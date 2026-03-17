18 примеров того, что без кота и жизнь не та. Да и без собаки тоже
Жизнь с питомцем — это не только милые фото в соцсетях. Это еще и шерсть в вашем утреннем кофе, резкие «тыгыдыки» среди ночи и четкое осознание того, что в этом доме вы — обслуживающий персонал. Тут 18 фото хвостиков, чья харизма и наглость зашкаливают настолько, что хозяевам оставалось только одно — схватиться за камеру. Приготовьтесь к максимальной концентрации обаяния. Кто тут хороший мальчик?
«Это лучшее, что я сделала для кошек»
«Все началось с дивана»
«Скажите „Сы-ы-ы-ыр!“»
- Я таких песелей сразу в нос целую!
«Время 3 часа ночи, и мой любимчик охраняет меня»
- Ты разбудил меня ради этого? © FakeOrca**** / Reddit
«Как мне остановить это? Так продолжается весь день!»
у меня кошка плевала на закон всемирного тяготения, бегая по стенам. это не лучше.
- Она будто смотрит на песеля с фотографии ниже!
«Проблемы низкорослых собак»
«Сема и Муся встречают меня с работы»
«Сегодня у нас пляжный день»
- Это же «зюбы-ы»! Какой славный мальчик.
«Ухажер моей мамы и наша кошка»
- Или, может быть, новый ухажер маминой кошки? © BigAdministration368 / Reddit
- Шанс, что кошка уведет у тебя парня, ничтожно низок, но никогда не равен нулю.
«Я отвернулась на одну минуту»
«В моем доме живет маленький торнадо»
«А это кошка моего брата Агава: „Туалет заблокирован. Для разблокировки выдайте пюрешку“»
«Наш 18-летний старичок вот так два часа принимал солнечные ванны»
- Мы называем это «навести блеску». © finalarchie / Reddit
- Этот парень явно знает секрет дзена. Нам всем стоит у него поучиться.
«Я целый час не мог его найти! Видимо, ему надоело, что я его так часто глажу»
«Все ресурсы, предназначенные для развития мозга, были направлены на красоту этого кота»
ви, кожаные, все должни любить меня как Боженьку и молиться на меня, давая самое лютчшее.
«А как вы поняли, что они братья?»
«Я что для тебя, шутка какая-то?»
«Этот испанский кот сидел у входа в магазин и не давал двери закрыться»
как любой кот, не любит закрытых дверей, будет напрягать свои нервы/голос/лапы (нужное подчеркнуть) пока не откроется
- Ах, только гляньте на эти пальчики!
Эти пушистые комочки умеют довести до белого каления, но стоит им один раз сладко зевнуть или смешно поджать лапки — и мы уже готовы простить им и съеденный аспарагус, и потрепанный диван. Мы для этого их и заводили, ведь так?
А какой «сюрприз» ваш любимец преподнес вам на этой неделе? Делитесь фото своих проказников в комментариях — давайте устроим парад пушистых!
Комментарии
Люблю подборки с животными. Приятно видеть, что их любят и о них заботятся