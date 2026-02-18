14 душевных историй о новоселье, где подарки и сюрпризы запомнились ярче самого переезда

Новоселье — это не просто переезд, а целое приключение с коробками, первыми гостями и сюрпризами, которые появляются именно тогда, когда их совсем не ждешь. В один вечер можно перепутать адрес, познакомиться с соседями и получить подарок, который еще долго будет стоять «на самом видном месте». Мы собрали 14 историй о новоселье — теплых и забавных, к которым приятно возвращаться спустя время.