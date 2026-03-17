ГОдная штука. Надо своей такое сделать. Она не пухляш, но вот сейчас дорвалась до улицы, может полночи по участку шляться, а мне в 3 часа ночи вставать, чтоб котика в дом впустить, лень.
19 примеров того, какую кашу можно заварить, если начать историю со слов «сидела женщина, скучала» — 17.03.2026
Истории
1 час назад
Фраза «сидела женщина, скучала» звучит как предупреждение: сейчас начнется. Кто-то, заскучав, открывает бизнес с нуля, кто-то — делает первый шаг в отношениях, затевает перестановку или приручает животных. Героини нашей подборки доказывают: они родились не для того, чтобы сидеть сложа руки.
- Было скучно. Залезла на сайт знакомств. Кто-то написал, я ответила. Потом мне прислали номер телефона. А потом мне снова было скучно. Я написала, мол, давай пересечемся. Встретились. А потом мне опять скучно — поехали на лыжах кататься. Потом еще куда-то ездили. А потом я поняла, что мне хорошо, меня понимают и любят такой, какая я есть. Десять лет вместе. © _p_olja_
- Сегодня получила от мужа смс. Короткую, но вполне понятную: «Хочу песенку». Ну, думаю, точно скучает, ведь весь день на конференции. Решила его поддержать — начала отправлять свои любимые песни. Вижу, что он читает, думаю, ну вот, помогаю ему скоротать время. Представляю, как он там, в скучном зале, тихонько слушает музыку через гарнитуру. За день отправила ему, наверное, штук 50 песен! А потом выясняется, что он мне так ответил на вчерашний вопрос: «Что будешь на ужин — говядину или печенку?» Он и написал: «Хочу печенку», а Т9 исправил на «песенку». В итоге я ему целый день концерт устраивала, а теперь вот стою в очереди за печенкой и сама слушаю те самые песенки в наушниках. © Your Story / VK
- Моя жена, когда болела, от скуки за два дня посмотрела весь сериал «Мост», который датско-шведский. На телефонный звонок на рефлексе ответила: «Сага Норен, полиция Мальмё». Кто смотрел, поймет. © Dzen
«Я в отпуске и мне скучно, поэтому я провела день, строя своему упрямому пухляшику домик на улице, чтобы он мог оставаться там на ночь»
- Тратила на маркетплейсах кучу денег. Посчитала за 8 лет и офигела. Я могла бы купить квартиру. Решила это изменить. Теперь я 70% вещей покупаю не для себя, а на продажу, у китайцев. И перепродаю их с наценкой. Товар улетает. Так я выполняю 2 миссии: покупаю на маркетплейсе (мне нравится что-то там искать) и получаю прибыль, которая почти перекрывает мои личные траты на маркетплейсе. Я очень довольна. А свой обычный доход от работы я коплю, теперь есть высокая вероятность, что я куплю свое жилье. Ура! © Подслушано / Ideer
- Однажды была на дне рождения в ресторане, за огромным столом сидеть было довольно скучно и я свалила втихую на улицу. И вот иду я обратно и вижу клетку с попугаем ара. Сидит там, бедный, одинокий. Я подошла к нему, начала разговаривать, тихонько спросила, можно ли погладить тебя, красивая птица, и начала его через клетку поглаживать и чесать. Мы с ним прямо породнились. Он крутился и подставлял мне все новые части тела для почесушек. Смотрю, официанты на меня таращатся. Потом начали по двое по трое приходить смотреть на меня. Думаю, наверное считают меня странной. А потом они сказали, что ни один человек у них не может с попугаем этим совладать. Он на всех бросается и кусается. Они издалека на какой-то «лопате» еду ему дают. Прошло уже довольно много лет, а у меня до сих пор сердце щемит за него. © avory_anna
- Мужа послали на год открывать филиал в другой стране, я поехала с ним. Языка не знаю, знакомых нет. Чтобы не сидеть на шее у семьи, решила найти подработку. Посидела, подумала, глянула на себя в зеркало и выкатила пост в местном чате: «Приготовлю на заказ пироги, пельмени, выпечку, заготовки». Офигела, когда через 4 часа у меня было больше 20 заявок.
