась она, разумеется, мне. Я к полотенцу даже не приблизился. Праздник прошел отлично. И все бы хорошо, но позже выяснилось, что записку никто не снял, и ее прочитали все гости. Жена сначала решила, что это я специально ее оставил — мол, чтобы все подумали, будто пользоваться полотенцами запрещено всем. Потом мы, конечно, разобрались, посмеялись и решили, что у этой истории должен быть достойный финал. Теперь планируем вставить ту самую записку в рамку — и повесить в ванной на память.
  • Подруга позвонила и стала жаловаться, что бабуля сделала ей подарок на новоселье. Прежде, чем подруга озвучила, что за подарок, я уже знала, что это слово — «сервиз». И оказалась права. Подруга теперь думает, не слишком ли цинично будет продать этот сервиз в интернете. А больше всего ей понравился подаренный кусок мяса: она обожает баранину.
  • Лучшим подарком, который мы получили на новоселье, стала подарочная карта от кафе. Они предоставляют повара, который пришел к нам домой и приготовил ужин из трех блюд. Это был идеальный подарок — романтический вечер дома. © queenofdiscs / Reddit
  • Я много лет откладывала деньги на собственное жилье и, когда мечта наконец сбылась, устроила новоселье для самых близких. Дедушку сразу попросила ничего не дарить — он уже в возрасте, пенсия небольшая. Но, конечно, он меня не послушал. Пришел с подарком, от которого у меня глаза были на мокром месте. Дрожащими руками он вручил мне деревянные табуретки, аккуратно покрытые лаком, с резными ножками. Я даже боюсь представить, сколько времени он провел в своей старой мастерской, делая их своими руками. И совершенно не важно, что они совсем не вписываются в интерьер и ремонт — этот подарок совсем не про мебель и не про дизайн. © Не все поймут / VK
  • Папа всегда в детстве приносил мне одни конфеты с орешком. Я их просто обожала. Потом они пропали с прилавков, но я и по сей день помню их вкус. Те конфеты, как приятная ностальгия по детству и чувству беззаботности. Вчера отмечала новоселье, позвала родителей. Разбирала подарки, а там в одном из пакетов коробка тех самых конфет! Отец где-то их под заказ купил. Я радовалась сладкому больше, чем новой стиралке и чайнику© Не все поймут / VK
  • Переехала, решила отметить новоселье — пригласила родственников. Сказала, чтобы из еды особо ничего не приносили, приготовлю все сама. Полночи простояла у плиты. Настал день празднования. Мне позвонила бабуля, попросила помочь дотащить ей сумки из такси. Стало любопытно, что же она там такое везет, что аж такси вызывать пришлось (обычно она ездит на маршрутке). В итоге она принесла 4 огромных пакета еды! Буквально огромных! Я сказала, мол, еду можно было не приносить, я же все сама приготовила, на что она ответила: «Да я буквально за часик до выхода думаю: не с пустыми же руками приходить». Ребят, серьезно, 4 огромных пакета. Бабули — они такие. © Не все поймут / VK
Если говорят приходить без еды, значит надо приходить без еды. Терпеть не могу, когда притаскивают свое и потом много всего остается недоеденным.

  • Сестра позвонила и попросила одолжить немного денег. Она как раз заканчивала ремонт в новой квартире, и ей не хватало на кресло из мебельного. Прислала мне фотку, выбрала большое бархатное для стола в спальне. Уже радостно рассказывала, как будет там делать макияж. Но вот до желаемой суммы не хватало несколько сотен. Я отказал ей. Тогда она сказала, что купит кресло через месяц, когда будут деньги на это. Хорошо, что не догадалась, почему я отказал одалживать сумму. Решил сделать ей сюрприз, зашел на сайт и в тот же вечер заказал кресло. Через пару дней напросился на новоселье. Ходили, рассматривали квартиру, и в домофон позвонила служба доставки. Привезли кресло. Она была так удивлена! Сперва подумала, что это один из ее ухажеров подарил, но я сразу во всем признался. Она крепко меня обняла. © Не все поймут / VK
  • Жена брата подарила мне набор кухонных полотенец с драконами. Мне показалось, что я их где-то уже видела. Ну конечно, я ведь дарила их маме на Новый год года два назад. Вот он, круговорот подарков в природе.
  • Решила купить дом. Дала задание рабочим сделать розетку в туалете, чтобы можно было сидеть и не париться, что телефон сядет. Прошло несколько месяцев, дом готов. Позвала гостей на новоселье. И тут случилось то, чего я не ожидала. Один знакомый пропал на час. Обнаружили в туалете. Мне кажется, люди теперь ходят не ко мне, а к моей розетке. © Не все поймут / VK
  • Друзья подарили мощный пылесос. Мы чуть не прослезились от счастья — полезный, современный, дорогой. А потом заметили наклейку сбоку: «С новосельем! Пользовались аккуратно, всего 3 года». Оказалось, они купили себе новый, а нам торжественно вручили старый, но «еще рабочий». Теперь каждый раз, когда пылесосим, вспоминаем их бережливость.
  • Свекры переехали, позвали всех на новоселье. Муж сказал не скупиться на подарок, взяли дорогущие парные ароматы, красиво упаковали. Ужин, гости в сборе, вручаем пакет свекрови, она открывает и охает: «Это что, тонкий намек?» Заглядываем, а внутри — набор для бритья. Мы в ступоре: как такое могло произойти? Надо же было так опростоволоситься! В магазине перепутали коробки, а мы и не знали. Хорошо, что свекровь с юмором. В итоге свои духи мы забрали, еще и сертификат подарили, его тоже свекрам отдали в качестве компенсации за такой сюрприз.