Ответить
- Вспомнилось, сижу в Тбилиси в ресторане, заскучала. Поворачиваюсь к мужчине и говорю: «Давайте познакомимся, я -Таня». Он так офигел. Сказал, что никогда в жизни с ним такого не было. Мило пообщались и разошлись. © wowtatian
- Однажды мне было скучно и я решила выучить несколько фраз на латыни, чтобы на случай важных переговоров переходить на древний язык, тем самым вводить оппонента в ступор. Учила фразу: «Amicus certus in re incerta cernitur» («Истинный друг познается в беде»). Раз 20 повторила, вроде бы запомнила. Вышла ночью на балкон, все спят. Стою на балконе, в полной темноте, повторяю фразу на латыни. Резко открывается балкон и муж орет: «Вика, ты че, все норм?» Глазами мужа: «Пошел ночью на кухню выпить воды. Тебя не нашел в постели, решил, что снова уснула в другой комнате с книгой, не проверял. Пью воду в полной темноте и не понимаю, откуда звук. Медленно подхожу и вижу силуэт, который что-то бормочет. Хватаю первое, что попалось под руку и бегу на балкон, резко открываю дверь, а там ты на непонятном языке, в полной темноте что-то повторяешь и смотришь в одну точку». С тех пор муж меня слегка боится, только я не могу доказать.
- Несколько лет назад, когда я была без работы, меня мучила скука. За пару дней я вымыла всю посуду в доме, постирала все свое белье, белье своего парня и моей соседки по комнате, рассортировала все свои носки и навела порядок в шкатулке с украшениями (к которой не прикасалась со старшей школы). И мне все еще было ужасно скучно несколько недель, пока я не нашла новую работу. © NinjaShira / Reddit
«Когда вам скучно на работе, вы делаете жука из канцелярских принадлежностей»
Ответить
- Своих детей у меня пока нет, но от скуки решила почитать книгу о том, как воспитывать и мотивировать детей без ругани. Оказалось, очень полезное чтиво. Улучшились отношения с мужем, свекровью и мамой. Поделилась с братом, на его жене тоже работает. Не про детей, ох, не про детей этот бестселлер! © Подслушано / Ideer
- Ушла с любимой работы, переехав к мужу (тогда удаленок еще не было). Нашла другую работу, с меньшим вовлечением и стабильным графиком. Начала пробовать себя в роли «жены». Год пробовала, задыхалась, тосковала, послала все это к черту, вернулась к интересной работе с сумасшедшим графиком, уехала по ней с мужем на Аляску, где мы вместе пахали как кони, ели в рестиках и были счастливы. Приняла, что жить в одной роли — не мое. © oreneta_jewel
- Я как-то прошлась по своему магазину и составила список всех продуктов без глютена, записала, в каких конфетах какие красители, разницу в содержании кофеина в газировке, чае и энергетических напитках, а также список чипсов, содержащих глутамат натрия, и тех, в которых его нет. Простои в магазине — это ужасно. © anoliveanarrow / Reddit
- Я только что устроилась на новую работу секретарем, и у меня огромный, старый многоканальный телефон, который в конце 1980-х был передовым устройством. Большинство функций устарели. Я нашла в интернете PDF-файл с его оригинальным руководством (200 страниц!) и прочитала большую его часть. Самая интересная деталь — он был разработан для отелей, поэтому у него есть функция автоматического звонка-будильника. Это значит: я могу подшучивать над коллегами, отправляя им автоматические звонки-будильники с записанным сообщением на мой выбор! С нетерпением жду, когда смогу это использовать. © Unknown author / Reddit
- Была в отпуске, муж все время работал. От скуки затеяла уборку на даче и нашла бабулину тетрадку. Внутри рецепты. Вижу — неразборчиво что-то вроде «гулящий муж». Решила шутки ради приготовить. Накрыла стол, муж попробовал, вдруг вытаращил глаза и говорит: «Никогда такой вкуснотищи не ел!» Я про себя ликую, мол, ну все, милый, никуда от меня не денешься теперь. Рассказала потом маме, а она: «А, так ты рецепт гуляша нашла!» Я бросилась к тетрадке, а там реально никаких гулящих мужиков. Оказалось, это был рецепт гуляша, который бабушка пометила как «муж.», видимо, подразумевая, что это блюдо пользовалось популярностью у мужской половины семьи.
- Подрабатываю в call-центре. На перерыве от скуки решила придумать шифр. Расписала весь алфавит и обозначила всякими картинками, буквами греческого алфавита и еще кучей всего, что пришло на ум. Это дело заметила моя коллега и попросила сфотографировать для сына, так как он такие вещи очень любит. Мне прям аж приятно стало, что мои муки творчества кому-то пригодятся. © Подслушано / Ideer
«Начала вязать от скуки. Прошло меньше двух недель, а у меня уже три шарфа!»
- Муж уехал в командировку, вечером заскучала. Решила вспомнить юность, пофоткаться у зеркала в разных нарядах. Выложила пару фото и отрубилась. Утром просыпаюсь, телефон гудит без остановки, уведомления так и сыплются. Я в непонятках, захожу в соцсети и вижу, как на всех моих фотках на заднем плане Бася (наш кот) пытается утянуть под диван сосиску в тесте. Пост залетел, и в итоге все обсуждают не мои наряды, а самого наглого кота в мире.
Комментарии
Уведомления
Ответить
